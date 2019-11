La réutilisation : une méthode innovante pour des solutions uniques et fonctionnelles

Par Thierry BILLARD chez axYus

Pour comprendre le concept de « réutilisation », il suffit de poser une question simple : « pourquoi recréer ce qui existe déjà ? » Si les fondations sont solides, nul besoin de partir de zéro pour développer des solutions individualisées. Partant de ce constat et pour répondre aux exigences de délais et de coûts, il est possible d’adopter une démarche pragmatique basée sur la réutilisation entre chaque projet de briques accélératrices existantes. Ces modules applicatifs sont adaptés et développés en fonction des besoins métier de chacun des projets.

La réutilisation : un principe qui s’appuie sur des fondamentaux technologiques éprouvés

Telle une boite à outils évolutive, ces briques accélératrices permettent ainsi le développement de solutions réellement sur mesure, tout en tirant le bénéfice de technologies existantes et éprouvées. Ce système permet aux équipes techniques conceptrices de tirer profit des différents retours d’expériences pour assurer une amélioration constante des services proposés. Ce socle technologique est ainsi un réel gage de qualité, la garantie d’une solution unique et fonctionnelle.

Au-delà de la promesse de qualité, réutiliser des composants existants, c’est également garantir aux utilisateurs la livraison de leur solution dans des délais raisonnables et à un coût abordable. Testées et vérifiées, le recours aux briques accélératrices permet aux concepteurs et équipes projets de se consacrer pleinement au développement des caractéristiques uniques des solutions souhaitées par les utilisateurs. Ainsi, cette approche pragmatique basée sur la réutilisation est la formule idéale pour mettre en œuvre et déployer à grande échelle des environnements sur-mesure, fonctionnels et abordables.

Des différences fortes génératrices de productivité

L’approche basée sur la réutilisation est totalement différente de celle des éditeurs de progiciels classiques. Globalement, elle peut consister à éditer des logiciels spécifiques, c’est ainsi que sont développées des solutions adaptées aux besoins particuliers de chacun des clients. En outre, ces solutions sont cédées aux clients, qui en maitrisent entièrement la gouvernance et les évolutions. Ainsi, réutiliser, ce n’est pas reproduire à l’identique. La réutilisation vise tout simplement à optimiser et valoriser des ressources techniques afin d’offrir un service de qualité qui répond aux besoins spécifiques et usages métier de chaque entreprise.

À l’heure de la recherche constante d’agilité, du lancement rapide de services innovants et de la mise en œuvre d’environnements performants et évolutifs, la réutilisation semble donc se positionner comme une réponse qualitative. Cette nouvelle approche et école de pensée commence à s’imposer comme un véritable must have au sein de nombre de DSI et de services métier qui ont su en percevoir les bénéfices atteignables.