London Stock Exchange : Form 8.3 - ABBVIE INC.

FORM 8.3
IRISH TAKEOVER PANEL
DISCLOSURE UNDER RULE 8.3 OF THE IRISH TAKEOVER PANEL ACT, 1997, TAKEOVER RULES, 2013
DEALINGS BY PERSONS WITH INTERESTS IN RELEVANT SECURITIES REPRESENTING 1% OR MORE
1. KEY INFORMATION
|
Name of person dealing (Note 1)
|
Morgan Stanley Smith Barney LLC
|
Company dealt in
|
ABBVIE INC.
|
Class of relevant security to which the
dealings being disclosed relate (Note 2)
|
US$0.01 COMMON STOCK
|
Date of dealing
|
07 FEBRUARY 2020
2. INTERESTS AND SHORT POSITIONS
(a) Interests and short positions (following dealing) in the class of relevant security
dealt in(Note 3)
|
|
Long
|
Short
|
|
Number
|
(%)
|
Number
|
(%)
|
(1) Relevant securities
|
14,602,116
|
0.99
|
1,322,893
|
0.09
|
(2) Derivatives (other than options)
|
0
|
0.00
|
0
|
0.00
|
(3) Options and agreements to purchase/sell
|
28,700
|
0.00
|
838,400
|
0.06
|
TOTAL
|
14,630,816
|
0.99
|
2,161,293
|
0.15
(b) Interests and short positions in relevant securities of the company, other than the
class dealt in (Note 3)
|
_Class of relevant security:
|
Long
|
Short
|
|
Number
|
(%)
|
Number
|
(%)
|
(1) Relevant securities
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
(2) Derivatives (other than options)
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
(3) Options and agreements to purchase/sell
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
Total
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
3. DEALINGS (Note 3)
(a) Purchases and sales
|
Purchase/sale
|
Number of relevant securities
|
Price per unit (Note 4)
|
PURCHASE
|
34
|
89.0000 USD
|
PURCHASE
|
17
|
89.8800 USD
|
PURCHASE
|
227
|
90.7010 USD
|
PURCHASE
|
52
|
91.2120 USD
|
PURCHASE
|
400
|
91.2455 USD
|
PURCHASE
|
10
|
91.2561 USD
|
PURCHASE
|
17
|
91.2600 USD
|
PURCHASE
|
20
|
91.2700 USD
|
PURCHASE
|
8
|
91.2800 USD
|
PURCHASE
|
9
|
91.2836 USD
|
PURCHASE
|
3
|
91.2850 USD
|
PURCHASE
|
3
|
91.2850 USD
|
PURCHASE
|
3
|
91.2850 USD
|
PURCHASE
|
75
|
91.2929 USD
|
PURCHASE
|
15
|
91.3169 USD
|
PURCHASE
|
11
|
91.3169 USD
|
PURCHASE
|
2
|
91.3169 USD
|
PURCHASE
|
4
|
91.3541 USD
|
PURCHASE
|
25
|
91.3702 USD
|
PURCHASE
|
53
|
91.3800 USD
|
PURCHASE
|
28
|
91.4150 USD
|
PURCHASE
|
40
|
91.4171 USD
|
PURCHASE
|
20
|
91.4236 USD
|
PURCHASE
|
5
|
91.5200 USD
|
PURCHASE
|
9
|
91.5200 USD
|
PURCHASE
|
100
|
91.5496 USD
|
PURCHASE
|
13
|
91.5500 USD
|
PURCHASE
|
16
|
91.5600 USD
|
PURCHASE
|
61
|
91.5600 USD
|
PURCHASE
|
130
|
91.5600 USD
|
PURCHASE
|
192
|
91.5600 USD
|
PURCHASE
|
195
|
91.5600 USD
|
PURCHASE
|
20
|
91.5684 USD
|
PURCHASE
|
15
|
91.5700 USD
|
PURCHASE
|
13
|
91.6104 USD
|
PURCHASE
|
2,000
|
91.6266 USD
|
PURCHASE
|
77
|
91.6370 USD
|
PURCHASE
|
150
|
91.6550 USD
|
PURCHASE
|
125
|
91.6600 USD
|
PURCHASE
|
96
|
91.6636 USD
|
PURCHASE
|
50
|
91.6759 USD
|
PURCHASE
|
141
|
91.6799 USD
|
PURCHASE
|
28
|
91.6900 USD
|
PURCHASE
|
14
|
91.7037 USD
|
PURCHASE
|
75
|
91.7100 USD
|
PURCHASE
|
100
|
91.7159 USD
|
PURCHASE
|
2
|
91.7300 USD
|
PURCHASE
|
70
|
91.7305 USD
|
PURCHASE
|
4
|
91.7338 USD
|
PURCHASE
|
46
|
91.7400 USD
|
PURCHASE
|
100
|
91.7400 USD
|
PURCHASE
|
3
|
91.7446 USD
|
PURCHASE
|
3
|
91.7650 USD
|
PURCHASE
|
15
|
91.7737 USD
|
PURCHASE
|
15
|
91.7768 USD
|
PURCHASE
|
100
|
91.7780 USD
|
PURCHASE
|
1,000
|
91.7944 USD
|
PURCHASE
|
8
|
91.8000 USD
|
PURCHASE
|
86
|
91.8873 USD
|
PURCHASE
|
8
|
91.9337 USD
|
PURCHASE
|
14
|
91.9637 USD
|
PURCHASE
|
14
|
91.9900 USD
|
PURCHASE
|
100
|
91.9950 USD
|
PURCHASE
|
45
|
92.0436 USD
|
PURCHASE
|
25
|
92.0640 USD
|
PURCHASE
|
31
|
92.0668 USD
|
PURCHASE
|
254
|
92.0717 USD
|
PURCHASE
|
10
|
92.0717 USD
|
PURCHASE
|
100
|
92.0717 USD
|
PURCHASE
|
4
|
92.0717 USD
|
PURCHASE
|
3
|
92.0717 USD
|
PURCHASE
|
2
|
92.0717 USD
|
PURCHASE
|
28
|
92.0717 USD
|
PURCHASE
|
219
|
92.0717 USD
|
PURCHASE
|
1
|
92.0717 USD
|
PURCHASE
|
2
|
92.0717 USD
|
PURCHASE
|
2
|
92.0717 USD
|
PURCHASE
|
9
|
92.0717 USD
|
PURCHASE
|
400
|
92.1036 USD
|
PURCHASE
|
300
|
92.1036 USD
|
PURCHASE
|
43
|
92.1036 USD
|
PURCHASE
|
400
|
92.1155 USD
|
PURCHASE
|
100
|
92.1356 USD
|
PURCHASE
|
100
|
92.1399 USD
|
PURCHASE
|
59
|
92.1400 USD
|
PURCHASE
|
14
|
92.1484 USD
|
PURCHASE
|
200
|
92.1490 USD
|
PURCHASE
|
3
|
92.1554 USD
|
PURCHASE
|
4
|
92.1589 USD
|
PURCHASE
|
32
|
92.1750 USD
|
PURCHASE
|
16
|
92.1836 USD
|
PURCHASE
|
38
|
92.2000 USD
|
PURCHASE
|
16
|
92.2100 USD
|
PURCHASE
|
500
|
92.2148 USD
|
PURCHASE
|
12
|
92.2161 USD
|
PURCHASE
|
3
|
92.2161 USD
|
PURCHASE
|
500
|
92.2252 USD
|
PURCHASE
|
36
|
92.2400 USD
|
PURCHASE
|
42
|
92.2461 USD
|
PURCHASE
|
2
|
92.2500 USD
|
PURCHASE
|
250
|
92.2750 USD
|
PURCHASE
|
105
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
100
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
50
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
100
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
100
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
50
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
150
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
30
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
300
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
150
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
15
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
20
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
25
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
30
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
60
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
25
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
15
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
200
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
100
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
50
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
25
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
50
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
50
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
25
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
25
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
15
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
150
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
10
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
5
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
25
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
50
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
2
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
15
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
50
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
10
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
100
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
50
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
35
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
10
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
4
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
125
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
50
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
25
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
10
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
5
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
100
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
120
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
150
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
50
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
25
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
5
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
175
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
25
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
5
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
50
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
5
|
92.2844 USD
|
PURCHASE
|
1
|
92.2900 USD
|
PURCHASE
|
7
|
92.2990 USD
|
PURCHASE
|
32
|
92.3136 USD
|
PURCHASE
|
75
|
92.3268 USD
|
PURCHASE
|
4
|
92.3350 USD
|
PURCHASE
|
200
|
92.3468 USD
|
PURCHASE
|
26
|
92.3570 USD
|
PURCHASE
|
270
|
92.3781 USD
|
PURCHASE
|
1
|
92.4050 USD
|
PURCHASE
|
27
|
92.4469 USD
|
PURCHASE
|
100
|
92.4877 USD
|
PURCHASE
|
18
|
92.4937 USD
|
PURCHASE
|
200
|
92.5104 USD
|
PURCHASE
|
175
|
92.5134 USD
|
PURCHASE
|
10
|
92.5184 USD
|
PURCHASE
|
84
|
92.5443 USD
|
PURCHASE
|
100
|
92.5549 USD
|
PURCHASE
|
65
|
92.5646 USD
|
PURCHASE
|
12
|
92.5762 USD
|
PURCHASE
|
11
|
92.5811 USD
|
PURCHASE
|
47
|
92.6000 USD
|
PURCHASE
|
71
|
92.6050 USD
|
PURCHASE
|
5
|
92.6237 USD
|
PURCHASE
|
235
|
92.6250 USD
|
PURCHASE
|
41
|
92.6300 USD
|
PURCHASE
|
5
|
92.6536 USD
|
PURCHASE
|
4
|
92.6979 USD
|
PURCHASE
|
36
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
1
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
1
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
11
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
4
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
22
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
2
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
28
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
7
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
16
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
63
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
3
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
9
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
6
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
5
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
1
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
3
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
7
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
2
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
2
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
4
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
5
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
18
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
48
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
19
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
1
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
6
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
6
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
1
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
5
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
1
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
6
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
12
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
22
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
2
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
6
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
4
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
8
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
8
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
7
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
10
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
1
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
5
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
269
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
1
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
23
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
43
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
5
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
1
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
4
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
6
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
13
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
6
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
9
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
3
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
7
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
109
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
94
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
25
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
80
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
12
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
7
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
17
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
117
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
4
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
16
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
6
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
34
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
6
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
3
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
1
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
15
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
25
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
1
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
7
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
12
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
14
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
4
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
15
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
5
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
19
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
12
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
10
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
10
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
12
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
2
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
1
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
1
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
2
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
129
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
1
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
8
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
39
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
25
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
38
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
39
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
37
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
43
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
36
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
38
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
1
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
4
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
11
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
62
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
42
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
3
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
2
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
13
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
10
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
6
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
1
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
40
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
2
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
1
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
3
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
10
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
1
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
3
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
3
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
5
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
3
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
6
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
6
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
4
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
4
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
5
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
3
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
4
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
7
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
8
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
6
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
5
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
10
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
8
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
11
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
6
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
1
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
4
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
7
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
5
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
6
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
49
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
5
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
6
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
19
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
76
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
5
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
10
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
21
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
7
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
71
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
1
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
24
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
9
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
19
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
4
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
6
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
1
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
16
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
6
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
5
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
2
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
4
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
26
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
62
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
1
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
1
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
185
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
7
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
5
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
2
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
2
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
27
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
3
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
13
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
41
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
47
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
25
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
30
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
1
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
16
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
37
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
18
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
6
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
6
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
12
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
4
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
12
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
12
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
8
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
3
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
5
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
4
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
4
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
4
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
9
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
4
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
10
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
20
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
28
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
20
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
1
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
40
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
1
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
1
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
37
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
10
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
1
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
26
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
6
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
26
|
92.7331 USD
|
PURCHASE
|
6
|
92.7636 USD
|
PURCHASE
|
377
|
92.7717 USD
|
PURCHASE
|
200
|
92.7717 USD
|
PURCHASE
|
18
|
92.7717 USD
|
SALE
|
3
|
89.8500 USD
|
SALE
|
200
|
90.6601 USD
|
SALE
|
100
|
90.6601 USD
|
SALE
|
2
|
90.6944 USD
|
SALE
|
1
|
90.7390 USD
|
SALE
|
700
|
90.9150 USD
|
SALE
|
200
|
91.0000 USD
|
SALE
|
50
|
91.1950 USD
|
SALE
|
100
|
91.2300 USD
|
SALE
|
200
|
91.3108 USD
|
SALE
|
100
|
91.3752 USD
|
SALE
|
3
|
91.4116 USD
|
SALE
|
75
|
91.4164 USD
|
SALE
|
1,000
|
91.4356 USD
|
SALE
|
100
|
91.4647 USD
|
SALE
|
200
|
91.6195 USD
|
SALE
|
103
|
91.6362 USD
|
SALE
|
253
|
91.6362 USD
|
SALE
|
292
|
91.6362 USD
|
SALE
|
50
|
91.6638 USD
|
SALE
|
75
|
91.6638 USD
|
SALE
|
35
|
91.6638 USD
|
SALE
|
30
|
91.6638 USD
|
SALE
|
85
|
91.6638 USD
|
SALE
|
35
|
91.6638 USD
|
SALE
|
300
|
91.6638 USD
|
SALE
|
100
|
91.6638 USD
|
SALE
|
25
|
91.6638 USD
|
SALE
|
45
|
91.6638 USD
|
SALE
|
25
|
91.6638 USD
|
SALE
|
100
|
91.6638 USD
|
SALE
|
20
|
91.6638 USD
|
SALE
|
60
|
91.6638 USD
|
SALE
|
7
|
91.6932 USD
|
SALE
|
250
|
91.7163 USD
|
SALE
|
17
|
91.7300 USD
|
SALE
|
22
|
91.7532 USD
|
SALE
|
9
|
91.7550 USD
|
SALE
|
4
|
91.9050 USD
|
SALE
|
30
|
91.9100 USD
|
SALE
|
30
|
92.0348 USD
|
SALE
|
20
|
92.0348 USD
|
SALE
|
30
|
92.0348 USD
|
SALE
|
12
|
92.0716 USD
|
SALE
|
4
|
92.0800 USD
|
SALE
|
10
|
92.0852 USD
|
SALE
|
5
|
92.0858 USD
|
SALE
|
1
|
92.1100 USD
|
SALE
|
30
|
92.1162 USD
|
SALE
|
4
|
92.1500 USD
|
SALE
|
10
|
92.1516 USD
|
SALE
|
3
|
92.1717 USD
|
SALE
|
1
|
92.1850 USD
|
SALE
|
4
|
92.1930 USD
|
SALE
|
3
|
92.1930 USD
|
SALE
|
11
|
92.1930 USD
|
SALE
|
3
|
92.1930 USD
|
SALE
|
2
|
92.1930 USD
|
SALE
|
20
|
92.1930 USD
|
SALE
|
12
|
92.1930 USD
|
SALE
|
3
|
92.1930 USD
|
SALE
|
11
|
92.1930 USD
|
SALE
|
6
|
92.1930 USD
|
SALE
|
8
|
92.1930 USD
|
SALE
|
12
|
92.1930 USD
|
SALE
|
31
|
92.1930 USD
|
SALE
|
7
|
92.1930 USD
|
SALE
|
13
|
92.1930 USD
|
SALE
|
9
|
92.1930 USD
|
SALE
|
3
|
92.1930 USD
|
SALE
|
2
|
92.1930 USD
|
SALE
|
3
|
92.1930 USD
|
SALE
|
2
|
92.1930 USD
|
SALE
|
3
|
92.1930 USD
|
SALE
|
10
|
92.1930 USD
|
SALE
|
2
|
92.1930 USD
|
SALE
|
11
|
92.1930 USD
|
SALE
|
10
|
92.1930 USD
|
SALE
|
2
|
92.1930 USD
|
SALE
|
8
|
92.1930 USD
|
SALE
|
2
|
92.1930 USD
|
SALE
|
15
|
92.1930 USD
|
SALE
|
6
|
92.1930 USD
|
SALE
|
14
|
92.1930 USD
|
SALE
|
17
|
92.1930 USD
|
SALE
|
17
|
92.1930 USD
|
SALE
|
2
|
92.1930 USD
|
SALE
|
3
|
92.1930 USD
|
SALE
|
3
|
92.2150 USD
|
SALE
|
6
|
92.2193 USD
|
SALE
|
7
|
92.2193 USD
|
SALE
|
200
|
92.2461 USD
|
SALE
|
228
|
92.2600 USD
|
SALE
|
6
|
92.2788 USD
|
SALE
|
36
|
92.3016 USD
|
SALE
|
50
|
92.3064 USD
|
SALE
|
54
|
92.3300 USD
|
SALE
|
7
|
92.3432 USD
|
SALE
|
14
|
92.3750 USD
|
SALE
|
250
|
92.4972 USD
|
SALE
|
50
|
92.5000 USD
|
SALE
|
6
|
92.5046 USD
|
SALE
|
178
|
92.5507 USD
|
SALE
|
2
|
92.5648 USD
|
SALE
|
300
|
92.6180 USD
|
SALE
|
300
|
92.7150 USD
|
SALE
|
12
|
92.7500 USD
|
SALE
|
50
|
92.8500 USD
|
SALE
|
56
|
92.8700 USD
|
SALE
|
4
|
92.8709 USD
|
SALE
|
35
|
92.8710 USD
|
SALE
|
250
|
92.8710 USD
|
SALE
|
17
|
92.8711 USD
|
SALE
|
59
|
92.8727 USD
|
SALE
|
10
|
92.8732 USD
|
SALE
|
2
|
92.8732 USD
|
SALE
|
47
|
92.8732 USD
|
SALE
|
5
|
92.8732 USD
|
SALE
|
41
|
92.8732 USD
|
SALE
|
3
|
92.8732 USD
|
SALE
|
8
|
92.8732 USD
|
SALE
|
77
|
92.8732 USD
|
SALE
|
8
|
92.8748 USD
|
SALE
|
46
|
92.8748 USD
|
SALE
|
212
|
92.8748 USD
|
SALE
|
500
|
92.9256 USD
|
SALE
|
1,691
|
92.9366 USD
|
SALE
|
7
|
92.9460 USD
(b) Derivatives transactions(other than options transactions)
|
Product name, e.g. CFD
|
Nature of transaction
(Note 6)
|
Number of relevant securities
(Note 7)
|
Price per unit
(Note 5)
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
(c) Options transactions in respect of existing relevant securities
(i) Writing, selling, purchasing or varying
|
Product name, eg call option
|
Writing, selling, purchasing, varying etc
|
Number of securities to which the option relates
(Note 6)
|
Exercise Price
|
Type, e.g American, European etc
|
Expiry Date
|
Option money paid/received per unit
(Note 4)
|
CALL
|
PURCHASE
|
200
|
90.0000
|
A
|
15/01/2021
|
0.0000 USD
|
CALL
|
PURCHASE
|
100
|
96.0000
|
A
|
07/02/2020
|
0.0100 USD
|
CALL
|
PURCHASE
|
100
|
97.5000
|
A
|
21/02/2020
|
0.1900 USD
|
PUT
|
PURCHASE
|
200
|
80.0000
|
A
|
15/05/2020
|
1.0500 USD
|
CALL
|
PURCHASE
|
300
|
90.0000
|
A
|
20/03/2020
|
4.5000 USD
|
CALL
|
PURCHASE
|
100
|
87.5000
|
A
|
21/02/2020
|
5.0900 USD
|
CALL
|
PURCHASE
|
5,000
|
86.5000
|
A
|
14/02/2020
|
6.2100 USD
|
CALL
|
SALE
|
200
|
90.0000
|
A
|
15/01/2021
|
0.0000 USD
|
CALL
|
SALE
|
100
|
96.0000
|
A
|
14/02/2020
|
0.3300 USD
|
CALL
|
SALE
|
400
|
96.0000
|
A
|
28/02/2020
|
0.5700 USD
|
CALL
|
SALE
|
400
|
97.5000
|
A
|
20/03/2020
|
0.7700 USD
|
CALL
|
SALE
|
800
|
97.5000
|
A
|
20/03/2020
|
0.7700 USD
|
CALL
|
SALE
|
400
|
97.5000
|
A
|
20/03/2020
|
0.7700 USD
|
PUT
|
SALE
|
3,000
|
90.0000
|
A
|
21/02/2020
|
0.7900 USD
|
CALL
|
SALE
|
100
|
97.5000
|
A
|
20/03/2020
|
0.8100 USD
|
CALL
|
SALE
|
500
|
97.5000
|
A
|
20/03/2020
|
0.8100 USD
|
CALL
|
SALE
|
100
|
97.5000
|
A
|
20/03/2020
|
0.8100 USD
|
CALL
|
SALE
|
200
|
97.5000
|
A
|
20/03/2020
|
0.8100 USD
|
CALL
|
SALE
|
200
|
97.5000
|
A
|
20/03/2020
|
0.8100 USD
|
CALL
|
SALE
|
100
|
97.5000
|
A
|
20/03/2020
|
0.8100 USD
|
CALL
|
SALE
|
200
|
97.5000
|
A
|
20/03/2020
|
0.8100 USD
|
CALL
|
SALE
|
200
|
105.0000
|
A
|
19/06/2020
|
1.0000 USD
|
CALL
|
SALE
|
300
|
95.0000
|
A
|
20/03/2020
|
1.1000 USD
|
CALL
|
SALE
|
100
|
95.0000
|
A
|
06/03/2020
|
1.3300 USD
|
CALL
|
SALE
|
1,000
|
95.0000
|
A
|
13/03/2020
|
1.3900 USD
|
CALL
|
SALE
|
1,000
|
100.0000
|
A
|
19/06/2020
|
1.6600 USD
|
CALL
|
SALE
|
26,700
|
92.5000
|
A
|
06/03/2020
|
1.7440 USD
|
PUT
|
SALE
|
2,000
|
92.5000
|
A
|
21/02/2020
|
1.7700 USD
|
CALL
|
SALE
|
25,000
|
92.5000
|
A
|
06/03/2020
|
1.8608 USD
|
CALL
|
SALE
|
25,000
|
92.5000
|
A
|
06/03/2020
|
1.8952 USD
|
CALL
|
SALE
|
19,000
|
92.5000
|
A
|
06/03/2020
|
2.1083 USD
|
CALL
|
SALE
|
25,000
|
92.5000
|
A
|
06/03/2020
|
2.2374 USD
|
CALL
|
SALE
|
100
|
90.0000
|
A
|
20/03/2020
|
4.2400 USD
(ii) Exercising
|
Product name, e.g. call option
|
Number of securities
|
Exercise price per
unit (Note 5)
|
N/A
|
N/A
|
N/A
(d) Other dealings (including transactions in respect of new securities) (Note 4)
|
Nature of transaction (Note 8)
|
Details
|
Price per unit
(if applicable) (Note 5)
|
N/A
|
N/A
|
N/A
4. OTHER INFORMATION
Agreements, arrangements or understandings relating to options or derivatives
|
Full details of any agreement, arrangement or understanding between the person disclosing
and any other person relating to the voting rights of any relevant securities under any option
referred to on this form or relating to the voting rights or future acquisition or disposal of any
relevant securities to which any derivative referred to on this form is referenced. If none, this
should be stated.
|
NONE
|
Is a Supplemental Form 8 attached?(Note 9)
|
YES
|
Date of disclosure
|
10 FEBRUARY 2020
|
Contact Name
|
Craig Horsley
|
Telephone Number
|
+44(141) 245 7736
|
If a connected EFM, name of offeree/offeror with which connected
|
ABBVIE INC.
|
If a connected EFM, state nature of connection(Note 10)
|
Advisory
Notes
1. Specify the owner or controller of the interest in addition to the person dealing. The naming of nominees or vehicle companies is insufficient. In case of disclosure of dealings by fund managers on behalf of discretionary clients, the clients need not be named.
2. See the definition of 'relevant securities' in Rule 2.1 of part A of the Rules.
3. See the definition of 'interest in relevant security' in Rule 2.6 of part A of the Rules and see Rules 8.6(a) of Part B of the Rules. If an option over new securities is acquired or exercised, the relevant interest should be disclosed under '(1) Relevant Securities'. If an option over existing relevant securities is acquired or exercised, the relevant interest should be disclosed under '(3) Options and agreements to purchase/sell'.
4. See the definition of 'dealing' in Rule 2.1 of part A of the Rules.
5. For all prices and other monetary amounts, the currency must be stated. If economic exposure to the changes in the price of the securities is limited, for example, by virtue of stop loss arrangement relating to spread bet, full details must be given.
6. If a long position has been increased or decreased as a result of the dealing, write 'increased long' or 'decreased long' respectively. If a short position has been increased or decreased as a result of the dealing, write 'increased short' or 'decreased short' respectively. If the dealing has not resulted in a long or short position being increased or reduced, give details of the variation or other dealing.
7. See Rule 2.6(d) of Part A of the Rules .
8. State type of dealing, e.g. 'subscription', 'conversion', 'exercise' etc .
9. Where there are open option positions or open derivative positions (other than CFDs), or where there is an agreement to purchase or to sell, Supplemental Form 8 must be completed.
10. See the definition of 'connected fund manager' in Rule 2.2 of Part A of the Rules.
For full details of disclosure requirements, see Rule 8 of the Rules. If in doubt, consult the Panel.
References in these notes to 'the Rules' are to the Irish Takeover Panel Act, 1997, Takeover Rules, 2013.
SUPPLEMENTAL FORM 8
IRISH TAKEOVER PANEL
DISCLOSURE UNDER RULE 8.1 and 8.3 OF THE IRISH TAKEOVER PANEL ACT, 1997, TAKEOVER RULES, 2013
DETAILS OF OPEN POSITIONS
(This form should be attached to Form 8.1(a) & (b)(i), Form 8.1(b)(ii) and Form 8.3, as appropriate)
OPEN POSITIONS (Note 1)
|
Product Name e.g call option
|
Written or Purchased
|
Number of relevant securities to which the option or derivative relates
|
Exercise Price Per Unit (Note 2)
|
Type, e.g. American, European etc
|
Expiry Date
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
86.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
500
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
500
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
600
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
500
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
500
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
88.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
91.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
91.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
91.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
91.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
91.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
91.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
91.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
92.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
600
|
92.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
93.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
93.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
93.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
93.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
93.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
93.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
93.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
93.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
93.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
500
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
500
|
90.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
2800
|
90.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
1100
|
90.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
1100
|
90.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
90.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
1100
|
90.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
1200
|
90.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
90.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
500
|
90.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
1200
|
90.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
3000
|
90.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300000
|
92.50 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
94.50 USD
|
American
|
07/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
94.50 USD
|
American
|
07/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
94.50 USD
|
American
|
07/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
94.50 USD
|
American
|
07/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
94.50 USD
|
American
|
07/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
94.50 USD
|
American
|
07/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
94.50 USD
|
American
|
07/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
94.50 USD
|
American
|
07/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
94.50 USD
|
American
|
07/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
90.00 USD
|
American
|
07/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
90.00 USD
|
American
|
07/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
90.00 USD
|
American
|
07/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
90.00 USD
|
American
|
07/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
90.00 USD
|
American
|
07/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.00 USD
|
American
|
07/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
95.00 USD
|
American
|
14/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
95.00 USD
|
American
|
14/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
95.00 USD
|
American
|
14/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
95.00 USD
|
American
|
14/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
95.00 USD
|
American
|
14/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
95.00 USD
|
American
|
14/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
95.00 USD
|
American
|
14/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
95.00 USD
|
American
|
14/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
95.00 USD
|
American
|
14/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
95.00 USD
|
American
|
14/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
86.00 USD
|
American
|
14/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
5000
|
86.50 USD
|
American
|
14/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
96.00 USD
|
American
|
14/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
95.00 USD
|
American
|
28/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
96.00 USD
|
American
|
28/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
87.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
87.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
87.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
87.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
87.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
87.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
87.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
87.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
87.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
87.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
87.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
900
|
87.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
87.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
87.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
87.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
87.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
87.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
87.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
87.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
2000
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
1500
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
1500
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
900
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
600
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
1400
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
700
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
600
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
1000
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
700
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
600
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
500
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
500
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
600
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
700
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
1000
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
1100
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
1900
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
1000
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
2600
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
1200
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
600
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
1100
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
1000
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
1500
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
500
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
500
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
600
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
600
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
700
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
1400
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
1900
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
500
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
1000
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
800
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
500
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
1000
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
600
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
5000
|
92.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
500
|
92.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
92.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
PUT
|
WRITTEN
|
2000
|
92.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
97.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
97.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
97.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
97.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
97.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
97.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
97.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
97.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
97.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
97.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
97.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
97.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
97.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
97.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
97.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
97.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
97.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
97.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
97.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
500
|
97.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
97.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
500
|
97.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
500
|
97.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
97.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
97.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
97.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
97.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
97.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
97.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
97.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
97.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
97.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
97.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
97.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
97.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
1000
|
83.00 USD
|
American
|
13/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
90.00 USD
|
American
|
13/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
95.00 USD
|
American
|
06/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
1000
|
95.00 USD
|
American
|
13/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200000
|
90.00 USD
|
European
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
1000
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
1000
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
1000
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
3000
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
90.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
PUT
|
WRITTEN
|
100
|
62.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
85.00 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
85.00 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
87.50 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
87.50 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
90.00 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
90.00 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
90.00 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
90.00 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
90.00 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
90.00 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
90.00 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
90.00 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
90.00 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
600
|
92.50 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
700
|
92.50 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
92.50 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
2500
|
95.00 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
600
|
95.00 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
95.00 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
95.00 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
1000
|
95.00 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
95.00 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
500
|
95.00 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
95.00 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
95.00 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
95.00 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
95.00 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
95.00 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
95.00 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
95.00 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
95.00 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
95.00 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
97.50 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
97.50 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
500
|
97.50 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
97.50 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
97.50 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
800
|
97.50 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
97.50 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
97.50 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
97.50 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
97.50 USD
|
American
|
20/03/2020
|
PUT
|
WRITTEN
|
4000
|
85.00 USD
|
American
|
20/03/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
500
|
82.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
800
|
82.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
82.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
82.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
PUT
|
WRITTEN
|
600
|
105.00 USD
|
American
|
21/01/2022
|
CALL
|
WRITTEN
|
500
|
100.00 USD
|
American
|
21/08/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
100.00 USD
|
American
|
21/08/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
90.00 USD
|
American
|
21/08/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
95.00 USD
|
American
|
21/08/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
95.00 USD
|
American
|
21/08/2020
|
PUT
|
PURCHASED
|
2500
|
42.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
82.50 USD
|
American
|
18/09/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
1700
|
82.50 USD
|
American
|
18/09/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
18/09/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
900
|
82.50 USD
|
American
|
18/09/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
82.50 USD
|
American
|
18/09/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
600
|
82.50 USD
|
American
|
18/09/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
82.50 USD
|
American
|
18/09/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
500
|
82.50 USD
|
American
|
18/09/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
82.50 USD
|
American
|
18/09/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
82.50 USD
|
American
|
18/09/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
2000
|
82.50 USD
|
American
|
18/09/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
82.50 USD
|
American
|
18/09/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
700
|
82.50 USD
|
American
|
18/09/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
700
|
82.50 USD
|
American
|
18/09/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
1000
|
82.50 USD
|
American
|
18/09/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
500
|
82.50 USD
|
American
|
18/09/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
100.00 USD
|
American
|
18/09/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
75.00 USD
|
American
|
18/09/2020
|
PUT
|
WRITTEN
|
500
|
100.00 USD
|
American
|
21/01/2022
|
PUT
|
WRITTEN
|
2000
|
70.00 USD
|
American
|
21/01/2022
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
77.50 USD
|
American
|
21/01/2022
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
77.50 USD
|
American
|
21/01/2022
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
77.50 USD
|
American
|
21/01/2022
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
77.50 USD
|
American
|
21/01/2022
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
77.50 USD
|
American
|
21/01/2022
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
77.50 USD
|
American
|
21/01/2022
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
100.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
100.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
100.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
1000
|
100.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
100.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
100.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
100.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
100.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
100.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
100.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
100.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
500
|
100.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
75.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
800
|
77.50 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
1000
|
80.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
PURCHASED
|
400
|
80.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
80.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
5700
|
80.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
1000
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
800
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
500
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
500
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
500
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
600
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
500
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
600
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
6500
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
1200
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
1700
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
500
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
500
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
85.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
95.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
95.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
95.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
95.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
95.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
95.00 USD
|
American
|
15/05/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
70.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
70.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
70.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
70.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
PURCHASED
|
5000
|
70.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
70.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
70.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
70.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
70.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
75.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
75.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
500
|
75.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
75.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
75.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
75.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
75.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
75.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
75.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
75.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
75.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
75.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
75.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
500
|
75.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
75.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
1300
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
1200
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
1100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
3300
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
600
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
1600
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
800
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
1200
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
800
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
500
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
1500
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
1300
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
80.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
1000
|
85.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
500
|
87.50 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
87.50 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
87.50 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
90.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
90.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
90.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
90.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
90.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
500
|
90.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
90.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
90.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
90.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
90.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
90.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
90.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
90.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
90.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
90.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
95.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
95.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
95.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
95.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
95.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
95.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
95.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
1200
|
95.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
95.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
95.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
95.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
95.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
95.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
95.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
95.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
1200
|
95.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
97.50 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
97.50 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
97.50 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
97.50 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
97.50 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
100.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
500
|
100.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
3600
|
100.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
100.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
8500
|
100.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
100.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
100.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
100.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
500
|
100.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
100.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
105.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
105.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
105.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
105.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
105.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
105.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
110.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
110.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
PUT
|
WRITTEN
|
800
|
95.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
PUT
|
WRITTEN
|
500
|
65.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
PUT
|
WRITTEN
|
2000
|
70.00 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
500
|
82.50 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
77.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
77.50 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
77.50 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
77.50 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
1000
|
100.00 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
100.00 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
100.00 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
100.00 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
105.00 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
110.00 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
800
|
80.00 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
1000
|
80.00 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
80.00 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
1200
|
80.00 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
1300
|
80.00 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
85.00 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
85.00 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
90.00 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
90.00 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
95.00 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
95.00 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
95.00 USD
|
American
|
19/06/2020
|
PUT
|
WRITTEN
|
1500
|
95.00 USD
|
American
|
19/06/2020
|
PUT
|
WRITTEN
|
5000
|
95.00 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
70.00 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
500
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
87.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
1000
|
87.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
87.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
92.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
92.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
600
|
92.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
92.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
92.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
92.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
92.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
92.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
92.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
PUT
|
WRITTEN
|
1000
|
60.00 USD
|
American
|
19/06/2020
|
PUT
|
PURCHASED
|
1500
|
75.00 USD
|
American
|
19/06/2020
|
PUT
|
PURCHASED
|
5000
|
75.00 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
72.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
72.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
72.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
72.50 USD
|
American
|
19/06/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
67.50 USD
|
American
|
15/01/2021
|
CALL
|
WRITTEN
|
500
|
100.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
82.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
82.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
82.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
85.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
85.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
85.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
85.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
85.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
85.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
85.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
85.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
2000
|
85.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
85.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
85.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
85.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
85.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
85.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
85.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
85.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
85.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
85.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
85.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
85.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
85.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
85.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
85.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
85.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
85.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
85.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
85.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
85.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
85.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
85.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
85.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
85.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
85.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
85.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
200
|
85.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
500
|
85.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
85.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
85.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
85.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
400
|
85.00 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
300
|
87.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
87.50 USD
|
American
|
21/02/2020
|
CALL
|
WRITTEN
|
100
|
87.50 USD
|
American
|