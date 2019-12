S&P 500, Nasdaq Futures -- Technical Analysis

Chicago Mercantile Exchange December S&P 500 Futures 3154.00 -- lifetime high 3125.77 -- 4-day moving average 3106.70 -- second pivot point resistance 3098.90 -- first pivot point resistance 3094.00 -- previous day's high 3091.10 -- previous day's close 3078.40 -- first pivot point support 3073.50 -- previous day's low 3065.70 -- second pivot point support 3052.50 -- previous month's high 2993.17 -- 100-day moving average 2856.00 -- previous month's low 1820.20 -- lifetime low 75.32 -- relative strength index (RSI), Dec 3 58.05 -- relative strength index (RSI), Nov Dec 2 70.40 -- relative strength index (RSI), Nov 29 ============================================================== CME Nasdaq-100 December Futures 8458.75 -- lifetime high 8421.58 -- second pivot point resistance 8340.39 -- 9-day moving average 8337.50 -- previous day's high 8336.42 -- first pivot point resistance 8311.79 -- 18-day moving average 8251.25 -- previous day's close 8168.25 -- previous day's low 8167.67 -- first pivot point support 8083.00 -- second pivot point support 8141.00 -- previous month's high 7474.25 -- previous month's low 5980.00 -- lifetime low 75.06 -- relative strength index (RSI), Dec 3 56.86 -- relative strength index (RSI), Dec 2 70.20 -- relative strength index (RSI), Nov 29