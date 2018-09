S&P 500, Nasdaq Futures -- Technical Analysis

Chicago Mercantile Exchange December S&P 500 Futures 2940.00 -- lifetime high 2940.00 -- previous day's high 2939.40 -- previous day's close 2926.43 -- 4-day moving average 2923.57 -- second pivot point resistance 2919.50 -- previous month's high 2919.33 -- first pivot point resistance 2915.00 -- previous day's low 2912.37 -- 9-day moving average 2909.53 -- first pivot point support 2903.97 -- second pivot point support 2815.00 -- previous month's low 2802.12 -- 100-day moving average 1676.40 -- lifetime low 69.27 -- relative strength index (RSI), Sept. 20 63.05 -- relative strength index (RSI), Sept. 19 62.09 -- relative strength index (RSI), Sept. 18 ============================================================== CME Nasdaq-100 December Futures 7723.50 -- lifetime high 7723.50 -- previous month's high 7616.75 -- previous day's high 7608.75 -- previous day's close 7590.50 -- second pivot point resistance 7572.27 -- 18-day moving average 7559.75 -- first pivot point resistance 7551.25 -- 9-day moving average 7514.00 -- previous day's low 7484.50 -- first pivot point support 7440.00 -- second pivot point support 7242.00 -- previous month's low 6021.25 -- lifetime low 57.23 -- relative strength index (RSI), Sept. 20 51.31 -- relative strength index (RSI), Sept. 19 51.33 -- relative strength index (RSI), Sept. 18