National Bureau of Statistics of China : Sales Prices of Residential Buildings in 70 Medium and Large-sized Cities in October 2019

Sales Price Indices of Newly Constructed Commercial Residential Buildings in 70 Large and Medium-Sized Cities Table I Cities Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings Cities Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings M/M Y/Y Fixed Base M/M Y/Y Fixed Base Last Month=100 the Same Month Last Year=100 Year 2015=100 Last Month=100 the Same Month Last Year=100 Year 2015=100 Beijing 99.8 104.3 141.8 Tangshan 101.7 111.3 134.8 Tianjin 99.6 101.3 132.8 Qinhuangdao 100.9 114.1 146.0 Shijiazhuang 100.5 113.1 154.7 Baotou 100.6 105.8 122.5 Taiyuan 100.0 107.7 131.0 Dandong 100.8 109.7 127.0 Hohhot 102.4 118.7 146.9 Jinzhou 101.0 110.2 116.4 Shenyang 101.2 109.4 140.0 Jilin 100.9 110.8 132.6 Dalian 100.3 110.2 136.0 Mudanjiang 100.5 107.2 123.2 Changchun 101.3 110.7 135.4 Wuxi 100.8 108.3 151.4 Harbin 101.4 110.5 141.5 Yangzhou 100.6 111.3 148.3 Shanghai 100.4 103.0 149.2 Xuzhou 100.7 112.7 154.9 Nanjing 100.2 105.7 153.6 Wenzhou 100.9 103.8 120.3 Hangzhou 99.8 106.7 147.2 Jinhua 100.0 106.6 132.8 Ningbo 100.3 107.8 138.3 Bengbu 100.2 104.8 130.1 Hefei 99.7 104.8 161.0 Anqing 100.3 104.7 127.4 Fuzhou 100.2 106.6 145.0 Quanzhou 101.0 102.5 115.0 Xiamen 99.3 102.7 156.6 Jiujiang 100.8 109.6 141.1 Nanchang 99.9 105.9 141.0 Ganzhou 100.4 103.8 127.8 Jinan 99.0 104.6 143.8 Yantai 100.8 111.0 140.2 Qingdao 99.8 107.0 138.6 Jining 100.7 112.1 134.2 Zhengzhou 100.0 103.8 146.1 Luoyang 101.6 116.4 142.1 Wuhan 101.0 113.2 158.3 Pingdingshan 100.6 109.3 128.7 Changsha 100.1 103.8 144.4 Yichang 99.7 103.7 131.1 Guangzhou 99.9 108.7 157.5 Xiangfan 101.2 111.2 133.1 Shenzhen 100.4 102.9 149.9 Yueyang 99.6 98.8 121.7 Nanning 102.0 114.1 149.9 Changde 100.4 106.5 128.3 Haikou 101.0 109.8 148.5 Huizhou 100.6 103.0 139.3 Chongqing 100.2 109.0 141.3 Zhanjiang 100.7 105.1 130.5 Chengdu 101.5 112.5 151.7 Shaoguan 99.8 101.5 124.0 Guiyang 99.8 110.2 147.8 Guilin 100.2 109.7 129.7 Kunming 101.5 112.5 146.8 Beihai 100.2 108.9 140.8 Xi'an 100.9 115.6 167.4 Sanya 100.3 104.8 151.5 Lanzhou 100.3 105.2 124.9 Luzhou 99.0 100.6 122.2 Xining 102.8 114.3 133.0 Nanchong 99.8 103.7 129.6 Yinchuan 100.8 110.1 124.8 Zunyi 99.8 107.1 128.9 Urumqi 99.8 103.7 117.8 Dali 100.7 118.9 145.9

Sales Price Indices of Second-Hand Residential Buildings in 70 Large and Medium-Sized Cities Table II Cities M/M Y/Y Fixed Base Cities M/M Y/Y Fixed Base Last Month=100 the Same Month Last Year=100 Year 2015=100 Last Month=100 the Same Month Last Year=100 Year 2015=100 Beijing 99.4 98.5 144.3 Tangshan 101.3 114.2 128.0 Tianjin 99.5 100.1 135.1 Qinhuangdao 100.6 110.4 130.3 Shijiazhuang 99.7 101.5 126.9 Baotou 99.4 106.0 112.4 Taiyuan 99.7 106.0 130.5 Dandong 100.6 108.5 115.2 Hohhot 100.5 116.4 133.4 Jinzhou 99.9 105.4 103.0 Shenyang 100.5 109.6 127.2 Jilin 101.4 108.4 121.7 Dalian 100.0 106.2 121.6 Mudanjiang 99.8 100.7 109.5 Changchun 100.4 108.0 124.6 Wuxi 101.0 107.2 147.1 Harbin 101.8 110.3 131.9 Yangzhou 100.2 104.7 128.0 Shanghai 99.8 101.1 139.6 Xuzhou 100.6 105.6 126.7 Nanjing 100.3 105.3 145.7 Wenzhou 100.0 102.7 116.1 Hangzhou 99.9 102.4 144.4 Jinhua 99.8 101.2 121.3 Ningbo 100.6 106.7 133.0 Bengbu 99.6 104.6 124.6 Hefei 100.0 103.1 160.9 Anqing 99.8 97.0 118.3 Fuzhou 101.5 100.9 127.8 Quanzhou 100.2 100.9 116.2 Xiamen 99.6 104.1 141.1 Jiujiang 101.0 106.8 128.8 Nanchang 99.7 103.1 132.1 Ganzhou 100.4 105.0 127.7 Jinan 99.3 99.9 130.4 Yantai 99.7 107.2 128.4 Qingdao 99.4 96.0 127.9 Jining 100.6 110.2 136.0 Zhengzhou 99.8 97.5 129.9 Luoyang 100.5 110.4 126.1 Wuhan 99.7 100.3 145.4 Pingdingshan 100.7 106.7 120.3 Changsha 99.8 99.3 134.7 Yichang 99.6 97.9 119.4 Guangzhou 99.9 97.6 147.4 Xiangfan 100.3 107.9 122.9 Shenzhen 101.0 104.7 158.9 Yueyang 99.3 99.0 113.4 Nanning 100.1 112.1 135.7 Changde 99.7 99.5 114.0 Haikou 100.2 99.0 114.2 Huizhou 99.9 103.3 133.9 Chongqing 99.8 102.4 128.0 Zhanjiang 99.9 98.3 112.0 Chengdu 100.0 101.8 117.7 Shaoguan 99.6 103.3 117.2 Guiyang 99.6 100.4 120.5 Guilin 100.8 106.8 112.3 Kunming 100.3 107.8 132.8 Beihai 99.9 103.2 123.8 Xi'an 99.3 102.1 123.0 Sanya 99.4 101.9 120.3 Lanzhou 100.9 108.2 123.1 Luzhou 99.9 100.3 119.8 Xining 100.8 113.4 121.9 Nanchong 99.7 100.4 121.3 Yinchuan 100.5 107.0 112.6 Zunyi 99.5 99.9 115.1 Urumqi 100.5 103.8 125.5 Dali 100.4 114.9 128.6

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings by Floor Space in 70 Large and Medium-Sized Cities Table III Cities 90m2 and Below 90-144m2 Above 144m2 M/M Y/Y Fixed Base M/M Y/Y Fixed Base M/M Y/Y Fixed Base Last Month=100 the Same Month Last Year=100 Year 2015=100 Last Month=100 the Same Month Last Year=100 Year 2015=100 Last Month=100 the Same Month Last Year=100 Year 2015=100 Beijing 99.6 102.0 126.0 99.7 101.7 142.9 100.1 108.0 152.8 Tianjin 99.3 100.5 139.1 99.9 101.6 132.4 99.5 101.4 129.1 Shijiazhuang 100.4 114.3 151.3 100.7 113.0 156.8 99.9 112.4 151.5 Taiyuan 99.8 110.1 137.2 100.1 107.5 131.9 99.9 107.2 127.8 Hohhot 102.2 117.0 138.6 102.4 116.9 146.2 102.5 122.9 152.7 Shenyang 101.0 107.4 139.2 101.1 109.5 140.5 101.5 112.9 140.8 Dalian 100.2 110.6 136.7 100.1 110.4 139.8 100.7 108.9 127.9 Changchun 100.9 110.5 142.5 101.5 110.8 131.7 101.5 111.0 132.8 Harbin 101.3 109.3 139.3 101.1 110.3 141.0 101.9 112.1 144.8 Shanghai 100.7 103.6 153.1 100.3 102.9 149.1 100.3 103.0 148.0 Nanjing 100.5 105.2 158.1 100.3 105.8 153.3 99.5 105.9 150.3 Hangzhou 99.9 108.2 155.2 99.7 106.6 145.0 99.8 104.9 140.0 Ningbo 100.4 107.2 144.4 100.4 108.7 139.3 100.1 106.7 134.5 Hefei 99.5 103.4 157.6 99.8 105.5 161.9 99.4 104.3 162.6 Fuzhou 100.3 106.1 141.2 100.4 106.0 142.7 99.9 107.7 150.2 Xiamen 98.7 98.7 151.4 99.3 104.0 160.5 99.6 103.2 154.1 Nanchang 100.2 103.8 142.7 99.6 105.1 139.6 100.3 109.8 144.8 Jinan 99.2 104.7 142.3 98.8 104.2 143.6 99.5 105.7 145.6 Qingdao 99.8 108.2 140.8 99.7 106.2 138.1 100.0 106.3 135.5 Zhengzhou 100.2 104.8 149.4 99.6 102.7 143.9 100.4 104.0 142.1 Wuhan 101.6 116.1 163.3 100.7 111.9 157.4 101.0 113.3 154.2 Changsha 99.6 103.7 142.1 100.1 103.5 144.4 100.4 104.4 145.8 Guangzhou 99.7 110.2 162.9 99.8 107.8 155.2 100.1 109.1 158.1 Shenzhen 100.8 103.2 149.5 100.2 101.1 147.5 99.8 103.7 152.5 Nanning 101.7 112.5 150.8 102.3 115.2 149.1 102.1 115.1 149.8 Haikou 100.9 109.0 143.9 101.0 108.5 149.6 101.0 113.6 150.0 Chongqing 100.1 111.3 148.6 100.2 107.5 137.7 100.4 108.0 136.2 Chengdu 101.8 113.3 153.0 101.1 110.9 148.9 101.4 113.8 153.3 Guiyang 100.0 109.1 150.6 99.6 110.9 148.2 100.1 109.4 142.6 Kunming 101.4 110.6 145.4 101.2 113.3 148.7 102.3 112.6 144.6 Xi'an 101.6 116.0 170.1 100.5 115.9 168.3 101.1 114.5 163.1 Lanzhou 100.5 106.8 129.5 100.2 104.7 123.6 100.3 104.1 120.9 Xining 102.0 110.7 131.9 102.8 114.9 133.9 103.1 114.0 130.6 Yinchuan 100.6 110.4 124.3 100.9 110.5 124.9 100.8 109.1 125.0 Urumqi 99.8 105.1 118.7 99.8 103.3 120.3 99.7 103.7 110.1 Tangshan 101.5 108.3 129.6 101.7 112.4 136.9 102.1 112.0 135.6 Qinhuangdao 100.4 112.7 145.1 101.1 115.3 148.4 100.7 112.0 138.7 Baotou 100.0 105.9 126.5 100.7 106.0 122.2 100.7 105.2 121.0 Dandong 100.3 109.8 127.9 101.1 110.0 127.6 100.6 108.6 123.1 Jinzhou 101.2 110.0 114.8 100.8 110.3 116.8 101.2 109.6 120.0 Jilin 100.9 110.5 133.6 101.0 110.9 131.5 100.4 111.6 133.3 Mudanjiang 100.5 107.3 120.7 100.5 106.7 124.6 100.1 110.1 123.9 Wuxi 100.7 110.3 161.5 100.6 107.5 151.6 101.0 108.4 143.6 Yangzhou 100.7 113.2 151.2 100.9 111.6 148.5 99.8 109.1 145.6 Xuzhou 101.0 116.3 159.2 100.5 112.3 154.6 101.1 111.2 151.8 Wenzhou 100.4 104.4 119.4 100.9 103.7 121.2 101.1 103.6 119.9 Jinhua 100.0 107.2 136.6 100.4 106.1 134.0 99.4 106.5 127.3 Bengbu 100.3 104.6 129.4 100.1 105.1 130.9 100.0 101.9 121.8 Anqing 99.8 101.0 124.9 100.3 105.9 128.8 100.7 103.8 123.6 Quanzhou 101.4 102.1 116.0 100.9 103.2 114.3 100.8 101.7 115.5 Jiujiang 101.0 109.5 144.1 100.6 110.0 140.3 101.6 108.1 142.9 Ganzhou 101.2 105.7 128.8 100.2 103.1 126.3 100.4 105.1 133.1 Yantai 100.8 111.0 137.1 100.7 111.0 143.7 100.9 111.1 135.1 Jining 100.3 109.6 133.0 100.8 112.7 136.0 100.4 111.2 130.2 Luoyang 102.0 117.3 150.9 101.6 116.3 141.1 101.3 116.2 138.3 Pingdingshan 101.1 111.9 127.5 100.4 108.9 129.7 100.6 106.8 126.6 Yichang 99.8 106.4 135.5 99.6 103.1 129.8 99.7 103.7 131.7 Xiangfan 101.1 111.9 141.0 101.1 111.2 132.0 101.6 110.3 128.3 Yueyang 100.5 98.5 121.7 99.2 98.9 119.7 99.7 98.9 126.4 Changde 100.5 106.5 133.0 100.4 106.5 127.3 100.4 106.6 122.5 Huizhou 100.0 102.6 140.7 101.0 103.4 139.3 100.2 102.5 138.2 Zhanjiang 100.9 106.3 130.8 100.5 104.8 130.5 101.3 104.4 129.9 Shaoguan 100.7 102.1 124.5 99.8 102.7 124.9 99.6 99.5 122.5 Guilin 99.5 107.9 127.2 100.7 110.1 129.6 99.5 110.4 132.5 Beihai 100.2 109.5 141.5 100.2 108.1 140.0 100.5 107.2 138.0 Sanya 100.2 104.5 152.3 100.6 105.0 152.6 100.2 105.0 148.5 Luzhou 98.9 100.4 123.1 99.0 100.7 121.9 99.1 100.7 120.7 Nanchong 99.5 103.8 129.2 99.9 103.6 130.0 100.7 104.9 127.1 Zunyi 99.5 109.0 132.6 99.9 106.8 127.5 99.9 105.5 130.6 Dali 100.9 119.6 148.6 100.8 119.1 149.0 100.5 118.5 141.8

Price Indices of Second-Hand Residential Buildings by Floor Space in 70 Large and Medium-Sized Cities Table IV Cities 90m2 and Below 90-144m2 Above 144m2 M/M Y/Y Fixed Base M/M Y/Y Fixed Base M/M Y/Y Fixed Base Last Month=100 the Same Month Last Year=100 Year 2015=100 Last Month=100 the Same Month Last Year=100 Year 2015=100 Last Month=100 the Same Month Last Year=100 Year 2015=100 Beijing 99.4 98.3 144.8 99.7 98.9 143.3 99.0 98.3 144.9 Tianjin 99.0 98.3 136.3 100.0 101.8 136.7 99.3 100.8 127.3 Shijiazhuang 99.7 100.9 127.0 99.8 101.1 126.2 99.7 104.1 128.1 Taiyuan 99.2 106.1 131.5 99.8 105.7 131.7 100.4 106.4 126.3 Hohhot 100.6 116.9 133.7 100.7 116.2 133.4 99.7 115.5 132.7 Shenyang 100.2 108.6 125.9 101.0 112.1 130.8 100.9 110.5 126.3 Dalian 99.7 105.9 120.6 100.5 106.2 122.5 100.0 108.3 123.9 Changchun 100.5 108.3 126.5 100.4 107.7 122.8 100.2 108.0 121.6 Harbin 101.8 108.7 130.1 101.9 111.6 132.3 101.5 110.8 134.9 Shanghai 99.9 101.4 139.9 100.1 101.5 140.3 99.3 99.5 137.6 Nanjing 100.2 104.5 135.0 100.7 105.0 148.5 99.8 107.6 161.2 Hangzhou 99.8 103.0 146.3 99.8 102.2 145.4 100.2 101.3 138.9 Ningbo 100.8 108.1 135.0 100.6 106.7 133.7 100.3 104.1 128.0 Hefei 99.7 103.8 162.3 100.0 102.8 159.4 100.5 102.3 161.8 Fuzhou 102.2 101.8 127.7 101.4 100.1 125.7 101.1 101.3 131.4 Xiamen 99.4 103.1 142.8 99.6 103.9 139.4 100.0 105.6 142.0 Nanchang 99.7 102.5 135.6 99.6 103.7 129.4 99.9 103.0 128.0 Jinan 99.5 100.7 131.2 99.1 98.5 129.6 99.6 101.5 130.0 Qingdao 99.4 96.0 127.7 99.3 95.8 129.3 99.5 96.5 125.3 Zhengzhou 99.2 96.3 129.5 100.4 98.4 130.6 99.9 98.4 129.3 Wuhan 99.5 101.0 149.5 100.0 98.5 142.4 99.6 103.7 144.7 Changsha 99.8 98.6 132.7 100.0 99.7 134.2 99.7 99.5 137.5 Guangzhou 99.9 96.8 147.2 100.0 98.8 148.3 99.3 97.0 145.7 Shenzhen 101.2 104.5 161.8 100.7 102.8 151.8 101.3 108.0 163.1 Nanning 100.0 114.0 134.8 100.2 110.5 133.0 100.0 111.3 142.7 Haikou 100.1 98.1 112.3 100.3 100.7 117.4 100.3 97.3 111.5 Chongqing 99.8 102.7 128.2 99.9 102.2 130.4 99.5 102.1 121.3 Chengdu 100.3 102.3 119.5 99.9 101.2 115.7 99.5 101.5 117.0 Guiyang 99.5 99.1 118.4 99.5 100.6 119.7 100.0 101.5 125.7 Kunming 100.3 107.5 131.6 100.0 108.0 132.5 100.6 108.1 135.0 Xi'an 100.0 103.1 127.3 99.1 100.2 120.2 98.8 104.8 122.0 Lanzhou 101.2 105.6 121.9 100.9 110.5 124.9 100.3 109.3 122.4 Xining 100.1 110.4 118.5 101.2 114.8 123.3 100.6 113.1 121.6 Yinchuan 100.3 106.7 112.6 100.7 107.1 112.5 100.6 107.9 112.8 Urumqi 100.4 103.5 125.2 100.5 104.2 126.4 101.0 103.9 123.1 Tangshan 101.2 114.2 130.0 101.5 115.4 127.1 101.2 110.7 121.3 Qinhuangdao 100.5 109.9 130.5 100.6 111.4 131.9 101.1 107.3 122.0 Baotou 99.3 107.5 111.8 99.5 104.9 114.0 99.3 105.2 108.2 Dandong 100.7 108.5 113.9 100.3 108.2 118.2 100.7 110.0 112.3 Jinzhou 99.1 106.0 104.3 101.0 104.9 101.4 100.3 103.9 101.3 Jilin 101.2 108.8 122.3 101.5 107.9 121.9 101.6 108.0 118.6 Mudanjiang 100.0 100.3 110.3 99.3 102.1 108.6 100.0 100.5 101.1 Wuxi 100.7 107.1 148.2 101.2 107.3 146.1 101.1 106.9 147.8 Yangzhou 100.2 105.6 130.5 100.3 103.9 125.8 99.7 104.1 126.5 Xuzhou 100.9 106.0 128.3 100.4 105.7 124.9 100.3 104.0 129.1 Wenzhou 100.4 106.5 124.8 100.1 102.1 115.6 99.6 100.0 108.7 Jinhua 100.0 102.7 125.5 99.8 100.6 119.0 99.5 99.8 118.0 Bengbu 99.8 105.2 126.2 99.4 104.1 122.7 98.9 103.0 123.1 Anqing 99.9 96.7 117.2 99.8 97.2 119.5 99.3 97.7 118.2 Quanzhou 100.1 100.3 115.2 99.8 101.2 116.7 100.8 101.4 117.0 Jiujiang 101.0 106.0 131.1 100.8 107.4 127.0 101.4 107.9 125.9 Ganzhou 100.8 106.7 128.6 100.1 104.1 128.6 100.5 105.1 125.0 Yantai 99.8 106.5 130.7 99.7 107.6 126.9 99.5 109.0 123.4 Jining 100.2 109.8 133.8 100.8 110.7 137.7 100.9 109.7 136.3 Luoyang 100.9 113.0 131.8 100.3 108.2 123.2 100.4 111.2 125.0 Pingdingshan 100.9 106.6 116.9 101.0 107.0 121.6 100.1 106.4 123.8 Yichang 99.6 99.1 121.4 99.6 97.4 119.3 99.4 97.2 114.5 Xiangfan 100.7 108.7 123.4 99.9 107.3 124.2 100.9 108.3 117.2 Yueyang 99.6 99.5 115.3 98.9 98.6 111.6 99.6 98.8 115.0 Changde 99.2 99.6 114.9 100.4 99.7 113.4 99.2 98.6 113.4 Huizhou 100.3 103.9 136.4 99.8 103.2 132.8 99.8 102.8 133.1 Zhanjiang 99.9 96.2 109.3 100.1 99.5 113.3 99.6 101.1 116.5 Shaoguan 99.4 100.0 113.3 99.3 104.2 119.8 100.4 105.4 117.3 Guilin 100.3 106.6 113.9 101.1 107.2 110.8 101.6 106.4 112.0 Beihai 99.9 102.6 122.9 100.0 104.5 125.8 100.1 102.1 121.5 Sanya 99.3 101.6 120.7 99.4 101.7 121.1 99.5 102.9 118.3 Luzhou 99.4 101.4 120.5 100.2 99.9 119.9 100.1 99.1 115.0 Nanchong 99.1 99.3 121.2 100.2 101.4 121.4 100.4 99.8 122.0 Zunyi 99.5 99.8 116.6 99.6 100.3 115.1 99.0 98.6 111.2 Dali 100.2 114.0 128.7 100.9 115.6 130.1 100.0 115.3 126.5

Annotations:

1. Survey Coverage: The survey was conducted in the municipal districts of 70 medium and large-sized cities, excluding the countries.

2. Survey Methods: The data of sales price, floor space and amount of money directly came from the network transaction records data of local real estate management departments. The survey of sales prices of second-hand residential buildings was non-overall survey, integrating key-point investigation with typical investigation, combing the methods of real estate brokerage agency reporting, real estate management departments providing, as well as investigator obtaining prices on the spot, to collect the basic data.

3. The calculation of the price indices can be seen in the 'Survey Program of the Sales Prices of Residential Buildings', on the website of the National Bureau of Statistics of China.

4. The historical data of some cities have been revised because of the lag of network signature.

5. '-' in table denotes no deal record this month.