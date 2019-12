Pihlajalinna Plc: Managers' transactions

Pihlajalinna Plc Managers' transactions 4 December 2019 at 16:37 Pihlajalinna Plc: Managers' transactions Pihlajalinna Plc has received the following notification on 4 December 2019: Person subject to the notification requirement Name: Kulmala Teija Position: Other senior manager Initial Notification Reference number: 74370058MTRLEDOCHV67_20191204142447_5 Issuer Name: Pihlajalinna Oyj LEI: 74370058MTRLEDOCHV67 Transaction details Transaction date: 04.12.19 Venue: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) Nature of the transaction: Acquisition Instrument: Share ISIN: FI4000092556 Volume: 4000 Unit price: 15.19510 Euro Aggregated transactions Volume: 4000 Volume weighted average price: 15.19510 Euro Pihlajalinna Plc Further information: Joni Aaltonen, CEO, +358 40 524 7270 Distribution: Nasdaq Helsinki Major media investors.pihlajalinna.fi