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London Stock Exchange : Admission to Trading - 17/03/2020

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03/17/2020 | 08:06am GMT
Regulatory Story
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-
Admission to Trading - 17/03/2020
Released 08:00 17-Mar-2020



RNS Number : 3569G
London Stock Exchange Notice
17 March 2020

NOTICE OF ADMISSION TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE - XLON

17/03/2020 - 08:00

The following securities are admitted to trading on the LSE with effect from the time and date of this notice

BANK OF MONTREAL

USD50,000,000

ZERO COUPON CALLABLE NOTES DUE 17/03/2060 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF USD200,000 EACH)

(BL69NW0)(XS2137295197)

USD20,000,000

ZERO COUPON CALLABLE NOTES DUE 17/03/2060 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF USD1,000,000 EACH)

(BL69NB9)(XS2137294620)

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

EUR1,000,000

INDEX LINKED REDEMPTION SECURITIES DUE 17/03/2028, FULLY PAID (REPRESENTED BY SECURITIES TO BEARER OF EUR1,000 EACH)

(BL6B724)(XS2053769258)

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT

RUB750,000,000

ZERO COUPON NOTES DUE 22/01/2026; FULLY PAID; (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF RUB50,000 EACH)

(BYYC8Z0)(XS1349367547)

HSBC BANK PLC

9,600,000

MARKET ACCESS WARRANTS LINKED TO ORDINARY SHARES ISSUED BY PHU NHUAN JEWELRY JSC DUE 10/03/2021

(BG8HGR3)(GB00BG8HGR34)

INVESCO PHYSICAL MARKETS PUBLIC LIMITED COMPANY

17,000

INVESCO PHYSICAL GOLD ETC CERTIFICATES, FULLY PAID

(B599TV6)(IE00B579F325)

130,000

INVESCO PHYSICAL SILVER ETC CERTIFICATES FULLY PAID

(B66SS94)(IE00B43VDT70)

ISHARES PHYSICAL METALS PLC

214,000

ISHARES GOLD ETC FULLY PAID GBP

(B4R1D93)(IE00B4ND3602)

72,955

ISHARES PHYSICAL PALLADIUM ETC FULLY PAID GBP

(B4JV4D2)(IE00B4556L06)

NATWEST MARKETS PLC

USD9,000,000

FLOATING RATE NOTES DUE 17/03/2025 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF USD250,000 EACH)

(BL6B7N5)(XS2136625204)

POLYMETAL INTERNATIONAL PLC

153,053

ORDINARY SHARES OF NO PAR VALUE FULLY PAID

(B6T5S47)(JE00B6T5S470)

SG ISSUER

GBP750,000

NOTES DUE 07/03/2030 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP1 EACH)

(BG8HL45)(GB00BG8HL456)

GBP100,000

NOTES DUE 07/03/2030 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP1 EACH)

(BG8HL67)(GB00BG8HL670)

GBP200,000

NOTES DUE 07/03/2030 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP1 EACH)

(BG8HL78)(GB00BG8HL787)

GBP1,250,000

NOTES DUE 06/03/2028 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP1 EACH)

(BG8HL90)(GB00BG8HL902)

GBP1,150,000

NOTES DUE 06/03/2028 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF GBP1 EACH)

(BG8HLC3)(GB00BG8HLC34)

TRIPLE POINT VCT 2011 PLC

2,907,324

VENTURE ORDINARY SHARES OF 1P EACH, FULLY PAID

(BDTYGZ0)(GB00BDTYGZ09)

WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED

12,700

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BDD9QD9)(JE00BDD9QD91)

16,500

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BDD9Q84)(JE00BDD9Q840)

27,000

WISDOMTREE WHEAT 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BYQY810)(JE00BYQY8102)

26,400

WISDOMTREE SUGAR 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BYQY7H9)(JE00BYQY7H96)

558,000

WISDOMTREE SILVER 1X DAILY SHORT FULLY PAID

(B24DKK8)(JE00B24DKK82)

30,200

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID

(B24DK97)(JE00B24DK975)

727,000

ETFS 2X DAILY LONG SILVER FULLY PAID

(B2NFTS6)(JE00B2NFTS64)

27,000

WISDOMTREE PLATINUM 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(B2NFV13)(JE00B2NFV134)

16,700

WISDOMTREE COCOA 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(B2NFV80)(JE00B2NFV803)

311,800

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL FULLY PAID

(B78CGV9)(JE00B78CGV99)

9,000

WISDOMTREE PRECIOUS METALS CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD1.2481050 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE PRECIOUS METALS INDEX SECURITIES) FULLY PAID

(B15KYF4)(GB00B15KYF40)

30,000

WISDOMTREE PETROLEUM CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD4.5663270 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE PETROLEUM INDEX SECURITIES), FULLY PAID

(B15KYC1)(GB00B15KYC19)

531,000

WISDOMTREE LEAN HOGS CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD0.50 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE LEAN HOGS INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KXZ7)(GB00B15KXZ70)

8,000

WISDOMTREE GASOLINE CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD5.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE GASOLINE INDIVIDUAL SECURITIES), FULLY PAID

(B15KXW4)(GB00B15KXW40)

7,609,800

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD5.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE WTI CRUDE OIL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KXV3)(GB00B15KXV33)

61,800

WISDOMTREE COPPER CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD3.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE COPPER INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KXQ8)(GB00B15KXQ89)

106,000

GOLD CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (ETFS GOLD INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KXX5)(GB00B15KXX56)

WISDOMTREE FOREIGN EXCHANGE LIMITED

13,000

WISDOMTREE SHORT EUR LONG GBP 5X DAILY FULLY PAID

(BMM1XN8)(JE00BMM1XN82)

3,000

WISDOMTREE SHORT EUR LONG USD 5X DAILY FULLY PAID

(BMM1WH5)(JE00BMM1WH57)

15,000

WISDOMTREE SHORT USD LONG GBP 3X DAILY, FULLY PAID

(B43NB44)(JE00B43NB445)

18,000

WISDOMTREE LONG EUR SHORT USD 3X DAILY FULLY PAID

(B3Y5F17)(JE00B3Y5F176)

WISDOMTREE HEDGED COMMODITY SECURITIES LIMITED

21,000

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL - GBP DAILY HEDGED FULLY PAID

(B6RV6N2)(JE00B6RV6N28)

35,000

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL - GBP DAILY HEDGED FULLY PAID

(B766LB8)(JE00B766LB87)

WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY

8,000

WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(B878KX5)(IE00B878KX55)

70,000

WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(B8GKPP9)(IE00B8GKPP93)

12,000

WISDOMTREE EURO STOXX 50® 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(B7SD4R4)(IE00B7SD4R47)

300,000

WISDOMTREE FTSE MIB 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(B873CW3)(IE00B873CW36)

3,520

WISDOMTREE US TREASURIES 10Y 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(BNQ4XF2)(IE00BKT09032)

6,000

WISDOMTREE FTSE 100 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(B88D299)(IE00B88D2999)

90,000

WISDOMTREE FTSE 100 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(B7VB390)(IE00B7VB3908)

5,800

WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(B7Y34M3)(IE00B7Y34M31)

2,400

WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(B8W5C57)(IE00B8W5C578)

WISDOMTREE OIL SECURITIES LIMITED

371,900

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 1MTH SECURITIES FULLY PAID

(B0CTWC0)(GB00B0CTWC01)

If you have any queries relating to the above, please contact Market Operations at the LSE on 020 7797 4310.


This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.
END
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Admission to Trading - 17/03/2020 - RNS

Disclaimer

LSE - London Stock Exchange plc published this content on 17 March 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 March 2020 08:05:11 UTC
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