London Stock Exchange : Form 8.3 - Allergan PLC - Amendment 0 03/09/2020 | 01:53pm EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Regulatory Story Go to market news section Goldman Sachs Grp. (Non Exmpt Ent.) - IRSH Form 8.3 - Allergan PLC - Amendment Released 17:49 09-Mar-2020





RNS Number : 5102F Goldman Sachs Grp. (Non Exmpt Ent.) 09 March 2020 Amendment - due to the amendment of Derivative transactions, the disclosure made on 05 March for dealings on 03 March has been updated. Sections 2(a) and 3(b) have been updated. FORM 8.3 IRISH TAKEOVER PANEL DISCLOSURE UNDER RULE 8.3 OF THE IRISH TAKEOVER PANEL ACT, 1997, TAKEOVER RULES, 2013 DEALINGS BY PERSONS WITH INTERESTS IN RELEVANT SECURITIES REPRESENTING 1% OR MORE 1. KEY INFORMATION Name of person dealing (Note 1) GOLDMAN SACHS NON EXEMPT ENTITY GROUP Company dealt in ALLERGAN PLC Class of relevant security to which the dealings being disclosed relate (Note2) USD 0.0001 ordinary shares Date of dealing 03 March 2020 2. INTERESTS AND SHORT POSITIONS (a) Interests and short positions (following dealing) in the class of relevant security dealt in (Note 3) Long Short Number (%) Number (%) (1) Relevant securities 9,712,355.032* (2.95) 8,147,304.032* (2.47) (2) Derivatives (other than options) 3,571,598 (1.08) 5,565,702 (1.69) (3) Options and agreements to purchase/sell 125,000 (0.03) 125,000 (0.03) Total 13,408,953.032* (4.07) 13,838,006.032* (4.20) * GOLDMAN SACHS NON EXEMPT ENTITY GROUP resulting position includes changes resulting from non-trade related activity. (b) Interests and short positions in relevant securities of the company, other than the class dealt in (Note 3) Class of relevant security: Long Short Number (%) Number (%) (1) Relevant securities (2) Derivatives (other than options) (3) Options and agreements to purchase/sell Total 3. DEALINGS (Note 4) (a) Purchases and sales Purchase/sale Number of relevant securities Price per unit (Note 5) Purchase 100 190.6650 USD Purchase 100 190.7300 USD Purchase 100 190.7600 USD Purchase 39 190.9000 USD Purchase 100 191.0100 USD Purchase 41 191.0600 USD Purchase 59 191.0600 USD Purchase 39 191.0900 USD Purchase 100 191.1400 USD Purchase 100 191.2500 USD Purchase 39 191.3500 USD Purchase 43 191.4000 USD Purchase 57 191.4000 USD Purchase 100 191.4100 USD Purchase 100 191.4300 USD Purchase 100 191.5800 USD Purchase 100 191.7500 USD Purchase 100 191.8000 USD Purchase 100 191.8100 USD Purchase 1 191.8300 USD Purchase 45 191.8400 USD Purchase 1 191.8400 USD Purchase 100 191.8600 USD Purchase 100 191.9200 USD Purchase 100 191.9300 USD Purchase 3,531 191.9383 USD Purchase 7,177 191.9400 USD Purchase 112 191.9400 USD Purchase 754 191.9400 USD Purchase 36 191.9400 USD Purchase 4 191.9400 USD Purchase 3 191.9400 USD Purchase 366 191.9400 USD Purchase 121 191.9400 USD Purchase 577 191.9400 USD Purchase 448 191.9400 USD Purchase 132 191.9400 USD Purchase 2,971 191.9400 USD Purchase 427 191.9400 USD Purchase 18,656 191.9400 USD Purchase 3,054 191.9400 USD Purchase 16,000 191.9400 USD Purchase 900 191.9400 USD Purchase 207 191.9400 USD Purchase 183 191.9400 USD Purchase 9 191.9400 USD Purchase 173 191.9400 USD Purchase 982 191.9400 USD Purchase 2,543 191.9400 USD Purchase 2 191.9400 USD Purchase 44 191.9400 USD Purchase 1,877 191.9400 USD Purchase 923 191.9400 USD Purchase 110 191.9400 USD Purchase 78 191.9400 USD Purchase 56 191.9400 USD Purchase 109 191.9400 USD Purchase 4 191.9400 USD Purchase 513 191.9400 USD Purchase 138 191.9400 USD Purchase 830 191.9400 USD Purchase 391 191.9400 USD Purchase 18,394 191.9400 USD Purchase 100 191.9600 USD Purchase 18 192.0500 USD Purchase 82 192.0500 USD Purchase 100 192.0600 USD Purchase 25 192.0800 USD Purchase 75 192.0800 USD Purchase 100 192.0900 USD Purchase 52 192.1300 USD Purchase 48 192.1300 USD Purchase 39 192.1800 USD Purchase 39 192.2000 USD Purchase 100 192.2000 USD Purchase 100 192.2700 USD Purchase 100 192.2900 USD Purchase 100 192.3400 USD Purchase 100 192.3900 USD Purchase 100 192.4800 USD Purchase 100 192.4800 USD Purchase 84 192.4800 USD Purchase 100 192.4800 USD Purchase 100 192.5300 USD Purchase 100 192.5600 USD Purchase 39 192.6300 USD Purchase 91 192.6400 USD Purchase 9 192.6400 USD Purchase 92 192.6700 USD Purchase 2 192.6800 USD Purchase 98 192.6800 USD Purchase 100 192.6900 USD Purchase 39 192.6900 USD Purchase 100 192.7100 USD Purchase 29 192.7400 USD Purchase 71 192.7400 USD Purchase 16 192.7500 USD Purchase 100 192.7500 USD Purchase 84 192.7500 USD Purchase 100 192.7700 USD Purchase 100 192.8000 USD Purchase 100 192.8000 USD Purchase 100 192.8200 USD Purchase 39 192.8200 USD Purchase 100 192.8300 USD Purchase 100 192.8700 USD Purchase 100 192.8700 USD Purchase 100 192.8800 USD Purchase 15 192.8900 USD Purchase 85 192.8900 USD Purchase 11 192.8900 USD Purchase 53 192.9000 USD Purchase 47 192.9000 USD Purchase 100 192.9200 USD Purchase 100 192.9200 USD Purchase 60 192.9300 USD Purchase 40 192.9300 USD Purchase 100 192.9500 USD Purchase 100 192.9500 USD Purchase 50 192.9700 USD Purchase 100 192.9700 USD Purchase 100 192.9800 USD Purchase 85 192.9800 USD Purchase 50 192.9800 USD Purchase 39 192.9800 USD Purchase 100 192.9800 USD Purchase 48 193.0000 USD Purchase 100 193.0000 USD Purchase 52 193.0000 USD Purchase 75 193.0100 USD Purchase 100 193.0100 USD Purchase 25 193.0100 USD Purchase 100 193.0300 USD Purchase 100 193.0300 USD Purchase 100 193.0500 USD Purchase 100 193.0600 USD Purchase 100 193.0700 USD Purchase 100 193.0900 USD Purchase 76 193.0900 USD Purchase 24 193.0900 USD Purchase 77 193.1000 USD Purchase 5 193.1000 USD Purchase 2 193.1000 USD Purchase 16 193.1000 USD Purchase 16 193.1100 USD Purchase 100 193.1100 USD Purchase 100 193.1200 USD Purchase 100 193.1200 USD Purchase 100 193.1200 USD Purchase 100 193.1200 USD Purchase 100 193.1200 USD Purchase 100 193.1200 USD Purchase 20 193.1200 USD Purchase 40 193.1200 USD Purchase 40 193.1200 USD Purchase 75 193.1300 USD Purchase 25 193.1300 USD Purchase 100 193.1400 USD Purchase 38 193.1400 USD Purchase 100 193.1500 USD Purchase 100 193.1500 USD Purchase 10 193.1500 USD Purchase 100 193.1500 USD Purchase 100 193.1600 USD Purchase 21 193.1600 USD Purchase 19 193.1600 USD Purchase 50 193.1600 USD Purchase 100 193.1600 USD Purchase 100 193.1600 USD Purchase 100 193.1600 USD Purchase 50 193.1600 USD Purchase 100 193.1600 USD Purchase 31 193.1600 USD Purchase 100 193.1600 USD Purchase 60 193.1600 USD Purchase 69 193.1600 USD Purchase 9 193.1700 USD Purchase 100 193.1700 USD Purchase 100 193.1700 USD Purchase 91 193.1700 USD Purchase 84 193.1800 USD Purchase 62 193.1800 USD Purchase 38 193.1800 USD Purchase 82 193.1900 USD Purchase 18 193.1900 USD Purchase 100 193.1900 USD Purchase 90 193.2000 USD Purchase 100 193.2000 USD Purchase 100 193.2000 USD Purchase 100 193.2100 USD Purchase 100 193.2200 USD Purchase 100 193.2200 USD Purchase 100 193.2200 USD Purchase 100 193.2400 USD Purchase 100 193.2400 USD Purchase 100 193.2400 USD Purchase 100 193.2500 USD Purchase 100 193.2500 USD Purchase 100 193.2500 USD Purchase 100 193.2500 USD Purchase 100 193.2600 USD Purchase 10 193.2700 USD Purchase 100 193.2800 USD Purchase 100 193.2800 USD Purchase 100 193.2800 USD Purchase 100 193.2800 USD Purchase 100 193.2850 USD Purchase 10,000 193.2892 USD Purchase 100 193.2900 USD Purchase 100 193.2900 USD Purchase 100 193.2900 USD Purchase 100 193.2900 USD Purchase 100 193.3000 USD Purchase 100 193.3100 USD Purchase 100 193.3200 USD Purchase 100 193.3200 USD Purchase 96 193.3300 USD Purchase 100 193.3300 USD Purchase 100 193.3300 USD Purchase 4 193.3300 USD Purchase 100 193.3400 USD Purchase 100 193.3400 USD Purchase 100 193.3400 USD Purchase 100 193.3400 USD Purchase 100 193.3400 USD Purchase 100 193.3500 USD Purchase 100 193.3500 USD Purchase 100 193.3500 USD Purchase 100 193.3500 USD Purchase 57 193.3500 USD Purchase 100 193.3600 USD Purchase 98 193.3800 USD Purchase 100 193.3850 USD Purchase 100 193.3900 USD Purchase 100 193.3900 USD Purchase 92 193.3900 USD Purchase 100 193.3900 USD Purchase 100 193.4000 USD Purchase 100 193.4000 USD Purchase 100 193.4100 USD Purchase 8 193.4300 USD Purchase 100 193.4400 USD Purchase 100 193.4400 USD Purchase 36 193.4500 USD Purchase 100 193.4500 USD Purchase 64 193.4500 USD Purchase 6 193.4700 USD Purchase 2 193.4700 USD Purchase 50 193.4700 USD Purchase 1 193.4700 USD Purchase 13 193.4700 USD Purchase 3 193.4700 USD Purchase 25 193.4700 USD Purchase 100 193.4800 USD Purchase 3 193.4800 USD Purchase 97 193.4800 USD Purchase 4 193.5000 USD Purchase 100 193.5000 USD Purchase 100 193.5000 USD Purchase 100 193.5000 USD Purchase 100 193.5100 USD Purchase 100 193.5200 USD Purchase 100 193.5200 USD Purchase 100 193.5200 USD Purchase 100 193.5300 USD Purchase 100 193.5300 USD Purchase 100 193.5300 USD Purchase 100 193.5300 USD Purchase 100 193.5300 USD Purchase 29 193.5400 USD Purchase 71 193.5400 USD Purchase 100 193.5400 USD Purchase 34 193.5500 USD Purchase 100 193.5500 USD Purchase 100 193.5500 USD Purchase 100 193.5500 USD Purchase 66 193.5500 USD Purchase 100 193.5700 USD Purchase 100 193.5700 USD Purchase 100 193.5700 USD Purchase 100 193.5800 USD Purchase 100 193.5800 USD Purchase 100 193.5800 USD Purchase 80 193.6100 USD Purchase 20 193.6100 USD Purchase 100 193.6200 USD Purchase 100 193.6300 USD Purchase 100 193.6400 USD Purchase 100 193.6400 USD Purchase 13 193.6800 USD Purchase 99 193.7100 USD Purchase 1 193.7100 USD Purchase 85 193.7600 USD Purchase 2 193.7600 USD Purchase 13 193.7600 USD Purchase 100 193.8200 USD Purchase 4 193.9300 USD Purchase 100 193.9400 USD Purchase 100 193.9400 USD Purchase 100 193.9800 USD Purchase 100 194.0700 USD Purchase 100 194.0800 USD Purchase 47 194.1800 USD Purchase 53 194.1800 USD Purchase 100 194.2600 USD Purchase 46 194.2700 USD Purchase 4 194.2700 USD Purchase 50 194.2700 USD Purchase 100 194.4300 USD Purchase 1 194.7200 USD Purchase 1 194.7900 USD Purchase 11 194.8800 USD Purchase 50 194.8800 USD Purchase 20 194.8800 USD Purchase 19 194.8800 USD Purchase 100 194.9200 USD Sale 12 190.3600 USD Sale 88 190.3600 USD Sale 100 190.3650 USD Sale 100 190.4500 USD Sale 100 190.7100 USD Sale 100 190.7300 USD Sale 31 190.9800 USD Sale 69 190.9800 USD Sale 100 190.9900 USD Sale 100 191.0100 USD Sale 100 191.0100 USD Sale 100 191.0300 USD Sale 100 191.1100 USD Sale 100 191.1500 USD Sale 100 191.1750 USD Sale 30 191.2700 USD Sale 70 191.2700 USD Sale 100 191.2750 USD Sale 19 191.3500 USD Sale 21 191.3500 USD Sale 100 191.3600 USD Sale 100 191.3700 USD Sale 100 191.3700 USD Sale 51 191.4000 USD Sale 49 191.4000 USD Sale 100 191.4500 USD Sale 98 191.5600 USD Sale 2 191.5600 USD Sale 100 191.5800 USD Sale 100 191.7000 USD Sale 100 191.7650 USD Sale 85 191.7700 USD Sale 100 191.7700 USD Sale 100 191.7750 USD Sale 100 191.8200 USD Sale 100 191.8200 USD Sale 100 191.8400 USD Sale 83 191.8500 USD Sale 100 191.8500 USD Sale 100 191.9200 USD Sale 200 191.9400 USD Sale 78 191.9400 USD Sale 900 191.9400 USD Sale 1,200 191.9400 USD Sale 181 191.9400 USD Sale 36 191.9400 USD Sale 2,283 191.9400 USD Sale 182 191.9400 USD Sale 17,730 191.9400 USD Sale 1,877 191.9400 USD Sale 121 191.9400 USD Sale 513 191.9400 USD Sale 874 191.9400 USD Sale 173 191.9400 USD Sale 1,034 191.9400 USD Sale 136 191.9400 USD Sale 264 191.9400 USD Sale 1,620 191.9400 USD Sale 132 191.9400 USD Sale 56 191.9400 USD Sale 4 191.9400 USD Sale 73 191.9400 USD Sale 18,394 191.9400 USD Sale 198 191.9400 USD Sale 9,213 191.9400 USD Sale 158 191.9400 USD Sale 112 191.9400 USD Sale 830 191.9400 USD Sale 21,387 191.9400 USD Sale 276 191.9400 USD Sale 16,000 191.9400 USD Sale 982 191.9400 USD Sale 22 191.9400 USD Sale 3 191.9400 USD Sale 79 191.9400 USD Sale 754 191.9400 USD Sale 264 191.9400 USD Sale 500 191.9400 USD Sale 57 191.9400 USD Sale 207 191.9400 USD Sale 923 191.9400 USD Sale 97 191.9400 USD Sale 17 191.9400 USD Sale 2 191.9400 USD Sale 4 191.9400 USD Sale 427 191.9400 USD Sale 900 191.9400 USD Sale 112 191.9400 USD Sale 391 191.9400 USD Sale 77 191.9400 USD Sale 44 191.9400 USD Sale 2 191.9400 USD Sale 116 191.9400 USD Sale 18,656 191.9400 USD Sale 56 192.0000 USD Sale 13 192.0500 USD Sale 87 192.0500 USD Sale 100 192.0950 USD Sale 53 192.1200 USD Sale 4 192.1500 USD Sale 100 192.2200 USD Sale 100 192.2400 USD Sale 100 192.3000 USD Sale 100 192.3100 USD Sale 100 192.4100 USD Sale 100 192.4100 USD Sale 100 192.4500 USD Sale 100 192.4900 USD Sale 13 192.5000 USD Sale 100 192.5000 USD Sale 82 192.5000 USD Sale 1,662 192.5031 USD Sale 69 192.5200 USD Sale 100 192.5300 USD Sale 100 192.5750 USD Sale 100 192.6400 USD Sale 100 192.6400 USD Sale 100 192.6800 USD Sale 100 192.7100 USD Sale 100 192.7100 USD Sale 100 192.7100 USD Sale 100 192.7200 USD Sale 100 192.7300 USD Sale 4 192.7400 USD Sale 100 192.7500 USD Sale 100 192.7500 USD Sale 100 192.7850 USD Sale 19 192.8000 USD Sale 81 192.8000 USD Sale 49 192.8100 USD Sale 51 192.8100 USD Sale 100 192.8200 USD Sale 100 192.8250 USD Sale 100 192.8300 USD Sale 16 192.8700 USD Sale 84 192.8700 USD Sale 15 192.9200 USD Sale 85 192.9200 USD Sale 100 192.9300 USD Sale 100 192.9300 USD Sale 100 192.9500 USD Sale 100 192.9800 USD Sale 100 193.0500 USD Sale 100 193.0500 USD Sale 42 193.0600 USD Sale 100 193.0600 USD Sale 100 193.0800 USD Sale 100 193.1100 USD Sale 100 193.1100 USD Sale 2 193.1200 USD Sale 43 193.1200 USD Sale 2 193.1500 USD Sale 98 193.1500 USD Sale 100 193.1700 USD Sale 100 193.2200 USD Sale 100 193.2200 USD Sale 100 193.2300 USD Sale 38 193.2400 USD Sale 5 193.2400 USD Sale 57 193.2400 USD Sale 100 193.2600 USD Sale 10 193.2700 USD Sale 10,000 193.2892 USD Sale 100 193.2900 USD Sale 21 193.2900 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 4 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 69 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 20 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 200 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 31 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 50 193.3000 USD Sale 4 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 30 193.3000 USD Sale 32 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 2 193.3000 USD Sale 51 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 1 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 1 193.3000 USD Sale 1 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 7 193.3000 USD Sale 50 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 200 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 4 193.3000 USD Sale 4 193.3000 USD Sale 4 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 50 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 18 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 80 193.3000 USD Sale 97 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 53 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 94 193.3000 USD Sale 99 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 43 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 70 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 32 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 98 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 4 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 6 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 80 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 49 193.3000 USD Sale 2 193.3000 USD Sale 300 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 61 193.3000 USD Sale 18 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 79 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 49 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 43 193.3000 USD Sale 50 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 99 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 21 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 30 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 150 193.3000 USD Sale 85 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 98 193.3000 USD Sale 1 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 20 193.3000 USD Sale 200 193.3000 USD Sale 100 193.3000 USD Sale 100 193.3100 USD Sale 100 193.3100 USD Sale 100 193.3100 USD Sale 100 193.3100 USD Sale 100 193.3100 USD Sale 100 193.3100 USD Sale 100 193.3100 USD Sale 100 193.3100 USD Sale 100 193.3150 USD Sale 100 193.3200 USD Sale 200 193.3200 USD Sale 100 193.3350 USD Sale 100 193.3400 USD Sale 100 193.3400 USD Sale 100 193.3500 USD Sale 100 193.4500 USD Sale 100 193.4700 USD Sale 100 193.4900 USD Sale 31 193.5000 USD Sale 69 193.5000 USD Sale 100 193.5250 USD Sale 100 193.5900 USD Sale 100 193.6350 USD Sale 49 193.6500 USD Sale 100 193.6500 USD Sale 65 193.6800 USD Sale 100 193.6900 USD Sale 100 193.6900 USD Sale 100 193.7300 USD Sale 100 193.7400 USD Sale 100 193.7500 USD Sale 100 193.7600 USD Sale 100 193.8100 USD Sale 100 193.8300 USD Sale 100 193.8900 USD Sale 56 194.0400 USD Sale 100 194.0600 USD Sale 100 194.0950 USD Sale 100 194.1250 USD Sale 100 194.1250 USD Sale 100 194.1250 USD Sale 100 194.1250 USD Sale 100 194.1300 USD Sale 100 194.1300 USD Sale 31 194.1800 USD Sale 100 194.6800 USD Sale 100 194.7700 USD Sale 39 194.9500 USD (b) Derivatives transactions (other than options transactions) Product name, e.g. CFD Nature of transaction (Note 6) Number of relevant securities (Note 7) Price per unit (Note 5) CFD Reducing a short position 1,040 191.2361 USD CFD Reducing a short position 200 191.9400 USD CFD Reducing a short position 17 191.9400 USD CFD Reducing a short position 3,485 192.5490 USD CFD Reducing a long position 11 192.8895 USD CFD Increasing a short position 10,000 193.2892 USD CFD Opening a short position 200 193.5000 USD CFD Reducing a short position 856 194.1819 USD SWAP Reducing a short position 14,746 193.3010 USD (c) Options transactions in respect of existing relevant securities (i) Writing, selling, purchasing or varying Product name,e.g. call option Writing, selling, purchasing, varying etc. Number of securities to which the option relates (Note 7) Exercise price Type, e.g. American, European etc. Expiry date Option money paid/received per unit (Note 5) (ii) Exercising Product name,e.g. call option Number of securities Exercise price per unit (Note 5) (d) Other dealings (including transactions in respect of new securities) (Note 4) Nature of transaction (Note 8) Details Price per unit (if applicable) (Note 5) 4. OTHER INFORMATION Agreements, arrangements or understandings relating to options or derivatives Full details of any agreement, arrangement or understanding between the person disclosing and any other person relating to the voting rights of any relevant securities under any option referred to on this form or relating to the voting rights or future acquisition or disposal of any relevant securities to which any derivative referred to on this form is referenced. If none, this should be stated. NONE Is a Supplemental Form 8 attached? (Note 9) YES Date of disclosure 09 March 2020 Contact name Kashif Rafiq and Papa Lette Telephone number +44(20) 7051 0547 / +44(20) 7774 7442 If a connected EFM, name of offeree/offeror with which connected ALLERGAN PLC If a connected EFM, state nature of connection (Note 10) SUPPLEMENTAL FORM 8 IRISH TAKEOVER PANEL DISCLOSURE UNDER RULE 8.1 AND RULE 8.3 OF THE IRISH TAKEOVER PANEL ACT, 1997, TAKEOVER RULES, 2013 DETAILS OF OPEN POSITIONS OPEN POSITIONS (Note 1) Product name,e.g. call option Written or purchased Number of relevant securities to which the option or derivative relates Exercise price (Note 2) Type, e.g. American, European etc. Expiry date Call Option Sold 50,000 200.0000 USD AMER 15/05/2020 Put Option Sold 50,000 180.0000 USD AMER 15/05/2020 Put Option Purchased 75,000 185.0000 USD AMER 21/08/2020 Put Option Sold 75,000 185.0000 USD AMER 15/05/2020 Swap Sold 0 0.0000 N/A 08/09/2021 Swap Sold 0 0.0000 N/A 21/10/2020 Swap Sold 509 0.0000 N/A 17/07/2020 Swap Sold 588 0.0000 N/A 30/06/2020 Swap Sold 594 0.0000 N/A 29/07/2020 Swap Sold 594 0.0000 N/A 28/07/2020 Swap Sold 594 0.0000 N/A 22/07/2020 Swap Sold 615 0.0000 N/A 24/07/2020 Swap Sold 688 0.0000 N/A 29/04/2020 Swap Sold 763 0.0000 N/A 30/06/2020 Swap Sold 849 0.0000 N/A 27/07/2020 Swap Sold 884 0.0000 N/A 24/07/2020 Swap Sold 952 0.0000 N/A 02/02/2021 Swap Sold 1,002 0.0000 N/A 21/01/2021 Swap Sold 1,019 0.0000 N/A 22/07/2020 Swap Sold 1,022 0.0000 N/A 28/10/2020 Swap Sold 1,022 0.0000 N/A 03/02/2021 Swap Sold 1,022 0.0000 N/A 29/01/2021 Swap Sold 1,023 0.0000 N/A 23/10/2020 Swap Sold 1,448 0.0000 N/A 10/11/2020 Swap Sold 1,698 0.0000 N/A 22/07/2020 Swap Sold 2,057 0.0000 N/A 30/06/2020 Swap Sold 2,340 0.0000 N/A 24/07/2020 Swap Sold 2,632 0.0000 N/A 03/08/2020 Swap Sold 2,675 0.0000 N/A 05/01/2021 Swap Sold 2,869 0.0000 N/A 15/07/2020 Swap Sold 7,999 0.0000 N/A 18/08/2020 Swap Sold 13,915 0.0000 N/A 26/08/2020 Swap Sold 21,600 0.0000 N/A 26/08/2020 Swap^ Purchased 70,000 0.0000 N/A 15/04/2020 Swap Sold 101,755 0.0000 N/A 26/08/2020 Swap^ Purchased 116,000 0.0000 N/A 13/04/2020 Swap Sold 157,950 0.0000 N/A 26/08/2020 Swap^ Sold 210,000 0.0000 N/A 11/05/2020 Swap^ Purchased 210,000 0.0000 N/A 11/05/2020 Swap^ Purchased 210,000 0.0000 N/A 11/05/2020 Swap^ Purchased 256,000 0.0000 N/A 23/03/2020 Swap^ Purchased 309,000 0.0000 N/A 18/06/2020 Swap^ Purchased 350,000 0.0000 N/A 24/03/2020 Swap^ Purchased 383,000 0.0000 N/A 10/03/2020 Swap^ Purchased 431,000 0.0000 N/A 13/03/2020 Swap^ Purchased 497,000 0.0000 N/A 12/03/2020 Swap^ Purchased 498,000 0.0000 N/A 08/05/2020 ^Please note this product is part of a basket of securities for which ALLERGAN PLC is a component

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com END

Close London Stock Exchange plc is not responsible for and does not check content on this Website. Website users are responsible for checking content. Any news item (including any prospectus) which is addressed solely to the persons and countries specified therein should not be relied upon other than by such persons and/or outside the specified countries. Terms and conditions, including restrictions on use and distribution apply. © 2014 London Stock Exchange plc. All rights reserved





Form 8.3 - Allergan PLC - Amendment - RNS ISEFLFSDVSIAIII Attachments Original document

Permalink Disclaimer LSE - London Stock Exchange plc published this content on 09 March 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 March 2020 17:52:00 UTC 0 Latest news "Companies" 02:03p JERASH US : Current report PU 02:03p SIRIUS MINERALS : Form 8.5 (EPT/RI) - Amendment PU 02:03p LA DORIA S P A : Purchase of treasury shares See Attachment View research PU 02:01p ICA GRUPPEN : enters agreement to acquire Saltängen 1 logistics property in Västerås AQ 02:01p CIN7 : Automation Bots Give Valuable Time Back to Product Businesses PR 02:01p CVS HEALTH : Announces Additional COVID-19 Resources Focused on Patient Access PR 02:01p NetMotion Deepens Partnership with Microsoft for Mobile VPN GL 02:01p Computational Fluid Dynamics (CFD) Market 2020-2024 | High Adoption of Electric Vehicles to Boost Growth | Technavio BU 02:01p A 7% plunge in the S&P triggered a trading halt. Here's how circuit breakers work RE 02:00p Viatek Unveils New Lineup of Innovative Products For 2020 BU