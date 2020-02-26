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London Stock Exchange : Admission to Trading - 26/02/2020

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02/26/2020 | 03:05am EST
Regulatory Story
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-
Admission to Trading - 26/02/2020
Released 08:00 26-Feb-2020



RNS Number : 1085E
London Stock Exchange Notice
26 February 2020

NOTICE OF ADMISSION TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE - XLON

26/02/2020 - 08:00

The following securities are admitted to trading on the LSE with effect from the time and date of this notice

BRUNTWOOD BOND 2 PLC

GBP110,000,000

6% BONDS DUE 25/02/2025 FULLY PAID (REPRESENTED BY BONDS TO BEARER OF GBP100 EACH)

(BL6THL7)(XS2104011304)

CITY OF STOCKHOLM

NOK1,500,000,000

FLOATING RATE NOTES DUE 26/08/2022 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF NOK2,000,000 EACH)

(BLH8Z86)(XS2123086683)

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT

TRY385,000,000

10.00% NOTES DUE 13/10/2021 FULLY PAID; (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF TRY1,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF TRY 1,000 IN EXCESS THEREOF)

(BZ1HF65)(XS1698526263)

GOLD BULLION SECURITIES LD

37,000

GOLD BULLION SECURITIES

(B00FHZ8)(GB00B00FHZ82)

HANETF ETC SECURITIES PLC

400,000

THE ROYAL MINT PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES - USD

(BKT7175)(XS2115336336)

INVESCO MARKETS II PLC


Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist

(BL9BWG0)(IE00BKW9SV11)

INVESCO PHYSICAL MARKETS PUBLIC LIMITED COMPANY

437,000

INVESCO PHYSICAL GOLD ETC CERTIFICATES, FULLY PAID

(B599TV6)(IE00B579F325)

ISHARES PHYSICAL METALS PLC

201,000

ISHARES SILVER ETC FULLY PAID GBP

(B425ZM7)(IE00B4NCWG09)

JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V.

2,768

ORDINARY SHARES OF EUR0.04 EACH FULLY PAID (CDI)

(BKM1QM4)(NL0012015705)

LLOYDS BANKING GROUP PLC

BLOCK ADMISSION

70,000,000

ORDINARY SHARES OF 10P EACH, FULLY PAID

(0870612)(GB0008706128)

OCADO GROUP PLC

BLOCK ADMISSION

820,000

ORDINARY SHARES OF 2P EACH, FULLY PAID

(B3MBS74)(GB00B3MBS747)

SWEDISH MATCH AB (PUBL)

EUR300,000,000

0.875% NOTES DUE 26/02/2027 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF EUR100,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF EUR1,000 IN EXCESS THEREOF UP TO AND INCIUDING EUR199,000)

(BKPX8K9)(XS2125123039)

TOYOTA CREDIT CANADA INC

CAD500,000,000

2.11% NOTES DUE 26/02/2025 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF CAD200,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES OF CAD2,000 IN EXCESS THEREOF)

(BLH8Z97)(CA892329BK84)

UNITED KINGDOM

GBP3,441,975,000

0 7/8% TREASURY GILT DUE 22/10/2029, FULLY PAID

(BJMHB53)(GB00BJMHB534)

WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED

516,000

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID

(B24DK97)(JE00B24DK975)

75,000

WISDOMTREE SOFTS CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD1.1442550 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE SOFTS INDEX SECURITIES) FULLY PAID

(B15KYJ8)(GB00B15KYJ87)

42,000

WISDOMTREE GOLD 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(B2NFTL9)(JE00B2NFTL95)

3,700

WISDOMTREE WHEAT 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BYQY810)(JE00BYQY8102)

15,100

SILVER CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD2.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (ETFS SILVER INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KY32)(GB00B15KY328)

8,000

ETFS 3X DAILY LONG NICKEL FULLY PAID

(BYQY5X1)(JE00BYQY5X15)

185,100

WISDOMTREE LEAN HOGS CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD0.50 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE LEAN HOGS INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KXZ7)(GB00B15KXZ70)

126,800

GOLD CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (ETFS GOLD INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KXX5)(GB00B15KXX56)

53,100

WISDOMTREE ALUMINIUM UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD1.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE ALUMINIUM INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KXN5)(GB00B15KXN58)

24,500

WISDOMTREE SOYBEAN OIL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD1.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE SOYBEAN OIL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KY43)(GB00B15KY435)

11,600

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL FULLY PAID

(B78CGV9)(JE00B78CGV99)

37,600

WISDOMTREE GOLD 1X DAILY SHORT FULLY PAID

(B24DKC0)(JE00B24DKC09)

28,900

WISDOMTREE NATURAL GAS 2X DAILY LEVERAGE FULLY PAID

(BDD9Q95)(JE00BDD9Q956)

49,300

WISDOMTREE PLATINUM 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(B2NFV13)(JE00B2NFV134)

WISDOMTREE FOREIGN EXCHANGE LIMITED

5,000

ETFS 3X LONG JPY SHORT USD, FULLY PAID

(B3X9GJ5)(JE00B3X9GJ56)

10,000

WISDOMTREE LONG CHF SHORT GBP FULLY PAID

(B3SX3R9)(JE00B3SX3R93)

WISDOMTREE HEDGED COMMODITY SECURITIES LIMITED

15,000

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL - GBP DAILY HEDGED FULLY PAID

(B6RV6N2)(JE00B6RV6N28)

WISDOMTREE METAL SECURITIES LIMITED

314,500

WISDOMTREE PHYSICAL GOLD SECURITIES, FULLY PAID

(B1VS377)(JE00B1VS3770)

4,000

WISDOMTREE PHYSICAL PALLADIUM SECURITIES, FULLY PAID

(B1VS300)(JE00B1VS3002)

749,500

ETFS PHYSICAL SWISS GOLD , FULLY PAID

(B588CD7)(JE00B588CD74)

2,092,000

PHYSICAL SILVER SECURITIES FULLY PAID

(B1VS333)(JE00B1VS3333)

WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY

575

WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(B7Y34M3)(IE00B7Y34M31)

16,500

WISDOMTREE GOLD 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID

(B8HGT87)(IE00B8HGT870)

7,050,000

WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(B8VZVH3)(IE00B8VZVH32)

4,000,000

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID

(B7ZQC61)(IE00B7ZQC614)

59,700,000

WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID

(B8VC806)(IE00B8VC8061)

445,000

WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(B8K7KM8)(IE00B8K7KM88)

691,000

WISDOMTREE FTSE MIB 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(B873CW3)(IE00B873CW36)

If you have any queries relating to the above, please contact Market Operations at the LSE on 020 7797 4310.


This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.
END
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Admission to Trading - 26/02/2020 - RNS

Disclaimer

LSE - London Stock Exchange plc published this content on 26 February 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 February 2020 08:03:03 UTC
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