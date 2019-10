INE National Statisics Institute : Survey on ICT (Information and Communication Technologies) usage and e-commerce in companies

17 October 2019 (Text in translation process) Community Survey on ICT Usage and E-Commerce in Enterprises Year 2018 - First quarter 2019 Principales resultados El 92.8% de las empresas utiliza alguna medida de seguridad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el primer trimestre de 2019.

El 8.3% de las empresas realizaron análisis de Big Data durante el año 2018. Este porcentaje es 2.9 puntos inferior al del año anterior.

durante el año 2018. Este porcentaje es 2.9 puntos inferior al del año anterior. El 33.9% de las empresas de 10 o más empleados realizaron compras por comercio electrónico en 2018. Una de cada cinco vendieron por comercio electrónico. Uso de las TIC en empresas de 10 o más empleados Tres de cada cinco empleados en empresas con 10 o más trabajadores usan ordenadores con fines empresariales y más de la mitad utiliza ordenadores con conexión a Internet en el primer trimestre de 2019. Principales variables. Porcentajes 1st quarter 1sr quarter 2019 2018 Persons employed use computers for business purposes 60.4 60.1 Persons employed use computers with access to the internet for 53.5 52.5 business purposes Enterprises have access to the internet 17.4 19.2 Enterprises have access to the internet,of which: 98.4 98.7 - Access to the internet and website1 78.2 78.2 - Mobile connection1 84.1 81.5 - Electronic signature1 80.6 76.7 - Social media1 52.9 51.8 - Cloud computing1 28.1 23.2 - Targeted advertising1 26.7 22.8 1Porcentaje sobre el total de empresas con conexión a Internet Respecto a las empresas con conexión a internet, la compra de servicios en la nube, el uso de publicidad dirigida (anuncios que varían dependiendo del comportamiento de los usuarios) y el uso de la firma digital son las características que más han aumentado respecto al mismo periodo del año anterior (4.9 puntos en el primer caso y 3.9 en los otros dos). Community Survey on ICT Usage and E-Commerce in Enterprises - 1/7

Especialistas TIC El 17.4% de empresas emplean a especialistas TIC en el primer trimestre de 2019 y el 7.4% emplean mujeres con este perfil. El sector Servicios es el que más empresas con mujeres especialistas TIC tiene (9.4%), frente al 5.2% de la Industria y el 2.9% de la Construcción. Especialistas TIC. Primer Trimestre de 2019. Porcentaje Total Industry Construction Services Enterprises with ICT specialists 17.4 16.1 7.7 20.3 Enterprises with ICT specialist women 7.4 5.2 2.9 9.4 Enterprises with less than 50% of ICT specialist women 5.8 4.2 1.4 7.6 Enterprises with at least 50% of ICT specialist women 1.5 1.1 1.5 1.7 Big Data El 8.3% de las empresas realizaron análisis de Big Data durante el año 2018. Este porcentaje es 2.9 puntos inferior al del año anterior. Los datos generados por medios sociales fueron la fuente más utilizada, en concreto por el 4.0% del total de empresas de 10 o más empleados. Por detrás se situaron los datos por geolocalización a partir de dispositivos portátiles, usados por el 3.9% de las empresas. Análisis de Big Data. Porcentaje 2018 2017 2016 Enterprises perform big data analysis 8.3 11.2 8.8 Types of sources use to big data analysis: Data generated from social media 4.0 5.0 4.1 Geolocation data from the use of portable devices 3.9 5.6 4.6 Data from smart devices or sensor 3.5 3.8 2.4 Other big data sources 3.1 3.0 2.2 Seguridad TIC El 92.8% de las empresas han usado alguna medida de seguridad TIC en el primer trimestre de 2019. Las más utilizadas son la actualización del software (87.4%), las copias de seguridad en una ubicación separada (83.6%) y la autenticación mediante contraseña fuerte (70.6%). Seguridad TIC. Primer Trimestre de 2019. Porcentaje Total Industry Construction Services Enterprises with some ICT security measure 92.8 91.3 91.1 93.8 Enterprises with some ICT security measure, of which: Keeping the software up-to-date1 Data backup to a seprate location1 Strong password authentication1 Network access control 1 Maintaining log files for analysis after security incidents1 Virtual Private Network (VPN)1 Encryptation techniques1 ICT security test1 ICT risk assessment1 User identification and authentification via biometric methods1 87.4 85.2 81.7 89.6 83.6 81.5 78.9 85.7 70.6 67.6 62.7 73.7 68.5 66.4 55.5 72.4 41.8 38.5 24.2 47.4 39.4 37.4 22.2 44.3 34.9 33.1 21.9 38.7 33.5 31.0 19.0 38.0 29.9 27.4 14.8 34.6 20.3 21.0 12.6 21.8 1Percentage over total enterprises that use some type of ICT security measure Community Survey on ICT Usage and E-Commerce in Enterprises - 2/7

Uso de las TIC por comunidades autónomas Las empresas de 10 o más empleados cuyas sedes sociales están ubicadas en Cataluña, Comunidad de Madrid y Aragón presentan las mayores intensidades1 en el uso de las TIC en el primer trimestre de 2019. Por su parte, las empresas de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y de las comunidades autónomas de Extremadura y Cantabria tienen los menores porcentajes. Uso de las TIC por comunidades y ciudades autónomas en las que se ubica la sede social de la empresa. Porcentajes 1st quarter 2019 Internet Access to and Mobile Electronic Social Cloud the internet website* connection* signature* Media* Computing* TOTAL 98.4 78.2 84.1 80.6 52.9 28.1 Andalucía 98.8 71.3 82.9 81.1 54.2 22.2 Aragón 98.5 80.2 87.7 81.9 49.3 26.1 Asturias, Principado de 98.2 82.4 85.4 79.5 48.1 24.6 Balears, Illes 97.3 76.6 73.9 70.7 64.2 26.6 Canarias 97.8 63.7 78.7 77.8 48.1 23.6 Cantabria 97.4 78.7 78.0 70.8 49.8 22.1 Castilla y León 97.9 79.1 85.3 81.2 47.9 15.8 Castilla-La Mancha 97.3 70.6 82.1 83.1 46.2 18.3 Cataluña 98.8 86.0 84.0 78.7 60.6 36.6 Comunitat Valenciana 98.9 78.4 85.0 83.3 47.4 24.6 Extremadura 98.0 72.7 84.5 78.5 47.3 14.9 Galicia 98.3 77.9 84.2 78.5 47.4 24.3 Madrid, Comunidad de 98.6 77.9 87.7 82.7 57.9 37.9 Murcia, Región de 98.7 72.7 81.5 82.6 47.2 20.1 de 96.5 89.5 85.3 86.9 40.2 22.1 País Vasco 97.6 81.9 85.5 79.2 43.4 25.0 Rioja, La 98.5 75.6 83.0 90.3 42.6 19.5 Ceuta 100,0** 69.2 63.1 96.8 33.9 13.1 Melilla 95.3 39.0 75.3 68.9 19.3 7.4 *Percentage over total enterprises w ith access to the internet **100,0% of enterprises in sample Comercio electrónico Ventas mediante comercio electrónico El 20.4% de las empresas con 10 o más empleados realizaron ventas mediante comercio electrónico en el año 2018. El volumen de negocio generado por estas ventas alcanzó los 281,638 millones de euros, con un aumento del 8.5% respecto a 2017. Las ventas a través de comercio electrónico representaron el 17.3% del total de ventas efectuadas por las empresas de 10 o más empleados, porcentaje similar al del año anterior. 1 Las intensidades en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación hacen referencia a los siguientes indicadores: Conexión a Internet, Página Web, Uso de Firma Digital, Banda Ancha Móvil, Uso de Medios Sociales y Cloud Computing. Community Survey on ICT Usage and E-Commerce in Enterprises - 3/7

Compras mediante comercio electrónico El 33.9% de las empresas con 10 o más empleados realizaron compras mediante comercio electrónico en 2018. El volumen total de los pedidos de bienes y servicios fue de 239,505 millones de euros, con un aumento del 15.9%. Las compras a través de comercio electrónico representaron el 21.3% de las compras totales de las empresas de 10 o más empleados, frente al 19.7% del año anterior. Empresas que realizan comercio electrónico. Porcentaje sobre el total de empresas Volumen de compras y ventas realizadas por empresas a través de comercio electrónico. Millones de euros Community Survey on ICT Usage and E-Commerce in Enterprises - 4/7

Tasa anual del volumen de compras y ventas realizadas por empresas a través de comercio electrónico Porcentaje de compras y ventas por comercio electrónico sobre el total de compras y ventas Community Survey on ICT Usage and E-Commerce in Enterprises - 5/7

