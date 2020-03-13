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London Stock Exchange : Admission to Trading - 13/03/2020

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03/13/2020 | 04:03am EDT
Regulatory Story
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-
Admission to Trading - 13/03/2020
Released 08:00 13-Mar-2020



RNS Number : 0090G
London Stock Exchange Notice
13 March 2020

NOTICE OF ADMISSION TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE - XLON

13/03/2020 - 08:00

The following securities are admitted to trading on the LSE with effect from the time and date of this notice

AKADEMISKA HUS AB

SEK500,000,000

0.190% NOTES DUE 13/03/2023 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF SEK2,000,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF SEK1,000,000 IN EXCESS THEREOF)

(BJP4VQ2)(XS2132678256)

BANK OF MONTREAL

USD100,000,000

ZERO COUPON CALLABLE NOTES DUE 12/03/2060 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF USD200,000 EACH)

(BJP4VR3)(XS2133470554)

BARCLAYS BANK PLC

GBP8,000,000

SECURITIES DUE 12/03/2026 FULLY PAID (REPRESENTED BY SECURITIES TO BEARER OF GBP1 EACH)

(BLH12W8)(XS2076265896)

GBP3,255,000

SECURITIES DUE 12/03/2026 FULLY PAID (REPRESENTED BY SECURITIES TO BEARER OF GBP1,000 EACH)

(BJP4VS4)(XS2076264220)

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA

GBP110,000,000

FLOATING RATE NOTES DUE 13/03/2021 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF GBP100,000 EACH)

(BKV4T47)(XS2134427918)

DB ETC PLC

123,000

XTRACKERS PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES DUE 15/06/2060, FULLY PAID

(B5840F3)(GB00B5840F36)

115,500

XTRACKERS PHYSICAL GOLD GBP HEDGED ETC SECURITIES DUE 2061 FULLY PAID

(B68FL05)(GB00B68FL050)

DEV CLEVER HOLDINGS PLC

3,571,429

ORDINARY SHARES OF £0.01 EACH FULLY PAID

(BH452L4)(GB00BH452L44)

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT

USD550,000,000

FLOATING RATE GLOBAL NOTES DUE 13/03/2023, FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF USD1,000 EACH)

(BLJP6L5)(US29874QEF72)

GOLD BULLION SECURITIES LD

65,000

GOLD BULLION SECURITIES

(B00FHZ8)(GB00B00FHZ82)

HANETF ETC SECURITIES PLC

235,000

THE ROYAL MINT PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES - USD

(BKT7175)(XS2115336336)

HOMESERVE PLC

BLOCK ADMISSION

150,000

ORDINARY SHARES OF 2 9/13P EACH, FULLY PAID

(BYYTFB6)(GB00BYYTFB60)

HSBC BANK PLC

GBP2,223,102

NOTES LINKED TO EUKAIROS INVESTMENTS LIMITED PREFERENCE SHARES SERIES 1611 DUE 12/03/2027 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP1.00 EACH)

(BJ34584)(GB00BJ345848)

GBP9,179,915

NOTES LINKED TO EUKAIROS INVESTMENTS LIMITED PREFERENCE SHARES SERIES 1612 DUE 12/03/2027 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP1.00 EACH)

(BJ34595)(GB00BJ345954)

GBP2,085,347

NOTES LINKED TO EUKAIROS INVESTMENTS LIMITED PREFERENCE SHARES SERIES 1613 DUE 12/03/2027 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP1.00 EACH)

(BJ345B7)(GB00BJ345B76)

GBP888,086

NOTES LINKED TO EUKAIROS INVESTMENTS LIMITED PREFERENCE SHARES SERIES 1614 DUE 12/03/2027 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP1.00 EACH)

(BJ345C8)(GB00BJ345C83)

GBP3,256,109

NOTES LINKED TO EUKAIROS INVESTMENTS LIMITED PREFERENCE SHARES SERIES 1616 DUE 12/03/2027 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF GBP1.00 EACH)

(BJP4VT5)(XS2101311756)

GBP2,344,293

NOTES LINKED TO EUKAIROS INVESTMENTS LIMITED PREFERENCE SHARES SERIES 1624 DUE 12/03/2027 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF GBP1.00 EACH)

(BJBKDQ8)(XS2106559052)

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION

ZAR1,000,000,000

ZERO COUPON NOTES DUE 13/03/2040 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF ZAR2,000,000 EACH)

(BJP4VV7)(XS2128502411)

INVESCO PHYSICAL MARKETS PUBLIC LIMITED COMPANY

1,487,715

INVESCO PHYSICAL GOLD ETC CERTIFICATES, FULLY PAID

(B599TV6)(IE00B579F325)

3,000

INVESCO PHYSICAL PALLADIUM ETC CERTIFICATES FULLY PAID

(B40K2X4)(IE00B4LJS984)

6,500

INVESCO PHYSICAL PLATINUM ETC CERTIFICATES FULLY PAID

(B417C89)(IE00B40QP990)

ISHARES PHYSICAL METALS PLC

191,000

ISHARES PHYSICAL PLATINUM ETC FULLY PAID GBP

(B4LV388)(IE00B4LHWP62)

1,569,348

ISHARES GOLD ETC FULLY PAID GBP

(B4R1D93)(IE00B4ND3602)

MORGAN SINDALL GROUP PLC

BLOCK ADMISSION

110,000

ORDINARY SHARES OF 5P EACH, FULLY PAID

(0808561)(GB0008085614)

PEMBROKE VCT PLC

6,863,308

B ORDINARY SHARES OF 1P EACH; FULLY PAID

(BQVC9S7)(GB00BQVC9S79)

S4 CAPITAL PLC

10,415,551

ORDINARY SHARES OF 25P EACH, FULLY PAID

(BFZZM64)(GB00BFZZM640)

SG ISSUER

GBP1,200,000

NOTES DUE 07/03/2030, FULLY PAID(REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP1 EACH)

(BG8HL34)(GB00BG8HL340)

GBP15,000,000

NOTES DUE 08/03/2027, FULLY PAID(REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP1 EACH)

(BG8HLW3)(GB00BG8HLW30)

GBP1,600,000

NOTES DUE 06/03/2028, FULLY PAID(REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP1 EACH)

(BG8HLB2)(GB00BG8HLB27)

SSE PLC

9,136,089

ORDINARY SHARES OF 50P EACH FULLY PAID

(0790873)(GB0007908733)

WELLS FARGO & COMPANY

CNY145,000,000

2.72% NOTES DUE 12/03/2027 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF CNY1,000,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF CNY100,000 IN EXCESS THEREOF)

(BJP4VW8)(XS2132468013)

WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED

48,100

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BDD9QD9)(JE00BDD9QD91)

31,000

WISDOMTREE WHEAT 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BDD9QC8)(JE00BDD9QC84)

26,000

WISDOMTREE PETROLEUM 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BDD9Q73)(JE00BDD9Q733)

101,800

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BDD9Q84)(JE00BDD9Q840)

6,200

WISDOMTREE WHEAT 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BYQY810)(JE00BYQY8102)

8,200

WISDOMTREE SUGAR 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BYQY7H9)(JE00BYQY7H96)

35,000

ETFS 3X DAILY SHORT NICKEL FULLY PAID

(BYQY5Q4)(JE00BYQY5Q48)

31,000

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID

(B78DPL5)(JE00B78DPL57)

3,000

ETFS 1X DAILY SHORT NICKEL FULLY PAID

(B24DKJ7)(JE00B24DKJ77)

200

WISDOMTREE NATURAL GAS 1X DAILY SHORT FULLY PAID

(B24DKH5)(JE00B24DKH53)

50,500

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID

(B24DK97)(JE00B24DK975)

22,900

WISDOMTREE SUGAR 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(B2NFTW0)(JE00B2NFTW01)

24,000

WISDOMTREE PRECIOUS METALS CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD1.2481050 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE PRECIOUS METALS INDEX SECURITIES) FULLY PAID

(B15KYF4)(GB00B15KYF40)

68,000

WISDOMTREE PETROLEUM CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD4.5663270 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE PETROLEUM INDEX SECURITIES), FULLY PAID

(B15KYC1)(GB00B15KYC19)

3,000

WISDOMTREE LEAD, FULLY PAID

(B2QY043)(JE00B2QY0436)

62,000

WISDOMTREE HEATING OIL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD3.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE HEATING OIL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KXY6)(GB00B15KXY63)

3,861,100

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD5.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE WTI CRUDE OIL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KXV3)(GB00B15KXV33)

WISDOMTREE FOREIGN EXCHANGE LIMITED

3,000

WISDOMTREE SHORT EUR LONG GBP 5X DAILY FULLY PAID

(BMM1XN8)(JE00BMM1XN82)

WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY

4,700

WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(B878KX5)(IE00B878KX55)

55,000

WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062, FULLY PAID

(B76BRD7)(IE00B76BRD76)

7,540

WISDOMTREE GILTS 10Y 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BNQ4X85)(IE00BKS8QQ35)

50,000

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062, FULLY PAID

(B7SX5Y8)(IE00B7SX5Y86)

70,000

WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(B8GKPP9)(IE00B8GKPP93)

30,000

WISDOMTREE FTSE MIB 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(B8NB306)(IE00B8NB3063)

45,000

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL PRE-ROLL DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(BWBXQD6)(IE00BVFZGD11)

550,000

WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(B8K7KM8)(IE00B8K7KM88)

5,100

WISDOMTREE FTSE 100 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(B88D299)(IE00B88D2999)

WISDOMTREE OIL SECURITIES LIMITED

302

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 1YR SECURITIES FULLY PAID

(B1YN4R6)(JE00B1YN4R61)

496,300

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 1MTH SECURITIES FULLY PAID

(B0CTWC0)(GB00B0CTWC01)

If you have any queries relating to the above, please contact Market Operations at the LSE on 020 7797 4310.


This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.
END
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Admission to Trading - 13/03/2020 - RNS

Disclaimer

LSE - London Stock Exchange plc published this content on 13 March 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 March 2020 08:02:03 UTC
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