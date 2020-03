S&P 500, Nasdaq Futures -- Technical Analysis

Chicago Mercantile Exchange March S&P 500 Futures 3393.00 -- lifetime high 3393.00 -- previous month's high 3169.85 -- 100-day moving average 2969.03 -- second pivot point resistance 2919.07 -- first pivot point resistance 2897.18 -- 4-day moving average 2882.00 -- previous day's high 2865.80 -- previous day's close 2856.00 -- previous month's low 2782.07 -- first pivot point support 2745.00 -- previous day's low 2695.03 -- second pivot point support 2356.00 -- lifetime low 36.07 -- relative strength index (RSI), Mar 10 26.02 -- relative strength index (RSI), Mar 9 34.49 -- relative strength index (RSI), Mar 6 ============================================================== CME Nasdaq-100 March Futures 9763.00 -- lifetime high 9763.00 -- previous month's high 8949.60 -- 18-day moving average 8742.42 -- second pivot point resistance 8541.58 -- first pivot point resistance 8510.83 -- 9-day moving average 8378.75 -- previous day's high 8331.50 -- previous day's close 8126.25 -- previous month's low 7977.08 -- first pivot point support 7814.25 -- previous day's low 7613.42 -- second pivot point support 6248.25 -- lifetime low 40.35 -- relative strength index (RSI), Mar 10 30.60 -- relative strength index (RSI), Mar 9 38.68 -- relative strength index (RSI), Mar 6