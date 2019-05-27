SMK : とカナダ Myant 社 スマートテキスタイル事業で業務提携

各 位 1117 企情 2019 年 5 月 28 日 SMK 株式会社 広報室長 古田 尚之

SMK とカナダ Myant 社 スマートテキスタイル（注 1）事業で業務提携

SMK 株式会社（代表取締役社長 池田 靖光、以下 SMK という）はこのたび、カナダの Myant Inc.（代表者 Tony Chahine、以下マイアント社という）と、急成長分野であるス マートテキスタイル市場に向け、革新的なソリューションを共同開発するための業務提携 契約を締結いたしました。

SMK はマイアント社の SKIIN™ Textile Computing™（注 2）向けに最先端の電子部品 を開発します。

当社は今後も、ヘルスケア、フィットネス、AR/VR、自動車、航空宇宙など、伸張が見 込める分野でのビジネス創出を積極的に進めてまいります。

＜本共同開発により応用できる用途＞

心臓の状態管理（心電図、心拍数、心拍変動数） 運動／活動計測（歩数、カロリー、活動や姿勢の認識） 睡眠管理（睡眠の段階、睡眠時間）、ストレス計測（レベルや温度） 温度計測 EMS（Electrical Muscle Stimulation）伝導 など

＜参考＞

マイアント社について

2010年に設立されたトロントを拠点とするMyant Inc.は、世界初のTextile Computing™ プラットフォームを開発しています。

（注 1）スマートテキスタイル：衣料型ウェアラブル端末。

（注 2）SKIIN™ Textile Computing™：マイアント社が開発したスマートテキスタイル 技術の名称。身につけるだけで生体データを計測できる、導電性繊維を織り込ん だ衣服を用い、取得したデータを周囲の他のシステムに接続する技術。

問い合わせ先：TEL 03-3785-5334 広報室 古田 尚之

以上