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London Stock Exchange : Admission to Trading - 06/02/2020
02/06/2020 | 03:07am EST
RNS Number : 1179C
London Stock Exchange Notice
06 February 2020
NOTICE OF ADMISSION TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE - XLON
06/02/2020 - 08:00
The following securities are admitted to trading on the LSE with effect from the time and date of this notice
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AQUILA SERVICES GROUP PLC
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85,714
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ORDINARY SHARES OF 5P EACH; FULLY PAID
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(BPYP3Q2)(GB00BPYP3Q26)
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DB ETC PLC
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522,000
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XTRACKERS PHYSICAL GOLD GBP HEDGED ETC SECURITIES DUE 2061 FULLY PAID
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(B68FL05)(GB00B68FL050)
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ELENIA FINANCE OYJ
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EUR500,000,000
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0.375% BONDS DUE 06/02/2027, FULLY PAID (REPRESENTED BY BONDS TO BEARER OF EUR100,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF EUR1,000 IN EXCESS THEREOF UP TO AND INCLUDING EUR199,000)
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(BKT65B4)(XS2113885011)
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EUROFIMA
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EUR75,000,000
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0.15% INSTRUMENTS DUE 10/10/2034 FULLY PAID (REPRESENTED BY INSTRUMENTS TO BEARER OF EUR100,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF EUR1,000 IN EXCESS THEREOF UP TO EUR199,000)
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(BK5BXB9)(XS2113278043)
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EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT
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TRY30,000,000
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8.00% NOTES DUE 06/02/2024 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF TRY10,000 EACH)
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(BKT6503)(XS2114159911)
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TRY30,000,000
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ZERO COUPON NOTES DUE 06/02/2025 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF TRY1,000 EACH)
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(BKT6514)(XS2114148559)
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FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C.
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USD485,000,000
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MULTI CALLABLE ZERO COUPON NOTES DUE 05/02/2050 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF USD1,000,000 EACH)
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(BKT6525)(XS2103007915)
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GOLD BULLION SECURITIES LD
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15,000
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GOLD BULLION SECURITIES
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(B00FHZ8)(GB00B00FHZ82)
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HEMOGENYX PHARMACEUTICALS PLC
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36,011,116
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ORDINARY SHARES OF GBP0.01 EACH FULLY PAID
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(BYX3WZ2)(GB00BYX3WZ24)
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INVESCO PHYSICAL MARKETS PUBLIC LIMITED COMPANY
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2,500
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INVESCO PHYSICAL PALLADIUM ETC CERTIFICATES FULLY PAID
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(B40K2X4)(IE00B4LJS984)
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195,500
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INVESCO PHYSICAL GOLD ETC CERTIFICATES, FULLY PAID
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(B599TV6)(IE00B579F325)
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IQ-AI LIMITED
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5,125,000
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ORDINARY SHARES OF GBP0.01 EACH FULLY PAID
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(BD4H0R4)(JE00BD4H0R42)
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ISHARES PHYSICAL METALS PLC
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323,000
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ISHARES GOLD ETC FULLY PAID GBP
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(B4R1D93)(IE00B4ND3602)
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JPMORGAN GLOBAL CORE REAL ASSETS LIMITED
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6,550,000
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ORDINARY SHARES OF NO PAR VALUE, FULLY PAID
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(BJVKW83)(GG00BJVKW831)
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REAL ESTATE CREDIT INVESTMENTS LIMITED
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19,920,363
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ORDINARY SHARES OF NO PAR VALUE, FULLY PAID
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(B0HW536)(GB00B0HW5366)
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SILVERSTONE MASTER ISSUER PLC
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GBP650,000,000
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SERIES 2020-1 CLASS 4AR RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED FLOATING RATES NOTES DUE 21/01/2070 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP100,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF GBP1,000 IN EXCESS THEREOF UP TO AND INCLUDING GBP199,000) (REGULATIONS S)
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(BKT6581)(XS2109588868)
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GBP650,000,000
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SERIES 2020-1 CLASS 3AR RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED FLOATING RATES NOTES DUE 21/01/2070 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP100,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF GBP1,000 IN EXCESS THEREOF UP TO AND INCLUDING GBP199,000) (REGULATIONS S)
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(BKT6569)(XS2109588603)
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GBP1,000,000,000
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SERIES 2020-1 CLASS 1A RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED FLOATING RATES NOTES DUE 21/01/2070 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP100,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF GBP1,000 IN EXCESS THEREOF UP TO AND INCLUDING GBP199,000) (REGULATIONS S)
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(BL6VMG3)(XS2109587977)
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SERIES 2020-1 CLASS 1A RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED FLOATING RATES NOTES DUE 21/01/2070 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP100,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF GBP1,000 IN EXCESS THEREOF UP TO AND INCLUDING GBP199,000) (RULE 144A)
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(BKT6536)(XS2109794508)
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GBP650,000,000
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SERIES 2020-1 CLASS 2AR RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED FLOATING RATES NOTES DUE 21/01/2070 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP100,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF GBP1,000 IN EXCESS THEREOF UP TO AND INCLUDING GBP199,000) (REGULATIONS S)
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(BKT6547)(XS2109588355)
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SERIES 2020-1 CLASS 2AR RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED FLOATING RATES NOTES DUE 21/01/2070 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP100,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF GBP1,000 IN EXCESS THEREOF UP TO AND INCLUDING GBP199,000) ( RULE 144A)
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(BKT6558)(XS2109793799)
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SERIES 2020-1 CLASS 3AR RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED FLOATING RATES NOTES DUE 21/01/2070 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP100,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF GBP1,000 IN EXCESS THEREOF UP TO AND INCLUDING GBP199,000) (RULE 144A)
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(BKT6570)(XS2109792809)
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SERIES 2020-1 CLASS 4AR RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED FLOATING RATES NOTES DUE 21/01/2070 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP100,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF GBP1,000 IN EXCESS THEREOF UP TO AND INCLUDING GBP199,000) (RULE 144A)
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(BKT6592)(XS2109792551)
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WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED
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116,600
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WISDOMTREE SUGAR 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(B2NFTW0)(JE00B2NFTW01)
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8,600
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID
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(B24DK97)(JE00B24DK975)
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5,910,100
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WISDOMTREE NATURAL GAS SECURITIES FULLY PAID
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(B15KY10)(GB00B15KY104)
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10,900
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WISDOMTREE GOLD 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(B2NFTL9)(JE00B2NFTL95)
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994,500
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WISDOMTREE COFFEE 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BYQY3Z9)(JE00BYQY3Z98)
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6,115,700
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD5.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE WTI CRUDE OIL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KXV3)(GB00B15KXV33)
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43,900
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WISDOMTREE COCOA 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(B2NFV80)(JE00B2NFV803)
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148,250
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WISDOMTREE COPPER CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD3.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE COPPER INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KXQ8)(GB00B15KXQ89)
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883,100
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WISDOMTREE COFFEE 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(B2NFTD1)(JE00B2NFTD12)
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24,900
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WISDOMTREE NICKEL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD2.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE NICKEL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KY21)(GB00B15KY211)
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41,000
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WISDOMTREE BROAD COMMODITIES EX-AGRICULTURE AND LIVESTOCK FULLY PAID
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(B6SV8B3)(JE00B6SV8B36)
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1,239,300
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WISDOMTREE LEAN HOGS CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD0.50 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE LEAN HOGS INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KXZ7)(GB00B15KXZ70)
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33,000
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GOLD CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (ETFS GOLD INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KXX5)(GB00B15KXX56)
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150,300
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WISDOMTREE WHEAT CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD0.25 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE WHEAT INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KY76)(GB00B15KY765)
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3,500
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BDD9QD9)(JE00BDD9QD91)
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4,012,400
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COFFEE CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD0.50 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (ETFS COFFEE INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KXP7)(GB00B15KXP72)
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7,400
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WISDOMTREE WHEAT 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BDD9QC8)(JE00BDD9QC84)
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11,100
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WISDOMTREE LEAD, FULLY PAID
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(B2QY043)(JE00B2QY0436)
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3,000
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL LONGER DATED FULLY PAID
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(B24DLX8)(JE00B24DLX86)
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104,000
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WISDOMTREE PETROLEUM CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD4.5663270 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE PETROLEUM INDEX SECURITIES), FULLY PAID
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(B15KYC1)(GB00B15KYC19)
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206,000
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WISDOMTREE ENERGY CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD4.7002820 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE ENERGY INDEX SECURITIES), FULLY PAID
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(B15KYB0)(GB00B15KYB02)
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23,300
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WISDOMTREE SUGAR 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BYQY7H9)(JE00BYQY7H96)
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4,500
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ETFS 2X DAILY LONG NICKEL FULLY PAID
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(BDD9QB7)(JE00BDD9QB77)
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188,700
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL FULLY PAID
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(B78CGV9)(JE00B78CGV99)
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177,000
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ETFS ALL COMMODITIES £ FULLY PAID
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(B15KY98)(GB00B15KY989)
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16,200
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WISDOMTREE GOLD 1X DAILY SHORT FULLY PAID
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(B24DKC0)(JE00B24DKC09)
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109,900
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WISDOMTREE SUGAR CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD3.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE SUGAR INDIVIDUAL SECURITIES), FULLY PAID
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(B15KY65)(GB00B15KY658)
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24,000
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WISDOMTREE NATURAL GAS 2X DAILY LEVERAGE FULLY PAID
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(BDD9Q95)(JE00BDD9Q956)
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31,400
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WISDOMTREE PLATINUM 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(B2NFV13)(JE00B2NFV134)
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98,300
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BDD9Q84)(JE00BDD9Q840)
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WISDOMTREE HEDGED COMMODITY SECURITIES LIMITED
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16,000
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL - GBP DAILY HEDGED FULLY PAID
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(B6RV6N2)(JE00B6RV6N28)
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11,000
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL - GBP DAILY HEDGED FULLY PAID
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(B766LB8)(JE00B766LB87)
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WISDOMTREE METAL SECURITIES LIMITED
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35,000
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WISDOMTREE PHYSICAL GOLD SECURITIES, FULLY PAID
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(B1VS377)(JE00B1VS3770)
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16,000
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WISDOMTREE PHYSICAL PALLADIUM SECURITIES, FULLY PAID
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(B1VS300)(JE00B1VS3002)
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22,000
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PHYSICAL PLATINUM SECURITIES FULLY PAID
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(B1VS2W5)(JE00B1VS2W53)
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WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY
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23,000
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WISDOMTREE GOLD 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID
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(B8HGT87)(IE00B8HGT870)
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1,500
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WISDOMTREE PALLADIUM 2X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(B94QLN6)(IE00B94QLN63)
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3,400
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WISDOMTREE FTSE 100 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(B88D299)(IE00B88D2999)
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27,000,000
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID
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(B7ZQC61)(IE00B7ZQC614)
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60,000,000
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WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID
|
(B8VC806)(IE00B8VC8061)
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35,000
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WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062, FULLY PAID
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(B76BRD7)(IE00B76BRD76)
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72,000
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY LEVERAGE DAILY ETP SECURITIES DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(BDB6P13)(IE00BYTYHS72)
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WISDOMTREE OIL SECURITIES LIMITED
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30,000
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 1MTH SECURITIES FULLY PAID
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(B0CTWC0)(GB00B0CTWC01)
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80,000
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WISDOMTREE CARBON EUR SECURITIES, FULLY PAID
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(B3CG631)(JE00B3CG6315)
If you have any queries relating to the above, please contact Market Operations at the LSE on 020 7797 4310.
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