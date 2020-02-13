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London Stock Exchange : Admission to Trading - 13/02/2020

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02/13/2020 | 03:06am EST
Regulatory Story
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-
Admission to Trading - 13/02/2020
Released 08:00 13-Feb-2020



RNS Number : 8253C
London Stock Exchange Notice
13 February 2020

NOTICE OF ADMISSION TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE - XLON

13/02/2020 - 08:00

The following securities are admitted to trading on the LSE with effect from the time and date of this notice

AKADEMISKA HUS AB

SEK200,000,000

1.252% NOTES DUE 13/02/2043 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF SEK2,000,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF SEK1,000,000 IN EXCESS THEREOF)

(BLKQFL0)(XS2117465646)

ANZ NEW ZEALAND (INT'L) LIMITED

USD750,000,000

2.550% NOTES DUE 13/02/2030 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF USD200,000 EACH AND ANY INTEGRAL MULTIPLE OF USD1,000 THEREAFTER) (REGULATION S)

(BKTWYV5)(US00182FBM77)


2.550% NOTES DUE 13/02/2030 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF USD200,000 EACH AND ANY INTEGRAL MULTIPLE OF USD1,000 THEREAFTER) (RULE 144A)

(BKLJ931)(US00182EBM03)


1.900% NOTES DUE 13/02/2023 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF USD200,000 EACH AND ANY INTEGRAL MULTIPLE OF USD1,000 THEREAFTER) (RULE 144A)

(BKM2BB1)(US00182EBL20)

USD750,000,000

1.900% NOTES DUE 13/02/2023 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF USD200,000 EACH AND ANY INTEGRAL MULTIPLE OF USD1,000 THEREAFTER) (REGULATION S)

(BKTWZ12)(US00182FBL94)

BARCLAYS BANK PLC

GBP4,000,000

SECURITIES DUE 13/02/2026 FULLY PAID (REPRESENTED BY SECURITIES TO BEARER OF GBP1 EACH)

(BKTX1R3)(XS2064072981)

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT

ZAR1,036,000,000

ZERO COUPON NOTES DUE 13/02/2040 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF ZAR1,000,000 EACH)

(BLKQFM1)(XS2114222388)

USD925,000,000

1.500% ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY GLOBAL NOTES DUE 13/02/2025 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF USD1,000 EACH)

(BKTX0H6)(US29874QEE08)

FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C.

CNY139,000,000

3.35% NOTES DUE 13/02/2025 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF CNY1,000,000 EACH)

(BLKQFN2)(XS2117472691)

GOLD BULLION SECURITIES LD

14,000

GOLD BULLION SECURITIES

(B00FHZ8)(GB00B00FHZ82)

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION

USD100,000,000

1.556% NOTES DUE 13/02/2025 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF USD200,000 EACH)

(BLKQFP4)(XS2117673751)

INVESCO PHYSICAL MARKETS PUBLIC LIMITED COMPANY

45,000

INVESCO PHYSICAL GOLD ETC CERTIFICATES, FULLY PAID

(B599TV6)(IE00B579F325)

INVESTEC BANK PLC

USD750,000

IMPALA TRIPLE INDEX 6-YEAR UPSIDE NOTES WITHOUT CAPITAL AT RISK DUE 10/02/2026 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF USD1.00 EACH)

(BL9BNS9)(XS2100595045)

ISHARES PHYSICAL METALS PLC

385,000

ISHARES GOLD ETC FULLY PAID GBP

(B4R1D93)(IE00B4ND3602)

LYXOR INDEX FUND


Lyxor USD High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF

(BL3V2B1)(LU2099294493)


Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF

(BL3V2J9)(LU2099295466)

NATIONWIDE BUILDING SOCIETY

USD512,400,000

1.700% SERIES 2020-02 REGULATED COVERED BONDS DUE 13/02/2024 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF USD200,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF USD1,000 IN EXCESS THEREOF UP TO AND INCLUDING USD399,000) (RULE 144A)

(BLKQFR6)(US638602BR23)

USD487,600,000

1.700% SERIES 2020-02 REGULATED COVERED BONDS DUE 13/02/2024 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF USD200,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF USD1,000 IN EXCESS THEREOF UP TO AND INCLUDING USD399,000) (REGULATION S)

(BLKQFQ5)(USG6398ADC83)

SCOTTISH AMERICAN INVESTMENT CO. PLC

BLOCK ADMISSION

6,975,592

ORDINARY SHARES OF 25P EACH; FULLY PAID

(0787369)(GB0007873697)

WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED

7,700

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID

(B24DK97)(JE00B24DK975)

12,783,200

WISDOMTREE NATURAL GAS SECURITIES FULLY PAID

(B15KY10)(GB00B15KY104)

7,900

WISDOMTREE GOLD 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(B2NFTL9)(JE00B2NFTL95)

50,000

WISDOMTREE COFFEE 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BYQY3Z9)(JE00BYQY3Z98)

1,067,000

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD5.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE WTI CRUDE OIL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KXV3)(GB00B15KXV33)

19,000

WISDOMTREE NICKEL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD2.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE NICKEL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KY21)(GB00B15KY211)

23,300

GOLD CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (ETFS GOLD INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KXX5)(GB00B15KXX56)

2,400

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BDD9QD9)(JE00BDD9QD91)

60,000

WISDOMTREE AGRICULTURE FULLY PAID

(B15KYH6)(GB00B15KYH63)

3,000

WISDOMTREE LEAD, FULLY PAID

(B2QY043)(JE00B2QY0436)

23,000

ETFS 2X DAILY LONG ALUMINIUM FULLY PAID

(B2NFTC0)(JE00B2NFTC05)

1,700

ETFS 2X DAILY LONG NICKEL FULLY PAID

(BDD9QB7)(JE00BDD9QB77)

96,900

WISDOMTREE NATURAL GAS 2X DAILY LEVERAGE FULLY PAID

(BDD9Q95)(JE00BDD9Q956)

39,500

WISDOMTREE PLATINUM 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(B2NFV13)(JE00B2NFV134)

6,400

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BDD9Q84)(JE00BDD9Q840)

16,900

WISDOMTREE ZINC CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD1.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE ZINC INDIVIDUAL SECURITIES), FULLY PAID

(B15KY87)(GB00B15KY872)

WISDOMTREE METAL SECURITIES LIMITED

25,000

WISDOMTREE PHYSICAL GOLD SECURITIES, FULLY PAID

(B1VS377)(JE00B1VS3770)

3,000

WISDOMTREE PHYSICAL PALLADIUM SECURITIES, FULLY PAID

(B1VS300)(JE00B1VS3002)

283,000

ETFS PHYSICAL SWISS GOLD , FULLY PAID

(B588CD7)(JE00B588CD74)

35,000

PHYSICAL SILVER SECURITIES FULLY PAID

(B1VS333)(JE00B1VS3333)

WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY

170,000

WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(B8GKPP9)(IE00B8GKPP93)

WISDOMTREE OIL SECURITIES LIMITED

49,250

WISDOMTREE CARBON EUR SECURITIES, FULLY PAID

(B3CG631)(JE00B3CG6315)

AMENDMENT

Following a Subdivision the following security has been amended:

KEYSTONE INVESTMENT TRUST PLC


ORDINARY SHARES OF 50P EACH;FULLY PAID

(0491206)(GB0004912068)

This should appear as:

KEYSTONE INVESTMENT TRUST PLC

ORDINARY SHARES OF 10P EACH;FULLY PAID

(BK96BB6)(GB00BK96BB68)

If you have any queries relating to the above, please contact Market Operations at the LSE on 020 7797 4310.


This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.
END
SENTTMRTMTMBBBM
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Admission to Trading - 13/02/2020 - RNS

Disclaimer

LSE - London Stock Exchange plc published this content on 13 February 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 February 2020 08:05:10 UTC
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