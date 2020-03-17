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London Stock Exchange : Admission to Trading - 17/03/2020
03/17/2020 | 08:06am GMT
RNS Number : 3569G
London Stock Exchange Notice
17 March 2020
NOTICE OF ADMISSION TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE - XLON
17/03/2020 - 08:00
The following securities are admitted to trading on the LSE with effect from the time and date of this notice
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BANK OF MONTREAL
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USD50,000,000
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ZERO COUPON CALLABLE NOTES DUE 17/03/2060 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF USD200,000 EACH)
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(BL69NW0)(XS2137295197)
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USD20,000,000
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ZERO COUPON CALLABLE NOTES DUE 17/03/2060 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF USD1,000,000 EACH)
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(BL69NB9)(XS2137294620)
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CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
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EUR1,000,000
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INDEX LINKED REDEMPTION SECURITIES DUE 17/03/2028, FULLY PAID (REPRESENTED BY SECURITIES TO BEARER OF EUR1,000 EACH)
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(BL6B724)(XS2053769258)
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EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT
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RUB750,000,000
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ZERO COUPON NOTES DUE 22/01/2026; FULLY PAID; (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF RUB50,000 EACH)
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(BYYC8Z0)(XS1349367547)
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HSBC BANK PLC
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9,600,000
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MARKET ACCESS WARRANTS LINKED TO ORDINARY SHARES ISSUED BY PHU NHUAN JEWELRY JSC DUE 10/03/2021
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(BG8HGR3)(GB00BG8HGR34)
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INVESCO PHYSICAL MARKETS PUBLIC LIMITED COMPANY
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17,000
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INVESCO PHYSICAL GOLD ETC CERTIFICATES, FULLY PAID
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(B599TV6)(IE00B579F325)
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130,000
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INVESCO PHYSICAL SILVER ETC CERTIFICATES FULLY PAID
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(B66SS94)(IE00B43VDT70)
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ISHARES PHYSICAL METALS PLC
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214,000
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ISHARES GOLD ETC FULLY PAID GBP
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(B4R1D93)(IE00B4ND3602)
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72,955
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ISHARES PHYSICAL PALLADIUM ETC FULLY PAID GBP
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(B4JV4D2)(IE00B4556L06)
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NATWEST MARKETS PLC
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USD9,000,000
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FLOATING RATE NOTES DUE 17/03/2025 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF USD250,000 EACH)
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(BL6B7N5)(XS2136625204)
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POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
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153,053
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ORDINARY SHARES OF NO PAR VALUE FULLY PAID
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(B6T5S47)(JE00B6T5S470)
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SG ISSUER
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GBP750,000
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NOTES DUE 07/03/2030 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP1 EACH)
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(BG8HL45)(GB00BG8HL456)
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GBP100,000
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NOTES DUE 07/03/2030 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP1 EACH)
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(BG8HL67)(GB00BG8HL670)
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GBP200,000
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NOTES DUE 07/03/2030 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP1 EACH)
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(BG8HL78)(GB00BG8HL787)
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GBP1,250,000
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NOTES DUE 06/03/2028 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP1 EACH)
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(BG8HL90)(GB00BG8HL902)
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GBP1,150,000
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NOTES DUE 06/03/2028 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP1 EACH)
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(BG8HLC3)(GB00BG8HLC34)
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TRIPLE POINT VCT 2011 PLC
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2,907,324
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VENTURE ORDINARY SHARES OF 1P EACH, FULLY PAID
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(BDTYGZ0)(GB00BDTYGZ09)
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WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED
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12,700
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BDD9QD9)(JE00BDD9QD91)
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16,500
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BDD9Q84)(JE00BDD9Q840)
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27,000
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WISDOMTREE WHEAT 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BYQY810)(JE00BYQY8102)
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26,400
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WISDOMTREE SUGAR 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BYQY7H9)(JE00BYQY7H96)
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558,000
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WISDOMTREE SILVER 1X DAILY SHORT FULLY PAID
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(B24DKK8)(JE00B24DKK82)
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30,200
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID
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(B24DK97)(JE00B24DK975)
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727,000
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ETFS 2X DAILY LONG SILVER FULLY PAID
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(B2NFTS6)(JE00B2NFTS64)
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27,000
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WISDOMTREE PLATINUM 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(B2NFV13)(JE00B2NFV134)
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16,700
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WISDOMTREE COCOA 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(B2NFV80)(JE00B2NFV803)
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311,800
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL FULLY PAID
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(B78CGV9)(JE00B78CGV99)
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9,000
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WISDOMTREE PRECIOUS METALS CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD1.2481050 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE PRECIOUS METALS INDEX SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KYF4)(GB00B15KYF40)
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30,000
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WISDOMTREE PETROLEUM CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD4.5663270 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE PETROLEUM INDEX SECURITIES), FULLY PAID
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(B15KYC1)(GB00B15KYC19)
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531,000
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WISDOMTREE LEAN HOGS CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD0.50 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE LEAN HOGS INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KXZ7)(GB00B15KXZ70)
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8,000
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WISDOMTREE GASOLINE CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD5.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE GASOLINE INDIVIDUAL SECURITIES), FULLY PAID
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(B15KXW4)(GB00B15KXW40)
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7,609,800
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD5.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE WTI CRUDE OIL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KXV3)(GB00B15KXV33)
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61,800
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WISDOMTREE COPPER CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD3.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE COPPER INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KXQ8)(GB00B15KXQ89)
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106,000
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GOLD CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (ETFS GOLD INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KXX5)(GB00B15KXX56)
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WISDOMTREE FOREIGN EXCHANGE LIMITED
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13,000
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WISDOMTREE SHORT EUR LONG GBP 5X DAILY FULLY PAID
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(BMM1XN8)(JE00BMM1XN82)
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3,000
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WISDOMTREE SHORT EUR LONG USD 5X DAILY FULLY PAID
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(BMM1WH5)(JE00BMM1WH57)
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15,000
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WISDOMTREE SHORT USD LONG GBP 3X DAILY, FULLY PAID
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(B43NB44)(JE00B43NB445)
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18,000
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WISDOMTREE LONG EUR SHORT USD 3X DAILY FULLY PAID
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(B3Y5F17)(JE00B3Y5F176)
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WISDOMTREE HEDGED COMMODITY SECURITIES LIMITED
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21,000
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL - GBP DAILY HEDGED FULLY PAID
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(B6RV6N2)(JE00B6RV6N28)
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35,000
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL - GBP DAILY HEDGED FULLY PAID
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(B766LB8)(JE00B766LB87)
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WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY
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8,000
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WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(B878KX5)(IE00B878KX55)
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70,000
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WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(B8GKPP9)(IE00B8GKPP93)
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12,000
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WISDOMTREE EURO STOXX 50® 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(B7SD4R4)(IE00B7SD4R47)
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300,000
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WISDOMTREE FTSE MIB 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(B873CW3)(IE00B873CW36)
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3,520
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WISDOMTREE US TREASURIES 10Y 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(BNQ4XF2)(IE00BKT09032)
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6,000
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WISDOMTREE FTSE 100 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(B88D299)(IE00B88D2999)
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90,000
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WISDOMTREE FTSE 100 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(B7VB390)(IE00B7VB3908)
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5,800
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WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(B7Y34M3)(IE00B7Y34M31)
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2,400
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WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(B8W5C57)(IE00B8W5C578)
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WISDOMTREE OIL SECURITIES LIMITED
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371,900
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 1MTH SECURITIES FULLY PAID
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(B0CTWC0)(GB00B0CTWC01)
If you have any queries relating to the above, please contact Market Operations at the LSE on 020 7797 4310.
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Admission to Trading - 17/03/2020 - RNS
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