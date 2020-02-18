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London Stock Exchange : Admission to Trading - 18/02/2020

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02/18/2020 | 03:04am EST
Regulatory Story
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-
Admission to Trading - 18/02/2020
Released 08:00 18-Feb-2020



RNS Number : 2616D
London Stock Exchange Notice
18 February 2020

NOTICE OF ADMISSION TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE - XLON

18/02/2020 - 08:00

The following securities are admitted to trading on the LSE with effect from the time and date of this notice

AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LD

EUR25,000,000

CALLABLE 1.23% NOTES DUE 18/02/2050 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF EUR1,000,000 EACH)

(BKV0LY9)(XS2121403179)

CLARION FUNDING PLC

GBP50,000,000

2.625% SECURED NOTES DUE 18/01/2029 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF GBP100,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF GBP1,000 IN EXCESS THEREOF UP TO AND INCLUDING GBP199,000)

(BLKQ888)(XS2121224591)

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT

MXN5,000,000,000

CALLABLE ZERO COUPON NOTES DUE 18/02/2028 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF MXN1,000,000 EACH)

(BKV0LZ0)(XS2115466620)

GOLD BULLION SECURITIES LD

50,000

GOLD BULLION SECURITIES

(B00FHZ8)(GB00B00FHZ82)

INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC

EUR500,000,000

1.625% GUARANTEED NOTES DUE 17/02/2027 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF EUR100,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF EUR1,000 IN EXCESS THEREOF UP TO AND INCLUDING EUR199,000)

(BKTZQK7)(XS2117435904)

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION

RUB500,000,000

6.25% NOTES DUE 07/06/2021; FULLY PAID, (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF RUB100,000 EACH)

(BF5LK46)(XS1626169194)

INVESCO PHYSICAL MARKETS PUBLIC LIMITED COMPANY

73,000

INVESCO PHYSICAL GOLD ETC CERTIFICATES, FULLY PAID

(B599TV6)(IE00B579F325)

ISHARES PHYSICAL METALS PLC

180,000

ISHARES GOLD ETC FULLY PAID GBP

(B4R1D93)(IE00B4ND3602)

JPMORGAN GLOBAL CORE REAL ASSETS LIMITED

700,000

ORDINARY SHARES OF NO PAR VALUE, FULLY PAID

(BJVKW83)(GG00BJVKW831)

JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V.

1,518,598

ORDINARY SHARES OF EUR0.04 EACH FULLY PAID (CDI)

(BKM1QM4)(NL0012015705)

MANCHESTER & LONDON INVESTMENT TRUST PLC

1,250,000

ORDINARY SHARES OF 25P EACH, FULLY PAID

(0225847)(GB0002258472)

QNB FINANCE LIMITED

EUR20,000,000

FLOATING RATE NOTES DUE 18/02/2022 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF EUR100,000 EACH)

(BK8ZK84)(XS2115361870)

RIZE UCITS ICAV

200,000

RIZE MEDICAL CANNABIS AND LIFE SCIENCES UCITS ETF

(BK5TNN5)(IE00BJXRZ273)

200,000

RIZE MEDICAL CANNABIS AND LIFE SCIENCES UCITS ETF

(BJXRZC7)(IE00BJXRZ273)

TOOPLE PLC

2,376,461,680

ORDINARY SHARES OF 0.0667P EACH FULLY PAID

(BZ8TP08)(GB00BZ8TP087)

WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED

214,300

WISDOMTREE SUGAR 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(B2NFTW0)(JE00B2NFTW01)

5,200

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID

(B24DK97)(JE00B24DK975)

8,000

WISDOMTREE GASOLINE CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD5.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE GASOLINE INDIVIDUAL SECURITIES), FULLY PAID

(B15KXW4)(GB00B15KXW40)

69,900

WISDOMTREE COFFEE 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BYQY3Z9)(JE00BYQY3Z98)

1,025,170

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD5.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE WTI CRUDE OIL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KXV3)(GB00B15KXV33)

17,900

WISDOMTREE COCOA 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(B2NFV80)(JE00B2NFV803)

10,600

WISDOMTREE COPPER CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD3.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE COPPER INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KXQ8)(GB00B15KXQ89)

15,500

WISDOMTREE NICKEL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD2.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE NICKEL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KY21)(GB00B15KY211)

200,000

WISDOMTREE LEAN HOGS CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD0.50 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE LEAN HOGS INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KXZ7)(GB00B15KXZ70)

1,600

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BDD9QD9)(JE00BDD9QD91)

305,900

COFFEE CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD0.50 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (ETFS COFFEE INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KXP7)(GB00B15KXP72)

5,000

WISDOMTREE PETROLEUM CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD4.5663270 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE PETROLEUM INDEX SECURITIES), FULLY PAID

(B15KYC1)(GB00B15KYC19)

5,200

WISDOMTREE SUGAR 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BYQY7H9)(JE00BYQY7H96)

19,400

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL FULLY PAID

(B78CGV9)(JE00B78CGV99)

9,200

WISDOMTREE SUGAR CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD3.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE SUGAR INDIVIDUAL SECURITIES), FULLY PAID

(B15KY65)(GB00B15KY658)

42,000

WISDOMTREE PLATINUM 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(B2NFV13)(JE00B2NFV134)

5,000

WISDOMTREE ZINC CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD1.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE ZINC INDIVIDUAL SECURITIES), FULLY PAID

(B15KY87)(GB00B15KY872)

58,200

WISDOMTREE CORN CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD0.25 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE CORN INDIVIDUAL SECURITIES), FULLY PAID

(B15KXS0)(GB00B15KXS04)

WISDOMTREE METAL SECURITIES LIMITED

92,000

WISDOMTREE PHYSICAL GOLD SECURITIES, FULLY PAID

(B1VS377)(JE00B1VS3770)

12,000

WISDOMTREE PHYSICAL PRECIOUS METALS SECURITIES FULLY PAID

(B1VS3W2)(JE00B1VS3W29)

20,000

ETFS PHYSICAL SWISS GOLD , FULLY PAID

(B588CD7)(JE00B588CD74)

8,000

PHYSICAL PLATINUM SECURITIES FULLY PAID

(B1VS2W5)(JE00B1VS2W53)

WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY

900,000

WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(B8VZVH3)(IE00B8VZVH32)

50,000,000

WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID

(B8VC806)(IE00B8VC8061)

13,800

WISDOMTREE FTSE MIB 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(B8NB306)(IE00B8NB3063)

70,000,000

WISDOMTREE S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES 2.25X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(BYY8LN7)(IE00BYTYHQ58)

WISDOMTREE OIL SECURITIES LIMITED

81,600

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 1MTH SECURITIES FULLY PAID

(B0CTWC0)(GB00B0CTWC01)

180,000

WISDOMTREE CARBON EUR SECURITIES, FULLY PAID

(B3CG631)(JE00B3CG6315)

If you have any queries relating to the above, please contact Market Operations at the LSE on 020 7797 4310.


This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.
END
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Admission to Trading - 18/02/2020 - RNS

Disclaimer

LSE - London Stock Exchange plc published this content on 18 February 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 February 2020 08:03:03 UTC
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