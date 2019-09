S&P 500, Nasdaq Futures -- Technical Analysis

Chicago Mercantile Exchange December S&P 500 Futures 3027.50 -- lifetime high 3003.50 -- second pivot point resistance 2992.00 -- first pivot point resistance 2991.10 -- previous day's high 2984.35 -- 4-day moving average 2980.50 -- previous day's close 2968.10 -- first pivot point support 2967.20 -- previous day's low 2955.70 -- second pivot point support 2954.00 -- previous month's high 2927.24 -- 100-day moving average 2830.60 -- previous month's low 1820.20 -- lifetime low 52.44 -- relative strength index (RSI), Sep 26 53.78 -- relative strength index (RSI), Sep 25 50.53 -- relative strength index (RSI), Sep 24 ============================================================== CME Nasdaq-100 December Futures 8071.75 -- lifetime high 8037.00 -- previous month's high 7896.25 -- second pivot point resistance 7854.61 -- 9-day moving average 7848.28 -- 18-day moving average 7842.75 -- previous day's high 7841.75 -- first pivot point resistance 7787.25 -- previous day's close 7734.75 -- previous day's low 7733.75 -- first pivot point support 7680.25 -- second pivot point support 7244.50 -- previous month's low 5980.00 -- lifetime low 48.76 -- relative strength index (RSI), Sep 26 50.88 -- relative strength index (RSI), Sep 25 45.61 -- relative strength index (RSI), Sep 24