Pegasus International : Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities

Balance at close of the month<_o3a_p>

Balance at close of preceding month<_o3a_p>

No. of ordinary shares<_o3a_p>

Balance at close of the month<_o3a_p>

Balance at close of preceding month<_o3a_p>

No. of ordinary shares<_o3a_p>

Name of Issuer<_o3a_p>

To : Hong Kong Exchanges and Clearing Limited<_o3a_p>

For the month ended (dd/mm/yyyy) : <_o3a_p>

2. Preference Shares<_o3a_p>

Stock code :<_o3a_p> 00676<_o3a_p> Description :<_o3a_p> Convertible non-voting preference shares<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> No. of preference shares<_o3a_p> Par value<_o3a_p> (State currency)<_o3a_p> Authorised share capital <_o3a_p> (State currency)<_o3a_p> Balance at close of preceding month<_o3a_p> 150<_o3a_p> <_o3a_p> US$100,000<_o3a_p> <_o3a_p> US$15,000,000<_o3a_p> <_o3a_p> Increase/(decrease)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Balance at close of the month<_o3a_p> 150<_o3a_p> <_o3a_p> US$100,000<_o3a_p> <_o3a_p> US$15,000,000<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p>

<_o3a_p>

3. Other Classes of Shares<_o3a_p>

Stock code :<_o3a_p> <_o3a_p> Description :<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> No. of other classes of shares<_o3a_p> Par value<_o3a_p> (State currency)<_o3a_p> Authorised share capital <_o3a_p> (State currency)<_o3a_p> Balance at close of preceding month<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Increase/(decrease)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Balance at close of the month<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p>

<_o3a_p>

Total authorised share capital at the end of the month (State currency) :<_o3a_p> US$34,355,000<_o3a_p>

<_o3a_p>

<_o3a_p>





II. Movements in Issued Share Capital<_o3a_p>

<_o3a_p> No. of ordinary shares<_o3a_p> No of preference shares<_o3a_p> No. of other classes of shares<_o3a_p> <_o3a_p> (1)<_o3a_p> (2)<_o3a_p> Balance at close of preceding month<_o3a_p> 730,650,000<_o3a_p> <_o3a_p> NIL<_o3a_p> <_o3a_p> NIL<_o3a_p> <_o3a_p> NIL<_o3a_p> <_o3a_p> Increase/ (decrease) during the month<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Balance at close of the month<_o3a_p> 730,650,000<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p>

<_o3a_p>

III. Details of Movements in Issued Share Capital<_o3a_p>

<_o3a_p>

Share Options (under Share Option Schemes of the Issuer)<_o3a_p>

Particulars of share option scheme<_o3a_p> including EGM approval date<_o3a_p> (dd/mm/yyyy) and class of shares issuable<_o3a_p> Movement during the month<_o3a_p> No. of new shares of issuer issued during the month pursuant thereto<_o3a_p> <_o3a_p> No. of new shares of issuer which may be issued pursuant thereto as at close of the month<_o3a_p> <_o3a_p> Granted<_o3a_p> Exercised<_o3a_p> Cancelled<_o3a_p> Lapsed<_o3a_p> <_o3a_p> 1.<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> ( / / )<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> shares<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> (Note 1)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> 2.<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> ( / / )<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> shares<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> (Note 1)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> 3.<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> ( / / )<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> shares<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> (Note 1)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Total A. (Ordinary shares)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> (Preference shares)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> (Other class)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Total funds raised during the month from exercise of options (State currency)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p>

<_o3a_p>





Warrants to Issue Shares of the Issuer which are to be Listed<_o3a_p>

Description of warrants<_o3a_p> (Date of expiry - dd/mm/yyyy)<_o3a_p> Currency of nominal value<_o3a_p> Nominal value at close of preceding month<_o3a_p> Exercised during the month<_o3a_p> Nominal value at close of the month<_o3a_p> No. of new shares of issuer issued during the month pursuant thereto<_o3a_p> <_o3a_p> No. of new shares of issuer which may be issued pursuant thereto as at close of the month<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> 1. <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> ( / / )<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Stock code (if listed)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Class of shares issuable (Note 1)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Subscription price<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> EGM approval date<_o3a_p> (if applicable)<_o3a_p> (dd/mm/yyyy)<_o3a_p> ( / / )<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> 2.<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> ( / / )<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Stock code (if listed)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Class of shares issuable (Note 1)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Subscription price<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> EGM approval date<_o3a_p> (if applicable)<_o3a_p> (dd/mm/yyyy)<_o3a_p> ( / / )<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> 3.<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> ( / / )<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Stock code (if listed)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Class of shares issuable (Note 1)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Subscription price<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> EGM approval date<_o3a_p> (if applicable)<_o3a_p> (dd/mm/yyyy)<_o3a_p> ( / / )<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> 4.<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> ( / / )<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Stock code (if listed)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Class of shares issuable (Note 1)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Subscription price<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> EGM approval date<_o3a_p> (if applicable)<_o3a_p> (dd/mm/yyyy)<_o3a_p> ( / / )<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Total B. (Ordinary shares) <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> (Preference shares)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> (Other class)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p>





Convertibles (i.e. Convertible into Shares of the Issuer which are to be Listed)<_o3a_p>

Class and description<_o3a_p> Currency of amount outstanding<_o3a_p> Amount at close of preceding month<_o3a_p> Converted during the month<_o3a_p> Amount at close of the month<_o3a_p> No. of new shares of issuer issued during the month pursuant thereto<_o3a_p> <_o3a_p> No. of new shares of issuer which may be issued pursuant thereto as at close of the month<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> 1. <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Stock code (if listed)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Class of shares issuable (Note 1)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Subscription price<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> EGM approval date<_o3a_p> (if applicable)<_o3a_p> (dd/mm/yyyy))<_o3a_p> ( / / )<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> 2. <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Stock code (if listed)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Class of shares issuable (Note 1)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Subscription price<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> EGM approval date<_o3a_p> (if applicable)<_o3a_p> (dd/mm/yyyy)<_o3a_p> ( / / )<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> 3. <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Stock code (if listed)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Class of shares issuable (Note 1)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Subscription price<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> EGM approval date<_o3a_p> (if applicable)<_o3a_p> (dd/mm/yyyy)<_o3a_p> ( / / )<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> 4. <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Stock code (if listed)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Class of shares issuable (Note 1)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Subscription price<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> EGM approval date<_o3a_p> (if applicable)<_o3a_p> (dd/mm/yyyy)<_o3a_p> ( / / )<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Total C. (Ordinary shares)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> (Preference shares)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> (Other class)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p>

<_o3a_p>

<_o3a_p>

<_o3a_p>

Any other Agreements or Arrangements to Issue Shares of the Issuer which are to be Listed, including Options (other than under Share Option Schemes) <_o3a_p>

Full particulars including EGM approval date (dd/mm/yyyy),<_o3a_p> if applicable, and class of shares issuable:<_o3a_p> No. of new shares of issuer issued during the month pursuant thereto<_o3a_p> <_o3a_p> No. of new shares of issuer which may be issued pursuant thereto as at close of the month<_o3a_p> <_o3a_p> 1.<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> ( / / )<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> shares (Note 1)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> 2.<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> ( / / )<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> shares (Note 1)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> 3.<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> ( / / )<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> shares (Note 1)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Total D. (Ordinary shares)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> (Preference shares)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> (Other class)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p>

<_o3a_p>





<_o3a_p>

Other Movements in Issued Share Capital<_o3a_p>

<_o3a_p> Type of Issue<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> No. of new shares of issuer issued during the month pursuant thereto<_o3a_p> No. of new shares of issuer which may be issued pursuant thereto as at close of the month<_o3a_p> 1. Rights issue<_o3a_p> At price :<_o3a_p> State currency<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Class of shares issuable (Note 1)<_o3a_p> <_o3a_p> Issue and allotment date : (dd/mm/yyyy)<_o3a_p> <_o3a_p> EGM approval date:<_o3a_p> (dd/mm/yyyy)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> ________<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> ( / / )<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> ( / / )<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> 2. Open offer<_o3a_p> At price :<_o3a_p> State currency<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Class of shares issuable (Note 1)<_o3a_p> <_o3a_p> Issue and allotment date : (dd/mm/yyyy)<_o3a_p> <_o3a_p> EGM approval date:<_o3a_p> (dd/mm/yyyy)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> ________<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> ( / / )<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> ( / / )<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> 3. Placing<_o3a_p> At price :<_o3a_p> State currency<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Class of shares issuable (Note 1)<_o3a_p> <_o3a_p> Issue and allotment date : (dd/mm/yyyy)<_o3a_p> <_o3a_p> EGM approval date:<_o3a_p> (dd/mm/yyyy)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> ________<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> ( / / )<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> ( / / )<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> 4. Bonus issue<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Class of shares issuable (Note 1)<_o3a_p> <_o3a_p> Issue and allotment date : (dd/mm/yyyy)<_o3a_p> <_o3a_p> EGM approval date:<_o3a_p> (dd/mm/yyyy)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> ________<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> ( / / )<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> ( / / )<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> 5. Scrip dividend<_o3a_p> At price :<_o3a_p> State currency<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Class of shares issuable (Note 1)<_o3a_p> <_o3a_p> Issue and allotment date : (dd/mm/yyyy)<_o3a_p> <_o3a_p> EGM approval date:<_o3a_p> (dd/mm/yyyy)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> ________<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> ( / / )<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> ( / / )<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> 6. Repurchase of shares<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Class of shares repurchased (Note 1)<_o3a_p> <_o3a_p> Cancellation date : (dd/mm/yyyy)<_o3a_p> <_o3a_p> AGM approval date:<_o3a_p> (dd/mm/yyyy)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> _ _ <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> ( / / ) <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> ( / / )<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> 7. Redemption of shares<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Class of shares redeemed(Note 1)<_o3a_p> <_o3a_p> Redemption date : (dd/mm/yyyy)<_o3a_p> <_o3a_p> EGM approval date:<_o3a_p> (dd/mm/yyyy)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> ________<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> ( / / )<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> ( / / )<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> 8. Consideration issue<_o3a_p> At price :<_o3a_p> State currency<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Class of shares issuable (Note 1)<_o3a_p> <_o3a_p> Issue and allotment date : (dd/mm/yyyy)<_o3a_p> <_o3a_p> EGM approval date:<_o3a_p> (dd/mm/yyyy)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> ________<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> ( / / )<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> ( / / )<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> 9. Capital reorganisation<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Class of shares issuable (Note 1)<_o3a_p> <_o3a_p> Issue and allotment date : (dd/mm/yyyy)<_o3a_p> <_o3a_p> EGM approval date:<_o3a_p> (dd/mm/yyyy)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> ________<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> ( / / )<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> ( / / )<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> 10. Other<_o3a_p> (Please specify)<_o3a_p> At price :<_o3a_p> State currency<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Class of shares issuable (Note 1)<_o3a_p> <_o3a_p> Issue and allotment date : (dd/mm/yyyy)<_o3a_p> <_o3a_p> EGM approval date:<_o3a_p> (dd/mm/yyyy)<_o3a_p> <_o3a_p> ________<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> ( / / )<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> ( / / )<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Total E. (Ordinary shares)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> (Preference shares)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> (Other class)<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p>

<_o3a_p>

<_o3a_p>

<_o3a_p> Total increase / (decrease) in ordinary shares during the month (i.e. Total of A to E): (1)<_o3a_p> <_o3a_p> (2)<_o3a_p> <_o3a_p> Total increase / (decrease) in preference shares during the month (i.e. Total of A to E):<_o3a_p> <_o3a_p> Total increase / (decrease) in other classes of shares during the month (i.e. Total of A to E):<_o3a_p> <_o3a_p> (These figures should be the same as the relevant figures under II above ("Movements in Issued Share Capital").)<_o3a_p>

<_o3a_p>





<_o3a_p>

Remarks (if any):<_o3a_p>

<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p>

<_o3a_p>

Submitted by: _CALVIN NG _____________________________________<_o3a_p>

<_o3a_p>

Title: _Finance Director_________________________________________<_o3a_p>

(Director, Secretary or other duly authorised officer)<_o3a_p>

<_o3a_p>

<_o3a_p>

<_o3a_p>

Notes : <_o3a_p>

<_o3a_p>

1. State the class of shares (e.g. ordinary, preference or other).<_o3a_p>

<_o3a_p>

2. If there is insufficient space, please append the prescribed continuation sheet.<_o3a_p>

<_o3a_p>

<_o3a_p>

<_o3a_p>