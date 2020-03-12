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London Stock Exchange : Admission to Trading - 12/03/2020

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03/12/2020 | 04:05am EDT
Regulatory Story
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-
Admission to Trading - 12/03/2020
Released 08:00 12-Mar-2020



RNS Number : 8414F
London Stock Exchange Notice
12 March 2020

NOTICE OF ADMISSION TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE - XLON

12/03/2020 - 08:00

The following securities are admitted to trading on the LSE with effect from the time and date of this notice

COBRA RESOURCES PLC

1,745,007

ORDINARY SHARES OF 1P EACH, FULLY PAID

(BGJW525)(GB00BGJW5255)

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA

AUD15,000,000

1.90% NOTES DUE 12/03/2050 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF AUD1,000,000 EACH)

(BLDRLR8)(XS2133553508)

GBP250,000,000

FLOATING RATE NOTES DUE 12/03/2021 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF GBP100,000 EACH)

(BLDRLV2)(XS2133496781)

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT

RSD420,000,000

0.85% NOTES DUE 12/03/2022 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF RSD20,000,000 EACH)

(BLDRLY5)(XS2133610829)

GRANITESHARES FINANCIAL PLC

10,000

GRANITESHARES 3X LONG LLOYDS BANKING GROUP DAILY ETP FULLY PAID

(BHR4724)(XS2066792982)

INVESCO PHYSICAL MARKETS PUBLIC LIMITED COMPANY

6,000

INVESCO PHYSICAL PLATINUM ETC CERTIFICATES FULLY PAID

(B417C89)(IE00B40QP990)

933,000

INVESCO PHYSICAL GOLD ETC CERTIFICATES, FULLY PAID

(B599TV6)(IE00B579F325)

ISHARES PHYSICAL METALS PLC

2,180,000

ISHARES GOLD ETC FULLY PAID GBP

(B4R1D93)(IE00B4ND3602)

JPMORGAN GLOBAL CORE REAL ASSETS LIMITED


ORDINARY SHARES OF NO PAR VALUE, FULLY PAID (USD)

(BKT60J7)(GG00BJVKW831)


ORDINARY SHARES OF NO PAR VALUE, FULLY PAID (EUR)

(BKT60G4)(GG00BJVKW831)

NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION PLC

AUD70,000,000

2.02% INSTRUMENTS DUE 12/03/2032 FULLY PAID (REPRESENTED BY INSTRUMENTS TO BEARER OF AUD1,000,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF AUD1,000,000)

(BLJP7G7)(XS2133403951)

SENECA GROWTH CAPITAL VCT PLC

555,892

B ORDINARY SHARES OF 1P EACH, FULLY PAID

(BG13MH0)(GB00BG13MH08)

WESTPAC BANKING CORPORATION

GBP150,000,000

FLOATING RATE INSTRUMENTS DUE 12/03/2021 FULLY PAID (REPRESENTED BY INSTRUMENTS TO BEARER OF GBP100,000 EACH)

(BKV4SV7)(XS2133606470)

WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED

11,000

WISDOMTREE WHEAT 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BYQY810)(JE00BYQY8102)

16,200

WISDOMTREE SUGAR 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BYQY7H9)(JE00BYQY7H96)

10,000

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID

(B78DPL5)(JE00B78DPL57)

100

WISDOMTREE NATURAL GAS 1X DAILY SHORT FULLY PAID

(B24DKH5)(JE00B24DKH53)

39,500

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BDD9QD9)(JE00BDD9QD91)

3,400

WISDOMTREE WHEAT 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BDD9QC8)(JE00BDD9QC84)

650,500

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BDD9Q84)(JE00BDD9Q840)

7,000

WISDOMTREE GOLD 1X DAILY SHORT FULLY PAID

(B24DKC0)(JE00B24DKC09)

12,000

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID

(B24DK97)(JE00B24DK975)

1,000

WISDOMTREE COPPER 1X DAILY SHORT FULLY PAID

(B24DK64)(JE00B24DK645)

3,800

WISDOMTREE GOLD 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(B2NFTL9)(JE00B2NFTL95)

39,200

ETFS 2X DAILY LONG COPPER FULLY PAID

(B2NFTF3)(JE00B2NFTF36)

5,000

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL LONGER DATED FULLY PAID

(B78CP78)(JE00B78CP782)

9,906,200

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD5.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE WTI CRUDE OIL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KXV3)(GB00B15KXV33)

471,400

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL FULLY PAID

(B78CGV9)(JE00B78CGV99)

35,400

WISDOMTREE COPPER CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD3.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE COPPER INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KXQ8)(GB00B15KXQ89)

32,435,000

WISDOMTREE NATURAL GAS SECURITIES FULLY PAID

(B15KY10)(GB00B15KY104)

12,000

WISDOMTREE AGRICULTURE FULLY PAID

(B15KYH6)(GB00B15KYH63)

WISDOMTREE FOREIGN EXCHANGE LIMITED

1,000

WISDOMTREE SHORT EUR LONG GBP 5X DAILY FULLY PAID

(BMM1XN8)(JE00BMM1XN82)

WISDOMTREE HEDGED COMMODITY SECURITIES LIMITED

151,000

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL - GBP DAILY HEDGED FULLY PAID

(B766LB8)(JE00B766LB87)

649,000

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL - GBP DAILY HEDGED FULLY PAID

(B6RV6N2)(JE00B6RV6N28)

1,000

WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS - GBP DAILY HEDGED FULLY PAID

(B63MJ07)(JE00B63MJ075)

WISDOMTREE METAL SECURITIES LIMITED

95,000

WISDOMTREE PHYSICAL GOLD SECURITIES, FULLY PAID

(B1VS377)(JE00B1VS3770)

WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY

36,500

WISDOMTREE EMERGING MARKETS 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(BYY8LQ0)(IE00BYTYHM11)

900,000

WISDOMTREE EURO STOXX BANKS 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(BTF7Z36)(IE00BLS09N40)

105,000

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(BDB6P24)(IE00BYTYHR65)

90,000

WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(B8GKPP9)(IE00B8GKPP93)

50,000,000

WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID

(B8VC806)(IE00B8VC8061)

7,500

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062, FULLY PAID

(B7SX5Y8)(IE00B7SX5Y86)

21,200

WISDOMTREE FTSE 100 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(B88D299)(IE00B88D2999)

55,000

WISDOMTREE PALLADIUM 1X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(B94QLR0)(IE00B94QLR02)

3,700

WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(B7Y34M3)(IE00B7Y34M31)

26,000

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL PRE-ROLL DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(BWBXQD6)(IE00BVFZGD11)

WISDOMTREE OIL SECURITIES LIMITED

596,700

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 1MTH SECURITIES FULLY PAID

(B0CTWC0)(GB00B0CTWC01)

34,900

WTI OIL SECURITIES FULLY PAID

(B0CTWK8)(GB00B0CTWK84)

If you have any queries relating to the above, please contact Market Operations at the LSE on 020 7797 4310.


This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.
END
SENJBMRTMTIBBFM
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Admission to Trading - 12/03/2020 - RNS

Disclaimer

LSE - London Stock Exchange plc published this content on 12 March 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 March 2020 08:03:04 UTC
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