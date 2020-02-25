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London Stock Exchange : Admission to Trading - 25/02/2020

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02/25/2020 | 03:04am EST
Regulatory Story
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-
Admission to Trading - 25/02/2020
Released 08:00 25-Feb-2020



RNS Number : 9668D
London Stock Exchange Notice
25 February 2020

NOTICE OF ADMISSION TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE - XLON

25/02/2020 - 08:00

The following securities are admitted to trading on the LSE with effect from the time and date of this notice

CITY OF GOTHENBURG

SEK1,000,000,000

FLOATING RATE NOTES DUE 25/02/2027 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF SEK2,000,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF SEK1,000,000 IN EXCESS THEREOF UP TO AND INCLUDING SEK3,000,000)

(BLGM4F9)(XS2125028808)

SEK500,000,000

0.373% NOTES DUE 25/02/2025 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF SEK2,000,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF SEK1,000,000 IN EXCESS THEREOF UP TO AND INCLUDING SEK3,000,000)

(BLGM3T6)(XS2125030614)

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCE (GUERNSEY) LIMITED

USD550,000

INDEX LINKED REDEMPTION NOTES DUE 24/02/2023, FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF USD10,000 EACH)

(BLGL2K7)(XS1974200146)

DB ETC PLC

225,000

XTRACKERS PHYSICAL GOLD GBP HEDGED ETC SECURITIES DUE 2061 FULLY PAID

(B68FL05)(GB00B68FL050)

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT

TRY100,000,000

ZERO COUPON NOTES DUE 26/01/2026 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF TRY1,000 EACH)

(BKLV971)(XS2034314224)

HITACHI CAPITAL (UK) PLC

GBP100,000,000

1.228% NOTES DUE 25/02/2022, FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF GBP100,000 EACH)

(BLGL2J6)(XS2123086840)

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK

IDR500,000,000,000

7.875% NOTES DUE 14/03/2023 FULLY PAID; (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF IDR10,000,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES THEREOF)

(BYSXRG3)(XS1377496457)

INVESCO PHYSICAL MARKETS PUBLIC LIMITED COMPANY

7,500

INVESCO PHYSICAL PLATINUM ETC CERTIFICATES FULLY PAID

(B417C89)(IE00B40QP990)

113,000

INVESCO PHYSICAL GOLD ETC CERTIFICATES, FULLY PAID

(B599TV6)(IE00B579F325)

ISHARES PHYSICAL METALS PLC

2,391,900

ISHARES SILVER ETC FULLY PAID GBP

(B425ZM7)(IE00B4NCWG09)

50,000

ISHARES PHYSICAL PLATINUM ETC FULLY PAID GBP

(B4LV388)(IE00B4LHWP62)

459,602

ISHARES GOLD ETC FULLY PAID GBP

(B4R1D93)(IE00B4ND3602)

NATWEST MARKETS PLC

USD49,000,000

FLOATING RATE NOTES DUE 25/02/2025 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF USD250,000 EACH)

(BLGL2H4)(XS2124966859)

WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED

1,974,000

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID

(B24DK97)(JE00B24DK975)

9,500

WISDOMTREE GOLD 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(B2NFTL9)(JE00B2NFTL95)

45,000

WISDOMTREE COFFEE 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BYQY3Z9)(JE00BYQY3Z98)

60,000

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD5.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE WTI CRUDE OIL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KXV3)(GB00B15KXV33)

12,100

WISDOMTREE WHEAT 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BYQY810)(JE00BYQY8102)

18,900

ETFS 3X DAILY LONG NICKEL FULLY PAID

(BYQY5X1)(JE00BYQY5X15)

32,000

WISDOMTREE COCOA 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(B2NFV80)(JE00B2NFV803)

310,200

WISDOMTREE COFFEE 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(B2NFTD1)(JE00B2NFTD12)

242,000

WISDOMTREE LEAN HOGS CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD0.50 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE LEAN HOGS INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KXZ7)(GB00B15KXZ70)

77,800

GOLD CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (ETFS GOLD INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KXX5)(GB00B15KXX56)

259,300

WISDOMTREE WHEAT CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD0.25 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE WHEAT INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KY76)(GB00B15KY765)

146,000

WISDOMTREE ALUMINIUM UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD1.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE ALUMINIUM INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KXN5)(GB00B15KXN58)

8,500

WISDOMTREE WHEAT 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BDD9QC8)(JE00BDD9QC84)

30,000

WISDOMTREE ENERGY CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD4.7002820 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE ENERGY INDEX SECURITIES), FULLY PAID

(B15KYB0)(GB00B15KYB02)

50,000

ETFS 2X DAILY LONG ALUMINIUM FULLY PAID

(B2NFTC0)(JE00B2NFTC05)

2,000

ETFS 2X DAILY LONG NICKEL FULLY PAID

(BDD9QB7)(JE00BDD9QB77)

40,000

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL FULLY PAID

(B78CGV9)(JE00B78CGV99)

1,000

WISDOMTREE NATURAL GAS 1X DAILY SHORT FULLY PAID

(B24DKH5)(JE00B24DKH53)

20,000

WISDOMTREE GOLD 1X DAILY SHORT FULLY PAID

(B24DKC0)(JE00B24DKC09)

9,500

WISDOMTREE SUGAR CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD3.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE SUGAR INDIVIDUAL SECURITIES), FULLY PAID

(B15KY65)(GB00B15KY658)

29,200

WISDOMTREE PLATINUM 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(B2NFV13)(JE00B2NFV134)

8,000

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BDD9Q84)(JE00BDD9Q840)

WISDOMTREE FOREIGN EXCHANGE LIMITED

3,000

WISDOMTREE SHORT EUR LONG USD 5X DAILY FULLY PAID

(BMM1WH5)(JE00BMM1WH57)

2,000

WISDOMTREE SHORT GBP LONG USD, FULLY PAID

(B68GRJ9)(JE00B68GRJ90)

WISDOMTREE HEDGED METAL SECURITIES LIMITED

250,000

WISDOMTREE PHYSICAL GOLD - GBP DAILY HEDGED FULLY PAID

(B7VG2M1)(JE00B7VG2M16)

WISDOMTREE METAL SECURITIES LIMITED

98,000

WISDOMTREE PHYSICAL GOLD SECURITIES, FULLY PAID

(B1VS377)(JE00B1VS3770)

3,000

WISDOMTREE PHYSICAL PALLADIUM SECURITIES, FULLY PAID

(B1VS300)(JE00B1VS3002)

14,000

ETFS PHYSICAL SWISS GOLD , FULLY PAID

(B588CD7)(JE00B588CD74)

8,000

PHYSICAL PLATINUM SECURITIES FULLY PAID

(B1VS2W5)(JE00B1VS2W53)

523,000

PHYSICAL SILVER SECURITIES FULLY PAID

(B1VS333)(JE00B1VS3333)

WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY

680,000

WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(B8VZVH3)(IE00B8VZVH32)

2,000

WISDOMTREE PALLADIUM 2X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(B94QLN6)(IE00B94QLN63)

7,400

WISDOMTREE FTSE MIB BANKS DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(BF0SJ78)(IE00BYMB4Q22)

70,000

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062, FULLY PAID

(B7SX5Y8)(IE00B7SX5Y86)

40,000,000

WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID

(B8VC806)(IE00B8VC8061)

35,000

WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062, FULLY PAID

(B76BRD7)(IE00B76BRD76)

12,000

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY LEVERAGE DAILY ETP SECURITIES DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(BDB6P13)(IE00BYTYHS72)

20,600

WISDOMTREE GOLD 3X DAILY SHORT ETP SECURITIES DUE 30/11/2062, FULLY PAID

(B6X4BP2)(IE00B6X4BP29)

800

WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(B8W5C57)(IE00B8W5C578)

WISDOMTREE OIL SECURITIES LIMITED

85,800

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 1MTH SECURITIES FULLY PAID

(B0CTWC0)(GB00B0CTWC01)

13,000

WTI OIL SECURITIES FULLY PAID

(B0CTWK8)(GB00B0CTWK84)

If you have any queries relating to the above, please contact Market Operations at the LSE on 020 7797 4310.


This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.
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Admission to Trading - 25/02/2020 - RNS

Disclaimer

LSE - London Stock Exchange plc published this content on 25 February 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 February 2020 08:03:09 UTC
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