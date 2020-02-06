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London Stock Exchange : Admission to Trading - 06/02/2020

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02/06/2020 | 03:07am EST
Regulatory Story
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-
Admission to Trading - 06/02/2020
Released 08:00 06-Feb-2020



RNS Number : 1179C
London Stock Exchange Notice
06 February 2020

NOTICE OF ADMISSION TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE - XLON

06/02/2020 - 08:00

The following securities are admitted to trading on the LSE with effect from the time and date of this notice

AQUILA SERVICES GROUP PLC

85,714

ORDINARY SHARES OF 5P EACH; FULLY PAID

(BPYP3Q2)(GB00BPYP3Q26)

DB ETC PLC

522,000

XTRACKERS PHYSICAL GOLD GBP HEDGED ETC SECURITIES DUE 2061 FULLY PAID

(B68FL05)(GB00B68FL050)

ELENIA FINANCE OYJ

EUR500,000,000

0.375% BONDS DUE 06/02/2027, FULLY PAID (REPRESENTED BY BONDS TO BEARER OF EUR100,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF EUR1,000 IN EXCESS THEREOF UP TO AND INCLUDING EUR199,000)

(BKT65B4)(XS2113885011)

EUROFIMA

EUR75,000,000

0.15% INSTRUMENTS DUE 10/10/2034 FULLY PAID (REPRESENTED BY INSTRUMENTS TO BEARER OF EUR100,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF EUR1,000 IN EXCESS THEREOF UP TO EUR199,000)

(BK5BXB9)(XS2113278043)

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT

TRY30,000,000

8.00% NOTES DUE 06/02/2024 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF TRY10,000 EACH)

(BKT6503)(XS2114159911)

TRY30,000,000

ZERO COUPON NOTES DUE 06/02/2025 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF TRY1,000 EACH)

(BKT6514)(XS2114148559)

FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C.

USD485,000,000

MULTI CALLABLE ZERO COUPON NOTES DUE 05/02/2050 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF USD1,000,000 EACH)

(BKT6525)(XS2103007915)

GOLD BULLION SECURITIES LD

15,000

GOLD BULLION SECURITIES

(B00FHZ8)(GB00B00FHZ82)

HEMOGENYX PHARMACEUTICALS PLC

36,011,116

ORDINARY SHARES OF GBP0.01 EACH FULLY PAID

(BYX3WZ2)(GB00BYX3WZ24)

INVESCO PHYSICAL MARKETS PUBLIC LIMITED COMPANY

2,500

INVESCO PHYSICAL PALLADIUM ETC CERTIFICATES FULLY PAID

(B40K2X4)(IE00B4LJS984)

195,500

INVESCO PHYSICAL GOLD ETC CERTIFICATES, FULLY PAID

(B599TV6)(IE00B579F325)

IQ-AI LIMITED

5,125,000

ORDINARY SHARES OF GBP0.01 EACH FULLY PAID

(BD4H0R4)(JE00BD4H0R42)

ISHARES PHYSICAL METALS PLC

323,000

ISHARES GOLD ETC FULLY PAID GBP

(B4R1D93)(IE00B4ND3602)

JPMORGAN GLOBAL CORE REAL ASSETS LIMITED

6,550,000

ORDINARY SHARES OF NO PAR VALUE, FULLY PAID

(BJVKW83)(GG00BJVKW831)

REAL ESTATE CREDIT INVESTMENTS LIMITED

19,920,363

ORDINARY SHARES OF NO PAR VALUE, FULLY PAID

(B0HW536)(GB00B0HW5366)

SILVERSTONE MASTER ISSUER PLC

GBP650,000,000

SERIES 2020-1 CLASS 4AR RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED FLOATING RATES NOTES DUE 21/01/2070 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP100,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF GBP1,000 IN EXCESS THEREOF UP TO AND INCLUDING GBP199,000) (REGULATIONS S)

(BKT6581)(XS2109588868)

GBP650,000,000

SERIES 2020-1 CLASS 3AR RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED FLOATING RATES NOTES DUE 21/01/2070 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP100,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF GBP1,000 IN EXCESS THEREOF UP TO AND INCLUDING GBP199,000) (REGULATIONS S)

(BKT6569)(XS2109588603)

GBP1,000,000,000

SERIES 2020-1 CLASS 1A RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED FLOATING RATES NOTES DUE 21/01/2070 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP100,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF GBP1,000 IN EXCESS THEREOF UP TO AND INCLUDING GBP199,000) (REGULATIONS S)

(BL6VMG3)(XS2109587977)


SERIES 2020-1 CLASS 1A RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED FLOATING RATES NOTES DUE 21/01/2070 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP100,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF GBP1,000 IN EXCESS THEREOF UP TO AND INCLUDING GBP199,000) (RULE 144A)

(BKT6536)(XS2109794508)

GBP650,000,000

SERIES 2020-1 CLASS 2AR RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED FLOATING RATES NOTES DUE 21/01/2070 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP100,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF GBP1,000 IN EXCESS THEREOF UP TO AND INCLUDING GBP199,000) (REGULATIONS S)

(BKT6547)(XS2109588355)


SERIES 2020-1 CLASS 2AR RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED FLOATING RATES NOTES DUE 21/01/2070 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP100,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF GBP1,000 IN EXCESS THEREOF UP TO AND INCLUDING GBP199,000) ( RULE 144A)

(BKT6558)(XS2109793799)


SERIES 2020-1 CLASS 3AR RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED FLOATING RATES NOTES DUE 21/01/2070 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP100,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF GBP1,000 IN EXCESS THEREOF UP TO AND INCLUDING GBP199,000) (RULE 144A)

(BKT6570)(XS2109792809)


SERIES 2020-1 CLASS 4AR RESIDENTIAL MORTGAGE BACKED FLOATING RATES NOTES DUE 21/01/2070 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP100,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF GBP1,000 IN EXCESS THEREOF UP TO AND INCLUDING GBP199,000) (RULE 144A)

(BKT6592)(XS2109792551)

WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED

116,600

WISDOMTREE SUGAR 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(B2NFTW0)(JE00B2NFTW01)

8,600

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID

(B24DK97)(JE00B24DK975)

5,910,100

WISDOMTREE NATURAL GAS SECURITIES FULLY PAID

(B15KY10)(GB00B15KY104)

10,900

WISDOMTREE GOLD 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(B2NFTL9)(JE00B2NFTL95)

994,500

WISDOMTREE COFFEE 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BYQY3Z9)(JE00BYQY3Z98)

6,115,700

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD5.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE WTI CRUDE OIL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KXV3)(GB00B15KXV33)

43,900

WISDOMTREE COCOA 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(B2NFV80)(JE00B2NFV803)

148,250

WISDOMTREE COPPER CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD3.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE COPPER INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KXQ8)(GB00B15KXQ89)

883,100

WISDOMTREE COFFEE 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(B2NFTD1)(JE00B2NFTD12)

24,900

WISDOMTREE NICKEL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD2.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE NICKEL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KY21)(GB00B15KY211)

41,000

WISDOMTREE BROAD COMMODITIES EX-AGRICULTURE AND LIVESTOCK FULLY PAID

(B6SV8B3)(JE00B6SV8B36)

1,239,300

WISDOMTREE LEAN HOGS CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD0.50 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE LEAN HOGS INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KXZ7)(GB00B15KXZ70)

33,000

GOLD CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (ETFS GOLD INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KXX5)(GB00B15KXX56)

150,300

WISDOMTREE WHEAT CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD0.25 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE WHEAT INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KY76)(GB00B15KY765)

3,500

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BDD9QD9)(JE00BDD9QD91)

4,012,400

COFFEE CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD0.50 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (ETFS COFFEE INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KXP7)(GB00B15KXP72)

7,400

WISDOMTREE WHEAT 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BDD9QC8)(JE00BDD9QC84)

11,100

WISDOMTREE LEAD, FULLY PAID

(B2QY043)(JE00B2QY0436)

3,000

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL LONGER DATED FULLY PAID

(B24DLX8)(JE00B24DLX86)

104,000

WISDOMTREE PETROLEUM CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD4.5663270 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE PETROLEUM INDEX SECURITIES), FULLY PAID

(B15KYC1)(GB00B15KYC19)

206,000

WISDOMTREE ENERGY CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD4.7002820 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE ENERGY INDEX SECURITIES), FULLY PAID

(B15KYB0)(GB00B15KYB02)

23,300

WISDOMTREE SUGAR 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BYQY7H9)(JE00BYQY7H96)

4,500

ETFS 2X DAILY LONG NICKEL FULLY PAID

(BDD9QB7)(JE00BDD9QB77)

188,700

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL FULLY PAID

(B78CGV9)(JE00B78CGV99)

177,000

ETFS ALL COMMODITIES £ FULLY PAID

(B15KY98)(GB00B15KY989)

16,200

WISDOMTREE GOLD 1X DAILY SHORT FULLY PAID

(B24DKC0)(JE00B24DKC09)

109,900

WISDOMTREE SUGAR CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD3.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE SUGAR INDIVIDUAL SECURITIES), FULLY PAID

(B15KY65)(GB00B15KY658)

24,000

WISDOMTREE NATURAL GAS 2X DAILY LEVERAGE FULLY PAID

(BDD9Q95)(JE00BDD9Q956)

31,400

WISDOMTREE PLATINUM 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(B2NFV13)(JE00B2NFV134)

98,300

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BDD9Q84)(JE00BDD9Q840)

WISDOMTREE HEDGED COMMODITY SECURITIES LIMITED

16,000

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL - GBP DAILY HEDGED FULLY PAID

(B6RV6N2)(JE00B6RV6N28)

11,000

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL - GBP DAILY HEDGED FULLY PAID

(B766LB8)(JE00B766LB87)

WISDOMTREE METAL SECURITIES LIMITED

35,000

WISDOMTREE PHYSICAL GOLD SECURITIES, FULLY PAID

(B1VS377)(JE00B1VS3770)

16,000

WISDOMTREE PHYSICAL PALLADIUM SECURITIES, FULLY PAID

(B1VS300)(JE00B1VS3002)

22,000

PHYSICAL PLATINUM SECURITIES FULLY PAID

(B1VS2W5)(JE00B1VS2W53)

WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY

23,000

WISDOMTREE GOLD 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID

(B8HGT87)(IE00B8HGT870)

1,500

WISDOMTREE PALLADIUM 2X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(B94QLN6)(IE00B94QLN63)

3,400

WISDOMTREE FTSE 100 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(B88D299)(IE00B88D2999)

27,000,000

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID

(B7ZQC61)(IE00B7ZQC614)

60,000,000

WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID

(B8VC806)(IE00B8VC8061)

35,000

WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062, FULLY PAID

(B76BRD7)(IE00B76BRD76)

72,000

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY LEVERAGE DAILY ETP SECURITIES DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(BDB6P13)(IE00BYTYHS72)

WISDOMTREE OIL SECURITIES LIMITED

30,000

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 1MTH SECURITIES FULLY PAID

(B0CTWC0)(GB00B0CTWC01)

80,000

WISDOMTREE CARBON EUR SECURITIES, FULLY PAID

(B3CG631)(JE00B3CG6315)

If you have any queries relating to the above, please contact Market Operations at the LSE on 020 7797 4310.


This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.
END
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Admission to Trading - 06/02/2020 - RNS

Disclaimer

LSE - London Stock Exchange plc published this content on 06 February 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 February 2020 08:06:05 UTC
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