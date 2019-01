S&P 500, Nasdaq Futures -- Technical Analysis

Chicago Mercantile Exchange March S&P 500 Futures 2948.10 -- lifetime high 2798.30 -- previous month's high 2755.78 -- 100-day moving average 2599.16 -- second pivot point resistance 2595.00 -- previous day's high 2585.33 -- first pivot point resistance 2582.60 -- previous day's close 2570.80 -- previous day's low 2558.78 -- 4-day moving average 2553.33 -- first pivot point support 2535.16 -- second pivot point support 2517.54 -- 9-day moving average 2317.70 -- previous month's low 2317.70 -- lifetime low 51.89 -- relative strength index (RSI), Jan. 9 50.84 -- relative strength index (RSI), Jan. 8 48.48 -- relative strength index (RSI), Jan. 7 ============================================================== CME Nasdaq-100 March Futures 7765.00 -- lifetime high 7169.00 -- previous month's high 6654.08 -- second pivot point resistance 6645.00 -- previous day's high 6604.75 -- previous day's close 6602.92 -- first pivot point resistance 6546.75 -- previous day's low 6483.92 -- first pivot point support 6416.08 -- second pivot point support 6386.97 -- 9-day moving average 6374.29 -- 18-day moving average 5820.50 -- previous month's low 5820.50 -- lifetime low 53.60 -- relative strength index (RSI), Jan. 9 51.87 -- relative strength index (RSI), Jan. 8 50.20 -- relative strength index (RSI), Jan. 7