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London Stock Exchange : Admission to Trading - 13/03/2020
03/13/2020 | 04:03am EDT
RNS Number : 0090G
London Stock Exchange Notice
13 March 2020
NOTICE OF ADMISSION TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE - XLON
13/03/2020 - 08:00
The following securities are admitted to trading on the LSE with effect from the time and date of this notice
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AKADEMISKA HUS AB
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SEK500,000,000
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0.190% NOTES DUE 13/03/2023 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF SEK2,000,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF SEK1,000,000 IN EXCESS THEREOF)
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(BJP4VQ2)(XS2132678256)
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BANK OF MONTREAL
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USD100,000,000
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ZERO COUPON CALLABLE NOTES DUE 12/03/2060 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF USD200,000 EACH)
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(BJP4VR3)(XS2133470554)
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BARCLAYS BANK PLC
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GBP8,000,000
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SECURITIES DUE 12/03/2026 FULLY PAID (REPRESENTED BY SECURITIES TO BEARER OF GBP1 EACH)
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(BLH12W8)(XS2076265896)
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GBP3,255,000
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SECURITIES DUE 12/03/2026 FULLY PAID (REPRESENTED BY SECURITIES TO BEARER OF GBP1,000 EACH)
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(BJP4VS4)(XS2076264220)
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COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
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GBP110,000,000
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FLOATING RATE NOTES DUE 13/03/2021 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF GBP100,000 EACH)
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(BKV4T47)(XS2134427918)
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DB ETC PLC
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123,000
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XTRACKERS PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES DUE 15/06/2060, FULLY PAID
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(B5840F3)(GB00B5840F36)
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115,500
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XTRACKERS PHYSICAL GOLD GBP HEDGED ETC SECURITIES DUE 2061 FULLY PAID
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(B68FL05)(GB00B68FL050)
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DEV CLEVER HOLDINGS PLC
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3,571,429
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ORDINARY SHARES OF £0.01 EACH FULLY PAID
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(BH452L4)(GB00BH452L44)
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EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT
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USD550,000,000
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FLOATING RATE GLOBAL NOTES DUE 13/03/2023, FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF USD1,000 EACH)
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(BLJP6L5)(US29874QEF72)
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GOLD BULLION SECURITIES LD
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65,000
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GOLD BULLION SECURITIES
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(B00FHZ8)(GB00B00FHZ82)
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HANETF ETC SECURITIES PLC
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235,000
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THE ROYAL MINT PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES - USD
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(BKT7175)(XS2115336336)
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HOMESERVE PLC
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BLOCK ADMISSION
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150,000
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ORDINARY SHARES OF 2 9/13P EACH, FULLY PAID
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(BYYTFB6)(GB00BYYTFB60)
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HSBC BANK PLC
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GBP2,223,102
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NOTES LINKED TO EUKAIROS INVESTMENTS LIMITED PREFERENCE SHARES SERIES 1611 DUE 12/03/2027 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP1.00 EACH)
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(BJ34584)(GB00BJ345848)
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GBP9,179,915
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NOTES LINKED TO EUKAIROS INVESTMENTS LIMITED PREFERENCE SHARES SERIES 1612 DUE 12/03/2027 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP1.00 EACH)
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(BJ34595)(GB00BJ345954)
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GBP2,085,347
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NOTES LINKED TO EUKAIROS INVESTMENTS LIMITED PREFERENCE SHARES SERIES 1613 DUE 12/03/2027 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP1.00 EACH)
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(BJ345B7)(GB00BJ345B76)
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GBP888,086
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NOTES LINKED TO EUKAIROS INVESTMENTS LIMITED PREFERENCE SHARES SERIES 1614 DUE 12/03/2027 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP1.00 EACH)
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(BJ345C8)(GB00BJ345C83)
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GBP3,256,109
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NOTES LINKED TO EUKAIROS INVESTMENTS LIMITED PREFERENCE SHARES SERIES 1616 DUE 12/03/2027 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF GBP1.00 EACH)
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(BJP4VT5)(XS2101311756)
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GBP2,344,293
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NOTES LINKED TO EUKAIROS INVESTMENTS LIMITED PREFERENCE SHARES SERIES 1624 DUE 12/03/2027 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF GBP1.00 EACH)
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(BJBKDQ8)(XS2106559052)
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INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION
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ZAR1,000,000,000
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ZERO COUPON NOTES DUE 13/03/2040 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF ZAR2,000,000 EACH)
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(BJP4VV7)(XS2128502411)
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INVESCO PHYSICAL MARKETS PUBLIC LIMITED COMPANY
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1,487,715
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INVESCO PHYSICAL GOLD ETC CERTIFICATES, FULLY PAID
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(B599TV6)(IE00B579F325)
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3,000
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INVESCO PHYSICAL PALLADIUM ETC CERTIFICATES FULLY PAID
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(B40K2X4)(IE00B4LJS984)
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6,500
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INVESCO PHYSICAL PLATINUM ETC CERTIFICATES FULLY PAID
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(B417C89)(IE00B40QP990)
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ISHARES PHYSICAL METALS PLC
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191,000
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ISHARES PHYSICAL PLATINUM ETC FULLY PAID GBP
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(B4LV388)(IE00B4LHWP62)
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1,569,348
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ISHARES GOLD ETC FULLY PAID GBP
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(B4R1D93)(IE00B4ND3602)
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MORGAN SINDALL GROUP PLC
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BLOCK ADMISSION
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110,000
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ORDINARY SHARES OF 5P EACH, FULLY PAID
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(0808561)(GB0008085614)
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PEMBROKE VCT PLC
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6,863,308
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B ORDINARY SHARES OF 1P EACH; FULLY PAID
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(BQVC9S7)(GB00BQVC9S79)
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S4 CAPITAL PLC
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10,415,551
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ORDINARY SHARES OF 25P EACH, FULLY PAID
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(BFZZM64)(GB00BFZZM640)
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SG ISSUER
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GBP1,200,000
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NOTES DUE 07/03/2030, FULLY PAID(REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP1 EACH)
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(BG8HL34)(GB00BG8HL340)
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GBP15,000,000
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NOTES DUE 08/03/2027, FULLY PAID(REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP1 EACH)
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(BG8HLW3)(GB00BG8HLW30)
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GBP1,600,000
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NOTES DUE 06/03/2028, FULLY PAID(REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP1 EACH)
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(BG8HLB2)(GB00BG8HLB27)
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SSE PLC
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9,136,089
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ORDINARY SHARES OF 50P EACH FULLY PAID
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(0790873)(GB0007908733)
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WELLS FARGO & COMPANY
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CNY145,000,000
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2.72% NOTES DUE 12/03/2027 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF CNY1,000,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF CNY100,000 IN EXCESS THEREOF)
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(BJP4VW8)(XS2132468013)
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WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED
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48,100
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BDD9QD9)(JE00BDD9QD91)
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31,000
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WISDOMTREE WHEAT 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BDD9QC8)(JE00BDD9QC84)
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26,000
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WISDOMTREE PETROLEUM 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BDD9Q73)(JE00BDD9Q733)
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101,800
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BDD9Q84)(JE00BDD9Q840)
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6,200
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WISDOMTREE WHEAT 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BYQY810)(JE00BYQY8102)
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8,200
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WISDOMTREE SUGAR 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BYQY7H9)(JE00BYQY7H96)
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35,000
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ETFS 3X DAILY SHORT NICKEL FULLY PAID
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(BYQY5Q4)(JE00BYQY5Q48)
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31,000
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID
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(B78DPL5)(JE00B78DPL57)
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3,000
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ETFS 1X DAILY SHORT NICKEL FULLY PAID
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(B24DKJ7)(JE00B24DKJ77)
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200
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WISDOMTREE NATURAL GAS 1X DAILY SHORT FULLY PAID
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(B24DKH5)(JE00B24DKH53)
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50,500
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID
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(B24DK97)(JE00B24DK975)
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22,900
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WISDOMTREE SUGAR 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(B2NFTW0)(JE00B2NFTW01)
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24,000
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WISDOMTREE PRECIOUS METALS CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD1.2481050 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE PRECIOUS METALS INDEX SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KYF4)(GB00B15KYF40)
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68,000
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WISDOMTREE PETROLEUM CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD4.5663270 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE PETROLEUM INDEX SECURITIES), FULLY PAID
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(B15KYC1)(GB00B15KYC19)
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3,000
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WISDOMTREE LEAD, FULLY PAID
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(B2QY043)(JE00B2QY0436)
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62,000
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WISDOMTREE HEATING OIL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD3.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE HEATING OIL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KXY6)(GB00B15KXY63)
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3,861,100
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD5.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE WTI CRUDE OIL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KXV3)(GB00B15KXV33)
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WISDOMTREE FOREIGN EXCHANGE LIMITED
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3,000
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WISDOMTREE SHORT EUR LONG GBP 5X DAILY FULLY PAID
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(BMM1XN8)(JE00BMM1XN82)
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WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY
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4,700
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WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(B878KX5)(IE00B878KX55)
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55,000
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WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062, FULLY PAID
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(B76BRD7)(IE00B76BRD76)
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7,540
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WISDOMTREE GILTS 10Y 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BNQ4X85)(IE00BKS8QQ35)
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50,000
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062, FULLY PAID
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(B7SX5Y8)(IE00B7SX5Y86)
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70,000
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WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(B8GKPP9)(IE00B8GKPP93)
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30,000
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WISDOMTREE FTSE MIB 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(B8NB306)(IE00B8NB3063)
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45,000
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL PRE-ROLL DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(BWBXQD6)(IE00BVFZGD11)
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550,000
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WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(B8K7KM8)(IE00B8K7KM88)
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5,100
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WISDOMTREE FTSE 100 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(B88D299)(IE00B88D2999)
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WISDOMTREE OIL SECURITIES LIMITED
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302
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 1YR SECURITIES FULLY PAID
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(B1YN4R6)(JE00B1YN4R61)
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496,300
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 1MTH SECURITIES FULLY PAID
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(B0CTWC0)(GB00B0CTWC01)
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