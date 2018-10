S&P 500, Nasdaq Futures -- Technical Analysis

Chicago Mercantile Exchange December S&P 500 Futures 2945.50 -- lifetime high 2945.50 -- previous month's high 2879.30 -- previous month's low 2839.59 -- 9-day moving average 2828.97 -- 100-day moving average 2814.37 -- second pivot point resistance 2791.63 -- first pivot point resistance 2777.50 -- previous day's high 2760.18 -- 4-day moving average 2749.10 -- previous day's close 2746.00 -- previous day's low 2739.33 -- first pivot point support 2709.77 -- second pivot point support 1676.40 -- lifetime low 22.92 -- relative strength index (RSI), Oct 15 25.14 -- relative strength index (RSI), Oct 12 19.41 -- relative strength index (RSI), Oct 11 ============================================================== CME Nasdaq-100 December Futures 7728.75 -- lifetime high 7720.50 -- previous month's high 7461.53 -- 18-day moving average 7420.50 -- previous month's low 7302.42 -- second pivot point resistance 7300.08 -- 9-day moving average 7243.58 -- first pivot point resistance 7179.00 -- previous day's high 7080.08 -- first pivot point support 7076.50 -- previous day's close 7060.75 -- previous day's low 6975.42 -- second pivot point support 6021.25 -- lifetime low 22.92 -- relative strength index (RSI), Oct 15 35.02 -- relative strength index (RSI), Oct 12 25.23 -- relative strength index (RSI), Oct 11