London Stock Exchange : GEM_IRELAND - MORGAN STANLEY B.V.

Morgan Stanley & Co. International plc 25 Cabot Square Canary Wharf London E14 4QA, England

March 17, 2020

Notice of Partial Cancellation

___________________________________________________________________________________________

Dear Sir/Madam:

Please note that there has been a Partial Cancellation by the issuer for the following ISIN(s) / CUSIP(s):

ISIN(s)/CUSIP(s) Issuer Unwind Amount Outstanding Amount Settlement Date XS1138882615 MORGAN STANLEY B.V. 90,000.00 1,819,000.00 19-Mar-2020 XS1374801238 MORGAN STANLEY B.V. 143,000.00 2,119,000.00 19-Mar-2020 XS1521779170 MORGAN STANLEY B.V. 72,000.00 2,275,000.00 19-Mar-2020 XS1138889545 MORGAN STANLEY B.V. 38,000.00 1,267,000.00 19-Mar-2020 XS1774716234 MORGAN STANLEY B.V. 103,000.00 25,894,000.00 19-Mar-2020 XS1437440511 MORGAN STANLEY B.V. 15,000.00 3,151,000.00 19-Mar-2020 XS1138875320 MORGAN STANLEY B.V. 5,400,000.00 63,374,000.00 19-Mar-2020 XS1374801402 MORGAN STANLEY B.V. 130,000.00 1,461,000.00 19-Mar-2020 XS1289431378 MORGAN STANLEY B.V. 59,000.00 2,405,000.00 19-Mar-2020 XS1138834483 MORGAN STANLEY B.V. 31,000.00 435,000.00 19-Mar-2020 XS1289397926 MORGAN STANLEY B.V. 13,000.00 2,425,000.00 19-Mar-2020 XS1521786381 MORGAN STANLEY B.V. 28,000.00 998,000.00 19-Mar-2020 XS1521773488 MORGAN STANLEY B.V. 19,000.00 176,000.00 19-Mar-2020 XS1138883696 MORGAN STANLEY B.V. 35,000.00 314,000.00 19-Mar-2020 XS1138860991 MORGAN STANLEY B.V. 155,000.00 1,710,000.00 19-Mar-2020 XS2007265379 MORGAN STANLEY B.V. 63,000.00 487,000.00 19-Mar-2020 XS1237063315 MORGAN STANLEY B.V. 72,000.00 993,000.00 19-Mar-2020 XS1936061487 MORGAN STANLEY B.V. 17,000.00 942,000.00 19-Mar-2020 XS1521773306 MORGAN STANLEY B.V. 1,000.00 873,000.00 19-Mar-2020 XS1289431451 MORGAN STANLEY B.V. 54,000.00 2,029,000.00 19-Mar-2020 XS1374809728 MORGAN STANLEY B.V. 1,000.00 140,000.00 19-Mar-2020 XS1138868465 MORGAN STANLEY B.V. 21,000.00 408,000.00 19-Mar-2020 XS1502943472 MORGAN STANLEY B.V. 134,000.00 471,000.00 19-Mar-2020 XS1138883183 MORGAN STANLEY B.V. 25,000.00 348,000.00 19-Mar-2020 XS1289420090 MORGAN STANLEY B.V. 153,000.00 237,000.00 19-Mar-2020 XS1138851578 MORGAN STANLEY B.V. 80,000.00 2,011,000.00 19-Mar-2020 XS1138852899 MORGAN STANLEY B.V. 199,000.00 1,342,000.00 19-Mar-2020 XS1138860058 MORGAN STANLEY B.V. 52,000.00 1,819,000.00 19-Mar-2020 XS1138834137 MORGAN STANLEY B.V. 66,000.00 459,000.00 19-Mar-2020 XS1437452102 MORGAN STANLEY B.V. 96,000.00 1,599,000.00 19-Mar-2020 XS1437452441 MORGAN STANLEY B.V. 126,000.00 332,000.00 19-Mar-2020 XS1138835704 MORGAN STANLEY B.V. 8,000.00 228,000.00 19-Mar-2020 XS2118459374 MORGAN STANLEY B.V. 1,500,000.00 3,800,000.00 18-Mar-2020 XS1672118368 MORGAN STANLEY B.V. 200,000.00 500,000.00 19-Mar-2020 XS1437469502 MORGAN STANLEY B.V. 206,000.00 5,605,000.00 19-Mar-2020 XS1625034563 MORGAN STANLEY B.V. 1,475,000.00 725,000.00 19-Mar-2020 XS1138867905 MORGAN STANLEY B.V. 20,000.00 670,000.00 19-Mar-2020 XS1138889891 MORGAN STANLEY B.V. 232,000.00 1,990,000.00 19-Mar-2020 XS1289409952 MORGAN STANLEY B.V. 453,000.00 1,498,000.00 19-Mar-2020 XS1521778958 MORGAN STANLEY B.V. 54,000.00 480,000.00 19-Mar-2020 XS1502943126 MORGAN STANLEY B.V. 45,000.00 1,523,000.00 19-Mar-2020 XS1437440438 MORGAN STANLEY B.V. 82,000.00 873,000.00 19-Mar-2020 XS1952985726 MORGAN STANLEY B.V. 250,000.00 1,100,000.00 19-Mar-2020 XS1437432252 MORGAN STANLEY B.V. 54,000.00 410,000.00 19-Mar-2020 XS1687438314 MORGAN STANLEY B.V. 130,000.00 14,620,000.00 19-Mar-2020 XS1502934059 MORGAN STANLEY B.V. 61,000.00 672,000.00 19-Mar-2020 XS1138889461 MORGAN STANLEY B.V. 17,000.00 756,000.00 19-Mar-2020 XS1237063158 MORGAN STANLEY B.V. 20,000.00 282,000.00 19-Mar-2020 XS1996281512 MORGAN STANLEY B.V. 500,000.00 500,000.00 19-Mar-2020 XS1138835456 MORGAN STANLEY B.V. 175,000.00 1,124,000.00 19-Mar-2020 XS1797500581 MORGAN STANLEY B.V. 197,000.00 32,949,000.00 19-Mar-2020 XS1996298243 MORGAN STANLEY B.V. 68,000.00 3,397,000.00 19-Mar-2020 XS1821906325 MORGAN STANLEY B.V. 220,000.00 3,695,000.00 19-Mar-2020 XS2107407913 MORGAN STANLEY B.V. 5,400,000.00 1,300,000.00 18-Mar-2020 XS1437469411 MORGAN STANLEY B.V. 30,000.00 1,690,000.00 19-Mar-2020 XS1289413988 MORGAN STANLEY B.V. 24,000.00 580,000.00 19-Mar-2020 XS1138835530 MORGAN STANLEY B.V. 46,000.00 967,000.00 19-Mar-2020 XS1374802558 MORGAN STANLEY B.V. 19,000.00 170,000.00 19-Mar-2020 XS1138852543 MORGAN STANLEY B.V. 42,000.00 1,188,000.00 19-Mar-2020 XS1821929962 MORGAN STANLEY B.V. 8,000.00 1,332,000.00 19-Mar-2020 XS1138835290 MORGAN STANLEY B.V. 103,000.00 1,027,000.00 19-Mar-2020 XS1695656600 MORGAN STANLEY B.V. 153,000.00 427,000.00 19-Mar-2020 XS1138867731 MORGAN STANLEY B.V. 20,000.00 601,000.00 19-Mar-2020 XS1289405372 MORGAN STANLEY B.V. 4,000.00 830,000.00 19-Mar-2020 XS1374801584 MORGAN STANLEY B.V. 163,000.00 518,000.00 19-Mar-2020 XS1374823554 MORGAN STANLEY B.V. 49,000.00 840,000.00 19-Mar-2020 XS1952973714 MORGAN STANLEY B.V. 100,000.00 700,000.00 19-Mar-2020 XS1374802046 MORGAN STANLEY B.V. 42,000.00 171,000.00 19-Mar-2020 XS1437458562 MORGAN STANLEY B.V. 49,000.00 172,000.00 19-Mar-2020 XS1437426957 MORGAN STANLEY B.V. 108,000.00 2,686,000.00 19-Mar-2020 XS1919507472 MORGAN STANLEY B.V. 21,000.00 1,205,000.00 19-Mar-2020 XS1502933911 MORGAN STANLEY B.V. 14,000.00 251,000.00 19-Mar-2020 XS1289414366 MORGAN STANLEY B.V. 73,000.00 151,000.00 19-Mar-2020 XS1725143165 MORGAN STANLEY B.V. 50,000.00 14,600,000.00 19-Mar-2020 XS1502942748 MORGAN STANLEY B.V. 54,000.00 1,542,000.00 19-Mar-2020 XS1986855770 MORGAN STANLEY B.V. 23,650.00 2,126,800.00 19-Mar-2020 XS1289418946 MORGAN STANLEY B.V. 38,000.00 151,000.00 19-Mar-2020 XS1289409879 MORGAN STANLEY B.V. 401,000.00 1,827,000.00 19-Mar-2020 XS1437432179 MORGAN STANLEY B.V. 56,000.00 788,000.00 19-Mar-2020 XS1649497374 MORGAN STANLEY B.V. 700,000.00 1,300,000.00 19-Mar-2020 XS1138860488 MORGAN STANLEY B.V. 72,000.00 1,046,000.00 19-Mar-2020 XS1289414101 MORGAN STANLEY B.V. 8,000.00 971,000.00 19-Mar-2020 XS1437426528 MORGAN STANLEY B.V. 86,000.00 185,000.00 19-Mar-2020 XS2056687648 MORGAN STANLEY B.V. 2,900,000.00 2,100,000.00 18-Mar-2020 XS1986851357 MORGAN STANLEY B.V. 168,000.00 1,509,000.00 19-Mar-2020 XS1936048468 MORGAN STANLEY B.V. 1,000.00 586,000.00 19-Mar-2020 XS1437440867 MORGAN STANLEY B.V. 33,000.00 918,000.00 19-Mar-2020 XS1138860306 MORGAN STANLEY B.V. 27,000.00 461,000.00 19-Mar-2020 XS1858819979 MORGAN STANLEY B.V. 540,000.00 321,000.00 19-Mar-2020 XS1725121518 MORGAN STANLEY B.V. 100,000.00 1,010,000.00 19-Mar-2020 XS1374813753 MORGAN STANLEY B.V. 41,000.00 526,000.00 19-Mar-2020 XS2007260578 MORGAN STANLEY B.V. 92,000.00 17,258,000.00 19-Mar-2020 XS1138836694 MORGAN STANLEY B.V. 185,000.00 1,404,000.00 19-Mar-2020 XS1138851909 MORGAN STANLEY B.V. 122,000.00 2,986,000.00 19-Mar-2020 XS1289413558 MORGAN STANLEY B.V. 27,000.00 4,075,000.00 19-Mar-2020 XS1289413806 MORGAN STANLEY B.V. 60,000.00 575,000.00 19-Mar-2020 XS1797492466 MORGAN STANLEY B.V. 106,000.00 395,000.00 19-Mar-2020 XS1374801741 MORGAN STANLEY B.V. 19,000.00 173,000.00 19-Mar-2020 XS2049534147 MORGAN STANLEY B.V. 66,000.00 334,000.00 19-Mar-2020 XS1138860215 MORGAN STANLEY B.V. 242,000.00 1,865,000.00 19-Mar-2020 XS1733242942 MORGAN STANLEY B.V. 85,000.00 840,000.00 19-Mar-2020 XS1289401116 MORGAN STANLEY B.V. 48,000.00 456,000.00 19-Mar-2020 XS1138835886 MORGAN STANLEY B.V. 91,000.00 667,000.00 19-Mar-2020 XS1289405539 MORGAN STANLEY B.V. 43,000.00 608,000.00 19-Mar-2020 XS1962499239 MORGAN STANLEY B.V. 125,000.00 637,000.00 19-Mar-2020 XS1138859985 MORGAN STANLEY B.V. 23,000.00 1,146,000.00 19-Mar-2020 XS1919505427 MORGAN STANLEY B.V. 11,000.00 295,000.00 19-Mar-2020 XS1554065778 MORGAN STANLEY B.V. 41,000.00 769,000.00 19-Mar-2020 XS1138851222 MORGAN STANLEY B.V. 15,000.00 764,000.00 19-Mar-2020 XS2023585438 MORGAN STANLEY B.V. 169,000.00 641,000.00 19-Mar-2020 XS1289419597 MORGAN STANLEY B.V. 15,000.00 460,000.00 19-Mar-2020 XS1289418862 MORGAN STANLEY B.V. 50,000.00 383,000.00 19-Mar-2020 XS2124011375 MORGAN STANLEY B.V. 700,000.00 1,800,000.00 18-Mar-2020 XS1589851283 MORGAN STANLEY B.V. 177,000.00 2,751,000.00 19-Mar-2020 XS1138868036 MORGAN STANLEY B.V. 255,000.00 867,000.00 19-Mar-2020 XS2007258671 MORGAN STANLEY B.V. 259,000.00 11,463,000.00 19-Mar-2020 XS1374792064 MORGAN STANLEY B.V. 319,000.00 1,146,000.00 19-Mar-2020 XS1289413715 MORGAN STANLEY B.V. 19,000.00 3,705,000.00 19-Mar-2020 XS1289414440 MORGAN STANLEY B.V. 7,000.00 1,349,000.00 19-Mar-2020 XS1502934216 MORGAN STANLEY B.V. 12,000.00 628,000.00 19-Mar-2020 XS1374813837 MORGAN STANLEY B.V. 190,000.00 1,604,000.00 19-Mar-2020 XS1575074601 MORGAN STANLEY B.V. 560,000.00 12,485,000.00 19-Mar-2020 XS1289418516 MORGAN STANLEY B.V. 115,000.00 3,734,000.00 19-Mar-2020 XS2049537751 MORGAN STANLEY B.V. 4,300,000.00 4,900,000.00 18-Mar-2020 XS1138845091 MORGAN STANLEY B.V. 32,000.00 1,709,000.00 19-Mar-2020 XS1289405026 MORGAN STANLEY B.V. 51,000.00 2,600,000.00 19-Mar-2020 XS1962464522 MORGAN STANLEY B.V. 65,000.00 670,000.00 19-Mar-2020 XS1437441089 MORGAN STANLEY B.V. 363,000.00 238,000.00 19-Mar-2020

In case of any questions do not hesitate to contact us for further information.

This announcement has been issued through the Companies Announcement Service of Euronext Dublin.