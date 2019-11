S&P 500, Nasdaq Futures -- Technical Analysis

Chicago Mercantile Exchange December S&P 500 Futures 3107.37 -- second pivot point resistance 3101.50 -- lifetime high 3101.50 -- previous day's high 3099.63 -- first pivot point resistance 3091.90 -- previous day's close 3088.95 -- 4-day moving average 3087.90 -- previous day's low 3086.03 -- first pivot point support 3080.17 -- second pivot point support 3052.50 -- previous month's high 2972.65 -- 100-day moving average 2856.00 -- previous month's low 1820.20 -- lifetime low 68.03 -- relative strength index (RSI), Nov 12 67.20 -- relative strength index (RSI), Nov 11 60.60 -- relative strength index (RSI), Nov 8 ============================================================== CME Nasdaq-100 December Futures 8338.42 -- second pivot point resistance 8304.83 -- first pivot point resistance 8300.25 -- lifetime high 8300.25 -- previous day's high 8275.00 -- previous day's close 8233.08 -- first pivot point support 8228.50 -- previous day's low 8212.67 -- 9-day moving average 8194.92 -- second pivot point support 8141.00 -- previous month's high 8097.24 -- 18-day moving average 7474.25 -- previous month's low 5980.00 -- lifetime low 68.23 -- relative strength index (RSI), Nov 12 66.93 -- relative strength index (RSI), Nov 11 68.05 -- relative strength index (RSI), Nov 8