Palantir Technologies Says Revenue For Year Ended 2019 Was $742.6 Mln

Aug 25 (Reuters) -
* PALANTIR TECHNOLOGIES SAYS REVENUE FOR THE YEAR ENDED DEC
31,
2019 WAS $742.6 MILLION
* PALANTIR TECHNOLOGIES SAYS NET LOSS FOR THE YEAR ENDED DEC
31,
2019 WAS $579.65 MILLION
* PALANTIR TECHNOLOGIES SAYS HEADCOUNT HAS GROWN FROM 313
FULL-TIME EMPLOYEES AS OF DEC 31, 2010 TO 2,398 FULL-TIME
EMPLOYEES AS OF JUNE 30, 2020
* PALANTIR TECHNOLOGIES SAYS CEO ALEXANDER KARP'S FY 2019
TOTAL
COMPENSATION WAS $12.1 MILLION
* PALANTIR TECHNOLOGIES SAYS PRESIDENT STEPHEN COHEN'S FY
2019
TOTAL COMPENSATION WAS $16 MILLION
* PALANTIR TECHNOLOGIES SAYS CHIEF OPERATING OFFICER,
EXECUTIVE VP
SHYAM SANKAR'S FY 2019 TOTAL COMPENSATION WAS $26 MILLION
* PALANTIR TECHNOLOGIES - PETER THIEL BENEFICIALLY OWNED
29.8% OF
CO'S CLASS B SHARES PRIOR TO OFFERING
* PALANTIR TECHNOLOGIES - STEPHEN COHEN BENEFICIALLY OWNED
3.2% OF
CO'S CLASS B SHARES PRIOR TO OFFERING
* PALANTIR TECHNOLOGIES - DO NOT ANTICIPATE PAYING ANY
DIVIDENDS
ON CAPITAL STOCK IN THE FORESEEABLE FUTURE.
* PALANTIR TECHNOLOGIES SAYS CO DOES NOT WORK WITH CHINESE
COMMUNIST PARTY, HAVE CHOSEN NOT TO HOST PLATFORMS IN CHINA,
WHICH MAY LIMIT GROWTH PROSPECTS
* PALANTIR TECHNOLOGIES SAYS COVID-19 PANDEMIC HAS, TO DATE,
NOT
HAD A MATERIAL ADVERSE IMPACT ON RESULTS OF OPERATIONS
* PALANTIR TECHNOLOGIES SAYS WORKING TOWARDS BECOMING THE
DEFAULT
OPERATING SYSTEM ACROSS U.S. GOVERNMENT
* PALANTIR TECHNOLOGIES SAYS INTEND TO PURSUE SIGNIFICANT
EXPANSION OF GOVERNMENT WORK WITH U.S. ALLIES ABROAD
Source text: https://bit.ly/3gybqWR