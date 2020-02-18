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London Stock Exchange : Admission to Trading - 18/02/2020
02/18/2020 | 03:04am EST
RNS Number : 2616D
London Stock Exchange Notice
18 February 2020
NOTICE OF ADMISSION TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE - XLON
18/02/2020 - 08:00
The following securities are admitted to trading on the LSE with effect from the time and date of this notice
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AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LD
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EUR25,000,000
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CALLABLE 1.23% NOTES DUE 18/02/2050 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF EUR1,000,000 EACH)
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(BKV0LY9)(XS2121403179)
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CLARION FUNDING PLC
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GBP50,000,000
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2.625% SECURED NOTES DUE 18/01/2029 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF GBP100,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF GBP1,000 IN EXCESS THEREOF UP TO AND INCLUDING GBP199,000)
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(BLKQ888)(XS2121224591)
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EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT
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MXN5,000,000,000
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CALLABLE ZERO COUPON NOTES DUE 18/02/2028 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF MXN1,000,000 EACH)
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(BKV0LZ0)(XS2115466620)
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GOLD BULLION SECURITIES LD
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50,000
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GOLD BULLION SECURITIES
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(B00FHZ8)(GB00B00FHZ82)
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INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC
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EUR500,000,000
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1.625% GUARANTEED NOTES DUE 17/02/2027 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF EUR100,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF EUR1,000 IN EXCESS THEREOF UP TO AND INCLUDING EUR199,000)
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(BKTZQK7)(XS2117435904)
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INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION
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RUB500,000,000
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6.25% NOTES DUE 07/06/2021; FULLY PAID, (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF RUB100,000 EACH)
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(BF5LK46)(XS1626169194)
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INVESCO PHYSICAL MARKETS PUBLIC LIMITED COMPANY
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73,000
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INVESCO PHYSICAL GOLD ETC CERTIFICATES, FULLY PAID
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(B599TV6)(IE00B579F325)
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ISHARES PHYSICAL METALS PLC
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180,000
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ISHARES GOLD ETC FULLY PAID GBP
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(B4R1D93)(IE00B4ND3602)
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JPMORGAN GLOBAL CORE REAL ASSETS LIMITED
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700,000
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ORDINARY SHARES OF NO PAR VALUE, FULLY PAID
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(BJVKW83)(GG00BJVKW831)
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JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V.
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1,518,598
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ORDINARY SHARES OF EUR0.04 EACH FULLY PAID (CDI)
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(BKM1QM4)(NL0012015705)
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MANCHESTER & LONDON INVESTMENT TRUST PLC
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1,250,000
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ORDINARY SHARES OF 25P EACH, FULLY PAID
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(0225847)(GB0002258472)
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QNB FINANCE LIMITED
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EUR20,000,000
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FLOATING RATE NOTES DUE 18/02/2022 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF EUR100,000 EACH)
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(BK8ZK84)(XS2115361870)
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RIZE UCITS ICAV
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200,000
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RIZE MEDICAL CANNABIS AND LIFE SCIENCES UCITS ETF
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(BK5TNN5)(IE00BJXRZ273)
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200,000
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RIZE MEDICAL CANNABIS AND LIFE SCIENCES UCITS ETF
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(BJXRZC7)(IE00BJXRZ273)
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TOOPLE PLC
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2,376,461,680
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ORDINARY SHARES OF 0.0667P EACH FULLY PAID
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(BZ8TP08)(GB00BZ8TP087)
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WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED
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214,300
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WISDOMTREE SUGAR 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(B2NFTW0)(JE00B2NFTW01)
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5,200
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID
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(B24DK97)(JE00B24DK975)
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8,000
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WISDOMTREE GASOLINE CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD5.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE GASOLINE INDIVIDUAL SECURITIES), FULLY PAID
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(B15KXW4)(GB00B15KXW40)
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69,900
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WISDOMTREE COFFEE 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BYQY3Z9)(JE00BYQY3Z98)
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1,025,170
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD5.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE WTI CRUDE OIL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KXV3)(GB00B15KXV33)
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17,900
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WISDOMTREE COCOA 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(B2NFV80)(JE00B2NFV803)
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10,600
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WISDOMTREE COPPER CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD3.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE COPPER INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KXQ8)(GB00B15KXQ89)
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15,500
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WISDOMTREE NICKEL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD2.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE NICKEL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KY21)(GB00B15KY211)
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200,000
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WISDOMTREE LEAN HOGS CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD0.50 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE LEAN HOGS INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KXZ7)(GB00B15KXZ70)
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1,600
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BDD9QD9)(JE00BDD9QD91)
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305,900
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COFFEE CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD0.50 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (ETFS COFFEE INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KXP7)(GB00B15KXP72)
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5,000
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WISDOMTREE PETROLEUM CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD4.5663270 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE PETROLEUM INDEX SECURITIES), FULLY PAID
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(B15KYC1)(GB00B15KYC19)
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5,200
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WISDOMTREE SUGAR 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BYQY7H9)(JE00BYQY7H96)
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19,400
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL FULLY PAID
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(B78CGV9)(JE00B78CGV99)
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9,200
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WISDOMTREE SUGAR CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD3.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE SUGAR INDIVIDUAL SECURITIES), FULLY PAID
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(B15KY65)(GB00B15KY658)
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42,000
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WISDOMTREE PLATINUM 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(B2NFV13)(JE00B2NFV134)
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5,000
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WISDOMTREE ZINC CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD1.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE ZINC INDIVIDUAL SECURITIES), FULLY PAID
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(B15KY87)(GB00B15KY872)
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58,200
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WISDOMTREE CORN CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD0.25 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE CORN INDIVIDUAL SECURITIES), FULLY PAID
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(B15KXS0)(GB00B15KXS04)
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WISDOMTREE METAL SECURITIES LIMITED
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92,000
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WISDOMTREE PHYSICAL GOLD SECURITIES, FULLY PAID
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(B1VS377)(JE00B1VS3770)
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12,000
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WISDOMTREE PHYSICAL PRECIOUS METALS SECURITIES FULLY PAID
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(B1VS3W2)(JE00B1VS3W29)
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20,000
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ETFS PHYSICAL SWISS GOLD , FULLY PAID
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(B588CD7)(JE00B588CD74)
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8,000
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PHYSICAL PLATINUM SECURITIES FULLY PAID
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(B1VS2W5)(JE00B1VS2W53)
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WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY
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900,000
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WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(B8VZVH3)(IE00B8VZVH32)
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50,000,000
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WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID
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(B8VC806)(IE00B8VC8061)
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13,800
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WISDOMTREE FTSE MIB 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(B8NB306)(IE00B8NB3063)
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70,000,000
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WISDOMTREE S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES 2.25X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(BYY8LN7)(IE00BYTYHQ58)
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WISDOMTREE OIL SECURITIES LIMITED
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81,600
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 1MTH SECURITIES FULLY PAID
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(B0CTWC0)(GB00B0CTWC01)
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180,000
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WISDOMTREE CARBON EUR SECURITIES, FULLY PAID
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(B3CG631)(JE00B3CG6315)
If you have any queries relating to the above, please contact Market Operations at the LSE on 020 7797 4310.
This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com
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