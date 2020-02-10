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London Stock Exchange : Admission to Trading - 10/02/2020
02/10/2020 | 03:03am EST
RNS Number : 3970C
London Stock Exchange Notice
10 February 2020
NOTICE OF ADMISSION TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE - XLON
10/02/2020 - 08:00
The following securities are admitted to trading on the LSE with effect from the time and date of this notice
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DB ETC PLC
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425,000
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XTRACKERS PHYSICAL GOLD GBP HEDGED ETC SECURITIES DUE 2061 FULLY PAID
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(B68FL05)(GB00B68FL050)
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EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT
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IDR345,000,000,000
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6.45% NOTES DUE 13/12/2022 FULLY PAID; (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF IDR100,000 EACH AND MINIMUM INCREMENTS OF IDR100,000)
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(BF2QTC5)(XS1734550897)
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GOLD BULLION SECURITIES LD
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10,000
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GOLD BULLION SECURITIES
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(B00FHZ8)(GB00B00FHZ82)
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HIPGNOSIS SONGS FUND LIMITED
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226,287,600
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ORDINARY SHARES OF NO PAR VALUE FULLY PAID
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(BFYT9H7)(GG00BFYT9H72)
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HSBC BANK PLC
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8,200,000
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MARKET ACCESS WARRANTS LINKED TO ORDINARY A SHARES ISSUED BY ANGEL YEAST CO., LTD. DUE 03/02/2021
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(BG8HGM8)(GB00BG8HGM88)
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INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION
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KZT5,000,000,000
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8.50% NOTES DUE 10/02/2021 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF KZT100,000 EACH)
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(BKTZFB1)(XS2113786466)
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INVESCO PHYSICAL MARKETS PUBLIC LIMITED COMPANY
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30,000
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INVESCO PHYSICAL PLATINUM ETC CERTIFICATES FULLY PAID
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(B417C89)(IE00B40QP990)
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40,000
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INVESCO PHYSICAL SILVER ETC CERTIFICATES FULLY PAID
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(B66SS94)(IE00B43VDT70)
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INVESTEC BANK PLC
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GBP3,000,000
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KICK OUT NOTES WITH CAPITAL AT RISK DUE 10/02/2028 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF GBP1.00 EACH)
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(BKTZFF5)(XS2090078192)
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GBP7,000,000
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KICK OUT NOTES WITH CAPITAL AT RISK DUE 10/02/2026 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF GBP1.00 EACH)
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(BKTZFC2)(XS2090077541)
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GBP12,000,000
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KICK OUT NOTES WITH CAPITAL AT RISK DUE 10/02/2026 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF GBP1.00 EACH)
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(BJCW6J7)(XS2090076907)
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GBP10,000,000
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KICK OUT NOTES WITH CAPITAL AT RISK DUE 10/02/2026 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF GBP1.00 EACH)
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(BKTZFD3)(XS2090077624)
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GBP4,500,000
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PHOENIX KICK OUT NOTES WITH CAPITAL AT RISK DUE 10/02/2028 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP1.00 EACH)
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(BF8S5M7)(GB00BF8S5M77)
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GBP4,000,000
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PHOENIX KICK OUT NOTES WITH CAPITAL AT RISK DUE 10/02/2028 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP1.00 EACH)
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(BF8S5L6)(GB00BF8S5L60)
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ISHARES PHYSICAL METALS PLC
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377,000
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ISHARES GOLD ETC FULLY PAID GBP
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(B4R1D93)(IE00B4ND3602)
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MAVEN INCOME AND GROWTH VCT 3 PLC
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11,065,572
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ORDINARY SHARES OF 10P EACH, FULLY PAID
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(3115376)(GB0031153769)
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MITSUBISHI CORPORATION FINANCE PLC
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USD125,000,000
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FLOATING RATE NOTES DUE 10/02/2021 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF USD200,000 EACH)
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(BKTZFG6)(XS2114975308)
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SG ISSUER
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GBP650,000
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NOTES DUE 11/02/2030 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP1 EACH)
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(BG8HL01)(GB00BG8HL019)
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GBP600,000
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NOTES DUE 11/02/2030 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP1 EACH)
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(BG8HKZ9)(GB00BG8HKZ95)
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UNICORN AIM VCT PLC
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112,002
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ORDINARY SHARES OF 1P EACH, FULLY PAID
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(B1RTFN4)(GB00B1RTFN43)
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UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC
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GBP250,000,000
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1.750% NOTES DUE 10/02/2038 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF GBP100,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF GBP1,000 IN EXCESS THEREOF UP TO AND INCLUDING GBP199,000)
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(BKSLRT2)(XS2114778140)
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WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED
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124,500
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WISDOMTREE SUGAR 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(B2NFTW0)(JE00B2NFTW01)
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15,600
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID
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(B24DK97)(JE00B24DK975)
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2,328,000
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WISDOMTREE NATURAL GAS SECURITIES FULLY PAID
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(B15KY10)(GB00B15KY104)
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14,000
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WISDOMTREE GOLD 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(B2NFTL9)(JE00B2NFTL95)
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216,300
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WISDOMTREE COFFEE 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BYQY3Z9)(JE00BYQY3Z98)
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10,087,800
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD5.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE WTI CRUDE OIL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KXV3)(GB00B15KXV33)
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5,000
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ETFS 3X DAILY LONG NICKEL FULLY PAID
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(BYQY5X1)(JE00BYQY5X15)
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25,100
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WISDOMTREE COCOA 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(B2NFV80)(JE00B2NFV803)
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857,400
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WISDOMTREE COPPER CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD3.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE COPPER INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KXQ8)(GB00B15KXQ89)
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595,000
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WISDOMTREE COFFEE 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(B2NFTD1)(JE00B2NFTD12)
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300,000
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WISDOMTREE LEAN HOGS CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD0.50 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE LEAN HOGS INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KXZ7)(GB00B15KXZ70)
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2,537,900
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COFFEE CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD0.50 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (ETFS COFFEE INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KXP7)(GB00B15KXP72)
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448,721
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WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD1.8078250 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS INDEX SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KYG5)(GB00B15KYG56)
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31,400
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WISDOMTREE SUGAR 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BYQY7H9)(JE00BYQY7H96)
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325,000
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL FULLY PAID
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(B78CGV9)(JE00B78CGV99)
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100
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WISDOMTREE NATURAL GAS 1X DAILY SHORT FULLY PAID
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(B24DKH5)(JE00B24DKH53)
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13,600
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WISDOMTREE SUGAR CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD3.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE SUGAR INDIVIDUAL SECURITIES), FULLY PAID
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(B15KY65)(GB00B15KY658)
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14,200
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ETFS 2X DAILY LONG COPPER FULLY PAID
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(B2NFTF3)(JE00B2NFTF36)
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16,500
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BDD9Q84)(JE00BDD9Q840)
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WISDOMTREE FOREIGN EXCHANGE LIMITED
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646
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WISDOMTREE SHORT EUR LONG GBP 5X DAILY FULLY PAID
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(BMM1XN8)(JE00BMM1XN82)
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15,561
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WISDOMTREE SHORT USD LONG GBP 5X DAILY, FULLY PAID
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(BMM1XZ0)(JE00BMM1XZ05)
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1,000
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WISDOMTREE LONG JPY SHORT GBP, FULLY PAID
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(B3XR4V7)(JE00B3XR4V72)
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WISDOMTREE HEDGED COMMODITY SECURITIES LIMITED
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19,000
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL - GBP DAILY HEDGED FULLY PAID
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(B6RV6N2)(JE00B6RV6N28)
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WISDOMTREE METAL SECURITIES LIMITED
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217,000
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WISDOMTREE PHYSICAL GOLD SECURITIES, FULLY PAID
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(B1VS377)(JE00B1VS3770)
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11,500
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ETFS PHYSICAL SWISS GOLD , FULLY PAID
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(B588CD7)(JE00B588CD74)
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10,000
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PHYSICAL PLATINUM SECURITIES FULLY PAID
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(B1VS2W5)(JE00B1VS2W53)
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WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY
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1,150
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WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(B7Y34M3)(IE00B7Y34M31)
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26,000
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WISDOMTREE GOLD 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID
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(B8HGT87)(IE00B8HGT870)
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115,000
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WISDOMTREE COPPER 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID
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(B8JVMZ8)(IE00B8JVMZ80)
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7,000,000
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID
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(B7ZQC61)(IE00B7ZQC614)
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45,000
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY LEVERAGE DAILY ETP SECURITIES DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(BDB6P13)(IE00BYTYHS72)
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15,000
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WISDOMTREE GILTS 10Y 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BNQ4X85)(IE00BKS8QQ35)
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WISDOMTREE OIL SECURITIES LIMITED
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10,000
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 1MTH SECURITIES FULLY PAID
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(B0CTWC0)(GB00B0CTWC01)
If you have any queries relating to the above, please contact Market Operations at the LSE on 020 7797 4310.
This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com
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END
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Admission to Trading - 10/02/2020 - RNS
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