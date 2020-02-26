|
London Stock Exchange : Admission to Trading - 26/02/2020
02/26/2020 | 03:05am EST
RNS Number : 1085E
London Stock Exchange Notice
26 February 2020
NOTICE OF ADMISSION TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE - XLON
26/02/2020 - 08:00
The following securities are admitted to trading on the LSE with effect from the time and date of this notice
|
BRUNTWOOD BOND 2 PLC
|
GBP110,000,000
|
6% BONDS DUE 25/02/2025 FULLY PAID (REPRESENTED BY BONDS TO BEARER OF GBP100 EACH)
|
(BL6THL7)(XS2104011304)
|
CITY OF STOCKHOLM
|
NOK1,500,000,000
|
FLOATING RATE NOTES DUE 26/08/2022 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF NOK2,000,000 EACH)
|
(BLH8Z86)(XS2123086683)
|
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT
|
TRY385,000,000
|
10.00% NOTES DUE 13/10/2021 FULLY PAID; (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF TRY1,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF TRY 1,000 IN EXCESS THEREOF)
|
(BZ1HF65)(XS1698526263)
|
GOLD BULLION SECURITIES LD
|
37,000
|
GOLD BULLION SECURITIES
|
(B00FHZ8)(GB00B00FHZ82)
|
HANETF ETC SECURITIES PLC
|
400,000
|
THE ROYAL MINT PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES - USD
|
(BKT7175)(XS2115336336)
|
INVESCO MARKETS II PLC
|
|
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist
|
(BL9BWG0)(IE00BKW9SV11)
|
INVESCO PHYSICAL MARKETS PUBLIC LIMITED COMPANY
|
437,000
|
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC CERTIFICATES, FULLY PAID
|
(B599TV6)(IE00B579F325)
|
ISHARES PHYSICAL METALS PLC
|
201,000
|
ISHARES SILVER ETC FULLY PAID GBP
|
(B425ZM7)(IE00B4NCWG09)
|
JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V.
|
2,768
|
ORDINARY SHARES OF EUR0.04 EACH FULLY PAID (CDI)
|
(BKM1QM4)(NL0012015705)
|
LLOYDS BANKING GROUP PLC
|
BLOCK ADMISSION
|
70,000,000
|
ORDINARY SHARES OF 10P EACH, FULLY PAID
|
(0870612)(GB0008706128)
|
|
OCADO GROUP PLC
|
BLOCK ADMISSION
|
820,000
|
ORDINARY SHARES OF 2P EACH, FULLY PAID
|
(B3MBS74)(GB00B3MBS747)
|
|
SWEDISH MATCH AB (PUBL)
|
EUR300,000,000
|
0.875% NOTES DUE 26/02/2027 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF EUR100,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF EUR1,000 IN EXCESS THEREOF UP TO AND INCIUDING EUR199,000)
|
(BKPX8K9)(XS2125123039)
|
TOYOTA CREDIT CANADA INC
|
CAD500,000,000
|
2.11% NOTES DUE 26/02/2025 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF CAD200,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF CAD2,000 IN EXCESS THEREOF)
|
(BLH8Z97)(CA892329BK84)
|
UNITED KINGDOM
|
GBP3,441,975,000
|
0 7/8% TREASURY GILT DUE 22/10/2029, FULLY PAID
|
(BJMHB53)(GB00BJMHB534)
|
WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED
|
516,000
|
WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID
|
(B24DK97)(JE00B24DK975)
|
75,000
|
WISDOMTREE SOFTS CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD1.1442550 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE SOFTS INDEX SECURITIES) FULLY PAID
|
(B15KYJ8)(GB00B15KYJ87)
|
42,000
|
WISDOMTREE GOLD 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
|
(B2NFTL9)(JE00B2NFTL95)
|
3,700
|
WISDOMTREE WHEAT 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
|
(BYQY810)(JE00BYQY8102)
|
15,100
|
SILVER CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD2.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (ETFS SILVER INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
|
(B15KY32)(GB00B15KY328)
|
8,000
|
ETFS 3X DAILY LONG NICKEL FULLY PAID
|
(BYQY5X1)(JE00BYQY5X15)
|
185,100
|
WISDOMTREE LEAN HOGS CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD0.50 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE LEAN HOGS INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
|
(B15KXZ7)(GB00B15KXZ70)
|
126,800
|
GOLD CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (ETFS GOLD INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
|
(B15KXX5)(GB00B15KXX56)
|
53,100
|
WISDOMTREE ALUMINIUM UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD1.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE ALUMINIUM INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
|
(B15KXN5)(GB00B15KXN58)
|
24,500
|
WISDOMTREE SOYBEAN OIL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD1.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE SOYBEAN OIL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
|
(B15KY43)(GB00B15KY435)
|
11,600
|
WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL FULLY PAID
|
(B78CGV9)(JE00B78CGV99)
|
37,600
|
WISDOMTREE GOLD 1X DAILY SHORT FULLY PAID
|
(B24DKC0)(JE00B24DKC09)
|
28,900
|
WISDOMTREE NATURAL GAS 2X DAILY LEVERAGE FULLY PAID
|
(BDD9Q95)(JE00BDD9Q956)
|
49,300
|
WISDOMTREE PLATINUM 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
|
(B2NFV13)(JE00B2NFV134)
|
WISDOMTREE FOREIGN EXCHANGE LIMITED
|
5,000
|
ETFS 3X LONG JPY SHORT USD, FULLY PAID
|
(B3X9GJ5)(JE00B3X9GJ56)
|
10,000
|
WISDOMTREE LONG CHF SHORT GBP FULLY PAID
|
(B3SX3R9)(JE00B3SX3R93)
|
WISDOMTREE HEDGED COMMODITY SECURITIES LIMITED
|
15,000
|
WISDOMTREE WTI CRUDE OIL - GBP DAILY HEDGED FULLY PAID
|
(B6RV6N2)(JE00B6RV6N28)
|
WISDOMTREE METAL SECURITIES LIMITED
|
314,500
|
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD SECURITIES, FULLY PAID
|
(B1VS377)(JE00B1VS3770)
|
4,000
|
WISDOMTREE PHYSICAL PALLADIUM SECURITIES, FULLY PAID
|
(B1VS300)(JE00B1VS3002)
|
749,500
|
ETFS PHYSICAL SWISS GOLD , FULLY PAID
|
(B588CD7)(JE00B588CD74)
|
2,092,000
|
PHYSICAL SILVER SECURITIES FULLY PAID
|
(B1VS333)(JE00B1VS3333)
|
WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY
|
575
|
WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID
|
(B7Y34M3)(IE00B7Y34M31)
|
16,500
|
WISDOMTREE GOLD 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID
|
(B8HGT87)(IE00B8HGT870)
|
7,050,000
|
WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID
|
(B8VZVH3)(IE00B8VZVH32)
|
4,000,000
|
WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID
|
(B7ZQC61)(IE00B7ZQC614)
|
59,700,000
|
WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID
|
(B8VC806)(IE00B8VC8061)
|
445,000
|
WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID
|
(B8K7KM8)(IE00B8K7KM88)
|
691,000
|
WISDOMTREE FTSE MIB 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID
|
(B873CW3)(IE00B873CW36)
If you have any queries relating to the above, please contact Market Operations at the LSE on 020 7797 4310.
This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com
.
END
SENTAMFTMTATBLM
Close
Admission to Trading - 26/02/2020 - RNS
|
London Stock Exchange plc is not responsible for and does not check content on this Website. Website users are responsible for checking content. Any news item (including any prospectus) which is addressed solely to the persons and countries specified therein should not be relied upon other than by such persons and/or outside the specified countries. Terms and conditions, including restrictions on use and distribution apply.
|
©2014London Stock Exchange plc. All rights reserved
Disclaimer
LSE - London Stock Exchange plc published this content on 26 February 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 February 2020 08:03:03 UTC
|
|