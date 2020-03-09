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London Stock Exchange : Admission to Trading - 09/03/2020

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03/09/2020 | 04:03am EDT
Regulatory Story
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-
Admission to Trading - 09/03/2020
Released 08:00 09-Mar-2020



RNS Number : 3407F
London Stock Exchange Notice
09 March 2020

NOTICE OF ADMISSION TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE - XLON

09/03/2020 - 08:00

The following securities are admitted to trading on the LSE with effect from the time and date of this notice

AMATI AIM VCT PLC

2,686,358

ORDINARY SHARES OF 5P EACH, FULLY PAID

(B641BB8)(GB00B641BB82)

AVEVA GROUP PLC

BLOCK ADMISSION

200,000

ORDINARY SHARES OF 3 5/9P EACH, FULLY PAID

(BBG9VN7)(GB00BBG9VN75)

BARCLAYS BANK PLC

GBP9,000,000

SECURITIES DUE 09/03/2026 FULLY PAID (REPRESENTED BY SECURITIES TO BEARER OF GBP1 EACH)

(BLQT8F8)(XS2076014898)

BH GLOBAL LIMITED

3,104

ORDINARY SHARES OF NO PAR VALUE DESIGNATED AS STERLING SHARES, FULLY PAID

(B2QQPT9)(GG00B2QQPT96)

EUROMONEY INSTITUTIONAL INVESTOR PLC

BLOCK ADMISSION

140,000

ORDINARY SHARES OF 0.25P EACH, FULLY PAID

(0688666)(GB0006886666)

GCP INFRASTRUCTURE INVESTMENTS LIMITED

302,233

ORDINARY SHARES OF 1P EACH, FULLY PAID

(B6173J1)(JE00B6173J15)

GOLD BULLION SECURITIES LD

81,000

GOLD BULLION SECURITIES

(B00FHZ8)(GB00B00FHZ82)

INVESCO PHYSICAL MARKETS PUBLIC LIMITED COMPANY

184,000

INVESCO PHYSICAL GOLD ETC CERTIFICATES, FULLY PAID

(B599TV6)(IE00B579F325)

180,000

INVESCO PHYSICAL SILVER ETC CERTIFICATES FULLY PAID

(B66SS94)(IE00B43VDT70)

ISHARES PHYSICAL METALS PLC

438,000

ISHARES GOLD ETC FULLY PAID GBP

(B4R1D93)(IE00B4ND3602)

JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V.

124,916

ORDINARY SHARES OF EUR0.04 EACH FULLY PAID (CDI)

(BKM1QM4)(NL0012015705)

WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED

12,900

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID

(B24DK97)(JE00B24DK975)

15,152,100

WISDOMTREE NATURAL GAS SECURITIES FULLY PAID

(B15KY10)(GB00B15KY104)

110,400

WISDOMTREE COFFEE 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BYQY3Z9)(JE00BYQY3Z98)

601,000

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD5.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE WTI CRUDE OIL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KXV3)(GB00B15KXV33)

22,800

WISDOMTREE WHEAT 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BYQY810)(JE00BYQY8102)

22,400

WISDOMTREE COCOA 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(B2NFV80)(JE00B2NFV803)

11,500

WISDOMTREE COPPER CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD3.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE COPPER INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KXQ8)(GB00B15KXQ89)

14,000

WISDOMTREE NICKEL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD2.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE NICKEL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KY21)(GB00B15KY211)

139,800

WISDOMTREE LEAN HOGS CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD0.50 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE LEAN HOGS INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KXZ7)(GB00B15KXZ70)

9,500

WISDOMTREE SILVER 1X DAILY SHORT FULLY PAID

(B24DKK8)(JE00B24DKK82)

5,000

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BDD9QD9)(JE00BDD9QD91)

3,500

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID

(B78DPL5)(JE00B78DPL57)

18,000

WISDOMTREE PETROLEUM CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD4.5663270 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE PETROLEUM INDEX SECURITIES), FULLY PAID

(B15KYC1)(GB00B15KYC19)

1,400

ETFS 2X DAILY LONG NICKEL FULLY PAID

(BDD9QB7)(JE00BDD9QB77)

13,000

WISDOMTREE HEATING OIL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD3.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE HEATING OIL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KXY6)(GB00B15KXY63)

37,100

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL FULLY PAID

(B78CGV9)(JE00B78CGV99)

600

WISDOMTREE NATURAL GAS 1X DAILY SHORT FULLY PAID

(B24DKH5)(JE00B24DKH53)

9,000

WISDOMTREE AGRICULTURE 2X DAILY LEVERAGE FULLY PAID

(B2NFT42)(JE00B2NFT427)

20,100

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BDD9Q84)(JE00BDD9Q840)

WISDOMTREE FOREIGN EXCHANGE LIMITED

5,000

WISDOMTREE LONG EUR SHORT USD FULLY PAID

(B68GS41)(JE00B68GS416)

4,000

WISDOMTREE LONG EUR SHORT USD 5X DAILY FULLY PAID

(BMM1WG4)(JE00BMM1WG41)

WISDOMTREE HEDGED COMMODITY SECURITIES LIMITED

40,000

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL - GBP DAILY HEDGED FULLY PAID

(B6RV6N2)(JE00B6RV6N28)

44,000

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL - GBP DAILY HEDGED FULLY PAID

(B766LB8)(JE00B766LB87)

WISDOMTREE METAL SECURITIES LIMITED

108,000

WISDOMTREE PHYSICAL GOLD SECURITIES, FULLY PAID

(B1VS377)(JE00B1VS3770)

4,500

WISDOMTREE PHYSICAL PALLADIUM SECURITIES, FULLY PAID

(B1VS300)(JE00B1VS3002)

120,000

WISDOMTREE PHYSICAL PRECIOUS METALS SECURITIES FULLY PAID

(B1VS3W2)(JE00B1VS3W29)

42,000

ETFS PHYSICAL SWISS GOLD , FULLY PAID

(B588CD7)(JE00B588CD74)

146,000

PHYSICAL SILVER SECURITIES FULLY PAID

(B1VS333)(JE00B1VS3333)

WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY

7,400

WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(B878KX5)(IE00B878KX55)

1,000,000

WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(B8VZVH3)(IE00B8VZVH32)

11,000,000

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID

(B7ZQC61)(IE00B7ZQC614)

23,500,000

WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID

(B8VC806)(IE00B8VC8061)

275,000

WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(B8K7KM8)(IE00B8K7KM88)

WISDOMTREE OIL SECURITIES LIMITED

64,700

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 1MTH SECURITIES FULLY PAID

(B0CTWC0)(GB00B0CTWC01)

If you have any queries relating to the above, please contact Market Operations at the LSE on 020 7797 4310.


This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.
END
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©2014London Stock Exchange plc. All rights reserved



Admission to Trading - 09/03/2020 - RNS

Disclaimer

LSE - London Stock Exchange plc published this content on 09 March 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 March 2020 08:02:00 UTC
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