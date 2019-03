S&P 500, Nasdaq Futures -- Technical Analysis

Chicago Mercantile Exchange March S&P 500 Futures 2948.10 -- lifetime high 2791.00 -- second pivot point resistance 2787.04 -- 9-day moving average 2776.40 -- previous day's high 2776.13 -- 4-day moving average 2770.50 -- first pivot point resistance 2750.00 -- previous day's close 2741.30 -- previous day's low 2735.40 -- first pivot point support 2720.80 -- second pivot point support 2711.80 -- previous month's high 2681.80 -- 100-day moving average 2439.00 -- previous month's low 2317.70 -- lifetime low 51.16 -- relative strength index (RSI), Mar 7 57.15 -- relative strength index (RSI), Mar 6 63.65 -- relative strength index (RSI), Mar 5 ============================================================== CME Nasdaq-100 March Futures 7765.00 -- lifetime high 7172.25 -- second pivot point resistance 7123.25 -- previous day's high 7118.42 -- 9-day moving average 7101.08 -- first pivot point resistance 7076.31 -- 18-day moving average 7027.50 -- previous day's close 7003.25 -- previous day's low 6981.08 -- first pivot point support 6943.00 -- previous month's high 6932.25 -- second pivot point support 6136.50 -- previous month's low 5820.50 -- lifetime low 65.60 -- relative strength index (RSI), Mar 7 60.52 -- relative strength index (RSI), Mar 6 66.35 -- relative strength index (RSI), Mar 5