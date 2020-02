S&P 500, Nasdaq Futures -- Technical Analysis

Chicago Mercantile Exchange March S&P 500 Futures 3394.90 -- lifetime high 3253.50 -- previous month's high 3206.30 -- second pivot point resistance 3201.40 -- 4-day moving average 3178.50 -- previous day's high 3167.77 -- 100-day moving average 3153.90 -- first pivot point resistance 3110.20 -- previous day's close 3098.30 -- previous day's low 3084.00 -- previous month's low 3073.70 -- first pivot point support 3045.90 -- second pivot point support 2356.00 -- lifetime low 26.81 -- relative strength index (RSI), Feb 26 29.50 -- relative strength index (RSI), Feb 25 36.95 -- relative strength index (RSI), Feb 24 ============================================================== CME Nasdaq-100 March Futures 9763.00 -- lifetime high 9388.36 -- 9-day moving average 9383.85 -- 18-day moving average 9184.00 -- second pivot point resistance 9037.50 -- previous day's high 9002.50 -- first pivot point resistance 8850.25 -- previous day's close 8843.50 -- previous month's high 8709.50 -- previous day's low 8674.50 -- first pivot point support 8528.00 -- second pivot point support 8189.25 -- previous month's low 6248.25 -- lifetime low 33.97 -- relative strength index (RSI), Feb 26 35.24 -- relative strength index (RSI), Feb 25 41.17 -- relative strength index (RSI), Feb 24