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London Stock Exchange : Admission to Trading - 09/03/2020
03/09/2020 | 04:03am EDT
RNS Number : 3407F
London Stock Exchange Notice
09 March 2020
NOTICE OF ADMISSION TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE - XLON
09/03/2020 - 08:00
The following securities are admitted to trading on the LSE with effect from the time and date of this notice
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AMATI AIM VCT PLC
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2,686,358
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ORDINARY SHARES OF 5P EACH, FULLY PAID
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(B641BB8)(GB00B641BB82)
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AVEVA GROUP PLC
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BLOCK ADMISSION
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200,000
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ORDINARY SHARES OF 3 5/9P EACH, FULLY PAID
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(BBG9VN7)(GB00BBG9VN75)
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BARCLAYS BANK PLC
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GBP9,000,000
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SECURITIES DUE 09/03/2026 FULLY PAID (REPRESENTED BY SECURITIES TO BEARER OF GBP1 EACH)
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(BLQT8F8)(XS2076014898)
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BH GLOBAL LIMITED
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3,104
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ORDINARY SHARES OF NO PAR VALUE DESIGNATED AS STERLING SHARES, FULLY PAID
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(B2QQPT9)(GG00B2QQPT96)
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EUROMONEY INSTITUTIONAL INVESTOR PLC
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BLOCK ADMISSION
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140,000
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ORDINARY SHARES OF 0.25P EACH, FULLY PAID
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(0688666)(GB0006886666)
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GCP INFRASTRUCTURE INVESTMENTS LIMITED
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302,233
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ORDINARY SHARES OF 1P EACH, FULLY PAID
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(B6173J1)(JE00B6173J15)
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GOLD BULLION SECURITIES LD
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81,000
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GOLD BULLION SECURITIES
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(B00FHZ8)(GB00B00FHZ82)
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INVESCO PHYSICAL MARKETS PUBLIC LIMITED COMPANY
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184,000
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INVESCO PHYSICAL GOLD ETC CERTIFICATES, FULLY PAID
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(B599TV6)(IE00B579F325)
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180,000
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INVESCO PHYSICAL SILVER ETC CERTIFICATES FULLY PAID
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(B66SS94)(IE00B43VDT70)
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ISHARES PHYSICAL METALS PLC
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438,000
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ISHARES GOLD ETC FULLY PAID GBP
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(B4R1D93)(IE00B4ND3602)
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JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V.
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124,916
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ORDINARY SHARES OF EUR0.04 EACH FULLY PAID (CDI)
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(BKM1QM4)(NL0012015705)
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WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED
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12,900
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID
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(B24DK97)(JE00B24DK975)
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15,152,100
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WISDOMTREE NATURAL GAS SECURITIES FULLY PAID
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(B15KY10)(GB00B15KY104)
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110,400
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WISDOMTREE COFFEE 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BYQY3Z9)(JE00BYQY3Z98)
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601,000
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD5.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE WTI CRUDE OIL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KXV3)(GB00B15KXV33)
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22,800
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WISDOMTREE WHEAT 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BYQY810)(JE00BYQY8102)
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22,400
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WISDOMTREE COCOA 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(B2NFV80)(JE00B2NFV803)
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11,500
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WISDOMTREE COPPER CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD3.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE COPPER INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KXQ8)(GB00B15KXQ89)
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14,000
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WISDOMTREE NICKEL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD2.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE NICKEL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KY21)(GB00B15KY211)
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139,800
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WISDOMTREE LEAN HOGS CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD0.50 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE LEAN HOGS INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KXZ7)(GB00B15KXZ70)
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9,500
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WISDOMTREE SILVER 1X DAILY SHORT FULLY PAID
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(B24DKK8)(JE00B24DKK82)
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5,000
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BDD9QD9)(JE00BDD9QD91)
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3,500
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID
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(B78DPL5)(JE00B78DPL57)
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18,000
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WISDOMTREE PETROLEUM CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD4.5663270 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE PETROLEUM INDEX SECURITIES), FULLY PAID
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(B15KYC1)(GB00B15KYC19)
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1,400
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ETFS 2X DAILY LONG NICKEL FULLY PAID
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(BDD9QB7)(JE00BDD9QB77)
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13,000
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WISDOMTREE HEATING OIL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD3.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE HEATING OIL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KXY6)(GB00B15KXY63)
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37,100
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL FULLY PAID
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(B78CGV9)(JE00B78CGV99)
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600
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WISDOMTREE NATURAL GAS 1X DAILY SHORT FULLY PAID
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(B24DKH5)(JE00B24DKH53)
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9,000
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WISDOMTREE AGRICULTURE 2X DAILY LEVERAGE FULLY PAID
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(B2NFT42)(JE00B2NFT427)
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20,100
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BDD9Q84)(JE00BDD9Q840)
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WISDOMTREE FOREIGN EXCHANGE LIMITED
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5,000
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WISDOMTREE LONG EUR SHORT USD FULLY PAID
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(B68GS41)(JE00B68GS416)
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4,000
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WISDOMTREE LONG EUR SHORT USD 5X DAILY FULLY PAID
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(BMM1WG4)(JE00BMM1WG41)
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WISDOMTREE HEDGED COMMODITY SECURITIES LIMITED
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40,000
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL - GBP DAILY HEDGED FULLY PAID
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(B6RV6N2)(JE00B6RV6N28)
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44,000
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL - GBP DAILY HEDGED FULLY PAID
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(B766LB8)(JE00B766LB87)
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WISDOMTREE METAL SECURITIES LIMITED
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108,000
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WISDOMTREE PHYSICAL GOLD SECURITIES, FULLY PAID
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(B1VS377)(JE00B1VS3770)
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4,500
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WISDOMTREE PHYSICAL PALLADIUM SECURITIES, FULLY PAID
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(B1VS300)(JE00B1VS3002)
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120,000
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WISDOMTREE PHYSICAL PRECIOUS METALS SECURITIES FULLY PAID
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(B1VS3W2)(JE00B1VS3W29)
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42,000
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ETFS PHYSICAL SWISS GOLD , FULLY PAID
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(B588CD7)(JE00B588CD74)
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146,000
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PHYSICAL SILVER SECURITIES FULLY PAID
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(B1VS333)(JE00B1VS3333)
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WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY
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7,400
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WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(B878KX5)(IE00B878KX55)
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1,000,000
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WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(B8VZVH3)(IE00B8VZVH32)
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11,000,000
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID
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(B7ZQC61)(IE00B7ZQC614)
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23,500,000
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WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID
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(B8VC806)(IE00B8VC8061)
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275,000
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WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(B8K7KM8)(IE00B8K7KM88)
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WISDOMTREE OIL SECURITIES LIMITED
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64,700
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 1MTH SECURITIES FULLY PAID
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(B0CTWC0)(GB00B0CTWC01)
If you have any queries relating to the above, please contact Market Operations at the LSE on 020 7797 4310.
This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com
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