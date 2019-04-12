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Morris : ANNOUNCEMENTS - LIST OF DIRECTORS AND THEIR ROLES AND FUNCTIONS (CHINESE VERSION)

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04/12/2019 | 12:23pm EDT

MORRIS HOLDINGS LIMITED

股 有 限

（於開曼島註冊成立之有限公司）

（股份代號：1575

與其角色及職能

控股有限公司董事會（「董事會）成載列如下

行董

格兵先主席總裁志東先

曾金生 吳

獨立非行董

文禮先海峰永康

共有董事會轄下委員。董事會轄下委員會及彼等各載列如下

事會委員

審核委員

薪酬委員

提名委員

格兵先

志東先

曾金

文禮先

M

C

M

海峰

M

M

C

永康

C

M

M

C 主席

M ：成

香港2019 4 12

Disclaimer

Morris Holdings Ltd. published this content on 12 April 2019 and is solely responsible for the information contained herein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 April 2019 16:22:01 UTC
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