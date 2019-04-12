Morris : ANNOUNCEMENTS - LIST OF DIRECTORS AND THEIR ROLES AND FUNCTIONS (CHINESE VERSION)

MORRIS HOLDINGS LIMITED
慕 容 控 股 有 限 公 司
（於開曼群島註冊成立之有限公司）
（股份代號：1575 ）
董事名單與其角色及職能
慕容控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下︰
執行董事
鄒格兵先生（主席兼行政總裁） 沈志東先生
曾金先生 吳月明先生
獨立非執行董事
黃文禮先生 劉海峰先生 彭永康先生
共有三個董事會轄下委員會。董事會轄下委員會及彼等各自的成員載列如下：
董事╱董事會委員會
審核委員會
薪酬委員會
提名委員會
鄒格兵先生
沈志東先生
曾金先生
吳月明先生
黃文禮先生
M
C
劉海峰先生
彭永康先生
附註：
C ：主席
M ：成員
香港，2019 年4 月12 日
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Morris Holdings Ltd. published this content on 12 April 2019 and is solely responsible for the information contained herein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 April 2019 16:22:01 UTC