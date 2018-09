Rawson Oil and Gas : Change in substantial holding from LKO

W001/003

Form 604

C N-m E =01 ..... M.

Not e of che g, of Inter=es of lul.*W holer

AL---R»

AO#*FISM

Fl mon 01 .... l- *d.11* ACN 082752 985

Tlb nulgl glwll by Lillee 01 Ni ll,*0 al on Il ovln bell, Sid an Wil# demold m•

**W'Im-ABIWi.

A[314RRBN I •M blal

ACN 004 247 214

TP/1/ /i a 4/Ing, h N h //// * d k 21 Sipignb= 2018 all--.AM 841/MU//MImme»=n m,m 1/Seplar//P018 17 8,#Imnber 2018 1 pil.'al..I" 0,-lity'ling .I..

Th,=/mmh 01-sa hed.,1.-4*she»comp " *10-*-aoh »-tmeal -11 11 ¥v-

Ing- 0) l ar**It Ilii,t m In Ihin IM WI*Id md Ihm no# riqi/Id, »g),la /git/: / hcl,11 nolloe lo li oc111pmy Or

Cll Of Im,mel 64)

Aillaill *

I..

Val/9 pols'

Fuly pldordlwy *,m

92»4060

81.86% (b=ed on 112,784,222 oaWy ),I,9, on 1181»"N.7,

94824128

57.47% A.#on 112,754,222 aailly Shilm

...h

Fill///9/1)

ica -l'.1,=St-

P'lloul...1/0.Oh g,¥1. hlxch.ng..n.h./.Iwflof, a "lk'llill...a/...U#.0.'llkhollerorm=.00/..4.90/ng..OU ... gi/»

xm/1=,ch,• •M'Ime-/ha-"W=*/'0,8//W//MUVI//bloomp= crac •me •/

kik".9

DI Oll=igi

P=Nt

- NIn QI dipI

r-al

Cal/d"/M VIII h r-an lo dip 02

QI Ind ruil:/ 0 .01..

plllll,l Wlil dbalid

Clwig, m rel, ,r[ mimt. i

Mall dalpllliii d(#Il

MIN

I. Ir ms.**st

conlkwl/lon a.

17//Mi L,kes 01 2018

We VW#Imlesh

Rm=rlonth."m"ar«i

8/43.n

02,902.387

02,902,357

.IN .... tall.-01

EVI.I.

IMS-/.Sk.i 2018(m .9-*rna. I i.-,IM

18 Imy# 2018

Laci 01

4 010N

A.abc-

9287

92»2 67 m=-

20 8, mber

Lall 00

Aeab

2018

Asab-

9,&064/7 sh/'.

. 05»7

8h./9.

21 Sellg,Il,=

L,lil 01

Asaboa

2018

Nabot

08,02211=

gB.822,128

P=Za*Ii d ioh rili, I:* I-,0 0 N me--1 holl in vdll IO,/1- *I h *=418 n I inloi,=

Hdl al

4.*.-1

P.I.#lili.9 10.

ililia Of,Nall

Of

val-

W002/003

Lalm.

N..mfa<- al.=-Im'd =*untl Oller r. r, Loase 01 v mlde ind Iho have =49»

Lakesal # I r.ill,la ir, I'la l//d= 8808(1) =id 808(8> d the

06,022,12e

98.822.128

0r

®-d cit 112,784/m

2001 (CU , Flin t. moo,p 88 1

Ill

.Ue h R...kwu

& 0.19. M ..Oll.'Im

Th, Immi *m ** le=Ii Ii,ual,W 00 04 0,-d lo bi I,ioel,W 04 I Iwive diI"% mi *R QI mili I,ioolillon I Ill; mi ...4.i M#- h *491 v WI, M<> ml egmp,ly O lallill en, ll Igilcv=

NII• IM ACIVARSN IiniliM Nilin al Iiijallll WA NAA

11*-dp,rm--All.n.--

Add,Ii

Lal=01

Leval 141 500 Colk 80.IL, Melnrni VIC 3000

SI,aIUM

I.-

M.1-4-

O,0.OR,

Secret=y

slvlher

24 Sep mber 2018

(1) m ll,1,0,0,l mi Im i a Ii,Imal B# 0 - ,1,",11,"lip d Inh Ou# M //// Rk--h-/n'/-*=allh *e pheeflkm:. M Seited*thd,••* f d ,tl,Co,Pa,Ili=MEOM. I a...4.9:,1,1,Indw .... f Ina=,10,=006.mBmd.Ce,Fors.9-k*,001. H) l)I mibV *Iiusd a colit * -118Ili I1nlI *Illd Im al•ilaliIIa I Th, pati=,18 .0* -did IN ne i voll In ihi body Ima/* Vt,vihim, mu ,lid hy lod M 0) 0 gr not d a coiIigiMIW, Oil/I mull bi Ii*1)/ 0 Ii, Dmil pel m bel/ o liI mib, 1 halli or =R*Illorm. I If mly*I ndp,ki 61,04I,I»pl ll;IUM ,/Illi» VZIWIIlll/IN¥*M

If *IM,/lammberiall/,INld,dits-,i,nil// vil/*,Ili,/*b-,II (1 ao pg,Il/imal"O,Indca,parila/l,gr " , li Imiim bera i m m Iman Imihm I" M'Il"'='d ili' 0/Im

I Ihi

N

Iltlll,91"ne,larcewo,v",1,Ii,Igibiai"IolluliodillnriliI,IIWIIOI,*Ild.Im*Iolmell(4)

.ppl...1./do.r...40*...74.'--.--4..a..In...-*m ...... d=m- del l Of Ily gollhd. IN or m,lgllnlli Mi IOOIWI¥ Ill 14 Agllll Ilm a Il* illll,ilt ellllylll 1* Call O<

M

/9**R•ond•».-of./.mle=/d/&//MI-..fc, a-m.-4.**4*poa-=.po*.1

de/=*4*#00**W*/#4*4/»P=lcu eems•I/*Me'***

8.8 *I dil lmll gl 'I OIVII .gllalll, Il "glm 0 al Al Callet.*l M 20 , wid,comid...,0.nim..M ..mibm.*...=...,0.,-,I.#-pni, 1 ..... I .... ,I ...0..00.*.d

* gri"W,ble=-vadlormeD/Ill

"hia,0.-0-IM»tlbuldwm/hber-/con= .FIA..N

Iiiooll in mlilbi In h

Illil®--Iholdi/lit••milloailiiiilwiilildini anlpligi, lflur-iiall/ Mlisbi-miailaphi*m- /W loi,#.

Sh, d, lap, a,Ill,dI.plelltIldeil ; 014.ly/Ip telilaiiibl lll I 0mall hok*IgI4Z

003/003

Annealri A

Tl ls I A,mmn 'A' of 1 9•, ralarrad 10 In Ihe looomplitl:U Form 004

Signaturl on behalf of Lakes 011 and ..ch of the Controlled Entities

I.In'Lifin

0/"//9

980•tly

./.h..

FOLF'v Lm *mi P. 01. PY L.

Tin• Omws Ola G. Py Lki --L-»pvud --- 10f0V , plud moom.MLA

Ilgeell Gal PIV Ud

The e*01 em IIPN L. ./.PNQ

Co m'/./ p4 W .-Mm=e p. LI ..4-**mplud

P- Tedi ply Lid u .... O

d-

N.iliye* 6,00*poi,emn

All.'al.

24 8'member 2018