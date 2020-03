Oslo Børs VPS : – Quotes – Knock out

An early expiry/knock out event according to the product specifications has occurred in the below listed instruments. The instruments will be delisted end of day. Instrument ISIN BULLSX5EX12NON NO0010792088 BULLSX5EX15NON NO0010792096 BULLSX5EX10NON NO0010792070 BULLSX5EX15NON1 NO0010796899 BULLSX5EX12NON1 NO0010796881 BULLSX5EX10NON1 NO0010796873 BULLDAXX12NON NO0010791940 BULLDAXX12NON1 NO0010796964 BULL DAX X12 ND NO0010796626 BULLDAXX15NON NO0010791957 BULLDAXX15NON1 NO0010796972 BULL DAX X15 ND NO0010796634 BULL BRENT X5ND1 NO0010791809 BULLOLJEX5NON NO0010793920 BULLOLJEX10NON NO0010793946 BULLOLJEX8NON NO0010793938 BULL BRENT X10ND NO0010796360 BULLOLJEX4NON NO0010801756 BULLOLJEX8NON2 NO0010810757 BULLOLJEX10NON2 NO0010810765 BULLOLJEX8NON1 NO0010810716 BULLOLJEX10NON1 NO0010810732 BULLBRENTX8ND NO0010816648 BULLBRENTX8ND1 NO0010816481 BULLBRENTX10ND1 NO0010816655 BULLBRENTX10ND2 NO0010816671 BULL OLJEX10 ND3 NO0010825367 BULL OLJE X5 ND1 NO0010825375 BULL OLJEX8NOND3 NO0010840630 BULLOLJEX10NOND3 NO0010840622 BULLOLJEX12NON NO0010793953 BULL BRENT X12ND NO0010796378 BULLOLJEX12NOND3 NO0010840614 BULLOLJEX12NON1 NO0010810740 BULLOLJEX12NON2 NO0010810773 BULLBRENTX12ND1 NO0010816663 BULLBRENTX12ND2 NO0010816689 BULL OLJEX12 ND3 NO0010825334 BULLOLJX15SNONN1 NO0010870074 BULL OLJEX15S NN NO0010870132

