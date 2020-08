Petro Rio : Comunicado ao Mercado - Reapresentação Espontânea de Execícios Anteriores

Praia de Botafogo, 370 • 13º andar

COMUNICADO AO MERCADO

REAPRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Rio de Janeiro, 3 de agosto de 2020 - A Petro Rio S.A. ("Companhia" ou "PetroRio") (B3: PRIO3), comunica aos seus acionistas e ao mercado que, nesta data, reapresentou espontaneamente as demonstrações dos períodos 2017, 2018, 2019 e as informações trimestrais ("ITR") do 1º trimestre de 2020.

Após receber sugestões da nova auditora externa, Ernst & Young ("EY"), sobre a interpretação de determinadas normas contábeis e premissas utilizadas nas demonstrações financeiras anteriores, a Companhia optou por efetuar as devidas alterações e reapresentar suas demonstrações de resultados de exercícios anteriores.

Após revisão das alterações sugeridas, a EY aprovou as demonstrações financeiras e o ITR reapresentados sem opiniões adversas, ênfases ou ressalvas.

Os ajustes geraram impacto positivo de R$ 202 milhões no resultado de 2019. Com isso, o lucro líquido de 2019 alcançou R$ 837,9 milhões. Da mesma forma, os ajustes geraram um impacto negativo de R$ 106 milhões no primeiro trimestre de 2020.

Maiores detalhes podem ser encontrados no relatório de divulgação de resultados e nas notas explicativas das Informações Financeiras (ITR) do 2º trimestre de 2020, divulgados nesta data.

Sobre a PetroRio

A PetroRio é uma das maiores empresas independentes de produção de óleo e gás natural do Brasil. A cultura corporativa da Companhia busca o aumento de produção por meio da aquisição de novos ativos em produção, redesenvolvimento, maior eficiência operacional e redução dos custos de produção e das despesas corporativas. Seu objetivo maior é a criação de valor para seus acionistas com crescente disciplina financeira e preservação da sua liquidez, com total respeito à segurança e ao meio ambiente. Para mais informações acesse o site: www.petroriosa.com.br.

Aviso Legal

Todas as declarações exceto aquelas relativas a fatos históricos contidas neste documento são declarações acerca de eventos futuros, incluindo, mas não limitado a declarações sobre planos de perfuração e aquisições sísmicas, custos operacionais, aquisição de equipamentos, expectativa de descobertas de óleo, a qualidade do óleo que esperamos produzir e nossos demais planos e objetivos. Os leitores podem identificar várias dessas declarações ao ler palavras como "estima", "acredita", "espera" e "fará" e palavras similares ou suas negativas. Apesar de a administração acreditar que as expectativas representadas em tais declarações são razoáveis, não pode assegurar que tais expectativas se confirmarão. Por sua natureza, declarações acerca de eventos futuros exigem que façamos suposições e, assim, tais declarações são sujeitas a riscos inerentes e incertezas. Alertamos os leitores desse documento a não depositarem confiança indevida nas nossas declarações de eventos futuros considerando que certos fatores podem causar resultados, condições, ações ou eventos que podem diferir significativamente dos planos, expectativas, estimativas ou intenções expressas nas declarações acerca de eventos futuros e as premissas que as suportam. As declarações acerca de eventos futuros aqui incluídas estão baseadas na premissa de que nossos planos e operação não serão afetados por tais riscos, mas que, se nossos planos e operação forem afetados por tais riscos, as declarações acerca de eventos futuros podem se tornar imprecisas. As declarações acerca de eventos futuros incluídas neste documento são expressamente qualificadas em sua totalidade por este aviso legal. Tais declarações foram feitas na data deste documento. Não nos comprometemos a atualizar tais declarações acerca de eventos futuros, exceto quando exigido pela legislação de valores mobiliários aplicável.

