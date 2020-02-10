Log in
E-mail
Password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON

MarketScreener Homepage  >  News  >  Companies  >  All News

News : Companies
Latest NewsCompaniesMarketsForexCryptocurrenciesCommoditiesInterest RatesBusiness LeadersFinance Pro.CalendarSectors
All News
Analyst Recommendations
Rumors
IPOs
Capital Markets Transactions
New Contracts
Profits warnings
Appointments
Press Releases
Events
Corporate actions

London Stock Exchange : Form 8.3 - ABBVIE INC.

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
02/10/2020 | 06:28am EST
Regulatory Story
Go to market news section
Morgan Stanley Smith Barney LLC - IRSH
Form 8.3 - ABBVIE INC.
Released 11:21 10-Feb-2020



RNS Number : 5001C
Morgan Stanley Smith Barney LLC
10 February 2020

FORM 8.3

IRISH TAKEOVER PANEL

DISCLOSURE UNDER RULE 8.3 OF THE IRISH TAKEOVER PANEL ACT, 1997, TAKEOVER RULES, 2013

DEALINGS BY PERSONS WITH INTERESTS IN RELEVANT SECURITIES REPRESENTING 1% OR MORE

1. KEY INFORMATION

Name of person dealing (Note 1)

Morgan Stanley Smith Barney LLC

Company dealt in

ABBVIE INC.

Class of relevant security to which the

dealings being disclosed relate (Note 2)

US$0.01 COMMON STOCK

Date of dealing

07 FEBRUARY 2020

2. INTERESTS AND SHORT POSITIONS

(a) Interests and short positions (following dealing) in the class of relevant security

dealt in(Note 3)

Long

Short

Number

(%)

Number

(%)

(1) Relevant securities

14,602,116

0.99

1,322,893

0.09

(2) Derivatives (other than options)

0

0.00

0

0.00

(3) Options and agreements to purchase/sell

28,700

0.00

838,400

0.06

TOTAL

14,630,816

0.99

2,161,293

0.15

(b) Interests and short positions in relevant securities of the company, other than the

class dealt in (Note 3)

_Class of relevant security:

Long

Short

Number

(%)

Number

(%)

(1) Relevant securities

N/A

N/A

N/A

N/A

(2) Derivatives (other than options)

N/A

N/A

N/A

N/A

(3) Options and agreements to purchase/sell

N/A

N/A

N/A

N/A

Total

N/A

N/A

N/A

N/A

3. DEALINGS (Note 3)

(a) Purchases and sales

Purchase/sale

Number of relevant securities

Price per unit (Note 4)

PURCHASE

34

89.0000 USD

PURCHASE

17

89.8800 USD

PURCHASE

227

90.7010 USD

PURCHASE

52

91.2120 USD

PURCHASE

400

91.2455 USD

PURCHASE

10

91.2561 USD

PURCHASE

17

91.2600 USD

PURCHASE

20

91.2700 USD

PURCHASE

8

91.2800 USD

PURCHASE

9

91.2836 USD

PURCHASE

3

91.2850 USD

PURCHASE

3

91.2850 USD

PURCHASE

3

91.2850 USD

PURCHASE

75

91.2929 USD

PURCHASE

15

91.3169 USD

PURCHASE

11

91.3169 USD

PURCHASE

2

91.3169 USD

PURCHASE

4

91.3541 USD

PURCHASE

25

91.3702 USD

PURCHASE

53

91.3800 USD

PURCHASE

28

91.4150 USD

PURCHASE

40

91.4171 USD

PURCHASE

20

91.4236 USD

PURCHASE

5

91.5200 USD

PURCHASE

9

91.5200 USD

PURCHASE

100

91.5496 USD

PURCHASE

13

91.5500 USD

PURCHASE

16

91.5600 USD

PURCHASE

61

91.5600 USD

PURCHASE

130

91.5600 USD

PURCHASE

192

91.5600 USD

PURCHASE

195

91.5600 USD

PURCHASE

20

91.5684 USD

PURCHASE

15

91.5700 USD

PURCHASE

13

91.6104 USD

PURCHASE

2,000

91.6266 USD

PURCHASE

77

91.6370 USD

PURCHASE

150

91.6550 USD

PURCHASE

125

91.6600 USD

PURCHASE

96

91.6636 USD

PURCHASE

50

91.6759 USD

PURCHASE

141

91.6799 USD

PURCHASE

28

91.6900 USD

PURCHASE

14

91.7037 USD

PURCHASE

75

91.7100 USD

PURCHASE

100

91.7159 USD

PURCHASE

2

91.7300 USD

PURCHASE

70

91.7305 USD

PURCHASE

4

91.7338 USD

PURCHASE

46

91.7400 USD

PURCHASE

100

91.7400 USD

PURCHASE

3

91.7446 USD

PURCHASE

3

91.7650 USD

PURCHASE

15

91.7737 USD

PURCHASE

15

91.7768 USD

PURCHASE

100

91.7780 USD

PURCHASE

1,000

91.7944 USD

PURCHASE

8

91.8000 USD

PURCHASE

86

91.8873 USD

PURCHASE

8

91.9337 USD

PURCHASE

14

91.9637 USD

PURCHASE

14

91.9900 USD

PURCHASE

100

91.9950 USD

PURCHASE

45

92.0436 USD

PURCHASE

25

92.0640 USD

PURCHASE

31

92.0668 USD

PURCHASE

254

92.0717 USD

PURCHASE

10

92.0717 USD

PURCHASE

100

92.0717 USD

PURCHASE

4

92.0717 USD

PURCHASE

3

92.0717 USD

PURCHASE

2

92.0717 USD

PURCHASE

28

92.0717 USD

PURCHASE

219

92.0717 USD

PURCHASE

1

92.0717 USD

PURCHASE

2

92.0717 USD

PURCHASE

2

92.0717 USD

PURCHASE

9

92.0717 USD

PURCHASE

400

92.1036 USD

PURCHASE

300

92.1036 USD

PURCHASE

43

92.1036 USD

PURCHASE

400

92.1155 USD

PURCHASE

100

92.1356 USD

PURCHASE

100

92.1399 USD

PURCHASE

59

92.1400 USD

PURCHASE

14

92.1484 USD

PURCHASE

200

92.1490 USD

PURCHASE

3

92.1554 USD

PURCHASE

4

92.1589 USD

PURCHASE

32

92.1750 USD

PURCHASE

16

92.1836 USD

PURCHASE

38

92.2000 USD

PURCHASE

16

92.2100 USD

PURCHASE

500

92.2148 USD

PURCHASE

12

92.2161 USD

PURCHASE

3

92.2161 USD

PURCHASE

500

92.2252 USD

PURCHASE

36

92.2400 USD

PURCHASE

42

92.2461 USD

PURCHASE

2

92.2500 USD

PURCHASE

250

92.2750 USD

PURCHASE

105

92.2844 USD

PURCHASE

100

92.2844 USD

PURCHASE

50

92.2844 USD

PURCHASE

100

92.2844 USD

PURCHASE

100

92.2844 USD

PURCHASE

50

92.2844 USD

PURCHASE

150

92.2844 USD

PURCHASE

30

92.2844 USD

PURCHASE

300

92.2844 USD

PURCHASE

150

92.2844 USD

PURCHASE

15

92.2844 USD

PURCHASE

20

92.2844 USD

PURCHASE

25

92.2844 USD

PURCHASE

30

92.2844 USD

PURCHASE

60

92.2844 USD

PURCHASE

25

92.2844 USD

PURCHASE

15

92.2844 USD

PURCHASE

200

92.2844 USD

PURCHASE

100

92.2844 USD

PURCHASE

50

92.2844 USD

PURCHASE

25

92.2844 USD

PURCHASE

50

92.2844 USD

PURCHASE

50

92.2844 USD

PURCHASE

25

92.2844 USD

PURCHASE

25

92.2844 USD

PURCHASE

15

92.2844 USD

PURCHASE

150

92.2844 USD

PURCHASE

10

92.2844 USD

PURCHASE

5

92.2844 USD

PURCHASE

25

92.2844 USD

PURCHASE

50

92.2844 USD

PURCHASE

2

92.2844 USD

PURCHASE

15

92.2844 USD

PURCHASE

50

92.2844 USD

PURCHASE

10

92.2844 USD

PURCHASE

100

92.2844 USD

PURCHASE

50

92.2844 USD

PURCHASE

35

92.2844 USD

PURCHASE

10

92.2844 USD

PURCHASE

4

92.2844 USD

PURCHASE

125

92.2844 USD

PURCHASE

50

92.2844 USD

PURCHASE

25

92.2844 USD

PURCHASE

10

92.2844 USD

PURCHASE

5

92.2844 USD

PURCHASE

100

92.2844 USD

PURCHASE

120

92.2844 USD

PURCHASE

150

92.2844 USD

PURCHASE

50

92.2844 USD

PURCHASE

25

92.2844 USD

PURCHASE

5

92.2844 USD

PURCHASE

175

92.2844 USD

PURCHASE

25

92.2844 USD

PURCHASE

5

92.2844 USD

PURCHASE

50

92.2844 USD

PURCHASE

5

92.2844 USD

PURCHASE

1

92.2900 USD

PURCHASE

7

92.2990 USD

PURCHASE

32

92.3136 USD

PURCHASE

75

92.3268 USD

PURCHASE

4

92.3350 USD

PURCHASE

200

92.3468 USD

PURCHASE

26

92.3570 USD

PURCHASE

270

92.3781 USD

PURCHASE

1

92.4050 USD

PURCHASE

27

92.4469 USD

PURCHASE

100

92.4877 USD

PURCHASE

18

92.4937 USD

PURCHASE

200

92.5104 USD

PURCHASE

175

92.5134 USD

PURCHASE

10

92.5184 USD

PURCHASE

84

92.5443 USD

PURCHASE

100

92.5549 USD

PURCHASE

65

92.5646 USD

PURCHASE

12

92.5762 USD

PURCHASE

11

92.5811 USD

PURCHASE

47

92.6000 USD

PURCHASE

71

92.6050 USD

PURCHASE

5

92.6237 USD

PURCHASE

235

92.6250 USD

PURCHASE

41

92.6300 USD

PURCHASE

5

92.6536 USD

PURCHASE

4

92.6979 USD

PURCHASE

36

92.7331 USD

PURCHASE

1

92.7331 USD

PURCHASE

1

92.7331 USD

PURCHASE

11

92.7331 USD

PURCHASE

4

92.7331 USD

PURCHASE

22

92.7331 USD

PURCHASE

2

92.7331 USD

PURCHASE

28

92.7331 USD

PURCHASE

7

92.7331 USD

PURCHASE

16

92.7331 USD

PURCHASE

63

92.7331 USD

PURCHASE

3

92.7331 USD

PURCHASE

9

92.7331 USD

PURCHASE

6

92.7331 USD

PURCHASE

5

92.7331 USD

PURCHASE

1

92.7331 USD

PURCHASE

3

92.7331 USD

PURCHASE

7

92.7331 USD

PURCHASE

2

92.7331 USD

PURCHASE

2

92.7331 USD

PURCHASE

4

92.7331 USD

PURCHASE

5

92.7331 USD

PURCHASE

18

92.7331 USD

PURCHASE

48

92.7331 USD

PURCHASE

19

92.7331 USD

PURCHASE

1

92.7331 USD

PURCHASE

6

92.7331 USD

PURCHASE

6

92.7331 USD

PURCHASE

1

92.7331 USD

PURCHASE

5

92.7331 USD

PURCHASE

1

92.7331 USD

PURCHASE

6

92.7331 USD

PURCHASE

12

92.7331 USD

PURCHASE

22

92.7331 USD

PURCHASE

2

92.7331 USD

PURCHASE

6

92.7331 USD

PURCHASE

4

92.7331 USD

PURCHASE

8

92.7331 USD

PURCHASE

8

92.7331 USD

PURCHASE

7

92.7331 USD

PURCHASE

10

92.7331 USD

PURCHASE

1

92.7331 USD

PURCHASE

5

92.7331 USD

PURCHASE

269

92.7331 USD

PURCHASE

1

92.7331 USD

PURCHASE

23

92.7331 USD

PURCHASE

43

92.7331 USD

PURCHASE

5

92.7331 USD

PURCHASE

1

92.7331 USD

PURCHASE

4

92.7331 USD

PURCHASE

6

92.7331 USD

PURCHASE

13

92.7331 USD

PURCHASE

6

92.7331 USD

PURCHASE

9

92.7331 USD

PURCHASE

3

92.7331 USD

PURCHASE

7

92.7331 USD

PURCHASE

109

92.7331 USD

PURCHASE

94

92.7331 USD

PURCHASE

25

92.7331 USD

PURCHASE

80

92.7331 USD

PURCHASE

12

92.7331 USD

PURCHASE

7

92.7331 USD

PURCHASE

17

92.7331 USD

PURCHASE

117

92.7331 USD

PURCHASE

4

92.7331 USD

PURCHASE

16

92.7331 USD

PURCHASE

6

92.7331 USD

PURCHASE

34

92.7331 USD

PURCHASE

6

92.7331 USD

PURCHASE

3

92.7331 USD

PURCHASE

1

92.7331 USD

PURCHASE

15

92.7331 USD

PURCHASE

25

92.7331 USD

PURCHASE

1

92.7331 USD

PURCHASE

7

92.7331 USD

PURCHASE

12

92.7331 USD

PURCHASE

14

92.7331 USD

PURCHASE

4

92.7331 USD

PURCHASE

15

92.7331 USD

PURCHASE

5

92.7331 USD

PURCHASE

19

92.7331 USD

PURCHASE

12

92.7331 USD

PURCHASE

10

92.7331 USD

PURCHASE

10

92.7331 USD

PURCHASE

12

92.7331 USD

PURCHASE

2

92.7331 USD

PURCHASE

1

92.7331 USD

PURCHASE

1

92.7331 USD

PURCHASE

2

92.7331 USD

PURCHASE

129

92.7331 USD

PURCHASE

1

92.7331 USD

PURCHASE

8

92.7331 USD

PURCHASE

39

92.7331 USD

PURCHASE

25

92.7331 USD

PURCHASE

38

92.7331 USD

PURCHASE

39

92.7331 USD

PURCHASE

37

92.7331 USD

PURCHASE

43

92.7331 USD

PURCHASE

36

92.7331 USD

PURCHASE

38

92.7331 USD

PURCHASE

1

92.7331 USD

PURCHASE

4

92.7331 USD

PURCHASE

11

92.7331 USD

PURCHASE

62

92.7331 USD

PURCHASE

42

92.7331 USD

PURCHASE

3

92.7331 USD

PURCHASE

2

92.7331 USD

PURCHASE

13

92.7331 USD

PURCHASE

10

92.7331 USD

PURCHASE

6

92.7331 USD

PURCHASE

1

92.7331 USD

PURCHASE

40

92.7331 USD

PURCHASE

2

92.7331 USD

PURCHASE

1

92.7331 USD

PURCHASE

3

92.7331 USD

PURCHASE

10

92.7331 USD

PURCHASE

1

92.7331 USD

PURCHASE

3

92.7331 USD

PURCHASE

3

92.7331 USD

PURCHASE

5

92.7331 USD

PURCHASE

3

92.7331 USD

PURCHASE

6

92.7331 USD

PURCHASE

6

92.7331 USD

PURCHASE

4

92.7331 USD

PURCHASE

4

92.7331 USD

PURCHASE

5

92.7331 USD

PURCHASE

3

92.7331 USD

PURCHASE

4

92.7331 USD

PURCHASE

7

92.7331 USD

PURCHASE

8

92.7331 USD

PURCHASE

6

92.7331 USD

PURCHASE

5

92.7331 USD

PURCHASE

10

92.7331 USD

PURCHASE

8

92.7331 USD

PURCHASE

11

92.7331 USD

PURCHASE

6

92.7331 USD

PURCHASE

1

92.7331 USD

PURCHASE

4

92.7331 USD

PURCHASE

7

92.7331 USD

PURCHASE

5

92.7331 USD

PURCHASE

6

92.7331 USD

PURCHASE

49

92.7331 USD

PURCHASE

5

92.7331 USD

PURCHASE

6

92.7331 USD

PURCHASE

19

92.7331 USD

PURCHASE

76

92.7331 USD

PURCHASE

5

92.7331 USD

PURCHASE

10

92.7331 USD

PURCHASE

21

92.7331 USD

PURCHASE

7

92.7331 USD

PURCHASE

71

92.7331 USD

PURCHASE

1

92.7331 USD

PURCHASE

24

92.7331 USD

PURCHASE

9

92.7331 USD

PURCHASE

19

92.7331 USD

PURCHASE

4

92.7331 USD

PURCHASE

6

92.7331 USD

PURCHASE

1

92.7331 USD

PURCHASE

16

92.7331 USD

PURCHASE

6

92.7331 USD

PURCHASE

5

92.7331 USD

PURCHASE

2

92.7331 USD

PURCHASE

4

92.7331 USD

PURCHASE

26

92.7331 USD

PURCHASE

62

92.7331 USD

PURCHASE

1

92.7331 USD

PURCHASE

1

92.7331 USD

PURCHASE

185

92.7331 USD

PURCHASE

7

92.7331 USD

PURCHASE

5

92.7331 USD

PURCHASE

2

92.7331 USD

PURCHASE

2

92.7331 USD

PURCHASE

27

92.7331 USD

PURCHASE

3

92.7331 USD

PURCHASE

13

92.7331 USD

PURCHASE

41

92.7331 USD

PURCHASE

47

92.7331 USD

PURCHASE

25

92.7331 USD

PURCHASE

30

92.7331 USD

PURCHASE

1

92.7331 USD

PURCHASE

16

92.7331 USD

PURCHASE

37

92.7331 USD

PURCHASE

18

92.7331 USD

PURCHASE

6

92.7331 USD

PURCHASE

6

92.7331 USD

PURCHASE

12

92.7331 USD

PURCHASE

4

92.7331 USD

PURCHASE

12

92.7331 USD

PURCHASE

12

92.7331 USD

PURCHASE

8

92.7331 USD

PURCHASE

3

92.7331 USD

PURCHASE

5

92.7331 USD

PURCHASE

4

92.7331 USD

PURCHASE

4

92.7331 USD

PURCHASE

4

92.7331 USD

PURCHASE

9

92.7331 USD

PURCHASE

4

92.7331 USD

PURCHASE

10

92.7331 USD

PURCHASE

20

92.7331 USD

PURCHASE

28

92.7331 USD

PURCHASE

20

92.7331 USD

PURCHASE

1

92.7331 USD

PURCHASE

40

92.7331 USD

PURCHASE

1

92.7331 USD

PURCHASE

1

92.7331 USD

PURCHASE

37

92.7331 USD

PURCHASE

10

92.7331 USD

PURCHASE

1

92.7331 USD

PURCHASE

26

92.7331 USD

PURCHASE

6

92.7331 USD

PURCHASE

26

92.7331 USD

PURCHASE

6

92.7636 USD

PURCHASE

377

92.7717 USD

PURCHASE

200

92.7717 USD

PURCHASE

18

92.7717 USD

SALE

3

89.8500 USD

SALE

200

90.6601 USD

SALE

100

90.6601 USD

SALE

2

90.6944 USD

SALE

1

90.7390 USD

SALE

700

90.9150 USD

SALE

200

91.0000 USD

SALE

50

91.1950 USD

SALE

100

91.2300 USD

SALE

200

91.3108 USD

SALE

100

91.3752 USD

SALE

3

91.4116 USD

SALE

75

91.4164 USD

SALE

1,000

91.4356 USD

SALE

100

91.4647 USD

SALE

200

91.6195 USD

SALE

103

91.6362 USD

SALE

253

91.6362 USD

SALE

292

91.6362 USD

SALE

50

91.6638 USD

SALE

75

91.6638 USD

SALE

35

91.6638 USD

SALE

30

91.6638 USD

SALE

85

91.6638 USD

SALE

35

91.6638 USD

SALE

300

91.6638 USD

SALE

100

91.6638 USD

SALE

25

91.6638 USD

SALE

45

91.6638 USD

SALE

25

91.6638 USD

SALE

100

91.6638 USD

SALE

20

91.6638 USD

SALE

60

91.6638 USD

SALE

7

91.6932 USD

SALE

250

91.7163 USD

SALE

17

91.7300 USD

SALE

22

91.7532 USD

SALE

9

91.7550 USD

SALE

4

91.9050 USD

SALE

30

91.9100 USD

SALE

30

92.0348 USD

SALE

20

92.0348 USD

SALE

30

92.0348 USD

SALE

12

92.0716 USD

SALE

4

92.0800 USD

SALE

10

92.0852 USD

SALE

5

92.0858 USD

SALE

1

92.1100 USD

SALE

30

92.1162 USD

SALE

4

92.1500 USD

SALE

10

92.1516 USD

SALE

3

92.1717 USD

SALE

1

92.1850 USD

SALE

4

92.1930 USD

SALE

3

92.1930 USD

SALE

11

92.1930 USD

SALE

3

92.1930 USD

SALE

2

92.1930 USD

SALE

20

92.1930 USD

SALE

12

92.1930 USD

SALE

3

92.1930 USD

SALE

11

92.1930 USD

SALE

6

92.1930 USD

SALE

8

92.1930 USD

SALE

12

92.1930 USD

SALE

31

92.1930 USD

SALE

7

92.1930 USD

SALE

13

92.1930 USD

SALE

9

92.1930 USD

SALE

3

92.1930 USD

SALE

2

92.1930 USD

SALE

3

92.1930 USD

SALE

2

92.1930 USD

SALE

3

92.1930 USD

SALE

10

92.1930 USD

SALE

2

92.1930 USD

SALE

11

92.1930 USD

SALE

10

92.1930 USD

SALE

2

92.1930 USD

SALE

8

92.1930 USD

SALE

2

92.1930 USD

SALE

15

92.1930 USD

SALE

6

92.1930 USD

SALE

14

92.1930 USD

SALE

17

92.1930 USD

SALE

17

92.1930 USD

SALE

2

92.1930 USD

SALE

3

92.1930 USD

SALE

3

92.2150 USD

SALE

6

92.2193 USD

SALE

7

92.2193 USD

SALE

200

92.2461 USD

SALE

228

92.2600 USD

SALE

6

92.2788 USD

SALE

36

92.3016 USD

SALE

50

92.3064 USD

SALE

54

92.3300 USD

SALE

7

92.3432 USD

SALE

14

92.3750 USD

SALE

250

92.4972 USD

SALE

50

92.5000 USD

SALE

6

92.5046 USD

SALE

178

92.5507 USD

SALE

2

92.5648 USD

SALE

300

92.6180 USD

SALE

300

92.7150 USD

SALE

12

92.7500 USD

SALE

50

92.8500 USD

SALE

56

92.8700 USD

SALE

4

92.8709 USD

SALE

35

92.8710 USD

SALE

250

92.8710 USD

SALE

17

92.8711 USD

SALE

59

92.8727 USD

SALE

10

92.8732 USD

SALE

2

92.8732 USD

SALE

47

92.8732 USD

SALE

5

92.8732 USD

SALE

41

92.8732 USD

SALE

3

92.8732 USD

SALE

8

92.8732 USD

SALE

77

92.8732 USD

SALE

8

92.8748 USD

SALE

46

92.8748 USD

SALE

212

92.8748 USD

SALE

500

92.9256 USD

SALE

1,691

92.9366 USD

SALE

7

92.9460 USD

(b) Derivatives transactions(other than options transactions)

Product name, e.g. CFD

Nature of transaction

(Note 6)

Number of relevant securities

(Note 7)

Price per unit

(Note 5)

N/A

N/A

N/A

N/A

(c) Options transactions in respect of existing relevant securities

(i) Writing, selling, purchasing or varying

Product name, eg call option

Writing, selling, purchasing, varying etc

Number of securities to which the option relates

(Note 6)

Exercise Price

Type, e.g American, European etc

Expiry Date

Option money paid/received per unit

(Note 4)

CALL

PURCHASE

200

90.0000

A

15/01/2021

0.0000 USD

CALL

PURCHASE

100

96.0000

A

07/02/2020

0.0100 USD

CALL

PURCHASE

100

97.5000

A

21/02/2020

0.1900 USD

PUT

PURCHASE

200

80.0000

A

15/05/2020

1.0500 USD

CALL

PURCHASE

300

90.0000

A

20/03/2020

4.5000 USD

CALL

PURCHASE

100

87.5000

A

21/02/2020

5.0900 USD

CALL

PURCHASE

5,000

86.5000

A

14/02/2020

6.2100 USD

CALL

SALE

200

90.0000

A

15/01/2021

0.0000 USD

CALL

SALE

100

96.0000

A

14/02/2020

0.3300 USD

CALL

SALE

400

96.0000

A

28/02/2020

0.5700 USD

CALL

SALE

400

97.5000

A

20/03/2020

0.7700 USD

CALL

SALE

800

97.5000

A

20/03/2020

0.7700 USD

CALL

SALE

400

97.5000

A

20/03/2020

0.7700 USD

PUT

SALE

3,000

90.0000

A

21/02/2020

0.7900 USD

CALL

SALE

100

97.5000

A

20/03/2020

0.8100 USD

CALL

SALE

500

97.5000

A

20/03/2020

0.8100 USD

CALL

SALE

100

97.5000

A

20/03/2020

0.8100 USD

CALL

SALE

200

97.5000

A

20/03/2020

0.8100 USD

CALL

SALE

200

97.5000

A

20/03/2020

0.8100 USD

CALL

SALE

100

97.5000

A

20/03/2020

0.8100 USD

CALL

SALE

200

97.5000

A

20/03/2020

0.8100 USD

CALL

SALE

200

105.0000

A

19/06/2020

1.0000 USD

CALL

SALE

300

95.0000

A

20/03/2020

1.1000 USD

CALL

SALE

100

95.0000

A

06/03/2020

1.3300 USD

CALL

SALE

1,000

95.0000

A

13/03/2020

1.3900 USD

CALL

SALE

1,000

100.0000

A

19/06/2020

1.6600 USD

CALL

SALE

26,700

92.5000

A

06/03/2020

1.7440 USD

PUT

SALE

2,000

92.5000

A

21/02/2020

1.7700 USD

CALL

SALE

25,000

92.5000

A

06/03/2020

1.8608 USD

CALL

SALE

25,000

92.5000

A

06/03/2020

1.8952 USD

CALL

SALE

19,000

92.5000

A

06/03/2020

2.1083 USD

CALL

SALE

25,000

92.5000

A

06/03/2020

2.2374 USD

CALL

SALE

100

90.0000

A

20/03/2020

4.2400 USD

(ii) Exercising

Product name, e.g. call option

Number of securities

Exercise price per

unit (Note 5)

N/A

N/A

N/A

(d) Other dealings (including transactions in respect of new securities) (Note 4)

Nature of transaction (Note 8)

Details

Price per unit

(if applicable) (Note 5)

N/A

N/A

N/A

4. OTHER INFORMATION

Agreements, arrangements or understandings relating to options or derivatives

Full details of any agreement, arrangement or understanding between the person disclosing

and any other person relating to the voting rights of any relevant securities under any option

referred to on this form or relating to the voting rights or future acquisition or disposal of any

relevant securities to which any derivative referred to on this form is referenced. If none, this

should be stated.

NONE

Is a Supplemental Form 8 attached?(Note 9)

YES

Date of disclosure

10 FEBRUARY 2020

Contact Name

Craig Horsley

Telephone Number

+44(141) 245 7736

If a connected EFM, name of offeree/offeror with which connected

ABBVIE INC.

If a connected EFM, state nature of connection(Note 10)

Advisory

Notes

1. Specify the owner or controller of the interest in addition to the person dealing. The naming of nominees or vehicle companies is insufficient. In case of disclosure of dealings by fund managers on behalf of discretionary clients, the clients need not be named.

2. See the definition of 'relevant securities' in Rule 2.1 of part A of the Rules.

3. See the definition of 'interest in relevant security' in Rule 2.6 of part A of the Rules and see Rules 8.6(a) of Part B of the Rules. If an option over new securities is acquired or exercised, the relevant interest should be disclosed under '(1) Relevant Securities'. If an option over existing relevant securities is acquired or exercised, the relevant interest should be disclosed under '(3) Options and agreements to purchase/sell'.

4. See the definition of 'dealing' in Rule 2.1 of part A of the Rules.

5. For all prices and other monetary amounts, the currency must be stated. If economic exposure to the changes in the price of the securities is limited, for example, by virtue of stop loss arrangement relating to spread bet, full details must be given.

6. If a long position has been increased or decreased as a result of the dealing, write 'increased long' or 'decreased long' respectively. If a short position has been increased or decreased as a result of the dealing, write 'increased short' or 'decreased short' respectively. If the dealing has not resulted in a long or short position being increased or reduced, give details of the variation or other dealing.

7. See Rule 2.6(d) of Part A of the Rules .

8. State type of dealing, e.g. 'subscription', 'conversion', 'exercise' etc .

9. Where there are open option positions or open derivative positions (other than CFDs), or where there is an agreement to purchase or to sell, Supplemental Form 8 must be completed.

10. See the definition of 'connected fund manager' in Rule 2.2 of Part A of the Rules.

For full details of disclosure requirements, see Rule 8 of the Rules. If in doubt, consult the Panel.

References in these notes to 'the Rules' are to the Irish Takeover Panel Act, 1997, Takeover Rules, 2013.

SUPPLEMENTAL FORM 8

IRISH TAKEOVER PANEL

DISCLOSURE UNDER RULE 8.1 and 8.3 OF THE IRISH TAKEOVER PANEL ACT, 1997, TAKEOVER RULES, 2013

DETAILS OF OPEN POSITIONS

(This form should be attached to Form 8.1(a) & (b)(i), Form 8.1(b)(ii) and Form 8.3, as appropriate)

OPEN POSITIONS (Note 1)

Product Name e.g call option

Written or Purchased

Number of relevant securities to which the option or derivative relates

Exercise Price Per Unit (Note 2)

Type, e.g. American, European etc

Expiry Date

CALL

WRITTEN

400

86.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

300

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

500

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

300

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

300

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

300

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

300

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

300

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

300

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

400

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

300

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

300

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

300

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

300

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

300

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

300

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

300

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

500

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

400

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

300

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

600

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

400

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

400

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

300

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

500

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

300

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

300

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

500

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

400

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

300

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

300

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

400

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

300

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

300

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

88.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

400

91.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

400

91.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

91.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

300

91.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

91.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

300

91.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

91.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

92.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

600

92.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

93.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

93.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

93.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

93.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

93.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

93.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

93.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

93.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

93.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

200

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

500

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

200

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

300

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

200

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

200

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

200

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

200

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

200

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

200

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

300

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

200

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

200

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

200

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

400

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

300

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

200

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

200

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

200

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

200

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

200

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

200

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

200

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

500

90.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

2800

90.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

1100

90.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

1100

90.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

300

90.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

1100

90.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

1200

90.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

400

90.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

500

90.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

1200

90.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

3000

90.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

300000

92.50 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

100

94.50 USD

American

07/02/2020

CALL

WRITTEN

400

94.50 USD

American

07/02/2020

CALL

WRITTEN

100

94.50 USD

American

07/02/2020

CALL

WRITTEN

100

94.50 USD

American

07/02/2020

CALL

WRITTEN

100

94.50 USD

American

07/02/2020

CALL

WRITTEN

100

94.50 USD

American

07/02/2020

CALL

WRITTEN

100

94.50 USD

American

07/02/2020

CALL

WRITTEN

200

94.50 USD

American

07/02/2020

CALL

WRITTEN

100

94.50 USD

American

07/02/2020

CALL

WRITTEN

100

90.00 USD

American

07/02/2020

CALL

WRITTEN

100

90.00 USD

American

07/02/2020

CALL

WRITTEN

100

90.00 USD

American

07/02/2020

CALL

WRITTEN

100

90.00 USD

American

07/02/2020

CALL

WRITTEN

300

90.00 USD

American

07/02/2020

CALL

WRITTEN

100

82.00 USD

American

07/02/2020

CALL

WRITTEN

100

95.00 USD

American

14/02/2020

CALL

WRITTEN

400

95.00 USD

American

14/02/2020

CALL

WRITTEN

100

95.00 USD

American

14/02/2020

CALL

WRITTEN

100

95.00 USD

American

14/02/2020

CALL

WRITTEN

100

95.00 USD

American

14/02/2020

CALL

WRITTEN

100

95.00 USD

American

14/02/2020

CALL

WRITTEN

100

95.00 USD

American

14/02/2020

CALL

WRITTEN

200

95.00 USD

American

14/02/2020

CALL

WRITTEN

100

95.00 USD

American

14/02/2020

CALL

WRITTEN

100

95.00 USD

American

14/02/2020

CALL

WRITTEN

100

86.00 USD

American

14/02/2020

CALL

WRITTEN

5000

86.50 USD

American

14/02/2020

CALL

WRITTEN

100

96.00 USD

American

14/02/2020

CALL

WRITTEN

100

95.00 USD

American

28/02/2020

CALL

WRITTEN

400

96.00 USD

American

28/02/2020

CALL

WRITTEN

400

87.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

87.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

87.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

87.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

87.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

87.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

87.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

87.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

87.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

87.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

87.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

900

87.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

87.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

87.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

87.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

87.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

87.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

87.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

87.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

300

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

2000

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

1500

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

400

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

1500

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

900

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

600

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

400

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

400

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

1400

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

700

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

600

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

1000

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

400

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

300

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

300

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

400

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

700

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

600

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

300

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

500

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

500

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

600

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

700

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

1000

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

1100

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

300

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

300

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

1900

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

300

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

1000

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

2600

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

300

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

1200

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

600

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

1100

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

400

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

400

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

1000

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

300

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

1500

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

500

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

500

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

600

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

600

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

300

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

700

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

300

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

1400

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

1900

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

500

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

1000

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

800

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

500

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

300

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

400

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

1000

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

300

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

600

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

400

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

5000

92.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

500

92.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

400

92.50 USD

American

15/05/2020

PUT

WRITTEN

2000

92.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

97.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

97.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

97.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

97.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

400

97.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

97.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

400

97.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

97.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

97.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

97.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

97.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

97.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

97.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

97.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

97.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

300

97.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

97.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

97.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

97.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

500

97.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

97.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

500

97.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

500

97.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

97.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

97.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

400

97.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

97.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

97.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

97.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

97.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

300

97.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

300

97.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

97.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

400

97.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

300

97.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

1000

83.00 USD

American

13/03/2020

CALL

WRITTEN

200

90.00 USD

American

13/03/2020

CALL

WRITTEN

100

95.00 USD

American

06/03/2020

CALL

WRITTEN

1000

95.00 USD

American

13/03/2020

CALL

WRITTEN

200000

90.00 USD

European

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

90.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

90.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

90.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

90.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

90.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

90.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

90.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

90.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

300

90.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

90.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

90.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

90.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

300

90.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

1000

90.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

400

90.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

90.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

90.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

90.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

90.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

90.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

90.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

90.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

90.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

90.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

90.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

90.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

90.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

90.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

90.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

90.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

300

90.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

90.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

1000

90.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

300

90.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

90.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

90.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

90.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

90.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

90.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

1000

90.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

90.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

3000

90.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

90.00 USD

American

15/05/2020

PUT

WRITTEN

100

62.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

85.00 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

100

85.00 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

100

87.50 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

100

87.50 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

100

90.00 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

100

90.00 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

100

90.00 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

100

90.00 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

100

90.00 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

300

90.00 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

200

90.00 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

200

90.00 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

100

90.00 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

600

92.50 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

700

92.50 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

200

92.50 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

2500

95.00 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

600

95.00 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

100

95.00 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

300

95.00 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

1000

95.00 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

200

95.00 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

500

95.00 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

300

95.00 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

100

95.00 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

100

95.00 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

100

95.00 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

300

95.00 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

100

95.00 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

100

95.00 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

100

95.00 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

300

95.00 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

100

97.50 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

400

97.50 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

500

97.50 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

200

97.50 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

200

97.50 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

800

97.50 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

400

97.50 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

200

97.50 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

100

97.50 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

100

97.50 USD

American

20/03/2020

PUT

WRITTEN

4000

85.00 USD

American

20/03/2020

CALL

WRITTEN

500

82.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

800

82.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

82.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

82.50 USD

American

15/05/2020

PUT

WRITTEN

600

105.00 USD

American

21/01/2022

CALL

WRITTEN

500

100.00 USD

American

21/08/2020

CALL

WRITTEN

200

100.00 USD

American

21/08/2020

CALL

WRITTEN

100

90.00 USD

American

21/08/2020

CALL

WRITTEN

100

95.00 USD

American

21/08/2020

CALL

WRITTEN

200

95.00 USD

American

21/08/2020

PUT

PURCHASED

2500

42.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

300

82.50 USD

American

18/09/2020

CALL

WRITTEN

1700

82.50 USD

American

18/09/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

18/09/2020

CALL

WRITTEN

900

82.50 USD

American

18/09/2020

CALL

WRITTEN

400

82.50 USD

American

18/09/2020

CALL

WRITTEN

600

82.50 USD

American

18/09/2020

CALL

WRITTEN

200

82.50 USD

American

18/09/2020

CALL

WRITTEN

500

82.50 USD

American

18/09/2020

CALL

WRITTEN

300

82.50 USD

American

18/09/2020

CALL

WRITTEN

400

82.50 USD

American

18/09/2020

CALL

WRITTEN

2000

82.50 USD

American

18/09/2020

CALL

WRITTEN

300

82.50 USD

American

18/09/2020

CALL

WRITTEN

700

82.50 USD

American

18/09/2020

CALL

WRITTEN

700

82.50 USD

American

18/09/2020

CALL

WRITTEN

1000

82.50 USD

American

18/09/2020

CALL

WRITTEN

500

82.50 USD

American

18/09/2020

CALL

WRITTEN

300

100.00 USD

American

18/09/2020

CALL

WRITTEN

200

75.00 USD

American

18/09/2020

PUT

WRITTEN

500

100.00 USD

American

21/01/2022

PUT

WRITTEN

2000

70.00 USD

American

21/01/2022

CALL

WRITTEN

100

77.50 USD

American

21/01/2022

CALL

WRITTEN

100

77.50 USD

American

21/01/2022

CALL

WRITTEN

100

77.50 USD

American

21/01/2022

CALL

WRITTEN

100

77.50 USD

American

21/01/2022

CALL

WRITTEN

100

77.50 USD

American

21/01/2022

CALL

WRITTEN

100

77.50 USD

American

21/01/2022

CALL

WRITTEN

100

100.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

100.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

100.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

1000

100.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

100.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

100.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

100.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

100.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

100.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

100.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

100.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

500

100.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

75.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

800

77.50 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

1000

80.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/05/2020

CALL

PURCHASED

400

80.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

400

80.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

5700

80.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

1000

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

800

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

500

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

300

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

500

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

300

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

500

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

600

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

500

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

600

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

300

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

6500

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

300

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

300

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

400

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

400

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

1200

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

400

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

400

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

1700

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

400

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

500

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

400

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

500

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

85.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

95.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

95.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

95.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

300

95.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

95.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

100

95.00 USD

American

15/05/2020

CALL

WRITTEN

200

70.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

400

70.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

70.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

70.00 USD

American

15/01/2021

CALL

PURCHASED

5000

70.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

70.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

70.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

70.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

70.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

75.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

75.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

500

75.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

75.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

75.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

75.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

75.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

75.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

75.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

75.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

75.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

75.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

75.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

500

75.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

75.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

1300

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

1200

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

300

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

400

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

1100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

3300

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

300

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

400

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

300

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

600

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

1600

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

800

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

300

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

1200

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

300

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

300

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

400

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

400

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

800

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

500

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

300

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

1500

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

400

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

300

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

400

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

1300

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

80.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

1000

85.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

500

87.50 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

87.50 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

87.50 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

90.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

90.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

90.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

300

90.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

300

90.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

500

90.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

90.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

90.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

300

90.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

90.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

300

90.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

90.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

90.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

90.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

90.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

95.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

95.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

95.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

95.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

400

95.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

95.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

300

95.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

1200

95.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

95.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

95.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

95.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

300

95.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

95.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

300

95.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

95.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

1200

95.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

97.50 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

300

97.50 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

97.50 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

97.50 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

97.50 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

100.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

500

100.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

3600

100.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

100.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

8500

100.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

100.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

100.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

100.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

500

100.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

300

100.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

300

105.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

300

105.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

105.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

105.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

300

105.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

105.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

110.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

110.00 USD

American

15/01/2021

PUT

WRITTEN

800

95.00 USD

American

15/01/2021

PUT

WRITTEN

500

65.00 USD

American

15/01/2021

PUT

WRITTEN

2000

70.00 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

500

82.50 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

300

77.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

200

77.50 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

200

77.50 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

100

77.50 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

1000

100.00 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

100.00 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

100.00 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

200

100.00 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

200

105.00 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

110.00 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

800

80.00 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

1000

80.00 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

300

80.00 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

1200

80.00 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

1300

80.00 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

200

85.00 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

200

85.00 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

200

90.00 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

90.00 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

200

95.00 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

95.00 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

95.00 USD

American

19/06/2020

PUT

WRITTEN

1500

95.00 USD

American

19/06/2020

PUT

WRITTEN

5000

95.00 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

70.00 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

200

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

200

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

200

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

200

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

200

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

200

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

200

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

500

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

200

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

200

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

200

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

400

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

200

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

200

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

200

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

300

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

200

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

200

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

400

87.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

1000

87.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

200

87.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

300

92.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

200

92.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

600

92.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

300

92.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

300

92.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

300

92.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

92.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

200

92.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

300

92.50 USD

American

19/06/2020

PUT

WRITTEN

1000

60.00 USD

American

19/06/2020

PUT

PURCHASED

1500

75.00 USD

American

19/06/2020

PUT

PURCHASED

5000

75.00 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

300

72.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

100

72.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

300

72.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

300

72.50 USD

American

19/06/2020

CALL

WRITTEN

200

67.50 USD

American

15/01/2021

CALL

WRITTEN

500

100.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

400

82.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

82.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

82.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

85.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

85.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

85.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

85.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

85.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

85.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

85.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

400

85.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

2000

85.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

85.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

85.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

85.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

85.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

85.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

85.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

85.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

85.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

85.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

85.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

85.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

85.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

85.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

85.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

85.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

85.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

85.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

85.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

85.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

85.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

85.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

85.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

85.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

85.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

85.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

200

85.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

500

85.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

300

85.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

300

85.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

85.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

400

85.00 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

300

87.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

87.50 USD

American

21/02/2020

CALL

WRITTEN

100

87.50 USD

American