S&P 500, Nasdaq Futures -- Technical Analysis

Chicago Mercantile Exchange December S&P 500 Futures

2950.90 -- second pivot point resistance 2945.50 -- lifetime high 2945.50 -- previous month's high 2945.20 -- first pivot point resistance 2925.30 -- previous day's high 2920.28 -- 4-day moving average 2907.70 -- previous day's close 2898.50 -- previous day's low 2932.60 -- first pivot point support 2925.70 -- second pivot point support 2920.72 -- 9-day moving average 2879.30 -- previous month's low 2824.89 -- 100-day moving average 1676.40 -- lifetime low 48.38 -- relative strength index (RSI), Oct 4 62.34 -- relative strength index (RSI), Oct 3 61.62 -- relative strength index (RSI), Oct 2 ==============================================================

CME Nasdaq-100 December Futures

7738.67 -- second pivot point resistance 7728.75 -- lifetime high 7720.50 -- previous month's high 7711.33 -- first pivot point resistance 7651.00 -- previous day's high 7649.08 -- first pivot point support 7618.03 -- 9-day moving average 7614.17 -- second pivot point support 7584.18 -- 18-day moving average 7514.25 -- previous day's close 7487.00 -- previous day's low 7420.50 -- previous month's low 6021.25 -- lifetime low 44.69 -- relative strength index (RSI), Oct 4 57.96 -- relative strength index (RSI), Oct 3 58.73 -- relative strength index (RSI), Oct 2