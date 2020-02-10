London Stock Exchange : Form 8.3 - ABBVIE INC.

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Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Regulatory Story Go to market news section Morgan Stanley Smith Barney LLC - IRSH Form 8.3 - ABBVIE INC. Released 11:21 10-Feb-2020





RNS Number : 5001C Morgan Stanley Smith Barney LLC 10 February 2020 FORM 8.3 IRISH TAKEOVER PANEL DISCLOSURE UNDER RULE 8.3 OF THE IRISH TAKEOVER PANEL ACT, 1997, TAKEOVER RULES, 2013 DEALINGS BY PERSONS WITH INTERESTS IN RELEVANT SECURITIES REPRESENTING 1% OR MORE 1. KEY INFORMATION Name of person dealing (Note 1) Morgan Stanley Smith Barney LLC Company dealt in ABBVIE INC. Class of relevant security to which the dealings being disclosed relate (Note 2) US$0.01 COMMON STOCK Date of dealing 07 FEBRUARY 2020 2. INTERESTS AND SHORT POSITIONS (a) Interests and short positions (following dealing) in the class of relevant security dealt in(Note 3) Long Short Number (%) Number (%) (1) Relevant securities 14,602,116 0.99 1,322,893 0.09 (2) Derivatives (other than options) 0 0.00 0 0.00 (3) Options and agreements to purchase/sell 28,700 0.00 838,400 0.06 TOTAL 14,630,816 0.99 2,161,293 0.15 (b) Interests and short positions in relevant securities of the company, other than the class dealt in (Note 3) _Class of relevant security: Long Short Number (%) Number (%) (1) Relevant securities N/A N/A N/A N/A (2) Derivatives (other than options) N/A N/A N/A N/A (3) Options and agreements to purchase/sell N/A N/A N/A N/A Total N/A N/A N/A N/A 3. DEALINGS (Note 3) (a) Purchases and sales Purchase/sale Number of relevant securities Price per unit (Note 4) PURCHASE 34 89.0000 USD PURCHASE 17 89.8800 USD PURCHASE 227 90.7010 USD PURCHASE 52 91.2120 USD PURCHASE 400 91.2455 USD PURCHASE 10 91.2561 USD PURCHASE 17 91.2600 USD PURCHASE 20 91.2700 USD PURCHASE 8 91.2800 USD PURCHASE 9 91.2836 USD PURCHASE 3 91.2850 USD PURCHASE 3 91.2850 USD PURCHASE 3 91.2850 USD PURCHASE 75 91.2929 USD PURCHASE 15 91.3169 USD PURCHASE 11 91.3169 USD PURCHASE 2 91.3169 USD PURCHASE 4 91.3541 USD PURCHASE 25 91.3702 USD PURCHASE 53 91.3800 USD PURCHASE 28 91.4150 USD PURCHASE 40 91.4171 USD PURCHASE 20 91.4236 USD PURCHASE 5 91.5200 USD PURCHASE 9 91.5200 USD PURCHASE 100 91.5496 USD PURCHASE 13 91.5500 USD PURCHASE 16 91.5600 USD PURCHASE 61 91.5600 USD PURCHASE 130 91.5600 USD PURCHASE 192 91.5600 USD PURCHASE 195 91.5600 USD PURCHASE 20 91.5684 USD PURCHASE 15 91.5700 USD PURCHASE 13 91.6104 USD PURCHASE 2,000 91.6266 USD PURCHASE 77 91.6370 USD PURCHASE 150 91.6550 USD PURCHASE 125 91.6600 USD PURCHASE 96 91.6636 USD PURCHASE 50 91.6759 USD PURCHASE 141 91.6799 USD PURCHASE 28 91.6900 USD PURCHASE 14 91.7037 USD PURCHASE 75 91.7100 USD PURCHASE 100 91.7159 USD PURCHASE 2 91.7300 USD PURCHASE 70 91.7305 USD PURCHASE 4 91.7338 USD PURCHASE 46 91.7400 USD PURCHASE 100 91.7400 USD PURCHASE 3 91.7446 USD PURCHASE 3 91.7650 USD PURCHASE 15 91.7737 USD PURCHASE 15 91.7768 USD PURCHASE 100 91.7780 USD PURCHASE 1,000 91.7944 USD PURCHASE 8 91.8000 USD PURCHASE 86 91.8873 USD PURCHASE 8 91.9337 USD PURCHASE 14 91.9637 USD PURCHASE 14 91.9900 USD PURCHASE 100 91.9950 USD PURCHASE 45 92.0436 USD PURCHASE 25 92.0640 USD PURCHASE 31 92.0668 USD PURCHASE 254 92.0717 USD PURCHASE 10 92.0717 USD PURCHASE 100 92.0717 USD PURCHASE 4 92.0717 USD PURCHASE 3 92.0717 USD PURCHASE 2 92.0717 USD PURCHASE 28 92.0717 USD PURCHASE 219 92.0717 USD PURCHASE 1 92.0717 USD PURCHASE 2 92.0717 USD PURCHASE 2 92.0717 USD PURCHASE 9 92.0717 USD PURCHASE 400 92.1036 USD PURCHASE 300 92.1036 USD PURCHASE 43 92.1036 USD PURCHASE 400 92.1155 USD PURCHASE 100 92.1356 USD PURCHASE 100 92.1399 USD PURCHASE 59 92.1400 USD PURCHASE 14 92.1484 USD PURCHASE 200 92.1490 USD PURCHASE 3 92.1554 USD PURCHASE 4 92.1589 USD PURCHASE 32 92.1750 USD PURCHASE 16 92.1836 USD PURCHASE 38 92.2000 USD PURCHASE 16 92.2100 USD PURCHASE 500 92.2148 USD PURCHASE 12 92.2161 USD PURCHASE 3 92.2161 USD PURCHASE 500 92.2252 USD PURCHASE 36 92.2400 USD PURCHASE 42 92.2461 USD PURCHASE 2 92.2500 USD PURCHASE 250 92.2750 USD PURCHASE 105 92.2844 USD PURCHASE 100 92.2844 USD PURCHASE 50 92.2844 USD PURCHASE 100 92.2844 USD PURCHASE 100 92.2844 USD PURCHASE 50 92.2844 USD PURCHASE 150 92.2844 USD PURCHASE 30 92.2844 USD PURCHASE 300 92.2844 USD PURCHASE 150 92.2844 USD PURCHASE 15 92.2844 USD PURCHASE 20 92.2844 USD PURCHASE 25 92.2844 USD PURCHASE 30 92.2844 USD PURCHASE 60 92.2844 USD PURCHASE 25 92.2844 USD PURCHASE 15 92.2844 USD PURCHASE 200 92.2844 USD PURCHASE 100 92.2844 USD PURCHASE 50 92.2844 USD PURCHASE 25 92.2844 USD PURCHASE 50 92.2844 USD PURCHASE 50 92.2844 USD PURCHASE 25 92.2844 USD PURCHASE 25 92.2844 USD PURCHASE 15 92.2844 USD PURCHASE 150 92.2844 USD PURCHASE 10 92.2844 USD PURCHASE 5 92.2844 USD PURCHASE 25 92.2844 USD PURCHASE 50 92.2844 USD PURCHASE 2 92.2844 USD PURCHASE 15 92.2844 USD PURCHASE 50 92.2844 USD PURCHASE 10 92.2844 USD PURCHASE 100 92.2844 USD PURCHASE 50 92.2844 USD PURCHASE 35 92.2844 USD PURCHASE 10 92.2844 USD PURCHASE 4 92.2844 USD PURCHASE 125 92.2844 USD PURCHASE 50 92.2844 USD PURCHASE 25 92.2844 USD PURCHASE 10 92.2844 USD PURCHASE 5 92.2844 USD PURCHASE 100 92.2844 USD PURCHASE 120 92.2844 USD PURCHASE 150 92.2844 USD PURCHASE 50 92.2844 USD PURCHASE 25 92.2844 USD PURCHASE 5 92.2844 USD PURCHASE 175 92.2844 USD PURCHASE 25 92.2844 USD PURCHASE 5 92.2844 USD PURCHASE 50 92.2844 USD PURCHASE 5 92.2844 USD PURCHASE 1 92.2900 USD PURCHASE 7 92.2990 USD PURCHASE 32 92.3136 USD PURCHASE 75 92.3268 USD PURCHASE 4 92.3350 USD PURCHASE 200 92.3468 USD PURCHASE 26 92.3570 USD PURCHASE 270 92.3781 USD PURCHASE 1 92.4050 USD PURCHASE 27 92.4469 USD PURCHASE 100 92.4877 USD PURCHASE 18 92.4937 USD PURCHASE 200 92.5104 USD PURCHASE 175 92.5134 USD PURCHASE 10 92.5184 USD PURCHASE 84 92.5443 USD PURCHASE 100 92.5549 USD PURCHASE 65 92.5646 USD PURCHASE 12 92.5762 USD PURCHASE 11 92.5811 USD PURCHASE 47 92.6000 USD PURCHASE 71 92.6050 USD PURCHASE 5 92.6237 USD PURCHASE 235 92.6250 USD PURCHASE 41 92.6300 USD PURCHASE 5 92.6536 USD PURCHASE 4 92.6979 USD PURCHASE 36 92.7331 USD PURCHASE 1 92.7331 USD PURCHASE 1 92.7331 USD PURCHASE 11 92.7331 USD PURCHASE 4 92.7331 USD PURCHASE 22 92.7331 USD PURCHASE 2 92.7331 USD PURCHASE 28 92.7331 USD PURCHASE 7 92.7331 USD PURCHASE 16 92.7331 USD PURCHASE 63 92.7331 USD PURCHASE 3 92.7331 USD PURCHASE 9 92.7331 USD PURCHASE 6 92.7331 USD PURCHASE 5 92.7331 USD PURCHASE 1 92.7331 USD PURCHASE 3 92.7331 USD PURCHASE 7 92.7331 USD PURCHASE 2 92.7331 USD PURCHASE 2 92.7331 USD PURCHASE 4 92.7331 USD PURCHASE 5 92.7331 USD PURCHASE 18 92.7331 USD PURCHASE 48 92.7331 USD PURCHASE 19 92.7331 USD PURCHASE 1 92.7331 USD PURCHASE 6 92.7331 USD PURCHASE 6 92.7331 USD PURCHASE 1 92.7331 USD PURCHASE 5 92.7331 USD PURCHASE 1 92.7331 USD PURCHASE 6 92.7331 USD PURCHASE 12 92.7331 USD PURCHASE 22 92.7331 USD PURCHASE 2 92.7331 USD PURCHASE 6 92.7331 USD PURCHASE 4 92.7331 USD PURCHASE 8 92.7331 USD PURCHASE 8 92.7331 USD PURCHASE 7 92.7331 USD PURCHASE 10 92.7331 USD PURCHASE 1 92.7331 USD PURCHASE 5 92.7331 USD PURCHASE 269 92.7331 USD PURCHASE 1 92.7331 USD PURCHASE 23 92.7331 USD PURCHASE 43 92.7331 USD PURCHASE 5 92.7331 USD PURCHASE 1 92.7331 USD PURCHASE 4 92.7331 USD PURCHASE 6 92.7331 USD PURCHASE 13 92.7331 USD PURCHASE 6 92.7331 USD PURCHASE 9 92.7331 USD PURCHASE 3 92.7331 USD PURCHASE 7 92.7331 USD PURCHASE 109 92.7331 USD PURCHASE 94 92.7331 USD PURCHASE 25 92.7331 USD PURCHASE 80 92.7331 USD PURCHASE 12 92.7331 USD PURCHASE 7 92.7331 USD PURCHASE 17 92.7331 USD PURCHASE 117 92.7331 USD PURCHASE 4 92.7331 USD PURCHASE 16 92.7331 USD PURCHASE 6 92.7331 USD PURCHASE 34 92.7331 USD PURCHASE 6 92.7331 USD PURCHASE 3 92.7331 USD PURCHASE 1 92.7331 USD PURCHASE 15 92.7331 USD PURCHASE 25 92.7331 USD PURCHASE 1 92.7331 USD PURCHASE 7 92.7331 USD PURCHASE 12 92.7331 USD PURCHASE 14 92.7331 USD PURCHASE 4 92.7331 USD PURCHASE 15 92.7331 USD PURCHASE 5 92.7331 USD PURCHASE 19 92.7331 USD PURCHASE 12 92.7331 USD PURCHASE 10 92.7331 USD PURCHASE 10 92.7331 USD PURCHASE 12 92.7331 USD PURCHASE 2 92.7331 USD PURCHASE 1 92.7331 USD PURCHASE 1 92.7331 USD PURCHASE 2 92.7331 USD PURCHASE 129 92.7331 USD PURCHASE 1 92.7331 USD PURCHASE 8 92.7331 USD PURCHASE 39 92.7331 USD PURCHASE 25 92.7331 USD PURCHASE 38 92.7331 USD PURCHASE 39 92.7331 USD PURCHASE 37 92.7331 USD PURCHASE 43 92.7331 USD PURCHASE 36 92.7331 USD PURCHASE 38 92.7331 USD PURCHASE 1 92.7331 USD PURCHASE 4 92.7331 USD PURCHASE 11 92.7331 USD PURCHASE 62 92.7331 USD PURCHASE 42 92.7331 USD PURCHASE 3 92.7331 USD PURCHASE 2 92.7331 USD PURCHASE 13 92.7331 USD PURCHASE 10 92.7331 USD PURCHASE 6 92.7331 USD PURCHASE 1 92.7331 USD PURCHASE 40 92.7331 USD PURCHASE 2 92.7331 USD PURCHASE 1 92.7331 USD PURCHASE 3 92.7331 USD PURCHASE 10 92.7331 USD PURCHASE 1 92.7331 USD PURCHASE 3 92.7331 USD PURCHASE 3 92.7331 USD PURCHASE 5 92.7331 USD PURCHASE 3 92.7331 USD PURCHASE 6 92.7331 USD PURCHASE 6 92.7331 USD PURCHASE 4 92.7331 USD PURCHASE 4 92.7331 USD PURCHASE 5 92.7331 USD PURCHASE 3 92.7331 USD PURCHASE 4 92.7331 USD PURCHASE 7 92.7331 USD PURCHASE 8 92.7331 USD PURCHASE 6 92.7331 USD PURCHASE 5 92.7331 USD PURCHASE 10 92.7331 USD PURCHASE 8 92.7331 USD PURCHASE 11 92.7331 USD PURCHASE 6 92.7331 USD PURCHASE 1 92.7331 USD PURCHASE 4 92.7331 USD PURCHASE 7 92.7331 USD PURCHASE 5 92.7331 USD PURCHASE 6 92.7331 USD PURCHASE 49 92.7331 USD PURCHASE 5 92.7331 USD PURCHASE 6 92.7331 USD PURCHASE 19 92.7331 USD PURCHASE 76 92.7331 USD PURCHASE 5 92.7331 USD PURCHASE 10 92.7331 USD PURCHASE 21 92.7331 USD PURCHASE 7 92.7331 USD PURCHASE 71 92.7331 USD PURCHASE 1 92.7331 USD PURCHASE 24 92.7331 USD PURCHASE 9 92.7331 USD PURCHASE 19 92.7331 USD PURCHASE 4 92.7331 USD PURCHASE 6 92.7331 USD PURCHASE 1 92.7331 USD PURCHASE 16 92.7331 USD PURCHASE 6 92.7331 USD PURCHASE 5 92.7331 USD PURCHASE 2 92.7331 USD PURCHASE 4 92.7331 USD PURCHASE 26 92.7331 USD PURCHASE 62 92.7331 USD PURCHASE 1 92.7331 USD PURCHASE 1 92.7331 USD PURCHASE 185 92.7331 USD PURCHASE 7 92.7331 USD PURCHASE 5 92.7331 USD PURCHASE 2 92.7331 USD PURCHASE 2 92.7331 USD PURCHASE 27 92.7331 USD PURCHASE 3 92.7331 USD PURCHASE 13 92.7331 USD PURCHASE 41 92.7331 USD PURCHASE 47 92.7331 USD PURCHASE 25 92.7331 USD PURCHASE 30 92.7331 USD PURCHASE 1 92.7331 USD PURCHASE 16 92.7331 USD PURCHASE 37 92.7331 USD PURCHASE 18 92.7331 USD PURCHASE 6 92.7331 USD PURCHASE 6 92.7331 USD PURCHASE 12 92.7331 USD PURCHASE 4 92.7331 USD PURCHASE 12 92.7331 USD PURCHASE 12 92.7331 USD PURCHASE 8 92.7331 USD PURCHASE 3 92.7331 USD PURCHASE 5 92.7331 USD PURCHASE 4 92.7331 USD PURCHASE 4 92.7331 USD PURCHASE 4 92.7331 USD PURCHASE 9 92.7331 USD PURCHASE 4 92.7331 USD PURCHASE 10 92.7331 USD PURCHASE 20 92.7331 USD PURCHASE 28 92.7331 USD PURCHASE 20 92.7331 USD PURCHASE 1 92.7331 USD PURCHASE 40 92.7331 USD PURCHASE 1 92.7331 USD PURCHASE 1 92.7331 USD PURCHASE 37 92.7331 USD PURCHASE 10 92.7331 USD PURCHASE 1 92.7331 USD PURCHASE 26 92.7331 USD PURCHASE 6 92.7331 USD PURCHASE 26 92.7331 USD PURCHASE 6 92.7636 USD PURCHASE 377 92.7717 USD PURCHASE 200 92.7717 USD PURCHASE 18 92.7717 USD SALE 3 89.8500 USD SALE 200 90.6601 USD SALE 100 90.6601 USD SALE 2 90.6944 USD SALE 1 90.7390 USD SALE 700 90.9150 USD SALE 200 91.0000 USD SALE 50 91.1950 USD SALE 100 91.2300 USD SALE 200 91.3108 USD SALE 100 91.3752 USD SALE 3 91.4116 USD SALE 75 91.4164 USD SALE 1,000 91.4356 USD SALE 100 91.4647 USD SALE 200 91.6195 USD SALE 103 91.6362 USD SALE 253 91.6362 USD SALE 292 91.6362 USD SALE 50 91.6638 USD SALE 75 91.6638 USD SALE 35 91.6638 USD SALE 30 91.6638 USD SALE 85 91.6638 USD SALE 35 91.6638 USD SALE 300 91.6638 USD SALE 100 91.6638 USD SALE 25 91.6638 USD SALE 45 91.6638 USD SALE 25 91.6638 USD SALE 100 91.6638 USD SALE 20 91.6638 USD SALE 60 91.6638 USD SALE 7 91.6932 USD SALE 250 91.7163 USD SALE 17 91.7300 USD SALE 22 91.7532 USD SALE 9 91.7550 USD SALE 4 91.9050 USD SALE 30 91.9100 USD SALE 30 92.0348 USD SALE 20 92.0348 USD SALE 30 92.0348 USD SALE 12 92.0716 USD SALE 4 92.0800 USD SALE 10 92.0852 USD SALE 5 92.0858 USD SALE 1 92.1100 USD SALE 30 92.1162 USD SALE 4 92.1500 USD SALE 10 92.1516 USD SALE 3 92.1717 USD SALE 1 92.1850 USD SALE 4 92.1930 USD SALE 3 92.1930 USD SALE 11 92.1930 USD SALE 3 92.1930 USD SALE 2 92.1930 USD SALE 20 92.1930 USD SALE 12 92.1930 USD SALE 3 92.1930 USD SALE 11 92.1930 USD SALE 6 92.1930 USD SALE 8 92.1930 USD SALE 12 92.1930 USD SALE 31 92.1930 USD SALE 7 92.1930 USD SALE 13 92.1930 USD SALE 9 92.1930 USD SALE 3 92.1930 USD SALE 2 92.1930 USD SALE 3 92.1930 USD SALE 2 92.1930 USD SALE 3 92.1930 USD SALE 10 92.1930 USD SALE 2 92.1930 USD SALE 11 92.1930 USD SALE 10 92.1930 USD SALE 2 92.1930 USD SALE 8 92.1930 USD SALE 2 92.1930 USD SALE 15 92.1930 USD SALE 6 92.1930 USD SALE 14 92.1930 USD SALE 17 92.1930 USD SALE 17 92.1930 USD SALE 2 92.1930 USD SALE 3 92.1930 USD SALE 3 92.2150 USD SALE 6 92.2193 USD SALE 7 92.2193 USD SALE 200 92.2461 USD SALE 228 92.2600 USD SALE 6 92.2788 USD SALE 36 92.3016 USD SALE 50 92.3064 USD SALE 54 92.3300 USD SALE 7 92.3432 USD SALE 14 92.3750 USD SALE 250 92.4972 USD SALE 50 92.5000 USD SALE 6 92.5046 USD SALE 178 92.5507 USD SALE 2 92.5648 USD SALE 300 92.6180 USD SALE 300 92.7150 USD SALE 12 92.7500 USD SALE 50 92.8500 USD SALE 56 92.8700 USD SALE 4 92.8709 USD SALE 35 92.8710 USD SALE 250 92.8710 USD SALE 17 92.8711 USD SALE 59 92.8727 USD SALE 10 92.8732 USD SALE 2 92.8732 USD SALE 47 92.8732 USD SALE 5 92.8732 USD SALE 41 92.8732 USD SALE 3 92.8732 USD SALE 8 92.8732 USD SALE 77 92.8732 USD SALE 8 92.8748 USD SALE 46 92.8748 USD SALE 212 92.8748 USD SALE 500 92.9256 USD SALE 1,691 92.9366 USD SALE 7 92.9460 USD (b) Derivatives transactions(other than options transactions) Product name, e.g. CFD Nature of transaction (Note 6) Number of relevant securities (Note 7) Price per unit (Note 5) N/A N/A N/A N/A (c) Options transactions in respect of existing relevant securities (i) Writing, selling, purchasing or varying Product name, eg call option Writing, selling, purchasing, varying etc Number of securities to which the option relates (Note 6) Exercise Price Type, e.g American, European etc Expiry Date Option money paid/received per unit (Note 4) CALL PURCHASE 200 90.0000 A 15/01/2021 0.0000 USD CALL PURCHASE 100 96.0000 A 07/02/2020 0.0100 USD CALL PURCHASE 100 97.5000 A 21/02/2020 0.1900 USD PUT PURCHASE 200 80.0000 A 15/05/2020 1.0500 USD CALL PURCHASE 300 90.0000 A 20/03/2020 4.5000 USD CALL PURCHASE 100 87.5000 A 21/02/2020 5.0900 USD CALL PURCHASE 5,000 86.5000 A 14/02/2020 6.2100 USD CALL SALE 200 90.0000 A 15/01/2021 0.0000 USD CALL SALE 100 96.0000 A 14/02/2020 0.3300 USD CALL SALE 400 96.0000 A 28/02/2020 0.5700 USD CALL SALE 400 97.5000 A 20/03/2020 0.7700 USD CALL SALE 800 97.5000 A 20/03/2020 0.7700 USD CALL SALE 400 97.5000 A 20/03/2020 0.7700 USD PUT SALE 3,000 90.0000 A 21/02/2020 0.7900 USD CALL SALE 100 97.5000 A 20/03/2020 0.8100 USD CALL SALE 500 97.5000 A 20/03/2020 0.8100 USD CALL SALE 100 97.5000 A 20/03/2020 0.8100 USD CALL SALE 200 97.5000 A 20/03/2020 0.8100 USD CALL SALE 200 97.5000 A 20/03/2020 0.8100 USD CALL SALE 100 97.5000 A 20/03/2020 0.8100 USD CALL SALE 200 97.5000 A 20/03/2020 0.8100 USD CALL SALE 200 105.0000 A 19/06/2020 1.0000 USD CALL SALE 300 95.0000 A 20/03/2020 1.1000 USD CALL SALE 100 95.0000 A 06/03/2020 1.3300 USD CALL SALE 1,000 95.0000 A 13/03/2020 1.3900 USD CALL SALE 1,000 100.0000 A 19/06/2020 1.6600 USD CALL SALE 26,700 92.5000 A 06/03/2020 1.7440 USD PUT SALE 2,000 92.5000 A 21/02/2020 1.7700 USD CALL SALE 25,000 92.5000 A 06/03/2020 1.8608 USD CALL SALE 25,000 92.5000 A 06/03/2020 1.8952 USD CALL SALE 19,000 92.5000 A 06/03/2020 2.1083 USD CALL SALE 25,000 92.5000 A 06/03/2020 2.2374 USD CALL SALE 100 90.0000 A 20/03/2020 4.2400 USD (ii) Exercising Product name, e.g. call option Number of securities Exercise price per unit (Note 5) N/A N/A N/A (d) Other dealings (including transactions in respect of new securities) (Note 4) Nature of transaction (Note 8) Details Price per unit (if applicable) (Note 5) N/A N/A N/A 4. OTHER INFORMATION Agreements, arrangements or understandings relating to options or derivatives Full details of any agreement, arrangement or understanding between the person disclosing and any other person relating to the voting rights of any relevant securities under any option referred to on this form or relating to the voting rights or future acquisition or disposal of any relevant securities to which any derivative referred to on this form is referenced. If none, this should be stated. NONE Is a Supplemental Form 8 attached?(Note 9) YES Date of disclosure 10 FEBRUARY 2020 Contact Name Craig Horsley Telephone Number +44(141) 245 7736 If a connected EFM, name of offeree/offeror with which connected ABBVIE INC. If a connected EFM, state nature of connection(Note 10) Advisory Notes 1. Specify the owner or controller of the interest in addition to the person dealing. The naming of nominees or vehicle companies is insufficient. In case of disclosure of dealings by fund managers on behalf of discretionary clients, the clients need not be named. 2. See the definition of 'relevant securities' in Rule 2.1 of part A of the Rules. 3. See the definition of 'interest in relevant security' in Rule 2.6 of part A of the Rules and see Rules 8.6(a) of Part B of the Rules. If an option over new securities is acquired or exercised, the relevant interest should be disclosed under '(1) Relevant Securities'. If an option over existing relevant securities is acquired or exercised, the relevant interest should be disclosed under '(3) Options and agreements to purchase/sell'. 4. See the definition of 'dealing' in Rule 2.1 of part A of the Rules. 5. For all prices and other monetary amounts, the currency must be stated. If economic exposure to the changes in the price of the securities is limited, for example, by virtue of stop loss arrangement relating to spread bet, full details must be given. 6. If a long position has been increased or decreased as a result of the dealing, write 'increased long' or 'decreased long' respectively. If a short position has been increased or decreased as a result of the dealing, write 'increased short' or 'decreased short' respectively. If the dealing has not resulted in a long or short position being increased or reduced, give details of the variation or other dealing. 7. See Rule 2.6(d) of Part A of the Rules . 8. State type of dealing, e.g. 'subscription', 'conversion', 'exercise' etc . 9. Where there are open option positions or open derivative positions (other than CFDs), or where there is an agreement to purchase or to sell, Supplemental Form 8 must be completed. 10. See the definition of 'connected fund manager' in Rule 2.2 of Part A of the Rules. For full details of disclosure requirements, see Rule 8 of the Rules. If in doubt, consult the Panel. References in these notes to 'the Rules' are to the Irish Takeover Panel Act, 1997, Takeover Rules, 2013. SUPPLEMENTAL FORM 8 IRISH TAKEOVER PANEL DISCLOSURE UNDER RULE 8.1 and 8.3 OF THE IRISH TAKEOVER PANEL ACT, 1997, TAKEOVER RULES, 2013 DETAILS OF OPEN POSITIONS (This form should be attached to Form 8.1(a) & (b)(i), Form 8.1(b)(ii) and Form 8.3, as appropriate) OPEN POSITIONS (Note 1) Product Name e.g call option Written or Purchased Number of relevant securities to which the option or derivative relates Exercise Price Per Unit (Note 2) Type, e.g. American, European etc Expiry Date CALL WRITTEN 400 86.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 300 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 500 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 300 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 300 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 300 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 300 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 300 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 300 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 400 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 300 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 300 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 300 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 300 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 300 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 300 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 300 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 500 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 400 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 300 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 600 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 400 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 400 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 300 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 500 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 300 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 300 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 500 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 400 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 300 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 300 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 400 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 300 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 300 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 88.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 400 91.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 400 91.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 91.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 300 91.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 91.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 300 91.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 91.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 92.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 600 92.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 93.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 93.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 93.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 93.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 93.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 93.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 93.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 93.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 93.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 200 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 500 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 200 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 300 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 200 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 200 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 200 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 200 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 200 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 200 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 300 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 200 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 200 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 200 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 400 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 300 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 200 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 200 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 200 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 200 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 200 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 200 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 200 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 500 90.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 2800 90.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 1100 90.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 1100 90.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 300 90.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 1100 90.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 1200 90.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 400 90.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 500 90.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 1200 90.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 3000 90.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 300000 92.50 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 100 94.50 USD American 07/02/2020 CALL WRITTEN 400 94.50 USD American 07/02/2020 CALL WRITTEN 100 94.50 USD American 07/02/2020 CALL WRITTEN 100 94.50 USD American 07/02/2020 CALL WRITTEN 100 94.50 USD American 07/02/2020 CALL WRITTEN 100 94.50 USD American 07/02/2020 CALL WRITTEN 100 94.50 USD American 07/02/2020 CALL WRITTEN 200 94.50 USD American 07/02/2020 CALL WRITTEN 100 94.50 USD American 07/02/2020 CALL WRITTEN 100 90.00 USD American 07/02/2020 CALL WRITTEN 100 90.00 USD American 07/02/2020 CALL WRITTEN 100 90.00 USD American 07/02/2020 CALL WRITTEN 100 90.00 USD American 07/02/2020 CALL WRITTEN 300 90.00 USD American 07/02/2020 CALL WRITTEN 100 82.00 USD American 07/02/2020 CALL WRITTEN 100 95.00 USD American 14/02/2020 CALL WRITTEN 400 95.00 USD American 14/02/2020 CALL WRITTEN 100 95.00 USD American 14/02/2020 CALL WRITTEN 100 95.00 USD American 14/02/2020 CALL WRITTEN 100 95.00 USD American 14/02/2020 CALL WRITTEN 100 95.00 USD American 14/02/2020 CALL WRITTEN 100 95.00 USD American 14/02/2020 CALL WRITTEN 200 95.00 USD American 14/02/2020 CALL WRITTEN 100 95.00 USD American 14/02/2020 CALL WRITTEN 100 95.00 USD American 14/02/2020 CALL WRITTEN 100 86.00 USD American 14/02/2020 CALL WRITTEN 5000 86.50 USD American 14/02/2020 CALL WRITTEN 100 96.00 USD American 14/02/2020 CALL WRITTEN 100 95.00 USD American 28/02/2020 CALL WRITTEN 400 96.00 USD American 28/02/2020 CALL WRITTEN 400 87.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 87.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 87.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 87.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 87.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 87.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 87.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 87.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 87.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 87.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 87.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 900 87.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 87.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 87.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 87.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 87.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 87.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 87.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 87.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 300 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 2000 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 1500 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 400 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 1500 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 900 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 600 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 400 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 400 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 1400 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 700 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 600 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 1000 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 400 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 300 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 300 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 400 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 700 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 600 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 300 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 500 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 500 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 600 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 700 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 1000 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 1100 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 300 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 300 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 1900 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 300 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 1000 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 2600 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 300 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 1200 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 600 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 1100 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 400 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 400 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 1000 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 300 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 1500 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 500 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 500 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 600 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 600 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 300 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 700 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 300 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 1400 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 1900 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 500 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 1000 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 800 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 500 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 300 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 400 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 1000 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 300 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 600 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 400 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 5000 92.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 500 92.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 400 92.50 USD American 15/05/2020 PUT WRITTEN 2000 92.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 97.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 97.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 97.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 97.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 400 97.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 97.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 400 97.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 97.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 97.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 97.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 97.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 97.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 97.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 97.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 97.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 300 97.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 97.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 97.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 97.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 500 97.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 97.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 500 97.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 500 97.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 97.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 97.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 400 97.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 97.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 97.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 97.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 97.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 300 97.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 300 97.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 97.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 400 97.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 300 97.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 1000 83.00 USD American 13/03/2020 CALL WRITTEN 200 90.00 USD American 13/03/2020 CALL WRITTEN 100 95.00 USD American 06/03/2020 CALL WRITTEN 1000 95.00 USD American 13/03/2020 CALL WRITTEN 200000 90.00 USD European 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 90.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 90.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 90.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 90.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 90.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 90.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 90.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 90.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 300 90.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 90.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 90.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 90.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 300 90.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 1000 90.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 400 90.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 90.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 90.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 90.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 90.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 90.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 90.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 90.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 90.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 90.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 90.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 90.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 90.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 90.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 90.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 90.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 300 90.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 90.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 1000 90.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 300 90.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 90.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 90.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 90.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 90.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 90.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 1000 90.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 90.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 3000 90.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 90.00 USD American 15/05/2020 PUT WRITTEN 100 62.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 85.00 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 100 85.00 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 100 87.50 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 100 87.50 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 100 90.00 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 100 90.00 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 100 90.00 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 100 90.00 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 100 90.00 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 300 90.00 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 200 90.00 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 200 90.00 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 100 90.00 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 600 92.50 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 700 92.50 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 200 92.50 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 2500 95.00 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 600 95.00 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 100 95.00 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 300 95.00 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 1000 95.00 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 200 95.00 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 500 95.00 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 300 95.00 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 100 95.00 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 100 95.00 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 100 95.00 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 300 95.00 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 100 95.00 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 100 95.00 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 100 95.00 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 300 95.00 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 100 97.50 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 400 97.50 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 500 97.50 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 200 97.50 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 200 97.50 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 800 97.50 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 400 97.50 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 200 97.50 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 100 97.50 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 100 97.50 USD American 20/03/2020 PUT WRITTEN 4000 85.00 USD American 20/03/2020 CALL WRITTEN 500 82.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 800 82.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 82.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 82.50 USD American 15/05/2020 PUT WRITTEN 600 105.00 USD American 21/01/2022 CALL WRITTEN 500 100.00 USD American 21/08/2020 CALL WRITTEN 200 100.00 USD American 21/08/2020 CALL WRITTEN 100 90.00 USD American 21/08/2020 CALL WRITTEN 100 95.00 USD American 21/08/2020 CALL WRITTEN 200 95.00 USD American 21/08/2020 PUT PURCHASED 2500 42.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 300 82.50 USD American 18/09/2020 CALL WRITTEN 1700 82.50 USD American 18/09/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 18/09/2020 CALL WRITTEN 900 82.50 USD American 18/09/2020 CALL WRITTEN 400 82.50 USD American 18/09/2020 CALL WRITTEN 600 82.50 USD American 18/09/2020 CALL WRITTEN 200 82.50 USD American 18/09/2020 CALL WRITTEN 500 82.50 USD American 18/09/2020 CALL WRITTEN 300 82.50 USD American 18/09/2020 CALL WRITTEN 400 82.50 USD American 18/09/2020 CALL WRITTEN 2000 82.50 USD American 18/09/2020 CALL WRITTEN 300 82.50 USD American 18/09/2020 CALL WRITTEN 700 82.50 USD American 18/09/2020 CALL WRITTEN 700 82.50 USD American 18/09/2020 CALL WRITTEN 1000 82.50 USD American 18/09/2020 CALL WRITTEN 500 82.50 USD American 18/09/2020 CALL WRITTEN 300 100.00 USD American 18/09/2020 CALL WRITTEN 200 75.00 USD American 18/09/2020 PUT WRITTEN 500 100.00 USD American 21/01/2022 PUT WRITTEN 2000 70.00 USD American 21/01/2022 CALL WRITTEN 100 77.50 USD American 21/01/2022 CALL WRITTEN 100 77.50 USD American 21/01/2022 CALL WRITTEN 100 77.50 USD American 21/01/2022 CALL WRITTEN 100 77.50 USD American 21/01/2022 CALL WRITTEN 100 77.50 USD American 21/01/2022 CALL WRITTEN 100 77.50 USD American 21/01/2022 CALL WRITTEN 100 100.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 100.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 100.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 1000 100.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 100.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 100.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 100.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 100.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 100.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 100.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 100.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 500 100.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 75.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 800 77.50 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 1000 80.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/05/2020 CALL PURCHASED 400 80.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 400 80.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 5700 80.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 1000 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 800 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 500 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 300 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 500 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 300 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 500 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 600 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 500 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 600 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 300 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 6500 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 300 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 300 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 400 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 400 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 1200 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 400 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 400 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 1700 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 400 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 500 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 400 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 500 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 85.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 95.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 95.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 95.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 300 95.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 95.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 100 95.00 USD American 15/05/2020 CALL WRITTEN 200 70.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 400 70.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 70.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 70.00 USD American 15/01/2021 CALL PURCHASED 5000 70.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 70.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 70.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 70.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 70.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 75.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 75.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 500 75.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 75.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 75.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 75.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 75.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 75.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 75.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 75.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 75.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 75.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 75.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 500 75.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 75.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 1300 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 1200 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 300 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 400 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 1100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 3300 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 300 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 400 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 300 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 600 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 1600 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 800 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 300 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 1200 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 300 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 300 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 400 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 400 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 800 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 500 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 300 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 1500 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 400 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 300 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 400 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 1300 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 80.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 1000 85.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 500 87.50 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 87.50 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 87.50 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 90.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 90.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 90.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 300 90.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 300 90.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 500 90.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 90.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 90.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 300 90.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 90.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 300 90.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 90.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 90.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 90.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 90.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 95.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 95.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 95.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 95.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 400 95.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 95.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 300 95.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 1200 95.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 95.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 95.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 95.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 300 95.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 95.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 300 95.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 95.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 1200 95.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 97.50 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 300 97.50 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 97.50 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 97.50 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 97.50 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 100.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 500 100.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 3600 100.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 100.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 8500 100.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 100.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 100.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 100.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 500 100.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 300 100.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 300 105.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 300 105.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 105.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 105.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 300 105.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 105.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 110.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 110.00 USD American 15/01/2021 PUT WRITTEN 800 95.00 USD American 15/01/2021 PUT WRITTEN 500 65.00 USD American 15/01/2021 PUT WRITTEN 2000 70.00 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 500 82.50 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 300 77.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 200 77.50 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 200 77.50 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 100 77.50 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 1000 100.00 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 100.00 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 100.00 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 200 100.00 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 200 105.00 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 110.00 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 800 80.00 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 1000 80.00 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 300 80.00 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 1200 80.00 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 1300 80.00 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 200 85.00 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 200 85.00 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 200 90.00 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 90.00 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 200 95.00 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 95.00 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 95.00 USD American 19/06/2020 PUT WRITTEN 1500 95.00 USD American 19/06/2020 PUT WRITTEN 5000 95.00 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 70.00 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 200 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 200 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 200 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 200 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 200 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 200 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 200 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 500 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 200 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 200 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 200 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 400 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 200 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 200 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 200 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 300 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 200 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 200 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 400 87.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 1000 87.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 200 87.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 300 92.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 200 92.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 600 92.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 300 92.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 300 92.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 300 92.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 92.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 200 92.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 300 92.50 USD American 19/06/2020 PUT WRITTEN 1000 60.00 USD American 19/06/2020 PUT PURCHASED 1500 75.00 USD American 19/06/2020 PUT PURCHASED 5000 75.00 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 300 72.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 100 72.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 300 72.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 300 72.50 USD American 19/06/2020 CALL WRITTEN 200 67.50 USD American 15/01/2021 CALL WRITTEN 500 100.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 400 82.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 82.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 82.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 85.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 85.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 85.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 85.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 85.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 85.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 85.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 400 85.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 2000 85.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 85.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 85.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 85.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 85.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 85.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 85.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 85.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 85.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 85.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 85.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 85.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 85.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 85.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 85.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 85.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 85.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 85.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 85.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 85.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 85.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 85.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 85.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 85.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 85.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 85.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 200 85.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 500 85.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 300 85.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 300 85.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 85.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 400 85.00 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 300 87.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 87.50 USD American 21/02/2020 CALL WRITTEN 100 87.50 USD American