S&P 500, Nasdaq Futures -- Technical Analysis

Chicago Mercantile Exchange December S&P 500 Futures 3144.90 -- second pivot point resistance 3138.80 -- first pivot point resistance 3133.50 -- lifetime high 3133.50 -- previous day's high 3132.70 -- previous day's close 3121.30 -- first pivot point support 3116.00 -- previous day's low 3114.30 -- 4-day moving average 3109.90 -- second pivot point support 3052.50 -- previous month's high 2986.58 -- 100-day moving average 2856.00 -- previous month's low 1820.20 -- lifetime low 71.47 -- relative strength index (RSI), Nov 25 66.90 -- relative strength index (RSI), Nov 22 65.00 -- relative strength index (RSI), Nov 21 ============================================================== CME Nasdaq-100 December Futures 8431.17 -- second pivot point resistance 8403.83 -- first pivot point resistance 8377.50 -- lifetime high 8377.50 -- previous day's high 8376.50 -- previous day's close 8322.83 -- first pivot point support 8306.42 -- 9-day moving average 8296.50 -- previous day's low 8269.17 -- second pivot point support 8259.54 -- 18-day moving average 8141.00 -- previous month's high 7474.25 -- previous month's low 5980.00 -- lifetime low 70.74 -- relative strength index (RSI), Nov 25 63.90 -- relative strength index (RSI), Nov 22 71.62 -- relative strength index (RSI), Nov 21