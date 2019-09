IT-Logiq devient distributeur des solutions de beroNet sur le marché français

IT-Logiq, distributeur de solutions réseaux et télécoms à forte valeur ajoutée, étoffe son catalogue d’offres en officialisant son partenariat avec le groupe allemand beroNet. Ce faisant, IT-Logiq va une nouvelle fois accroitre son avantage concurrentiel et proposer à ses clients opérateurs une nouvelle gamme de technologies et d’équipements d’accès voix sur IP, et de sécurisation des réseaux VoIP : cartes, passerelles, appliances de téléphonie et session border controllers.

Concrètement, depuis 2002, beroNet propose une gamme de produits qui offre flexibilité et évolutivité, en permettant de combiner les types d’interfaces : analogique, RNIS, GSM/LTE et SIP. La technologie ouverte de beroNet garantit une interopérabilité et une compatibilité optimale avec tous les opérateurs et tous les systèmes de télécommunications, software ou hardware.

Dans le cadre de ce partenariat, IT-Logiq va investir des ressources importantes pour former ses équipes en continu et leur permettre d’accompagner au mieux les clients dans le choix et la mise en œuvre des équipements et solutions de beroNet. Des synergies et opérations commerciales et marketing seront également mises en œuvre.

Xavier PAOUR, fondateur de IT-Logiq " beroNet est un fournisseur de grande qualité qui propose des offres qui répondent parfaitement aux nouveaux challenges que doivent relever les opérateurs et les entreprises. Nous avons été conquis par la qualité de leurs offres qui vont nous permettre de proposer des solutions de nouvelle génération qui sont par exemple adaptées à la transition du RTC vers le tout IP. "



"Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat de distribution", déclare Christian Richter, PDG de beroNet. "Cette collaboration avec IT-LOGIQ renforce notre accompagnement des acteurs télécoms autour de nos solutions sur le marché français."