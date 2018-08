Rawson Oil and Gas : Change in substantial holding from LKO

W001/003

Form 604

..110.01.

Notice of changi of tterests of

i 1

-, I holder

Igh-4S-1,8

POINWREQI

Rmon Ol and G. Unilgd Qhitio,;1 AON 0= 71 886

1. Id/di//I//I# Id/M

Thh noUce I gl n by Lakas 01 N.L Mki C® an il ain bihilf, Ind I bll cl loh of me -- in Ail'.11. A LOoll.7,0.0 a=*

AONRFIBN 'll.

ACN 004 247 214

11- I 'Ch'/ All'I"il + m 17 ALU·1 18 ..Iholderm Ths :,Ii/nt» mbI911" le•,19,9 m 15 AL** 18 18 ALU# 2018 L -m.al-Fl

Tli EW n",0/ 0,0*ali,:I,Id B / mi VOIV 4,"I h h00,Imi,V 0/vol,V bli,Il,li*i*ImII»Il#IWhalli= m =,Il/*IIWa,Il/,tIi,I,tI h*I IM4*4md *hin .raq,#/m, I*IIIllm/Imia, I,0,1- Io *0,i/,Vgr

Ililll.nIfal lit

Cll- Of.,0,#"Il. f

Ip=m

Fi* p.d *'.4..'-

58.198.988

81 m 96 (bild on 112,754,222

Wllg pal,M 58.8896 (bmed crl 112,754,222

OrdiFO SiwiI cm Ki, IF =11)

80,184,188

0,liblly 8hlil on-38*

R...FUL

Lcl t, Ir*V*VA 1 '

P,aili,cliel alli,/Ii Idil In li,Iliwl K . Ii,"IIWII#ef-•Ilili,1,0 liall=mii•oili=hwal,•ioid,lior- .4 .... heme,Im-K*.-ho Ir..M-*00 ........ M ...... N-m.F=.m-m

gh.89.d

Os, h ***M- a f 81 Of =*Id*18

17 Au 2018

M. 0*W-Imil. R.Of r talon,/ar bid Ior * 81,Irll In 0/m.6.1.4...

Lakee 01

Ammn onths :"Ill and coral...0/.U..Ql Izidlt, 8 ment ddld 8 4/ 2018 Ind iy,uppl,meraor

.gotht.

m."1

Sall,mell.

V 10ml #0* 1.

Clmile

PI,Illati,Ii al Ioh Nia *Ii,1/ d le aubl= 1 WI li vili, I,milli *I/ 1 0 p lil I vilai,E

1/0.. el

Pmcm *///d 1 / '/91//tid I hold/ /

Lakes .

N..Im"In 8.-els-1

B.omm.01* -08*L-801

1-•1 01*.i 1,1.,allt./.n..

aii Ij P *»,0 .. In rellen lo oh•gi Ininbi of 0 ..mil- 00,184,188 001184,188 Sh./. p/1/0, m.nb, d ..OUI'll 00,184188

W-

00,184188

.Ima .... v

.va ace de.

00=

Ii,ch *OIN ) and 8080) of the Cc»pol.or. Act 2001 (COV, pLnt=1 10 0, loc,Blinal of

-1

112,754,2m

U...

W002/003

a cm... h -'=dilloit

Th• Blllel In hlwl blogml Ilecoillle I 0< li d IO Ibl moolll= 04 ) hil /10 el Illul or li*livglill, m lilli ll, ...... MIP.r®4*n ...... " ..... =4..01/...8.Bluam

-m..AOVAFIaN.-I.

--4-00 n

NA & Am-

NA

The Illiaiii/pm Iiill,d In I im mIlinit

Ad*=

L-8 01 L.* 14, 500 Col» Street, Mel,OU"ne vIC 3000 Sil'/11" 0/.- ...4* 8/DI.ly al,rl h.. 20 ALIQI# 2018

(1)

If -In a :Imbir of Ihl l liollii *I *ili or rillid Ili## liliiil I# a UMa iM In Itilid Iifil/viI, 01 mi m=ilill, =1 liMIlI d in Iql4 Iu,4, I» I calll * Illlllilided In in I IM ml IOIL Il Il lillul/4 WIVIII 0 la glvl al p=lll» Im mi/lily digli, IV InIW lii r-ma IO Im/ut III mim I a speolal I ,Id giciip Il Ihi nt flm# al IOn givia 1 *10

I Ild ililll ,Ill, 4 Illillb b dil14 80 U la /Ilgl/10 41» RllIL

/ 8///m//Id'///th=hed//C nN=MI/".

0) 8 ....... /0,-v*D .ths*-008.'871.0/*.Cc.0--1001,

M 8-*..dic.VO -m,I .... Ned-1--Il-

0) The Wimul ahldid ly Iho Ii/Iiil h mi body =ge/l» Of /ii,I Ii#i*Id b/ 100.

0, 'Imild. d- ot

=!/"*m"/"//m//WO'foh /I ///// beomm vhkhlh/ah/l'h, 10 M'//Va"n'i //AM/g// rl8 4) ImliZ •000*Ioo,1,1,mt,Illigatn• mai,Idilr- Ig,Ii,Wil.,Mall#=iitb,thipi,Ii#,Und m ...4..0/4..ne.Im.14--=--m..44.Wil.-1• *0=/4..CC,mA

I

•¥Ii,loilli, Of,»p glapmcm»=ilii,oci,lole»=***Orli,Iii1hii,Ipliiailiwlig/,Ii,aulpoid 4...41 .... Imh ..... /...m..I .*•."0.91.plka ................. mavol

988*- d,/// 04--1**,m»* h 88/mod//Ql//bMk/mom

M ...d ....... mli .... 1 ..... Am...40"., M.'-=1* 1.-1.-u.*--.0.

tili, 2sil, bsccmem-dvrioih h re,IRM ID 1,/ Eqillkn [»* mi# be M#/I lf*I**I )1"101:,W willi hipper*11 ar nd d accm ,gi,9. 0- eue bi lioludid d Ighm* pil i" hi- 0 0» IM=- IN 9, I =odili li,Ilillo,1 10 Ii mqi*Ilk,I.-/4/I not */,Iol,loIhi piI=,1 An /10,1 -10*Il# *lim. =Vi,Id

0)

I.../..9/.I<*W.U../.Id, ....... 1/,1.le/"In/0 ...Alw..MI'li. ..b ..... 01."20.9,/1.'m."'mi

"

9 ... . *p#-#-m•mt--h...·94."'him-Im, 0,*..0--Ihol a" -

003/003

Anne]aire A

This Il Amman 'A' 0 1 /go ,-rred te In th, moompmyl:W Form 804,

Slpltzn on behalf of Lakes Oil and =oh of the Cor,troled Entities

'ph-

Coll'"1'.d -

EOL Fly LM

08*Imm P, 1/ ./.--011/.PyL:1 0 .... PYUe

G,c- Ea*0¥ Impwl.ld aa6001 * Pt, LM

..... P¥LM

Ths G*m d .. 0 -0 P. L.

./.PWL' 0 mof,mah .*P¥LU

liq Riia,ivi My Lkt

R.*Bl•mPT* Plvul P-0 ™*i Ply Lu

U..0/ho

0/'./V

S.'Ily

d-

20 At* t 2018

Al.lim.

LISA