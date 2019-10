S&P 500, Nasdaq Futures -- Technical Analysis

Chicago Mercantile Exchange December S&P 500 Futures 3039.77 -- second pivot point resistance 3030.03 -- first pivot point resistance 3027.50 -- lifetime high 3026.00 -- previous day's high 3025.30 -- previous month's high 3020.30 -- previous day's close 3006.53 -- first pivot point support 3006.18 -- 4-day moving average 3002.50 -- previous day's low 2992.77 -- second pivot point support 2953.32 -- 100-day moving average 2895.00 -- previous month's low 1820.20 -- lifetime low 59.52 -- relative strength index (RSI), Oct 25 56.72 -- relative strength index (RSI), Oct 24 57.06 -- relative strength index (RSI), Oct 23 ============================================================== CME Nasdaq-100 December Futures 8121.67 -- second pivot point resistance 8078.83 -- first pivot point resistance 8071.75 -- lifetime high 8041.50 -- previous day's high 8035.75 -- previous day's close 8002.50 -- previous month's high 7955.83 -- first pivot point support 7935.17 -- 9-day moving average 7918.50 -- previous day's low 7875.67 -- second pivot point support 7831.75 -- 18-day moving average 7599.75 -- previous month's low 5980.00 -- lifetime low 60.77 -- relative strength index (RSI), Oct 25 57.70 -- relative strength index (RSI), Oct 24 54.54 -- relative strength index (RSI), Oct 23