S&P 500, Nasdaq Futures -- Technical Analysis

Chicago Mercantile Exchange September S&P 500 Futures 3029.00 -- lifetime high 2967.10 -- second pivot point resistance 2953.40 -- previous month's high 2935.00 -- previous day's high 2910.91 -- 100-day moving average 2902.90 -- first pivot point resistance 2893.95 -- 4-day moving average 2840.70 -- previous day's close 2838.70 -- previous day's low 2806.60 -- first pivot point support 2774.50 -- second pivot point support 2756.10 -- previous month's low 2347.20 -- lifetime low 45.71 -- relative strength index (RSI), Aug 14 48.51 -- relative strength index (RSI), Aug 13 40.75 -- relative strength index (RSI), Aug 12 ============================================================== CME Nasdaq-100 September Futures 8051.75 -- lifetime high 7903.50 -- previous month's high 7864.17 -- second pivot point resistance 7768.79 -- 18-day moving average 7767.50 -- previous day's high 7673.92 -- first pivot point resistance 7593.97 -- 9-day moving average 7488.75 -- previous day's close 7480.25 -- previous day's low 7386.50 -- first pivot point support 7289.75 -- second pivot point support 7155.00 -- previous month's low 5949.00 -- lifetime low 40.84 -- relative strength index (RSI), Aug 14 50.09 -- relative strength index (RSI), Aug 13 41.90 -- relative strength index (RSI), Aug 12