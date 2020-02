London Stock Exchange : Distributions

COMPANY ANNOUNCEMENT

Immediate Release 06 February 2020

UBS ETF SICAV (the 'Company')

Re: Distributions

The Directors of the Company wish to announce the following income distributions:

Fund ISIN Record Date Ex Date Payment Date Currency Amount per Share UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis* LU1215461598 31.01.2020 03.02.2020 06.02.2020 GBP 0.1546 UBS ETF - Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis* LU1459803133 31.01.2020 03.02.2020 06.02.2020 GBP 0.1082 UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis* LU1048315326 31.01.2020 03.02.2020 06.02.2020 GBP 0.1881 UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis* LU1048317298 31.01.2020 03.02.2020 06.02.2020 GBP 0.266 UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis LU1324516480 31.01.2020 03.02.2020 06.02.2020 GBP 0.2685 UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis* LU1645386647 31.01.2020 03.02.2020 06.02.2020 GBP 0.2818 UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis* LU1169819981 31.01.2020 03.02.2020 06.02.2020 GBP 0.0335 UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis* LU1169822340 31.01.2020 03.02.2020 06.02.2020 GBP 0.0821 UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis* LU1169830442 31.01.2020 03.02.2020 06.02.2020 GBP 0 UBS ETF - MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-dis LU0937836467 31.01.2020 03.02.2020 06.02.2020 GBP 0.3656

Enquiries to:

Maples and Calder Clare McIntyre +353 1 619 7003

