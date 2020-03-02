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London Stock Exchange : Admission to Trading - 02/03/2020
03/02/2020 | 03:03am EST
RNS Number : 5639E
London Stock Exchange Notice
02 March 2020
NOTICE OF ADMISSION TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE - XLON
02/03/2020 - 08:00
The following securities are admitted to trading on the LSE with effect from the time and date of this notice
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ALBION ENTERPRISE VCT PLC
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294,718
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ORDINARY SHARES OF 1P EACH, FULLY PAID
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(B1G3LR3)(GB00B1G3LR35)
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BARCLAYS BANK PLC
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GBP1,000,000
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SECURITIES DUE 03/03/2025 FULLY PAID (REPRESENTED BY SECURITIES TO BEARER OF GBP1 EACH)
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(BLH8Z75)(XS2073403243)
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DB ETC PLC
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3,000
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XTRACKERS PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES DUE 15/06/2060, FULLY PAID
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(B5840F3)(GB00B5840F36)
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EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT
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TRY18,000,000
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10.20% NOTES DUE 20/08/2024, FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF TRY10,000 EACH)
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(BHNV9G7)(XS2047540120)
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FORESIGHT SOLAR FUND LIMITED
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575,063
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ORDINARY SHARES OF NO PAR VALUE; FULLY PAID
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(BD3QJR5)(JE00BD3QJR55)
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GOLD BULLION SECURITIES LD
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40,000
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GOLD BULLION SECURITIES
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(B00FHZ8)(GB00B00FHZ82)
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HIPGNOSIS SONGS FUND LIMITED
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615,851,887
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ORDINARY SHARES OF NO PAR VALUE FULLY PAID (USD)
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(BLH8YF6)(GG00BFYT9H72)
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HSBC BANK PLC
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750,000
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MARKET ACCESS NOTES LINKED TO ORDINARY SHARES ISSUED BY DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL DUE 01/03/2021 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF USD13.33 EACH)
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(BLH90T5)(XS2127994320)
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INVESTEC BANK PLC
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USD3,000,000
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5.27% CREDIT LINKED NOTES DUE 20/06/2025 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF USD1000.00 EACH PLUS INCREMENTS OF USD1.00)
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(BLLZKZ5)(XS2117430269)
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USD3,000,000
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5.00% CREDIT LINKED NOTES DUE 20/06/2025 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF USD1000.00 EACH PLUS INCREMENTS OF USD1.00)
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(BLLZKX3)(XS2117430186)
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ISHARES PHYSICAL METALS PLC
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30,000
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ISHARES SILVER ETC FULLY PAID GBP
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(B425ZM7)(IE00B4NCWG09)
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JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V.
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122,425
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ORDINARY SHARES OF EUR0.04 EACH FULLY PAID (CDI)
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(BKM1QM4)(NL0012015705)
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RTW VENTURE FUND LIMITED
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357,565
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ORDINARY SHARES WITH NO PAR VALUE
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(BKTRRM2)(GG00BKTRRM22)
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THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED
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USD200,000,000
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2.875% NOTES DUE 02/03/2030 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF USD200,000 EACH)
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(BLLZL52)(XS2125158845)
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WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED
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3,600
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID
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(B24DK97)(JE00B24DK975)
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34,488,900
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WISDOMTREE NATURAL GAS SECURITIES FULLY PAID
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(B15KY10)(GB00B15KY104)
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2,076,000
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD5.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE WTI CRUDE OIL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KXV3)(GB00B15KXV33)
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27,300
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ETFS 3X DAILY LONG NICKEL FULLY PAID
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(BYQY5X1)(JE00BYQY5X15)
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78,000
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WISDOMTREE COPPER CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD3.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE COPPER INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KXQ8)(GB00B15KXQ89)
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39,000
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WISDOMTREE NICKEL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD2.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE NICKEL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KY21)(GB00B15KY211)
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14,000
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GOLD CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (ETFS GOLD INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KXX5)(GB00B15KXX56)
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112,100
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WISDOMTREE WHEAT CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD0.25 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE WHEAT INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KY76)(GB00B15KY765)
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65,800
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WISDOMTREE CORN 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(B2NFTG4)(JE00B2NFTG43)
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5,800
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BDD9QD9)(JE00BDD9QD91)
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1,403,000
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COFFEE CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD0.50 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (ETFS COFFEE INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KXP7)(GB00B15KXP72)
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4,000
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WISDOMTREE PETROLEUM 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BDD9Q73)(JE00BDD9Q733)
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98,250
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WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD1.8078250 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS INDEX SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KYG5)(GB00B15KYG56)
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37,100
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WISDOMTREE SUGAR 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BYQY7H9)(JE00BYQY7H96)
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22,750
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL FULLY PAID
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(B78CGV9)(JE00B78CGV99)
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12,300
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WISDOMTREE SOYBEANS CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD2.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE SOYBEANS INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KY54)(GB00B15KY542)
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35,600
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WISDOMTREE GOLD 1X DAILY SHORT FULLY PAID
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(B24DKC0)(JE00B24DKC09)
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91,600
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WISDOMTREE NATURAL GAS 2X DAILY LEVERAGE FULLY PAID
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(BDD9Q95)(JE00BDD9Q956)
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54,000
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WISDOMTREE PLATINUM 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(B2NFV13)(JE00B2NFV134)
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124,240
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BDD9Q84)(JE00BDD9Q840)
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WISDOMTREE FOREIGN EXCHANGE LIMITED
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481
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WISDOMTREE SHORT GBP LONG USD 3X DAILY, FULLY PAID
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(B3XJ8K0)(JE00B3XJ8K03)
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2,300
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WISDOMTREE LONG EUR SHORT GBP FULLY PAID
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(B3Y3SZ6)(JE00B3Y3SZ64)
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WISDOMTREE HEDGED COMMODITY SECURITIES LIMITED
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20,000
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL - GBP DAILY HEDGED FULLY PAID
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(B6RV6N2)(JE00B6RV6N28)
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7,000
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WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS - GBP DAILY HEDGED FULLY PAID
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(B63MJ07)(JE00B63MJ075)
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WISDOMTREE ISSUER PLC
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1,000,000
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WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc
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(BKLFGS3)(IE00BKLF1R75)
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WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc
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(BKLFGT4)(IE00BKLF1R75)
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WISDOMTREE METAL SECURITIES LIMITED
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110,000
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WISDOMTREE PHYSICAL GOLD SECURITIES, FULLY PAID
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(B1VS377)(JE00B1VS3770)
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56,000
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ETFS PHYSICAL SWISS GOLD , FULLY PAID
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(B588CD7)(JE00B588CD74)
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35,500
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PHYSICAL PLATINUM SECURITIES FULLY PAID
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(B1VS2W5)(JE00B1VS2W53)
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432,000
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PHYSICAL SILVER SECURITIES FULLY PAID
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(B1VS333)(JE00B1VS3333)
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WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY
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61,000
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WISDOMTREE EURO STOXX BANKS 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(BTF7Z36)(IE00BLS09N40)
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47,460,000
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID
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(B7ZQC61)(IE00B7ZQC614)
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98,000,000
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WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID
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(B8VC806)(IE00B8VC8061)
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55,000
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY LEVERAGE DAILY ETP SECURITIES DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(BDB6P13)(IE00BYTYHS72)
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WISDOMTREE OIL SECURITIES LIMITED
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75,900
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 1MTH £
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(B286069)(GB00B0CTWC01)
If you have any queries relating to the above, please contact Market Operations at the LSE on 020 7797 4310.
This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com
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