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London Stock Exchange : Admission to Trading - 27/02/2020
02/27/2020 | 03:05am EST
RNS Number : 2534E
London Stock Exchange Notice
27 February 2020
NOTICE OF ADMISSION TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE - XLON
27/02/2020 - 08:00
The following securities are admitted to trading on the LSE with effect from the time and date of this notice
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EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT
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GBP750,000,000
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FLOATING RATE GLOBAL NOTES DUE 27/02/2023 FULLY PAID (REPRESENTED BY NOTES TO BEARER OF GBP1,000 EACH)
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(BL4S2L1)(XS2124858700)
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USD5,727,000
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(UZS LINKED) AMORTISING 10.20% NOTES DUE 12/02/2026 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF USD143,175 EACH WITH USD1 INCREMENTS THEREAFTER)
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(BLP4C74)(XS2126043640)
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GOLD BULLION SECURITIES LD
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78,000
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GOLD BULLION SECURITIES
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(B00FHZ8)(GB00B00FHZ82)
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GRAINGER PLC
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BLOCK ADMISSION
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500,000
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ORDINARY SHARES OF 5P EACH, FULLY PAID
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(B04V127)(GB00B04V1276)
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INVESCO PHYSICAL MARKETS PUBLIC LIMITED COMPANY
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5,500
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INVESCO PHYSICAL PLATINUM ETC CERTIFICATES FULLY PAID
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(B417C89)(IE00B40QP990)
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97,000
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INVESCO PHYSICAL GOLD ETC CERTIFICATES, FULLY PAID
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(B599TV6)(IE00B579F325)
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90,000
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INVESCO PHYSICAL SILVER ETC CERTIFICATES FULLY PAID
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(B66SS94)(IE00B43VDT70)
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ISHARES PHYSICAL METALS PLC
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130,000
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ISHARES SILVER ETC FULLY PAID GBP
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(B425ZM7)(IE00B4NCWG09)
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3,522,000
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ISHARES GOLD ETC FULLY PAID GBP
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(B4R1D93)(IE00B4ND3602)
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SG ISSUER
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600,000
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SG NATURAL GAS X5 DAILY LONG
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(BF6XFS0)(GB00BF6XFS04)
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600,000
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SG NATURAL GAS X5 DAILY LONG
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(BF6XFL3)(GB00BF6XFL35)
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UBS ETFS PLC
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100,000
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UBS ETFs plc - MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc
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(BK8VHD6)(IE00BKFB6K94)
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WESTPAC BANKING CORPORATION
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AUD40,000,000
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2.35% INSTRUMENTS DUE 27/02/2040 FULLY PAID (REPRESENTED BY INSTRUMENTS TO BEARER OF AUD200,000 EACH)
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(BLP4G05)(XS2126049332)
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WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED
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5,000
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID
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(B24DK97)(JE00B24DK975)
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8,402,700
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WISDOMTREE NATURAL GAS SECURITIES FULLY PAID
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(B15KY10)(GB00B15KY104)
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11,000
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WISDOMTREE GOLD 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(B2NFTL9)(JE00B2NFTL95)
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98,800
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WISDOMTREE COFFEE 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BYQY3Z9)(JE00BYQY3Z98)
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171,000
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD5.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE WTI CRUDE OIL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KXV3)(GB00B15KXV33)
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23,400
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WISDOMTREE WHEAT 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BYQY810)(JE00BYQY8102)
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2,500
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ETFS 3X DAILY LONG NICKEL FULLY PAID
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(BYQY5X1)(JE00BYQY5X15)
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34,900
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WISDOMTREE COCOA 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(B2NFV80)(JE00B2NFV803)
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846,100
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WISDOMTREE COFFEE 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(B2NFTD1)(JE00B2NFTD12)
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42,000
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GOLD CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (ETFS GOLD INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KXX5)(GB00B15KXX56)
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51,600
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WISDOMTREE CORN 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(B2NFTG4)(JE00B2NFTG43)
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7,000
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID
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(B78DPL5)(JE00B78DPL57)
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374,993
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WISDOMTREE PRECIOUS METALS CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD1.2481050 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE PRECIOUS METALS INDEX SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KYF4)(GB00B15KYF40)
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10,600
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WISDOMTREE WHEAT 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BDD9QC8)(JE00BDD9QC84)
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1,000
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WISDOMTREE PETROLEUM 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BDD9Q73)(JE00BDD9Q733)
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10,000
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WISDOMTREE SUGAR 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BYQY7H9)(JE00BYQY7H96)
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1,400
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ETFS 2X DAILY LONG NICKEL FULLY PAID
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(BDD9QB7)(JE00BDD9QB77)
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40,000
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL FULLY PAID
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(B78CGV9)(JE00B78CGV99)
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12,000
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WISDOMTREE SOYBEANS CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD2.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE SOYBEANS INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID
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(B15KY54)(GB00B15KY542)
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33,600
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WISDOMTREE GOLD 1X DAILY SHORT FULLY PAID
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(B24DKC0)(JE00B24DKC09)
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1,000
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WISDOMTREE AGRICULTURE 2X DAILY LEVERAGE FULLY PAID
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(B2NFT42)(JE00B2NFT427)
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16,700
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WISDOMTREE NATURAL GAS 2X DAILY LEVERAGE FULLY PAID
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(BDD9Q95)(JE00BDD9Q956)
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24,000
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WISDOMTREE PLATINUM 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(B2NFV13)(JE00B2NFV134)
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38,000
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID
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(BDD9Q84)(JE00BDD9Q840)
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WISDOMTREE FOREIGN EXCHANGE LIMITED
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4,000
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WISDOMTREE SHORT EUR LONG GBP 5X DAILY FULLY PAID
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(BMM1XN8)(JE00BMM1XN82)
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WISDOMTREE HEDGED COMMODITY SECURITIES LIMITED
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26,000
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL - GBP DAILY HEDGED FULLY PAID
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(B6RV6N2)(JE00B6RV6N28)
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WISDOMTREE METAL SECURITIES LIMITED
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18,000
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WISDOMTREE PHYSICAL GOLD SECURITIES, FULLY PAID
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(B1VS377)(JE00B1VS3770)
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88,000
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WISDOMTREE PHYSICAL PRECIOUS METALS SECURITIES FULLY PAID
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(B1VS3W2)(JE00B1VS3W29)
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41,000
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ETFS PHYSICAL SWISS GOLD , FULLY PAID
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(B588CD7)(JE00B588CD74)
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2,000
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PHYSICAL PLATINUM SECURITIES FULLY PAID
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(B1VS2W5)(JE00B1VS2W53)
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WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY
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790,000
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WISDOMTREE EURO STOXX 50® 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(B8JF915)(IE00B8JF9153)
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50,000
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WISDOMTREE GOLD 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID
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(B8HGT87)(IE00B8HGT870)
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375,000
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WISDOMTREE SILVER 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID
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(B7XD219)(IE00B7XD2195)
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12,000
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL PRE-ROLL DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(BWBXQD6)(IE00BVFZGD11)
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15,000
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WISDOMTREE SILVER 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062, FULLY PAID
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(B8JG178)(IE00B8JG1787)
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13,000,000
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WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID
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(B7ZQC61)(IE00B7ZQC614)
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62,350,000
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WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID
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(B8VC806)(IE00B8VC8061)
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100,000
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID
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(BDB6P24)(IE00BYTYHR65)
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WISDOMTREE OIL SECURITIES LIMITED
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16,800
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WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 1MTH SECURITIES FULLY PAID
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(B0CTWC0)(GB00B0CTWC01)
If you have any queries relating to the above, please contact Market Operations at the LSE on 020 7797 4310.
This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com
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Admission to Trading - 27/02/2020 - RNS
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