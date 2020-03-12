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London Stock Exchange : Admission to Trading - 12/03/2020
03/12/2020 | 04:05am EDT
RNS Number : 8414F
London Stock Exchange Notice
12 March 2020
NOTICE OF ADMISSION TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE - XLON
12/03/2020 - 08:00
The following securities are admitted to trading on the LSE with effect from the time and date of this notice
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COBRA RESOURCES PLC
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1,745,007
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ORDINARY SHARES OF 1P EACH, FULLY PAID
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(BGJW525)(GB00BGJW5255)
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COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
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AUD15,000,000
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1.90% NOTES DUE 12/03/2050 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF AUD1,000,000 EACH)
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(BLDRLR8)(XS2133553508)
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GBP250,000,000
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FLOATING RATE NOTES DUE 12/03/2021 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF GBP100,000 EACH)
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(BLDRLV2)(XS2133496781)
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EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT
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RSD420,000,000
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0.85% NOTES DUE 12/03/2022 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF RSD20,000,000 EACH)
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(BLDRLY5)(XS2133610829)
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GRANITESHARES FINANCIAL PLC
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10,000
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GRANITESHARES 3X LONG LLOYDS BANKING GROUP DAILY ETP FULLY PAID
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(BHR4724)(XS2066792982)
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INVESCO PHYSICAL MARKETS PUBLIC LIMITED COMPANY
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6,000
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INVESCO PHYSICAL PLATINUM ETC CERTIFICATES FULLY PAID
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(B417C89)(IE00B40QP990)
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933,000
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INVESCO PHYSICAL GOLD ETC CERTIFICATES, FULLY PAID
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(B599TV6)(IE00B579F325)
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ISHARES PHYSICAL METALS PLC
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2,180,000
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ISHARES GOLD ETC FULLY PAID GBP
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(B4R1D93)(IE00B4ND3602)
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JPMORGAN GLOBAL CORE REAL ASSETS LIMITED
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ORDINARY SHARES OF NO PAR VALUE, FULLY PAID (USD)
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(BKT60J7)(GG00BJVKW831)
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ORDINARY SHARES OF NO PAR VALUE, FULLY PAID (EUR)
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(BKT60G4)(GG00BJVKW831)
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NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION PLC
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AUD70,000,000
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2.02% INSTRUMENTS DUE 12/03/2032 FULLY PAID (REPRESENTED BY INSTRUMENTS TO BEARER OF AUD1,000,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF AUD1,000,000)
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(BLJP7G7)(XS2133403951)
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SENECA GROWTH CAPITAL VCT PLC
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555,892
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B ORDINARY SHARES OF 1P EACH, FULLY PAID
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(BG13MH0)(GB00BG13MH08)
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WESTPAC BANKING CORPORATION
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GBP150,000,000
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FLOATING RATE INSTRUMENTS DUE 12/03/2021 FULLY PAID (REPRESENTED BY INSTRUMENTS TO BEARER OF GBP100,000 EACH)
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(BKV4SV7)(XS2133606470)
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WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED
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11,000
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WISDOMTREE WHEAT 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BYQY810)(JE00BYQY8102)
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16,200
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WISDOMTREE SUGAR 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BYQY7H9)(JE00BYQY7H96)
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10,000
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID
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(B78DPL5)(JE00B78DPL57)
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100
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WISDOMTREE NATURAL GAS 1X DAILY SHORT FULLY PAID
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(B24DKH5)(JE00B24DKH53)
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39,500
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BDD9QD9)(JE00BDD9QD91)
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3,400
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WISDOMTREE WHEAT 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BDD9QC8)(JE00BDD9QC84)
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650,500
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BDD9Q84)(JE00BDD9Q840)
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7,000
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WISDOMTREE GOLD 1X DAILY SHORT FULLY PAID
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(B24DKC0)(JE00B24DKC09)
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12,000
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID
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(B24DK97)(JE00B24DK975)
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1,000
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WISDOMTREE COPPER 1X DAILY SHORT FULLY PAID
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(B24DK64)(JE00B24DK645)
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3,800
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WISDOMTREE GOLD 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(B2NFTL9)(JE00B2NFTL95)
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39,200
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ETFS 2X DAILY LONG COPPER FULLY PAID
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(B2NFTF3)(JE00B2NFTF36)
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5,000
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL LONGER DATED FULLY PAID
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(B78CP78)(JE00B78CP782)
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9,906,200
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD5.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE WTI CRUDE OIL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KXV3)(GB00B15KXV33)
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471,400
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL FULLY PAID
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(B78CGV9)(JE00B78CGV99)
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35,400
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WISDOMTREE COPPER CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD3.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE COPPER INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KXQ8)(GB00B15KXQ89)
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32,435,000
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WISDOMTREE NATURAL GAS SECURITIES FULLY PAID
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(B15KY10)(GB00B15KY104)
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12,000
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WISDOMTREE AGRICULTURE FULLY PAID
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(B15KYH6)(GB00B15KYH63)
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WISDOMTREE FOREIGN EXCHANGE LIMITED
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1,000
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WISDOMTREE SHORT EUR LONG GBP 5X DAILY FULLY PAID
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(BMM1XN8)(JE00BMM1XN82)
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WISDOMTREE HEDGED COMMODITY SECURITIES LIMITED
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151,000
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL - GBP DAILY HEDGED FULLY PAID
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(B766LB8)(JE00B766LB87)
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649,000
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL - GBP DAILY HEDGED FULLY PAID
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(B6RV6N2)(JE00B6RV6N28)
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1,000
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WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS - GBP DAILY HEDGED FULLY PAID
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(B63MJ07)(JE00B63MJ075)
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WISDOMTREE METAL SECURITIES LIMITED
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95,000
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WISDOMTREE PHYSICAL GOLD SECURITIES, FULLY PAID
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(B1VS377)(JE00B1VS3770)
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WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY
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36,500
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WISDOMTREE EMERGING MARKETS 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(BYY8LQ0)(IE00BYTYHM11)
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900,000
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WISDOMTREE EURO STOXX BANKS 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(BTF7Z36)(IE00BLS09N40)
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105,000
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(BDB6P24)(IE00BYTYHR65)
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90,000
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WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(B8GKPP9)(IE00B8GKPP93)
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50,000,000
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WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID
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(B8VC806)(IE00B8VC8061)
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7,500
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062, FULLY PAID
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(B7SX5Y8)(IE00B7SX5Y86)
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21,200
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WISDOMTREE FTSE 100 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(B88D299)(IE00B88D2999)
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55,000
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WISDOMTREE PALLADIUM 1X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(B94QLR0)(IE00B94QLR02)
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3,700
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WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(B7Y34M3)(IE00B7Y34M31)
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26,000
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL PRE-ROLL DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(BWBXQD6)(IE00BVFZGD11)
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WISDOMTREE OIL SECURITIES LIMITED
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596,700
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 1MTH SECURITIES FULLY PAID
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(B0CTWC0)(GB00B0CTWC01)
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34,900
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WTI OIL SECURITIES FULLY PAID
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(B0CTWK8)(GB00B0CTWK84)
If you have any queries relating to the above, please contact Market Operations at the LSE on 020 7797 4310.
This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com
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