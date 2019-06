S&P 500, Nasdaq Futures -- Technical Analysis

Chicago Mercantile Exchange September S&P 500 Futures 2967.50 -- lifetime high 2953.40 -- previous month's high 2944.67 -- second pivot point resistance 2937.00 -- previous day's high 2936.73 -- 4-day moving average 2933.33 -- first pivot point resistance 2917.90 -- previous day's close 2917.90 -- previous day's low 2914.33 -- first pivot point support 2906.67 -- second pivot point support 2850.54 -- 100-day moving average 2756.10 -- previous month's low 2347.20 -- lifetime low 57.31 -- relative strength index (RSI), Jun 26 57.34 -- relative strength index (RSI), Jun 25 65.76 -- relative strength index (RSI), Jun 24 ============================================================== CME Nasdaq-100 September Futures 7910.75 -- lifetime high 7903.50 -- previous month's high 7767.83 -- second pivot point resistance 7719.00 -- previous day's high 7713.08 -- first pivot point resistance 7666.94 -- 9-day moving average 7650.00 -- previous day's close 7616.25 -- previous day's low 7611.50 -- first pivot point support 7562.50 -- second pivot point support 7520.96 -- 18-day moving average 7155.00 -- previous month's low 5949.00 -- lifetime low 56.02 -- relative strength index (RSI), Jun 26 55.22 -- relative strength index (RSI), Jun 25 63.98 -- relative strength index (RSI), Jun 24