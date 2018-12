S&P 500, Nasdaq Futures -- Technical Analysis

Chicago Mercantile Exchange March S&P 500 Futures 2948.10 -- lifetime high 2823.20 -- previous month's high 2786.08 -- 100-day moving average 2634.70 -- previous month's low 2506.76 -- 9-day moving average 2477.00 -- previous day's high 2470.90 -- previous day's close 2464.37 -- second pivot point resistance 2429.27 -- 4-day moving average 2403.03 -- first pivot point resistance 2311.03 -- first pivot point support 2280.37 -- second pivot point support 2317.70 -- previous day's low 2317.70 -- lifetime low 36.83 -- relative strength index (RSI), Dec. 26 17.72 -- relative strength index (RSI), Dec. 24 21.14 -- relative strength index (RSI), Dec. 21 ============================================================== CME Nasdaq-100 March Futures 7765.00 -- lifetime high 7262.00 -- previous month's high 6595.94 -- 18-day moving average 6480.75 -- previous month's low 6361.61 -- 9-day moving average 6310.00 -- previous day's high 6285.50 -- previous day's close 6202.17 -- second pivot point resistance 6047.08 -- first pivot point resistance 5820.50 -- previous day's low 5820.50 -- lifetime low 5812.83 -- first pivot point support 5733.67 -- second pivot point support 39.82 -- relative strength index (RSI), Dec. 26 22.48 -- relative strength index (RSI), Dec. 24 25.80 -- relative strength index (RSI), Dec. 21