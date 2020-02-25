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London Stock Exchange : Admission to Trading - 25/02/2020
02/25/2020 | 03:04am EST
RNS Number : 9668D
London Stock Exchange Notice
25 February 2020
NOTICE OF ADMISSION TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE - XLON
25/02/2020 - 08:00
The following securities are admitted to trading on the LSE with effect from the time and date of this notice
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CITY OF GOTHENBURG
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SEK1,000,000,000
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FLOATING RATE NOTES DUE 25/02/2027 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF SEK2,000,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF SEK1,000,000 IN EXCESS THEREOF UP TO AND INCLUDING SEK3,000,000)
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(BLGM4F9)(XS2125028808)
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SEK500,000,000
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0.373% NOTES DUE 25/02/2025 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF SEK2,000,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF SEK1,000,000 IN EXCESS THEREOF UP TO AND INCLUDING SEK3,000,000)
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(BLGM3T6)(XS2125030614)
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CREDIT AGRICOLE CIB FINANCE (GUERNSEY) LIMITED
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USD550,000
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INDEX LINKED REDEMPTION NOTES DUE 24/02/2023, FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF USD10,000 EACH)
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(BLGL2K7)(XS1974200146)
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DB ETC PLC
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225,000
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XTRACKERS PHYSICAL GOLD GBP HEDGED ETC SECURITIES DUE 2061 FULLY PAID
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(B68FL05)(GB00B68FL050)
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EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT
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TRY100,000,000
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ZERO COUPON NOTES DUE 26/01/2026 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF TRY1,000 EACH)
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(BKLV971)(XS2034314224)
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HITACHI CAPITAL (UK) PLC
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GBP100,000,000
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1.228% NOTES DUE 25/02/2022, FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF GBP100,000 EACH)
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(BLGL2J6)(XS2123086840)
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INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
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IDR500,000,000,000
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7.875% NOTES DUE 14/03/2023 FULLY PAID; (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF IDR10,000,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES THEREOF)
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(BYSXRG3)(XS1377496457)
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INVESCO PHYSICAL MARKETS PUBLIC LIMITED COMPANY
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7,500
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INVESCO PHYSICAL PLATINUM ETC CERTIFICATES FULLY PAID
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(B417C89)(IE00B40QP990)
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113,000
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INVESCO PHYSICAL GOLD ETC CERTIFICATES, FULLY PAID
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(B599TV6)(IE00B579F325)
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ISHARES PHYSICAL METALS PLC
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2,391,900
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ISHARES SILVER ETC FULLY PAID GBP
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(B425ZM7)(IE00B4NCWG09)
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50,000
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ISHARES PHYSICAL PLATINUM ETC FULLY PAID GBP
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(B4LV388)(IE00B4LHWP62)
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459,602
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ISHARES GOLD ETC FULLY PAID GBP
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(B4R1D93)(IE00B4ND3602)
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NATWEST MARKETS PLC
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USD49,000,000
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FLOATING RATE NOTES DUE 25/02/2025 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF USD250,000 EACH)
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(BLGL2H4)(XS2124966859)
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WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED
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1,974,000
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID
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(B24DK97)(JE00B24DK975)
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9,500
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WISDOMTREE GOLD 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(B2NFTL9)(JE00B2NFTL95)
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45,000
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WISDOMTREE COFFEE 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BYQY3Z9)(JE00BYQY3Z98)
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60,000
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD5.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE WTI CRUDE OIL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KXV3)(GB00B15KXV33)
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12,100
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WISDOMTREE WHEAT 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BYQY810)(JE00BYQY8102)
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18,900
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ETFS 3X DAILY LONG NICKEL FULLY PAID
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(BYQY5X1)(JE00BYQY5X15)
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32,000
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WISDOMTREE COCOA 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(B2NFV80)(JE00B2NFV803)
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310,200
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WISDOMTREE COFFEE 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(B2NFTD1)(JE00B2NFTD12)
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242,000
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WISDOMTREE LEAN HOGS CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD0.50 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE LEAN HOGS INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KXZ7)(GB00B15KXZ70)
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77,800
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GOLD CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (ETFS GOLD INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KXX5)(GB00B15KXX56)
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259,300
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WISDOMTREE WHEAT CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD0.25 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE WHEAT INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KY76)(GB00B15KY765)
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146,000
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WISDOMTREE ALUMINIUM UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD1.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE ALUMINIUM INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KXN5)(GB00B15KXN58)
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8,500
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WISDOMTREE WHEAT 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BDD9QC8)(JE00BDD9QC84)
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30,000
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WISDOMTREE ENERGY CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD4.7002820 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE ENERGY INDEX SECURITIES), FULLY PAID
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(B15KYB0)(GB00B15KYB02)
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50,000
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ETFS 2X DAILY LONG ALUMINIUM FULLY PAID
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(B2NFTC0)(JE00B2NFTC05)
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2,000
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ETFS 2X DAILY LONG NICKEL FULLY PAID
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(BDD9QB7)(JE00BDD9QB77)
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40,000
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL FULLY PAID
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(B78CGV9)(JE00B78CGV99)
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1,000
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WISDOMTREE NATURAL GAS 1X DAILY SHORT FULLY PAID
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(B24DKH5)(JE00B24DKH53)
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20,000
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WISDOMTREE GOLD 1X DAILY SHORT FULLY PAID
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(B24DKC0)(JE00B24DKC09)
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9,500
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WISDOMTREE SUGAR CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD3.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE SUGAR INDIVIDUAL SECURITIES), FULLY PAID
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(B15KY65)(GB00B15KY658)
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29,200
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WISDOMTREE PLATINUM 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(B2NFV13)(JE00B2NFV134)
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8,000
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BDD9Q84)(JE00BDD9Q840)
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WISDOMTREE FOREIGN EXCHANGE LIMITED
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3,000
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WISDOMTREE SHORT EUR LONG USD 5X DAILY FULLY PAID
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(BMM1WH5)(JE00BMM1WH57)
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2,000
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WISDOMTREE SHORT GBP LONG USD, FULLY PAID
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(B68GRJ9)(JE00B68GRJ90)
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WISDOMTREE HEDGED METAL SECURITIES LIMITED
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250,000
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WISDOMTREE PHYSICAL GOLD - GBP DAILY HEDGED FULLY PAID
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(B7VG2M1)(JE00B7VG2M16)
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WISDOMTREE METAL SECURITIES LIMITED
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98,000
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WISDOMTREE PHYSICAL GOLD SECURITIES, FULLY PAID
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(B1VS377)(JE00B1VS3770)
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3,000
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WISDOMTREE PHYSICAL PALLADIUM SECURITIES, FULLY PAID
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(B1VS300)(JE00B1VS3002)
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14,000
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ETFS PHYSICAL SWISS GOLD , FULLY PAID
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(B588CD7)(JE00B588CD74)
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8,000
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PHYSICAL PLATINUM SECURITIES FULLY PAID
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(B1VS2W5)(JE00B1VS2W53)
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523,000
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PHYSICAL SILVER SECURITIES FULLY PAID
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(B1VS333)(JE00B1VS3333)
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WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY
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680,000
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WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(B8VZVH3)(IE00B8VZVH32)
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2,000
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WISDOMTREE PALLADIUM 2X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(B94QLN6)(IE00B94QLN63)
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7,400
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WISDOMTREE FTSE MIB BANKS DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(BF0SJ78)(IE00BYMB4Q22)
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70,000
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062, FULLY PAID
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(B7SX5Y8)(IE00B7SX5Y86)
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40,000,000
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WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID
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(B8VC806)(IE00B8VC8061)
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35,000
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WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062, FULLY PAID
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(B76BRD7)(IE00B76BRD76)
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12,000
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY LEVERAGE DAILY ETP SECURITIES DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(BDB6P13)(IE00BYTYHS72)
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20,600
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WISDOMTREE GOLD 3X DAILY SHORT ETP SECURITIES DUE 30/11/2062, FULLY PAID
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(B6X4BP2)(IE00B6X4BP29)
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800
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WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(B8W5C57)(IE00B8W5C578)
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WISDOMTREE OIL SECURITIES LIMITED
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85,800
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 1MTH SECURITIES FULLY PAID
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(B0CTWC0)(GB00B0CTWC01)
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13,000
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WTI OIL SECURITIES FULLY PAID
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(B0CTWK8)(GB00B0CTWK84)
If you have any queries relating to the above, please contact Market Operations at the LSE on 020 7797 4310.
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Admission to Trading - 25/02/2020 - RNS
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