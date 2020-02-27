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London Stock Exchange : Admission to Trading - 27/02/2020

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02/27/2020 | 03:05am EST
Regulatory Story
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-
Admission to Trading - 27/02/2020
Released 08:00 27-Feb-2020



RNS Number : 2534E
London Stock Exchange Notice
27 February 2020

NOTICE OF ADMISSION TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE - XLON

27/02/2020 - 08:00

The following securities are admitted to trading on the LSE with effect from the time and date of this notice

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT

GBP750,000,000

FLOATING RATE GLOBAL NOTES DUE 27/02/2023 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF GBP1,000 EACH)

(BL4S2L1)(XS2124858700)

USD5,727,000

(UZS LINKED) AMORTISING 10.20% NOTES DUE 12/02/2026 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF USD143,175 EACH WITH USD1 INCREMENTS THEREAFTER)

(BLP4C74)(XS2126043640)

GOLD BULLION SECURITIES LD

78,000

GOLD BULLION SECURITIES

(B00FHZ8)(GB00B00FHZ82)

GRAINGER PLC

BLOCK ADMISSION

500,000

ORDINARY SHARES OF 5P EACH, FULLY PAID

(B04V127)(GB00B04V1276)

INVESCO PHYSICAL MARKETS PUBLIC LIMITED COMPANY

5,500

INVESCO PHYSICAL PLATINUM ETC CERTIFICATES FULLY PAID

(B417C89)(IE00B40QP990)

97,000

INVESCO PHYSICAL GOLD ETC CERTIFICATES, FULLY PAID

(B599TV6)(IE00B579F325)

90,000

INVESCO PHYSICAL SILVER ETC CERTIFICATES FULLY PAID

(B66SS94)(IE00B43VDT70)

ISHARES PHYSICAL METALS PLC

130,000

ISHARES SILVER ETC FULLY PAID GBP

(B425ZM7)(IE00B4NCWG09)

3,522,000

ISHARES GOLD ETC FULLY PAID GBP

(B4R1D93)(IE00B4ND3602)

SG ISSUER

600,000

SG NATURAL GAS X5 DAILY LONG

(BF6XFS0)(GB00BF6XFS04)

600,000

SG NATURAL GAS X5 DAILY LONG

(BF6XFL3)(GB00BF6XFL35)

UBS ETFS PLC

100,000

UBS ETFs plc - MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc

(BK8VHD6)(IE00BKFB6K94)

WESTPAC BANKING CORPORATION

AUD40,000,000

2.35% INSTRUMENTS DUE 27/02/2040 FULLY PAID (REPRESENTED BY INSTRUMENTS TO BEARER OF AUD200,000 EACH)

(BLP4G05)(XS2126049332)

WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED

5,000

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID

(B24DK97)(JE00B24DK975)

8,402,700

WISDOMTREE NATURAL GAS SECURITIES FULLY PAID

(B15KY10)(GB00B15KY104)

11,000

WISDOMTREE GOLD 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(B2NFTL9)(JE00B2NFTL95)

98,800

WISDOMTREE COFFEE 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BYQY3Z9)(JE00BYQY3Z98)

171,000

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD5.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE WTI CRUDE OIL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KXV3)(GB00B15KXV33)

23,400

WISDOMTREE WHEAT 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BYQY810)(JE00BYQY8102)

2,500

ETFS 3X DAILY LONG NICKEL FULLY PAID

(BYQY5X1)(JE00BYQY5X15)

34,900

WISDOMTREE COCOA 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(B2NFV80)(JE00B2NFV803)

846,100

WISDOMTREE COFFEE 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(B2NFTD1)(JE00B2NFTD12)

42,000

GOLD CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (ETFS GOLD INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KXX5)(GB00B15KXX56)

51,600

WISDOMTREE CORN 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(B2NFTG4)(JE00B2NFTG43)

7,000

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID

(B78DPL5)(JE00B78DPL57)

374,993

WISDOMTREE PRECIOUS METALS CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD1.2481050 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE PRECIOUS METALS INDEX SECURITIES) FULLY PAID

(B15KYF4)(GB00B15KYF40)

10,600

WISDOMTREE WHEAT 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BDD9QC8)(JE00BDD9QC84)

1,000

WISDOMTREE PETROLEUM 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BDD9Q73)(JE00BDD9Q733)

10,000

WISDOMTREE SUGAR 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BYQY7H9)(JE00BYQY7H96)

1,400

ETFS 2X DAILY LONG NICKEL FULLY PAID

(BDD9QB7)(JE00BDD9QB77)

40,000

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL FULLY PAID

(B78CGV9)(JE00B78CGV99)

12,000

WISDOMTREE SOYBEANS CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD2.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE SOYBEANS INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID

(B15KY54)(GB00B15KY542)

33,600

WISDOMTREE GOLD 1X DAILY SHORT FULLY PAID

(B24DKC0)(JE00B24DKC09)

1,000

WISDOMTREE AGRICULTURE 2X DAILY LEVERAGE FULLY PAID

(B2NFT42)(JE00B2NFT427)

16,700

WISDOMTREE NATURAL GAS 2X DAILY LEVERAGE FULLY PAID

(BDD9Q95)(JE00BDD9Q956)

24,000

WISDOMTREE PLATINUM 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(B2NFV13)(JE00B2NFV134)

38,000

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID

(BDD9Q84)(JE00BDD9Q840)

WISDOMTREE FOREIGN EXCHANGE LIMITED

4,000

WISDOMTREE SHORT EUR LONG GBP 5X DAILY FULLY PAID

(BMM1XN8)(JE00BMM1XN82)

WISDOMTREE HEDGED COMMODITY SECURITIES LIMITED

26,000

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL - GBP DAILY HEDGED FULLY PAID

(B6RV6N2)(JE00B6RV6N28)

WISDOMTREE METAL SECURITIES LIMITED

18,000

WISDOMTREE PHYSICAL GOLD SECURITIES, FULLY PAID

(B1VS377)(JE00B1VS3770)

88,000

WISDOMTREE PHYSICAL PRECIOUS METALS SECURITIES FULLY PAID

(B1VS3W2)(JE00B1VS3W29)

41,000

ETFS PHYSICAL SWISS GOLD , FULLY PAID

(B588CD7)(JE00B588CD74)

2,000

PHYSICAL PLATINUM SECURITIES FULLY PAID

(B1VS2W5)(JE00B1VS2W53)

WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY

790,000

WISDOMTREE EURO STOXX 50® 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(B8JF915)(IE00B8JF9153)

50,000

WISDOMTREE GOLD 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID

(B8HGT87)(IE00B8HGT870)

375,000

WISDOMTREE SILVER 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID

(B7XD219)(IE00B7XD2195)

12,000

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL PRE-ROLL DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(BWBXQD6)(IE00BVFZGD11)

15,000

WISDOMTREE SILVER 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062, FULLY PAID

(B8JG178)(IE00B8JG1787)

13,000,000

WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID

(B7ZQC61)(IE00B7ZQC614)

62,350,000

WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID

(B8VC806)(IE00B8VC8061)

100,000

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID

(BDB6P24)(IE00BYTYHR65)

WISDOMTREE OIL SECURITIES LIMITED

16,800

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 1MTH SECURITIES FULLY PAID

(B0CTWC0)(GB00B0CTWC01)

If you have any queries relating to the above, please contact Market Operations at the LSE on 020 7797 4310.


This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.
END
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Admission to Trading - 27/02/2020 - RNS

Disclaimer

LSE - London Stock Exchange plc published this content on 27 February 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 February 2020 08:02:01 UTC
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