S&P 500, Nasdaq Futures -- Technical Analysis

Chicago Mercantile Exchange December S&P 500 Futures 2919.50 -- previous month's high 2919.50 -- lifetime high 2916.70 -- previous day's high 2916.00 -- second pivot point resistance 2911.80 -- previous day's close 2908.13 -- 4-day moving average 2906.00 -- first pivot point resistance 2899.44 -- 9-day moving average 2889.50 -- first pivot point support 2885.50 -- previous day's low 2883.00 -- second pivot point support 2815.00 -- previous month's low 2796.47 -- 100-day moving average 1676.40 -- lifetime low 62.09 -- relative strength index (RSI), Sept. 18 57.32 -- relative strength index (RSI), Sept. 17 64.82 -- relative strength index (RSI), Sept. 14 ============================================================== CME Nasdaq-100 December Futures 7723.50 -- lifetime high 7723.50 -- previous month's high 7616.25 -- second pivot point resistance 7566.85 -- 18-day moving average 7564.25 -- previous day's high 7540.50 -- first pivot point resistance 7524.50 -- previous day's close 7521.22 -- 9-day moving average 7423.50 -- first pivot point support 7422.25 -- previous day's low 7382.25 -- second pivot point support 7242.00 -- previous month's low 6021.25 -- lifetime low 51.33 -- relative strength index (RSI), Sept.Sep 18 46.44 -- relative strength index (RSI), Sept. 17 54.88 -- relative strength index (RSI), Sept. 14