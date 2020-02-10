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London Stock Exchange : Admission to Trading - 10/02/2020

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02/10/2020 | 03:03am EST
Regulatory Story
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-
Admission to Trading - 10/02/2020
Released 08:00 10-Feb-2020



RNS Number : 3970C
London Stock Exchange Notice
10 February 2020

NOTICE OF ADMISSION TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE - XLON

10/02/2020 - 08:00

The following securities are admitted to trading on the LSE with effect from the time and date of this notice

DB ETC PLC

425,000

XTRACKERS PHYSICAL GOLD GBP HEDGED ETC SECURITIES DUE 2061 FULLY PAID

(B68FL05)(GB00B68FL050)

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT

IDR345,000,000,000

6.45% NOTES DUE 13/12/2022 FULLY PAID; (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF IDR100,000 EACH AND MINIMUM INCREMENTS OF IDR100,000)

(BF2QTC5)(XS1734550897)

GOLD BULLION SECURITIES LD

10,000

GOLD BULLION SECURITIES

(B00FHZ8)(GB00B00FHZ82)

HIPGNOSIS SONGS FUND LIMITED

226,287,600

ORDINARY SHARES OF NO PAR VALUE FULLY PAID

(BFYT9H7)(GG00BFYT9H72)

HSBC BANK PLC

8,200,000

MARKET ACCESS WARRANTS LINKED TO ORDINARY A SHARES ISSUED BY ANGEL YEAST CO., LTD. DUE 03/02/2021

(BG8HGM8)(GB00BG8HGM88)

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION

KZT5,000,000,000

8.50% NOTES DUE 10/02/2021 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF KZT100,000 EACH)

(BKTZFB1)(XS2113786466)

INVESCO PHYSICAL MARKETS PUBLIC LIMITED COMPANY

30,000

INVESCO PHYSICAL PLATINUM ETC CERTIFICATES FULLY PAID

(B417C89)(IE00B40QP990)

40,000

INVESCO PHYSICAL SILVER ETC CERTIFICATES FULLY PAID

(B66SS94)(IE00B43VDT70)

INVESTEC BANK PLC

GBP3,000,000

KICK OUT NOTES WITH CAPITAL AT RISK DUE 10/02/2028 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF GBP1.00 EACH)

(BKTZFF5)(XS2090078192)

GBP7,000,000

KICK OUT NOTES WITH CAPITAL AT RISK DUE 10/02/2026 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF GBP1.00 EACH)

(BKTZFC2)(XS2090077541)

GBP12,000,000

KICK OUT NOTES WITH CAPITAL AT RISK DUE 10/02/2026 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF GBP1.00 EACH)

(BJCW6J7)(XS2090076907)

GBP10,000,000

KICK OUT NOTES WITH CAPITAL AT RISK DUE 10/02/2026 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF GBP1.00 EACH)

(BKTZFD3)(XS2090077624)

GBP4,500,000

PHOENIX KICK OUT NOTES WITH CAPITAL AT RISK DUE 10/02/2028 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP1.00 EACH)

(BF8S5M7)(GB00BF8S5M77)

GBP4,000,000

PHOENIX KICK OUT NOTES WITH CAPITAL AT RISK DUE 10/02/2028 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP1.00 EACH)

(BF8S5L6)(GB00BF8S5L60)

ISHARES PHYSICAL METALS PLC

377,000

ISHARES GOLD ETC FULLY PAID GBP

(B4R1D93)(IE00B4ND3602)

MAVEN INCOME AND GROWTH VCT 3 PLC

11,065,572

ORDINARY SHARES OF 10P EACH, FULLY PAID

(3115376)(GB0031153769)

MITSUBISHI CORPORATION FINANCE PLC

USD125,000,000

FLOATING RATE NOTES DUE 10/02/2021 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF USD200,000 EACH)

(BKTZFG6)(XS2114975308)

SG ISSUER

GBP650,000

NOTES DUE 11/02/2030 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP1 EACH)

(BG8HL01)(GB00BG8HL019)

GBP600,000

NOTES DUE 11/02/2030 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP1 EACH)

(BG8HKZ9)(GB00BG8HKZ95)

UNICORN AIM VCT PLC

112,002

ORDINARY SHARES OF 1P EACH, FULLY PAID

(B1RTFN4)(GB00B1RTFN43)

UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC

GBP250,000,000

1.750% NOTES DUE 10/02/2038 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF GBP100,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF GBP1,000 IN EXCESS THEREOF UP TO AND INCLUDING GBP199,000)

(BKSLRT2)(XS2114778140)

WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED

124,500

WISDOMTREE SUGAR 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(B2NFTW0)(JE00B2NFTW01)

15,600

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID

(B24DK97)(JE00B24DK975)

2,328,000

WISDOMTREE NATURAL GAS SECURITIES FULLY PAID

(B15KY10)(GB00B15KY104)

14,000

WISDOMTREE GOLD 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(B2NFTL9)(JE00B2NFTL95)

216,300

WISDOMTREE COFFEE 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BYQY3Z9)(JE00BYQY3Z98)

10,087,800

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD5.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE WTI CRUDE OIL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KXV3)(GB00B15KXV33)

5,000

ETFS 3X DAILY LONG NICKEL FULLY PAID

(BYQY5X1)(JE00BYQY5X15)

25,100

WISDOMTREE COCOA 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(B2NFV80)(JE00B2NFV803)

857,400

WISDOMTREE COPPER CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD3.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE COPPER INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KXQ8)(GB00B15KXQ89)

595,000

WISDOMTREE COFFEE 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(B2NFTD1)(JE00B2NFTD12)

300,000

WISDOMTREE LEAN HOGS CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD0.50 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE LEAN HOGS INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KXZ7)(GB00B15KXZ70)

2,537,900

COFFEE CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD0.50 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (ETFS COFFEE INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KXP7)(GB00B15KXP72)

448,721

WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD1.8078250 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS INDEX SECURITIES) FULLY PAID

(B15KYG5)(GB00B15KYG56)

31,400

WISDOMTREE SUGAR 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BYQY7H9)(JE00BYQY7H96)

325,000

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL FULLY PAID

(B78CGV9)(JE00B78CGV99)

100

WISDOMTREE NATURAL GAS 1X DAILY SHORT FULLY PAID

(B24DKH5)(JE00B24DKH53)

13,600

WISDOMTREE SUGAR CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD3.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE SUGAR INDIVIDUAL SECURITIES), FULLY PAID

(B15KY65)(GB00B15KY658)

14,200

ETFS 2X DAILY LONG COPPER FULLY PAID

(B2NFTF3)(JE00B2NFTF36)

16,500

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BDD9Q84)(JE00BDD9Q840)

WISDOMTREE FOREIGN EXCHANGE LIMITED

646

WISDOMTREE SHORT EUR LONG GBP 5X DAILY FULLY PAID

(BMM1XN8)(JE00BMM1XN82)

15,561

WISDOMTREE SHORT USD LONG GBP 5X DAILY, FULLY PAID

(BMM1XZ0)(JE00BMM1XZ05)

1,000

WISDOMTREE LONG JPY SHORT GBP, FULLY PAID

(B3XR4V7)(JE00B3XR4V72)

WISDOMTREE HEDGED COMMODITY SECURITIES LIMITED

19,000

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL - GBP DAILY HEDGED FULLY PAID

(B6RV6N2)(JE00B6RV6N28)

WISDOMTREE METAL SECURITIES LIMITED

217,000

WISDOMTREE PHYSICAL GOLD SECURITIES, FULLY PAID

(B1VS377)(JE00B1VS3770)

11,500

ETFS PHYSICAL SWISS GOLD , FULLY PAID

(B588CD7)(JE00B588CD74)

10,000

PHYSICAL PLATINUM SECURITIES FULLY PAID

(B1VS2W5)(JE00B1VS2W53)

WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY

1,150

WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(B7Y34M3)(IE00B7Y34M31)

26,000

WISDOMTREE GOLD 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID

(B8HGT87)(IE00B8HGT870)

115,000

WISDOMTREE COPPER 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID

(B8JVMZ8)(IE00B8JVMZ80)

7,000,000

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID

(B7ZQC61)(IE00B7ZQC614)

45,000

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY LEVERAGE DAILY ETP SECURITIES DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(BDB6P13)(IE00BYTYHS72)

15,000

WISDOMTREE GILTS 10Y 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BNQ4X85)(IE00BKS8QQ35)

WISDOMTREE OIL SECURITIES LIMITED

10,000

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 1MTH SECURITIES FULLY PAID

(B0CTWC0)(GB00B0CTWC01)

If you have any queries relating to the above, please contact Market Operations at the LSE on 020 7797 4310.


This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.
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Admission to Trading - 10/02/2020 - RNS

Disclaimer

LSE - London Stock Exchange plc published this content on 10 February 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 February 2020 08:02:07 UTC
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