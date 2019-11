NASDAQ : Alm. Brand A/S – Weekly report on share buybacks

25 November 2019

In the period 18 November 2019 to 22 November 2019, Alm. Brand A/S bought own shares for a total amount of DKK 6.4 million as part of the share buyback programme announced on 5 February 2019. Of the total share buyback programme of up to DKK 235 million, ordinary share buybacks account for up to DKK 200 million, while DKK 35 million is bought for purposes of the group's share-based remuneration programme as announced 11 December 2018. The share buyback programme is expected to run until the end of March 2020.

In aggregate, shares of DKK 172.3 million have been bought back, equivalent to 73.3% of the overall programme. Out of the total share buyback, an amount of DKK 160.6 million relates to the ordinary share buyback of up to DKK 200 million, equivalent to a total of 80.3% of this programme.

Under the share buyback programme, the following transactions were made in week 47:

Date No. of

shares Average purchase price (DKK) Transaction value

(DKK) 18 November 2019 21,996 54.75 1,204,281 19 November 2019 23,096 54.56 1,260,118 20 November 2019 23,096 54.44 1,257,346 21 November 2019 24,196 54.49 1,318,440 22 November 2019 24,196 54.92 1,328,844 Accumulated during the period 116,580 54.63 6,369,029 Accumulated under the share buyback programme 3,067,176 56.17 172,272,098

Danske Bank manages the share buyback programme, which is completed in accordance with Commission Regulation (EC) No. 596/2014 of 16 April 2014, also referred to as the Market Abuse Regulation.

Following the above transactions, Alm. Brand holds 3,171,419 own shares, equivalent to 2.0% of the share capital.

Transactional data relating to share buybacks are provided on the following pages in detailed form and in aggregated form, in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016.

Detailed transaction data

18 November 2019 19 November 2019 20 November 2019 21 November 2019 22 November 2019 Number of shares VWAP DKK Number of shares VWAP DKK Number of shares VWAP DKK Number of shares VWAP DKK Number of shares VWAP DKK XCSE 21.996 54,75 23.096 54,56 23.096 54,44 24.196 54,49 24.196 54,92 TRQX 0 0 0 0 0 TRQM 0 0 0 0 0 BATE 0 0 0 0 0 BATD 0 0 0 0 0 CHIX 0 0 0 0 0 CHID 0 0 0 0 0 Total 21.996 54,75 23.096 54,56 23.096 54,44 24.196 54,49 24.196 54,92

18 November 2019 Volume Price Venue Time CET 21.996 54,75 51 55,55 XCSE 20191118 9:05:00.631000 165 55,45 XCSE 20191118 9:20:43.515000 355 55,45 XCSE 20191118 9:20:43.515000 562 55,15 XCSE 20191118 9:44:36.657000 547 55,10 XCSE 20191118 10:11:01.113000 522 55,00 XCSE 20191118 10:19:34.708000 160 55,25 XCSE 20191118 10:57:46.924000 595 55,25 XCSE 20191118 10:58:24.749000 291 55,25 XCSE 20191118 11:21:17.083000 141 55,25 XCSE 20191118 11:21:17.083000 26 55,25 XCSE 20191118 11:21:17.083000 662 55,05 XCSE 20191118 12:31:37.111000 526 54,80 XCSE 20191118 12:59:06.133000 525 54,80 XCSE 20191118 13:50:01.847000 490 54,70 XCSE 20191118 14:21:28.623000 39 54,70 XCSE 20191118 14:21:28.624000 615 54,50 XCSE 20191118 15:13:01.119000 673 54,50 XCSE 20191118 15:25:16.279000 546 54,40 XCSE 20191118 15:38:40.586000 542 54,20 XCSE 20191118 16:02:40.207000 141 54,15 XCSE 20191118 16:18:39.977000 44 54,15 XCSE 20191118 16:18:49.060000 1.019 54,25 XCSE 20191118 16:25:23.308478 763 54,25 XCSE 20191118 16:25:23.308508 11.996 54,75 XCSE 20191118 16:30:19.006965

19 November 2019 Volume Price Venue Time CET 23.096 54,56 51 54,40 XCSE 20191119 9:09:37.575000 25 54,40 XCSE 20191119 9:28:17.663000 560 54,40 XCSE 20191119 9:33:39.508000 553 54,40 XCSE 20191119 9:49:14.574000 738 54,65 XCSE 20191119 10:29:05.854000 37 54,70 XCSE 20191119 10:48:14.075000 586 54,70 XCSE 20191119 10:48:14.075000 196 54,65 XCSE 20191119 11:24:45.109000 164 54,65 XCSE 20191119 11:24:45.109000 335 54,70 XCSE 20191119 11:51:10.248000 74 54,70 XCSE 20191119 11:51:10.248000 74 54,70 XCSE 20191119 11:51:10.248000 192 54,70 XCSE 20191119 11:51:10.248000 4 54,70 XCSE 20191119 11:51:10.248000 9 54,70 XCSE 20191119 11:51:10.248000 442 54,65 XCSE 20191119 12:03:06.822000 130 54,65 XCSE 20191119 12:03:06.822000 109 54,65 XCSE 20191119 12:03:06.850000 590 54,65 XCSE 20191119 12:04:34.502000 160 54,55 XCSE 20191119 12:52:13.158000 195 54,55 XCSE 20191119 12:52:13.158000 58 54,50 XCSE 20191119 13:33:35.638000 462 54,50 XCSE 20191119 13:55:07.805000 298 54,45 XCSE 20191119 14:10:02.009000 237 54,45 XCSE 20191119 14:10:02.009000 241 54,45 XCSE 20191119 14:10:02.009000 52 54,50 XCSE 20191119 14:41:33.058000 483 54,50 XCSE 20191119 14:41:33.058000 545 54,40 XCSE 20191119 15:36:52.251000 170 54,35 XCSE 20191119 16:05:42.135000 2.394 54,60 XCSE 20191119 16:31:15.247590 336 54,60 XCSE 20191119 16:31:21.182266 12.596 54,56 XCSE 20191119 16:35:00.081478

20 November 2019 Volume Price Venue Time CET 23.096 54,44 52 54,55 XCSE 20191120 9:04:19.866000 760 54,35 XCSE 20191120 9:24:37.786000 6 54,30 XCSE 20191120 9:50:52.523000 553 54,30 XCSE 20191120 9:50:52.523000 660 54,30 XCSE 20191120 10:14:55.613000 539 54,20 XCSE 20191120 10:40:33.804000 186 54,40 XCSE 20191120 11:19:12.271000 601 54,40 XCSE 20191120 11:19:12.271000 521 54,35 XCSE 20191120 11:37:05.331000 161 54,35 XCSE 20191120 11:37:05.331000 13 54,30 XCSE 20191120 12:08:52.947000 33 54,30 XCSE 20191120 12:08:52.947000 504 54,30 XCSE 20191120 12:08:52.947000 541 54,25 XCSE 20191120 12:34:48.177000 598 54,65 XCSE 20191120 14:27:22.115000 953 54,65 XCSE 20191120 14:27:22.115000 544 54,50 XCSE 20191120 14:43:45.950000 78 54,45 XCSE 20191120 15:33:31.713000 472 54,45 XCSE 20191120 15:33:31.713000 856 54,55 XCSE 20191120 16:19:22.844457 497 54,55 XCSE 20191120 16:20:36.134327 485 54,55 XCSE 20191120 16:30:47.492307 887 54,55 XCSE 20191120 16:30:47.492337 12.596 54,44 XCSE 20191120 16:35:07.603460

21 November 2019 Volume Price Venue Time CET 24.196 54,49 52 54,55 XCSE 20191121 9:02:18.394000 27 54,45 XCSE 20191121 9:24:39.488000 503 54,45 XCSE 20191121 9:24:39.488000 613 54,45 XCSE 20191121 9:58:52.755000 708 54,45 XCSE 20191121 9:58:53.029000 642 54,45 XCSE 20191121 10:12:44.165000 541 54,35 XCSE 20191121 10:26:47.715000 553 54,70 XCSE 20191121 11:32:50.169000 291 54,65 XCSE 20191121 11:45:27.173000 13 54,65 XCSE 20191121 11:45:27.173000 274 54,65 XCSE 20191121 12:20:05.091000 392 54,50 XCSE 20191121 13:20:21.133000 289 54,50 XCSE 20191121 13:20:21.134000 828 54,55 XCSE 20191121 14:00:29.136000 162 54,55 XCSE 20191121 14:00:29.136000 18 54,50 XCSE 20191121 14:33:32.972000 677 54,50 XCSE 20191121 14:33:32.972000 627 54,50 XCSE 20191121 15:21:54.499000 300 54,55 XCSE 20191121 15:36:32.640000 334 54,55 XCSE 20191121 15:36:32.640000 171 54,50 XCSE 20191121 16:17:11.174000 505 54,50 XCSE 20191121 16:17:11.174000 120 54,45 XCSE 20191121 16:17:35.541000 494 54,45 XCSE 20191121 16:22:29.978000 77 54,45 XCSE 20191121 16:22:29.980000 537 54,45 XCSE 20191121 16:25:07.878000 253 54,45 XCSE 20191121 16:25:07.906000 999 54,40 XCSE 20191121 16:33:28.232910 13.196 54,49 XCSE 20191121 16:48:11.549296

22 November 2019 Volume Price Venue Time CET 24.196 54,92 52 54,50 XCSE 20191122 9:01:27.647000 475 54,65 XCSE 20191122 9:33:41.026000 52 54,75 XCSE 20191122 9:36:39.685000 416 54,80 XCSE 20191122 9:55:38.704000 127 54,80 XCSE 20191122 9:55:38.704000 553 54,65 XCSE 20191122 10:09:30.698000 370 54,75 XCSE 20191122 10:31:46.850000 269 54,75 XCSE 20191122 10:31:46.850000 120 54,75 XCSE 20191122 10:31:46.850000 864 55,00 XCSE 20191122 11:12:17.485000 548 54,95 XCSE 20191122 11:36:48.648000 528 54,95 XCSE 20191122 11:45:19.941000 821 55,10 XCSE 20191122 12:49:32.870000 526 55,05 XCSE 20191122 13:17:56.102000 530 54,95 XCSE 20191122 13:48:49.414000 103 55,00 XCSE 20191122 14:33:58.941000 20 55,00 XCSE 20191122 14:33:58.941000 562 55,00 XCSE 20191122 14:33:58.941000 600 55,00 XCSE 20191122 14:48:25.494000 114 55,00 XCSE 20191122 14:48:25.494000 159 55,00 XCSE 20191122 15:26:12.977000 535 55,00 XCSE 20191122 15:26:12.977000 586 55,00 XCSE 20191122 15:49:57.725000 134 54,90 XCSE 20191122 16:10:43.881325 1.936 54,90 XCSE 20191122 16:13:33.791733 13.196 54,92 XCSE 20191122 17:16:42.452799

