SMK : とカナダ Myant 社 スマートテキスタイル事業で業務提携

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各
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位
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1117 企情
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2019 年 5 月 28 日
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SMK 株式会社
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広報室長
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古田 尚之
SMK とカナダ Myant 社 スマートテキスタイル（注 1）事業で業務提携
SMK 株式会社（代表取締役社長 池田 靖光、以下 SMK という）はこのたび、カナダの Myant Inc.（代表者 Tony Chahine、以下マイアント社という）と、急成長分野であるス マートテキスタイル市場に向け、革新的なソリューションを共同開発するための業務提携 契約を締結いたしました。
SMK はマイアント社の SKIIN™ Textile Computing™（注 2）向けに最先端の電子部品 を開発します。
当社は今後も、ヘルスケア、フィットネス、AR/VR、自動車、航空宇宙など、伸張が見 込める分野でのビジネス創出を積極的に進めてまいります。
＜本共同開発により応用できる用途＞
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心臓の状態管理（心電図、心拍数、心拍変動数）
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運動／活動計測（歩数、カロリー、活動や姿勢の認識）
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睡眠管理（睡眠の段階、睡眠時間）、ストレス計測（レベルや温度）
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温度計測
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EMS（Electrical Muscle Stimulation）伝導 など
＜参考＞
マイアント社について
2010年に設立されたトロントを拠点とするMyant Inc.は、世界初のTextile Computing™ プラットフォームを開発しています。
（注 1）スマートテキスタイル：衣料型ウェアラブル端末。
（注 2）SKIIN™ Textile Computing™：マイアント社が開発したスマートテキスタイル 技術の名称。身につけるだけで生体データを計測できる、導電性繊維を織り込ん だ衣服を用い、取得したデータを周囲の他のシステムに接続する技術。
問い合わせ先：TEL 03-3785-5334 広報室 古田 尚之
以上
Disclaimer
SMK Corporation published this content on 28 May 2019 and is solely responsible for the information contained herein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 May 2019 23:43:03 UTC