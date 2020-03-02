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London Stock Exchange : Admission to Trading - 02/03/2020

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03/02/2020 | 03:03am EST
Regulatory Story
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-
Admission to Trading - 02/03/2020
Released 08:00 02-Mar-2020



RNS Number : 5639E
London Stock Exchange Notice
02 March 2020

NOTICE OF ADMISSION TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE - XLON

02/03/2020 - 08:00

The following securities are admitted to trading on the LSE with effect from the time and date of this notice

ALBION ENTERPRISE VCT PLC

294,718

ORDINARY SHARES OF 1P EACH, FULLY PAID

(B1G3LR3)(GB00B1G3LR35)

BARCLAYS BANK PLC

GBP1,000,000

SECURITIES DUE 03/03/2025 FULLY PAID (REPRESENTED BY SECURITIES TO BEARER OF GBP1 EACH)

(BLH8Z75)(XS2073403243)

DB ETC PLC

3,000

XTRACKERS PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES DUE 15/06/2060, FULLY PAID

(B5840F3)(GB00B5840F36)

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT

TRY18,000,000

10.20% NOTES DUE 20/08/2024, FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF TRY10,000 EACH)

(BHNV9G7)(XS2047540120)

FORESIGHT SOLAR FUND LIMITED

575,063

ORDINARY SHARES OF NO PAR VALUE; FULLY PAID

(BD3QJR5)(JE00BD3QJR55)

GOLD BULLION SECURITIES LD

40,000

GOLD BULLION SECURITIES

(B00FHZ8)(GB00B00FHZ82)

HIPGNOSIS SONGS FUND LIMITED

615,851,887

ORDINARY SHARES OF NO PAR VALUE FULLY PAID (USD)

(BLH8YF6)(GG00BFYT9H72)

HSBC BANK PLC

750,000

MARKET ACCESS NOTES LINKED TO ORDINARY SHARES ISSUED BY DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL DUE 01/03/2021 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF USD13.33 EACH)

(BLH90T5)(XS2127994320)

INVESTEC BANK PLC

USD3,000,000

5.27% CREDIT LINKED NOTES DUE 20/06/2025 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF USD1000.00 EACH PLUS INCREMENTS OF USD1.00)

(BLLZKZ5)(XS2117430269)

USD3,000,000

5.00% CREDIT LINKED NOTES DUE 20/06/2025 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF USD1000.00 EACH PLUS INCREMENTS OF USD1.00)

(BLLZKX3)(XS2117430186)

ISHARES PHYSICAL METALS PLC

30,000

ISHARES SILVER ETC FULLY PAID GBP

(B425ZM7)(IE00B4NCWG09)

JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V.

122,425

ORDINARY SHARES OF EUR0.04 EACH FULLY PAID (CDI)

(BKM1QM4)(NL0012015705)

RTW VENTURE FUND LIMITED

357,565

ORDINARY SHARES WITH NO PAR VALUE

(BKTRRM2)(GG00BKTRRM22)

THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED

USD200,000,000

2.875% NOTES DUE 02/03/2030 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF USD200,000 EACH)

(BLLZL52)(XS2125158845)

WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED

3,600

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID

(B24DK97)(JE00B24DK975)

34,488,900

WISDOMTREE NATURAL GAS SECURITIES FULLY PAID

(B15KY10)(GB00B15KY104)

2,076,000

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD5.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE WTI CRUDE OIL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KXV3)(GB00B15KXV33)

27,300

ETFS 3X DAILY LONG NICKEL FULLY PAID

(BYQY5X1)(JE00BYQY5X15)

78,000

WISDOMTREE COPPER CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD3.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE COPPER INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KXQ8)(GB00B15KXQ89)

39,000

WISDOMTREE NICKEL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD2.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE NICKEL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KY21)(GB00B15KY211)

14,000

GOLD CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (ETFS GOLD INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KXX5)(GB00B15KXX56)

112,100

WISDOMTREE WHEAT CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD0.25 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE WHEAT INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KY76)(GB00B15KY765)

65,800

WISDOMTREE CORN 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(B2NFTG4)(JE00B2NFTG43)

5,800

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BDD9QD9)(JE00BDD9QD91)

1,403,000

COFFEE CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD0.50 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (ETFS COFFEE INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KXP7)(GB00B15KXP72)

4,000

WISDOMTREE PETROLEUM 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BDD9Q73)(JE00BDD9Q733)

98,250

WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD1.8078250 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS INDEX SECURITIES) FULLY PAID

(B15KYG5)(GB00B15KYG56)

37,100

WISDOMTREE SUGAR 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BYQY7H9)(JE00BYQY7H96)

22,750

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL FULLY PAID

(B78CGV9)(JE00B78CGV99)

12,300

WISDOMTREE SOYBEANS CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD2.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE SOYBEANS INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KY54)(GB00B15KY542)

35,600

WISDOMTREE GOLD 1X DAILY SHORT FULLY PAID

(B24DKC0)(JE00B24DKC09)

91,600

WISDOMTREE NATURAL GAS 2X DAILY LEVERAGE FULLY PAID

(BDD9Q95)(JE00BDD9Q956)

54,000

WISDOMTREE PLATINUM 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(B2NFV13)(JE00B2NFV134)

124,240

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BDD9Q84)(JE00BDD9Q840)

WISDOMTREE FOREIGN EXCHANGE LIMITED

481

WISDOMTREE SHORT GBP LONG USD 3X DAILY, FULLY PAID

(B3XJ8K0)(JE00B3XJ8K03)

2,300

WISDOMTREE LONG EUR SHORT GBP FULLY PAID

(B3Y3SZ6)(JE00B3Y3SZ64)

WISDOMTREE HEDGED COMMODITY SECURITIES LIMITED

20,000

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL - GBP DAILY HEDGED FULLY PAID

(B6RV6N2)(JE00B6RV6N28)

7,000

WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS - GBP DAILY HEDGED FULLY PAID

(B63MJ07)(JE00B63MJ075)

WISDOMTREE ISSUER PLC

1,000,000

WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc

(BKLFGS3)(IE00BKLF1R75)


WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc

(BKLFGT4)(IE00BKLF1R75)

WISDOMTREE METAL SECURITIES LIMITED

110,000

WISDOMTREE PHYSICAL GOLD SECURITIES, FULLY PAID

(B1VS377)(JE00B1VS3770)

56,000

ETFS PHYSICAL SWISS GOLD , FULLY PAID

(B588CD7)(JE00B588CD74)

35,500

PHYSICAL PLATINUM SECURITIES FULLY PAID

(B1VS2W5)(JE00B1VS2W53)

432,000

PHYSICAL SILVER SECURITIES FULLY PAID

(B1VS333)(JE00B1VS3333)

WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY

61,000

WISDOMTREE EURO STOXX BANKS 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(BTF7Z36)(IE00BLS09N40)

47,460,000

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID

(B7ZQC61)(IE00B7ZQC614)

98,000,000

WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID

(B8VC806)(IE00B8VC8061)

55,000

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY LEVERAGE DAILY ETP SECURITIES DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(BDB6P13)(IE00BYTYHS72)

WISDOMTREE OIL SECURITIES LIMITED

75,900

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 1MTH £

(B286069)(GB00B0CTWC01)

If you have any queries relating to the above, please contact Market Operations at the LSE on 020 7797 4310.


This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.
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Admission to Trading - 02/03/2020 - RNS

Disclaimer

LSE - London Stock Exchange plc published this content on 02 March 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 March 2020 08:02:08 UTC
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