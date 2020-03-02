London Stock Exchange : Admission to ISM - 02/03/2020

NOTICE OF ADMISSION TO TRADING ON INTERNATIONAL SECURITIES MARKET - XLOM
02/03/2020 - 08:00
The following securities are admitted to trading on the LSE with effect from the time and date of this notice
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MUTHOOT FINANCE LIMITED
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USD550,000,000
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4.40% SENIOR SECURED NOTES DUE 02/09/2023, FULLY PAID (REGISTERED IN DEMONINATIONS OF USD200,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF USD1,000 IN EXCESS THEREOF) REGULATION S
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(BKSB2T7)(US62828M2B67)
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4.40% SENIOR SECURED NOTES DUE 02/09/2023, FULLY PAID (REGISTERED IN DEMONINATIONS OF USD200,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF USD1,000 IN EXCESS THEREOF) RULE 144A
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(BKSB5G5)(US62828L2B85)
If you have any queries relating to the above, please contact Market Operations at the LSE on 020 7797 4310.