Morris : ANNOUNCEMENTS - LIST OF DIRECTORS AND THEIR ROLES AND FUNCTIONS (CHINESE VERSION)

MORRIS HOLDINGS LIMITED

慕 容 控 股 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：1575 ）

董事名單與其角色及職能

慕容控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下︰

執行董事

鄒格兵先生（主席兼行政總裁） 沈志東先生

曾金先生 吳月明先生

獨立非執行董事

黃文禮先生 劉海峰先生 彭永康先生

共有三個董事會轄下委員會。董事會轄下委員會及彼等各自的成員載列如下：

董事╱董事會委員會 審核委員會 薪酬委員會 提名委員會 鄒格兵先生 沈志東先生 曾金先生 吳月明先生 黃文禮先生 M C M 劉海峰先生 M M C 彭永康先生 C M M

附註：

C ：主席

M ：成員