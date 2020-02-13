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London Stock Exchange : Admission to Trading - 13/02/2020
02/13/2020 | 03:06am EST
RNS Number : 8253C
London Stock Exchange Notice
13 February 2020
NOTICE OF ADMISSION TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE - XLON
13/02/2020 - 08:00
The following securities are admitted to trading on the LSE with effect from the time and date of this notice
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AKADEMISKA HUS AB
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SEK200,000,000
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1.252% NOTES DUE 13/02/2043 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF SEK2,000,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF SEK1,000,000 IN EXCESS THEREOF)
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(BLKQFL0)(XS2117465646)
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ANZ NEW ZEALAND (INT'L) LIMITED
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USD750,000,000
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2.550% NOTES DUE 13/02/2030 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF USD200,000 EACH AND ANY INTEGRAL MULTIPLE OF USD1,000 THEREAFTER) (REGULATION S)
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(BKTWYV5)(US00182FBM77)
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2.550% NOTES DUE 13/02/2030 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF USD200,000 EACH AND ANY INTEGRAL MULTIPLE OF USD1,000 THEREAFTER) (RULE 144A)
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(BKLJ931)(US00182EBM03)
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1.900% NOTES DUE 13/02/2023 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF USD200,000 EACH AND ANY INTEGRAL MULTIPLE OF USD1,000 THEREAFTER) (RULE 144A)
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(BKM2BB1)(US00182EBL20)
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USD750,000,000
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1.900% NOTES DUE 13/02/2023 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF USD200,000 EACH AND ANY INTEGRAL MULTIPLE OF USD1,000 THEREAFTER) (REGULATION S)
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(BKTWZ12)(US00182FBL94)
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BARCLAYS BANK PLC
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GBP4,000,000
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SECURITIES DUE 13/02/2026 FULLY PAID (REPRESENTED BY SECURITIES TO BEARER OF GBP1 EACH)
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(BKTX1R3)(XS2064072981)
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EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT
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ZAR1,036,000,000
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ZERO COUPON NOTES DUE 13/02/2040 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF ZAR1,000,000 EACH)
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(BLKQFM1)(XS2114222388)
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USD925,000,000
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1.500% ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY GLOBAL NOTES DUE 13/02/2025 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF USD1,000 EACH)
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(BKTX0H6)(US29874QEE08)
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FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C.
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CNY139,000,000
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3.35% NOTES DUE 13/02/2025 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF CNY1,000,000 EACH)
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(BLKQFN2)(XS2117472691)
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GOLD BULLION SECURITIES LD
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14,000
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GOLD BULLION SECURITIES
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(B00FHZ8)(GB00B00FHZ82)
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INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION
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USD100,000,000
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1.556% NOTES DUE 13/02/2025 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF USD200,000 EACH)
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(BLKQFP4)(XS2117673751)
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INVESCO PHYSICAL MARKETS PUBLIC LIMITED COMPANY
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45,000
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INVESCO PHYSICAL GOLD ETC CERTIFICATES, FULLY PAID
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(B599TV6)(IE00B579F325)
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INVESTEC BANK PLC
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USD750,000
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IMPALA TRIPLE INDEX 6-YEAR UPSIDE NOTES WITHOUT CAPITAL AT RISK DUE 10/02/2026 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF USD1.00 EACH)
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(BL9BNS9)(XS2100595045)
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ISHARES PHYSICAL METALS PLC
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385,000
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ISHARES GOLD ETC FULLY PAID GBP
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(B4R1D93)(IE00B4ND3602)
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LYXOR INDEX FUND
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Lyxor USD High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF
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(BL3V2B1)(LU2099294493)
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Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF
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(BL3V2J9)(LU2099295466)
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NATIONWIDE BUILDING SOCIETY
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USD512,400,000
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1.700% SERIES 2020-02 REGULATED COVERED BONDS DUE 13/02/2024 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF USD200,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF USD1,000 IN EXCESS THEREOF UP TO AND INCLUDING USD399,000) (RULE 144A)
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(BLKQFR6)(US638602BR23)
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USD487,600,000
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1.700% SERIES 2020-02 REGULATED COVERED BONDS DUE 13/02/2024 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF USD200,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF USD1,000 IN EXCESS THEREOF UP TO AND INCLUDING USD399,000) (REGULATION S)
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(BLKQFQ5)(USG6398ADC83)
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SCOTTISH AMERICAN INVESTMENT CO. PLC
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BLOCK ADMISSION
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6,975,592
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ORDINARY SHARES OF 25P EACH; FULLY PAID
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(0787369)(GB0007873697)
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WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED
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7,700
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID
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(B24DK97)(JE00B24DK975)
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12,783,200
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WISDOMTREE NATURAL GAS SECURITIES FULLY PAID
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(B15KY10)(GB00B15KY104)
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7,900
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WISDOMTREE GOLD 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(B2NFTL9)(JE00B2NFTL95)
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50,000
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WISDOMTREE COFFEE 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BYQY3Z9)(JE00BYQY3Z98)
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1,067,000
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD5.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE WTI CRUDE OIL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KXV3)(GB00B15KXV33)
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19,000
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WISDOMTREE NICKEL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD2.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE NICKEL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KY21)(GB00B15KY211)
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23,300
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GOLD CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (ETFS GOLD INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KXX5)(GB00B15KXX56)
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2,400
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BDD9QD9)(JE00BDD9QD91)
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60,000
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WISDOMTREE AGRICULTURE FULLY PAID
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(B15KYH6)(GB00B15KYH63)
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3,000
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WISDOMTREE LEAD, FULLY PAID
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(B2QY043)(JE00B2QY0436)
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23,000
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ETFS 2X DAILY LONG ALUMINIUM FULLY PAID
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(B2NFTC0)(JE00B2NFTC05)
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1,700
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ETFS 2X DAILY LONG NICKEL FULLY PAID
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(BDD9QB7)(JE00BDD9QB77)
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96,900
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WISDOMTREE NATURAL GAS 2X DAILY LEVERAGE FULLY PAID
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(BDD9Q95)(JE00BDD9Q956)
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39,500
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WISDOMTREE PLATINUM 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(B2NFV13)(JE00B2NFV134)
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6,400
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BDD9Q84)(JE00BDD9Q840)
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16,900
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WISDOMTREE ZINC CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD1.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE ZINC INDIVIDUAL SECURITIES), FULLY PAID
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(B15KY87)(GB00B15KY872)
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WISDOMTREE METAL SECURITIES LIMITED
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25,000
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WISDOMTREE PHYSICAL GOLD SECURITIES, FULLY PAID
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(B1VS377)(JE00B1VS3770)
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3,000
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WISDOMTREE PHYSICAL PALLADIUM SECURITIES, FULLY PAID
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(B1VS300)(JE00B1VS3002)
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283,000
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ETFS PHYSICAL SWISS GOLD , FULLY PAID
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(B588CD7)(JE00B588CD74)
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35,000
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PHYSICAL SILVER SECURITIES FULLY PAID
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(B1VS333)(JE00B1VS3333)
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WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY
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170,000
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WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(B8GKPP9)(IE00B8GKPP93)
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WISDOMTREE OIL SECURITIES LIMITED
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49,250
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WISDOMTREE CARBON EUR SECURITIES, FULLY PAID
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(B3CG631)(JE00B3CG6315)
AMENDMENT
Following a Subdivision the following security has been amended:
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KEYSTONE INVESTMENT TRUST PLC
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ORDINARY SHARES OF 50P EACH;FULLY PAID
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(0491206)(GB0004912068)
This should appear as:
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KEYSTONE INVESTMENT TRUST PLC
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ORDINARY SHARES OF 10P EACH;FULLY PAID
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(BK96BB6)(GB00BK96BB68)
If you have any queries relating to the above, please contact Market Operations at the LSE on 020 7797 4310.
This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com
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Admission to Trading - 13/02/2020 - RNS
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LSE - London Stock Exchange plc published this content on 13 February 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 February 2020 08:05:10 UTC
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