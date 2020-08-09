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Isbir : Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

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08/09/2020 | 02:24am EDT

Şirketimizce hazırlanan 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı 'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği' ('Tebliğ') uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ('TMS/TFRS') ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve öz kaynak değişim tablosunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda tarafımızca incelendiğini,

-Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

-Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Disclaimer

Isbir Holding AS published this content on 09 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 August 2020 06:23:05 UTC
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