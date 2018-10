S&P 500, Nasdaq Futures -- Technical Analysis

Chicago Mercantile Exchange December S&P 500 Futures 2945.50 -- lifetime high 2945.50 -- previous month's high 2910.90 -- second pivot point resistance 2899.30 -- first pivot point resistance 2896.58 -- 9-day moving average 2888.90 -- previous day's high 2879.30 -- previous month's low 2875.80 -- first pivot point support 2863.90 -- second pivot point support 2861.68 -- 4-day moving average 2828.46 -- 100-day moving average 2781.10 -- previous day's close 2771.70 -- previous day's low 1676.40 -- lifetime low 45.37 -- relative strength index (RSI), Oct 10 43.07 -- relative strength index (RSI), Oct 9 44.82 -- relative strength index (RSI), Oct 8 ============================================================== CME Nasdaq-100 December Futures 7728.75 -- lifetime high 7720.50 -- previous month's high 7529.61 -- 18-day moving average 7514.58 -- second pivot point resistance 7489.39 -- 9-day moving average 7454.67 -- first pivot point resistance 7420.50 -- previous month's low 7412.00 -- previous day's high 7335.92 -- first pivot point support 7277.08 -- second pivot point support 7032.00 -- previous day's close 7000.00 -- previous day's low 6021.25 -- lifetime low 21.86 -- relative strength index (RSI), Oct 10 37.13 -- relative strength index (RSI), Oct 9 36.83 -- relative strength index (RSI), Oct 8