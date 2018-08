S&P 500, Nasdaq Futures -- Technical Analysis

Chicago Mercantile Exchange September S&P 500 Futures 2885.30 -- lifetime high 2863.80 -- second pivot point resistance 2861.80 -- previous day's high 2858.40 -- first pivot point resistance 2854.68 -- 4-day moving average 2853.80 -- previous day's close 2853.00 -- previous day's low 2850.30 -- first pivot point support 2847.60 -- second pivot point support 2841.28 -- 9-day moving average 2795.50 -- previous month's high 2732.34 -- 100-day moving average 2631.70 -- previous month's low 2077.30 -- lifetime low 63.18 -- relative strength index (RSI), Aug. 9 63.18 -- relative strength index (RSI), Aug. 8 65.70 -- relative strength index (RSI), Aug. 7 ============================================================== CME Nasdaq-100 September Futures 7530.00 -- lifetime high 7520.58 -- second pivot point resistance 7505.50 -- previous day's high 7491.67 -- first pivot point resistance 7475.50 -- previous day's close 7458.75 -- previous day's low 7438.17 -- first pivot point support 7413.58 -- second pivot point support 7411.06 -- 9-day moving average 7393.35 -- 18-day moving average 7049.50 -- previous month's high 6563.25 -- previous month's low 5611.25 -- lifetime low 59.93 -- relative strength index (RSI), Aug. 9 59.53 -- relative strength index (RSI), Aug. 8 61.02 -- relative strength index (RSI), Aug. 7